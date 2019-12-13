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 Має бути комплекс законопроєктів про реінтеграцію окупованих територій, - Разумков

Верховна Рада має розробити і ухвалити комплекс законопроєктів щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Право на владу".

Він зазначив, що станом на сьогодні важко відповісти, яким буде законопроєкт про "народну міліцію".

"Це має бути комплекс законопроєктів, які дійсно дадуть змогу реінтегрувати тимчасово окуповані території... Багато людей сьогодні там вимушено мешкає. Якщо ми говоримо про представників територіальних громад, то багато людей, які мешкають там, залишилися українцями і справді прагнуть того, щоб повернутися в цю державу. Це непростий процес", - сказав Разумков.

За його словами, це непростий процес.

Нагадаємо, 12 грудня нардепи підтримали проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165156
 
 
 Топ коментарі
 
"Должен быть" забор до неба без единого КПП.
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Ви їх спочатку деокупуйте, а там буде видно. Бла-бла ні про що.
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В том-то и проблема, что они собираются их интегрировать БЕЗ деокупации!
Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков - Цензор.НЕТ 5648
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"Должен быть" забор до неба без единого КПП.
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Один закон про рів, другий про мінні поля, третій про 40 рядів колючої проволоки.
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Реинтеграция оккупированных территорий? Совсем не звучит. Будем притворяться что московитов там нет.
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Ви їх спочатку деокупуйте, а там буде видно. Бла-бла ні про що.
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В том-то и проблема, что они собираются их интегрировать БЕЗ деокупации!

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Бла-бла-бла про всунуть раковую опухоль в Украину
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так они и деоккупируют их вместе с боевиками рефии и их семьями.
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Как можно было договориться в Минске о «народной милиции»

Петики зачем Петя это сделал
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Что Петя сделал? В панталоны вам нагадил? Так не кричите, а быстренько меняйте, а то от вас дурно пахнет.
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Конкретно написала что сделал Петя
Петя договорился в Минске о народной милиции
Зачем он это сделал?
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Все равно на твои вопросы, ботва запоребриковая
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это Петя писал минские соглашения. И решил предложить народную милицию для ордло
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Ну вот тот кацап считает шо можно игнорировать факты если накидать оскорблений

И все ж кругом такие тупые и никто не заметит
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Ну ты что не понимаешь тут упоротые сидят и что то доказывают
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и тебе петя навалял. Слушай, а у вас часом не панталоны не одни на двоих?
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Сейчас 2019-й. Где эта "милиция" На какой стадии создания?
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А где в Минских договорняках написано шо в 2019 они перестают действовать? Нигде
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Задаю вопрос еще раз, где ваша "народная милиция"? Дата создания, цели, районы "патрулирования" ...
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Порошенко коллаборант! Он с Медведчуком партию одну создавал еще в 90-х, Порошенко основатель партии регионов, Порошенко на Януковича работал. Когда он был президентом, то к нему постоянно домой ездил Медведчук. Порошенко патриотическое говорил, чтобы народ его не погнал для электората, а на деле он сепар и делал все против Украины! А Зеленский, если продолжит его дело, что он тоже коллаборант!
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Вот теперь тебе верю, что Порошенко тебе в штаны насрал, а Зелемойский в глаза нассал.
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Они развалить страну хотят! Они на принимают законов, которых им написал Путин. децентрализации - это федерализации и боевиков легализируют и дадут автономию Донбасса, чтобы они могли не давать Украине вступать в ЕС и НАТО и прочее, чего Путин пожелает, а потом, когда Путин захочет, он этой автономии прикажет проголосовать, как в Крыму, чтобы вступить в РФ.
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Этих всех слуг народа будут судить за вред суверенитету Украины по статье 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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Реинтеграция очень тяжелый процесс будет
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Не перепрыгивай стадии, ботва. Перед реинтеграцией будет очень болезненная для вашего брата-малороса деокупация.
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Так иди деоккупируй
Кто тебе мешает? Диван?
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Да я ж сказал: все равно на твои глупые вопросы, мокшанка
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Да понятное дело, шо ты только срать по своей лахтинской методичке можешь

А как вопрос чуть в сторону, ответить тебе нечего
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Ктож с ботвой то говорит, ботва? Всеж знают кто ты такое, не наводи тень на плетень Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков - Цензор.НЕТ 4935
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Паспорт покажи украинский, «патриот»
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Тыщас прям, ботва, как опущенный соловьем Моника-членограй)) Свой сначала покажи и доказательства предоставь, что лалалалка и то, что на паспорте одно и тоже, ботва несвидомая
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что ты тут лаишь песик: "Гав-гав-гав"???
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Это не пёсик имхо а кацапский бот под прокси

Недавно восхищалось тут Соловьевым как лихо тот якобы «нагнул Зеленского»
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Так Монику-членограя не только соловей, а все нагибают, ботва Американские журналисты с Моникой сравнили, дипломат сказал, что он "зад трампа любит", какойто старик по щеке потрепал, соседские президенты предупреждают, чтобы страну не сдал, велик вот недавно подарили. Все нагибают и опускают Зелю
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Это должен быть комплекс законопроектов, которые действительно дадут возможность реинтегрировать временно оккупированные территории... Много людей сегодня там вынужденно живут. Если мы говорим о представителях территориальных общин, то многие люди, живущие там, остались украинцами и действительно стремятся к тому, чтобы вернуться в это государство", - сказал Разумков.Источник: https://censor.net.ua/n3165156

Только вы никому об этом не говорите,а то их отправят на подвал или расстреляют.

Пока зезидент про Сребренницу с ****** обсуждает.
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cпасибо жителям кривбасса за прэзэдэнта пид@раса?
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Наволоч разумком-рыбий-глаз, все твердит реинтеграция и реинтеграция Должен быть комплекс законопроектов о реинтеграции оккупированных территорий, - Разумков - Цензор.НЕТ 2930 Деокупация где, марионетка мокшанская?
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Думаю сидеть всем этим рехформаторам на нарах. Народ долго терпит, но скоро уже будет невмоготу. Жиденыш гнусавый охренел.
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...ука ...ти в"интегрированых териториях" для початку лад дай ...3,14#добол ...
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А можно туда реинтегрировать лично Разумкова и всю его шайку ? После чего отгородиться забором от них.
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Какой комплекс законов? Иди Те падлы расскажите это родне того парня, труп которого передали орки.
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Реінтеграція можлива тільки після глибокого і тривалого карантину окупованих територій. Поспішність у цьому призведе до хаосу і громадянського конфлікту в Україні, чого і домагається путлер.
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Какая к Чорту реинтеграция дамбаса? Есть слово окупация и деокупация. Все остальное ето от Лукавого игра слов чтобы прикрыть измену Родины и преступников.
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Реінтеграція це, коли немає окупації. Говорячи про реінтеграцію, де-факто говорять про громадянський конфлікт.
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Під гаслами врятувати людей, які вимушено живуть на окупованих територіях будуть протягувати амністію тим, хто вбивав українців.
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Эта реинтеграция будет очень на руку всем антиукраинским силам по всей территории Украины. Они смогут беспрепятственно получать разную помощь из ОРДЛО, в т.ч. людей и оружие от "народной милиции" для различных акций.
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