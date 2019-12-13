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Все про:громадянство (598) Зеленський (3856) іноземець (134)

 Зеленський подав у Раду законопроєкт, що спрощує отримання громадянства України деякими категоріями іноземців

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", спрямований на вдосконалення правового забезпечення регулювання питань українського громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як зазначається, законопроєкт має на меті актуалізувати окремі положення законодавства щодо набуття та припинення громадянства України й унормувати питання, що визначають підстави, за наявності яких не допускається набуття особою громадянства України.

Проєкт закону передбачає звільнення визначених категорій осіб від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України за умови складення ними присяги громадянина України.

Документ пропонує звільняти від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України осіб, які проходять (проходили) військову службу за контрактом у ЗСУ, допомагали у забезпеченні національної безпеки та оборони, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

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Також передбачається звільнення від обов’язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство осіб, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта та зазнали у своїй країні переслідувань, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, проєкт закону пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для втрати громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства тощо.

Законопроєктом також пропонується внести зміни до низки законів України, передбачивши подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують бути прийнятими на державну службу, на службу до органів місцевого самоврядування, службу в правоохоронних органах тощо.

Нагадаємо, 13 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розширив перелік документів-підстав для набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у зміцненні національної безпеки і оборони України, а також громадянами РФ, яких переслідують на батьківщині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165161
 
   
 Топ коментарі
 
Що тут правильного? нація має бути монолітна, а не різнокольорова Зеленский подал в Раду законопроект, упрощающий получение гражданства Украины некоторыми категориями иностранцев - Цензор.НЕТ 7020
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от воно ...ЗЕМЛЯ буде продана "упрощённымгражданам" ...і все честно ...ловкость рук
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Наводним Украину кацапами, да, Зелупень?
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Що тут правильного? нація має бути монолітна, а не різнокольорова
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ті механізми, які сповідуєш, євреї успішно тестують в Європі..... до чого це призведе - не важко здогадатися
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З ненавистю про євреїв пишуть, зазвичай, нацисти.
російські, німецькі й наші, українські.
Ти порушуєш п. 4.3 правил форуму.
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де ти бачиш ненависть, квадратоголовий?
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боїшся, що, зі своєю квадратною головою, тест на громадянство не пройдеш?
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це - тимчасове явище, для таких, як ти
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він на заробітках ..."срібники" відпрацьовує свому господарю не звертай уваги ...його господарі підаріанці ...ті що служать уроду
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с цапами провокаторами рефиевскими не о чем говорить. Ты для этого тут и сидишь что бы лапшу вешать. Да жрут вашу лапшу хорошо жрут зедебилы давай еще.
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"Правыльно" - в Україні нікому сумувати за расейкими березками і стріляти нам у спини.
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от воно ...ЗЕМЛЯ буде продана "упрощённымгражданам" ...і все честно ...ловкость рук
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Всі хто купив більше 250 тисяч гектарів української земельки автоматично стають українськими громадянами.Адже це ВЖЕ ЇХНЯ земля.
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...Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины...ХЛАМИДИЯ НА ВЫХОД ...ИНОСРАНЫЙ ГРАЖДАНИН Источник: https://censor.net.ua/n3165161
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у кацапов денег нет ...они выступают по части "отжать" на халяву
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Наводним Украину кацапами, да, Зелупень?
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Не тільки присяги, а і екзамену з мови!!! Кацапів у нас і так достатньо!
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А они нам нада ваши чурбаны, кацапы, мусульманы и прочие отбросы? Посмотрите что ети беженцы сделали с Европой. Париж и Берлин сейчас похожи на помойку и шабаш преступников где вечером и даже днем на улицах лучше не ходить одному и откуда местные стараются выехать.
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Укараинцев с***ки выжили из страны зато теперь всякого сброда навезут. Дальше начнутся качели с нацменшинами и требованиями принятия для них индивидуальных законов. Ето конец Украине.
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