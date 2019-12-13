 Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, - нардепка від СН Вагнер про те, чому не підтримала закон про спецстатус Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на вона написала на своїй сторінці в Facebook.
"Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян. Цим законом дозволяється створення загонів "народної міліції", що по-перше суперечить Конституції, а по-друге, фактично легалізує незаконні збройні формування", - написала вона, додавши, що як народний депутат складала присягу, де зобов'язувалася неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
"Крім того, мій чоловік, Владислав Ковальов, і його побратими загинули в бою під час прориву Іловайського оточення не для того, щоб я, в українському парламенті, амністувала їхніх убивць", - додала Вагнер.
Як повідомлялося раніше, 12 грудня, Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська і терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України і агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - були поранені, 300 - потрапили в полон.
- Вы не сказали: "нет". (с)
а,по логике зе-власти - придётся амнистировать
Няма средно положение.
Това е.
Или си украинец или си малороси/казах.
пробач - можливо я погарячкував...
Тоже об этом подумала, когда от родителей узнала, что она (Виктория) в СН (внизу оставила свой комментарий)
может кто забыл, как ДАУНбас кричал "хватит кАрмить ВСЮ Украину" ну и нахлебников с Европы. Затем они, за дестяки лет твердой мысли "кармильцов" настолько зажрались что начали орать"расея". дпунбас ПОСЛЕ деокупации должен жить ТОЛЬКО на свои деньги, заработаные. Пусть каждая сепарская свинья получает минимальную пенсию и зарплату, и помнит ЭТО они разрушили свои дома и заводы.
Всех этих даунбасцев и лугандонцев нужно проверить и просеять через десятки СИТ. И если оно "орало" расея, то хрен ему, а не пенсию - топай в расею, там вас ждут, особенно в ОПЕ типа глухих сибирских депресивных городах. А сепарня "ожидала" расейских пенсий и зарплат.
світла память Чоловікові
каждому за своё --- а не одному за всех
и не только на той стороне
а и на этой
судьи СБУ полиция которые нарушили присягу
/а не пенсии им за сдачу домбаса /
Вони вбивають захисників України а ми їм за це повинні особливий статус, платити пенсії , соціальні виплати ...!? Вбивцям захисників України Україна повинні плати!!!! Вдумайтесь Зебіли. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров? Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. Зебіли схаменіться.
Для меня не понятно, как она в этот зеленый «рассадник» попала (она медик и если(!) не ошибаюсь глав.врач или глав.отделения в Трапинке), НО радует, что все таки не так плохо у нее с совестью и головой........
Мужа ее не знала, к сожалению.........