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Все про:ВР (5401) закон (796) статус (106) Донбас (12678) Іловайськ (193) Вагнер Вікторія (1)

 Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, - нардепка від СН Вагнер про те, чому не підтримала закон про спецстатус Донбасу

Народна депутатка, член фракції "Слуга народу" Вікторія Вагнер повідомила, що утрималася під час голосування за законопроєкт "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", так званий закон "Про ОРДЛО".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян. Цим законом дозволяється створення загонів "народної міліції", що по-перше суперечить Конституції, а по-друге, фактично легалізує незаконні збройні формування", - написала вона, додавши, що як народний депутат складала присягу, де зобов'язувалася неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

"Крім того, мій чоловік, Владислав Ковальов, і його побратими загинули в бою під час прориву Іловайського оточення не для того, щоб я, в українському парламенті, амністувала їхніх убивць", - додала Вагнер.

Також читайте: Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня, - Арахамія

Як повідомлялося раніше, 12 грудня, Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року воїни сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські війська і терористи обстріляли коридор, яким, згідно з домовленістю, мали виходити українські військові. ГПУ оприлюднила фінальні результати розслідування трагедії. Згідно зі звітом ГПУ, під Іловайськом співвідношення сил України і агресора становило: особовий склад - 1 до 18; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15, "Гради" - 1 до 24, а російські окупанти вбили 366 українських воїнів. Ще 429 - були поранені, 300 - потрапили в полон.

Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, - нардепка від СН Вагнер про те, чому не підтримала закон про спецстатус Донбасу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165158
 
   
 Топ коментарі
 
Молодець, все таки має свою позицію. А там побачимо Мой муж и его побратимы погибли в бою под Иловайском не для того, чтобы я в Раде амнистировала их убийц, - нардеп от СН Вагнер о неголосовании за закон о спецстатусе Донбасса - Цензор.НЕТ 7457
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Респект Вікторії Вагнер за її рішення.
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Вона не пропустила голосування, а утрималася (для СН це повна зрада за яку можуть виключити із фракції). Тобто людина щось почала розуміти, саме за це їй респект. Про сепара Малхасяна (Новінського) я багато разів писав, тому про цю гниду навіть говорити не хочу.
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Молодець, все таки має свою позицію. А там побачимо
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Фракція СН у Раді в випадку серйозної зради Зєлєпута лопне на дві половини. І голосів За життя не вистачить навіть для простої більшости колаборастам.
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Так она всего-лишь воздержалась. Как я понял она не проголосовала против.
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-Я не сказала: "да", милорд.
- Вы не сказали: "нет". (с)
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Ради покойного мужа не может спросить у своих преступных чмошников, назвавших себя слугами, почему они решили амнистировать убийц и скинуть их на голову украинского народа. Нам мало убийц на неокупированных территориях? И так эта сатанинская власть как и предыдущая дает убийцам мизерные сроки и выпихивает их по амнистии иногда через год из тюрем , чтобы они продолжали убивать. Сейчас они хотят полностью превратит страну в криминальный анклав. При этом не давая возможности простым гражданам приобретать для своей защиты оружие, а сами имеют оружие и защиту. Вот такие они "слуги"- волки в овечьей шкуре.
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Мой муж и его побратимы погибли в бою под Иловайском не для того, чтобы я в Раде амнистировала их убийц, - нардеп от СН Вагнер о неголосовании за закон о спецстатусе Донбасса
а,по логике зе-власти - придётся амнистировать
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И народная милиция и амнистия - части Минских договоренностей
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Респект Вікторії Вагнер за її рішення.
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Что респект тупая овца, тоторая находится в партии слуг урода и прислуживает им, видите она одно голосование пропустила, Новинский тот вообще не голосует и не ходит на заседание, так по твоему он патриот ?????
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Вона не пропустила голосування, а утрималася (для СН це повна зрада за яку можуть виключити із фракції). Тобто людина щось почала розуміти, саме за це їй респект. Про сепара Малхасяна (Новінського) я багато разів писав, тому про цю гниду навіть говорити не хочу.
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а как на счет ПЕСанутой фракции "сивочелого гетьмана" "государственника"?? куда ты им положишь свой "респект" за ИХ голосование????
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Всеки миг правим избор между Добро и зло.

Няма средно положение.

Това е.

Или си украинец или си малороси/казах.
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"Няма" это и в болгарском - нет, как и в беларуском?
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Нахождение в партии маргиналов слуг урода - это уже и есть амнистия боевыкам, сепарам и рашистам которые убили твоего мужа и его побратимов под Иловайского. Но ты этого не понимаешь и навряд ли поймёшь
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Люди можуть помилятися, головне, що вона зрозуміла і правильно сміливо вчинила.
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атважная хероиня. но не хватило пока что херойства проголосовать против - но хероически ваздержалась.
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Я маю право на власну думку. Не лізь до мене зі своїми коментарями.
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видалив останній коментар.
пробач - можливо я погарячкував...
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Когда шла в команду украинофобов, не думала, об этом?
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Алла,
Тоже об этом подумала, когда от родителей узнала, что она (Виктория) в СН (внизу оставила свой комментарий)
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Интересно, а как голосовала, если бы была депутатом от БПП когда принимали этот закон в прошлый раз (ведь по сути это тот же законопроект, что и раньше)?
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Воздержалась... а не проголосовала против... отсюда вывод просто слабо мотивировали... конверт слишком тонкий...
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порохобот! а вот петины ПЕСанутые "не воздержались" - все проголосовали "за"!
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твой муж погиб для того чтобы ты продала украинскую ЗЕМЛЮ ...слуга урода
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Да. Настоящая цель Зели и Бени это земля. Всё это предательство Украины в Париже служит лишь дымовой завесой для воровства.
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Меня удивляют такие люди. Муж погиб геройски за Украину, а она баллотировалась от зеленой плесени. Как в одной голове уместились два противоположных понятия?
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Дуже просто, бо буває в одній сім'ї голосують по-різному.
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у нее нечем думать, она не умеет свою мысль генерировать
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У фракції СН приблизно 50 на 50 вата і адекватні депутати. Так люди говорять.
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Принципиальная, так ты же и хотела "просто перестать стрелять", когда ты шла в слуги к Слуге народа!?
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а муж твой от тебя удрал или ты направила пограбить чуток??? что он там забыл???
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Какой в принципе "асобый статус" ??? Вы чего? Какие преференции вообще могут быть?
может кто забыл, как ДАУНбас кричал "хватит кАрмить ВСЮ Украину" ну и нахлебников с Европы. Затем они, за дестяки лет твердой мысли "кармильцов" настолько зажрались что начали орать"расея". дпунбас ПОСЛЕ деокупации должен жить ТОЛЬКО на свои деньги, заработаные. Пусть каждая сепарская свинья получает минимальную пенсию и зарплату, и помнит ЭТО они разрушили свои дома и заводы.
Всех этих даунбасцев и лугандонцев нужно проверить и просеять через десятки СИТ. И если оно "орало" расея, то хрен ему, а не пенсию - топай в расею, там вас ждут, особенно в ОПЕ типа глухих сибирских депресивных городах. А сепарня "ожидала" расейских пенсий и зарплат.
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****, а ти не бачило, що на вибори йдеш поруч з дубанськими, бужацькими, богданами???.. **** зла не вистачає!
світла память Чоловікові
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Я думаю її чоловік вам за "суку" все внятно "пояснив".
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за все содеянное нужно отвечать
каждому за своё --- а не одному за всех
и не только на той стороне
а и на этой
судьи СБУ полиция которые нарушили присягу
/а не пенсии им за сдачу домбаса /
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Полнотью согласен. Перед тем, как решать этот вопрос, надо было провести слушания с ветеранами. А совместное патрулирование, это просто пипец. Представьте в патруле правоохранителей вместе с террористами. Я не могу представить. Ведь праввоохранители по законам Украины на них должны надеть наручники и отдать под суд.
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воздержалась это не против,это выглядит я лучше отморожусь бо выгонят,
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среди зе-вошей есть хотя бы одно порядочное?
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Порохоботи, як ви смієте докоряти їй, що вона лише утрималась? Це ваше шоколадне чмо підписало цей самий ганебній законопроект! Це підконтрольний йому парламент продовжував дію цього капітулянського папірця. "Зрада" Зєлі і близько не стоїть з державною зрадою Порошенка та ганебними мінськими угодами.
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І серед депутатів Земанди є патріоти і думаючі люди. Підтримую.
Вони вбивають захисників України а ми їм за це повинні особливий статус, платити пенсії , соціальні виплати ...!? Вбивцям захисників України Україна повинні плати!!!! Вдумайтесь Зебіли. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров? Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. Зебіли схаменіться.
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Цікавий екземпляр ця депутат - чоловік загинув під Іловайськом, а вона пішла на службу до його вбивць і тепер ще чимось не задоволена
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В Слузі народу є порядні і принципові люди? Здивований, як вони туди потрапили???
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Вообще то ето позор для Украины и украинцев принимать такой закон. ***** нам диктует постоянно свои условия которые мы быстренько выполняем. ***** же ничего не выполняет что от него требуют. Кто будет уважать украинцев после такого?
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Талантливых хенералов спросить про котёл тоже не помешает.
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подонствующая порохоботская публика! огласите пожалуйста результаты голосования за этот "закон-зраду" ПЕСанутой фракции вашего "гетьмана"!
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Я знаю Викторию и ее семью очень хорошо - бывшие соседи........
Для меня не понятно, как она в этот зеленый «рассадник» попала (она медик и если(!) не ошибаюсь глав.врач или глав.отделения в Трапинке), НО радует, что все таки не так плохо у нее с совестью и головой........
Мужа ее не знала, к сожалению.........
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