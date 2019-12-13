 Має бути комплекс законопроєктів про реінтеграцію окупованих територій, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу".
Він зазначив, що станом на сьогодні важко відповісти, яким буде законопроєкт про "народну міліцію".
"Це має бути комплекс законопроєктів, які дійсно дадуть змогу реінтегрувати тимчасово окуповані території... Багато людей сьогодні там вимушено мешкає. Якщо ми говоримо про представників територіальних громад, то багато людей, які мешкають там, залишилися українцями і справді прагнуть того, щоб повернутися в цю державу. Це непростий процес", - сказав Разумков.
За його словами, це непростий процес.
Нагадаємо, 12 грудня нардепи підтримали проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.
Петики зачем Петя это сделал
Петя договорился в Минске о народной милиции
Зачем он это сделал?
И все ж кругом такие тупые и никто не заметит
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Кто тебе мешает? Диван?
А как вопрос чуть в сторону, ответить тебе нечего
Недавно восхищалось тут Соловьевым как лихо тот якобы «нагнул Зеленского»
Только вы никому об этом не говорите,а то их отправят на подвал или расстреляют.
Пока зезидент про Сребренницу с ****** обсуждает.