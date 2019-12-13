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Все про:Росія (14216) санкції (2428) Євросоюз (2718) Шарль Мішель (2)

 Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель

Лідери держав-членів Європейського Союзу домовилися про збереження санкцій проти Російської Федерації ще на 6 місяців.

Про це за підсумками першого дня роботи саміту лідерів ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"У нас також була можливість, що стосується Росії та України, вислухати дискусію, представлену після зустрічі нормандського формату, яку в Парижі провели Емманюель Макрон та Ангела Меркель. Це була можливість обміну інформацією щодо ситуації в регіоні, і це була можливість, як ви, звичайно, знаєте, ухвалити рішення про продовження санкцій на ще пів року, враховуючи той факт, що ми вважаємо, що імплементація Мінських угод залишається для нас надзвичайно важливим моментом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз не має підстав для ослаблення санкцій проти РФ, - віцепрем'єр Кулеба

"Це пункт, щодо якого ми й надалі будемо дуже уважні та дуже активні в майбутньому", - додав Мішель.

Рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165154
 
   
 Топ коментарі
 
Респект нашим союзникам в ЕС!
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О! Еще одна жаба мордовских болот подключилась. Пшло вон, удмурд Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 9697
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Санкції зменшують ріст ВВП Мокшандії на 0, 2% на рік. Продовження санкцій - це велика МОРАЛЬНА перемога України.
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Я понимаю твою тонкую иронию. Поедь туда и убеди их усилить санкционный режим.
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Но Зеленский всё равно зраднык, потому что по договору с путькинсом будет стараться снять эти санкции, да?
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При всём. По логике петюшек он отвечает за всё, просто по определению.
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Доброе утро! Только хотел написать, что как хорошо что встретились, что без Пети... И надо же- опоздал...
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коментар відмічено як спам  
 
За все плохое
За все хорошее отвечает Петр Алексеевич и его посипаки
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А вас можно поздравить? Или вы уж давно супруги, и лишь мне сей факт неизвестен?
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Ох, детка, ты смешал несмешуемое. Я понимаю, шо ты тут срешь на зарплате, но ты можешь обмануть только себя. А петюшек я тоже не тавой Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 2596
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Не, за мне платят не за срачи в интернетам. Вот вчера попался тут на форуме какой-то парняга, который не знал кто есть Сашко Билый, вот тот пожалуй что да, а я не по этой части Значит неправильно друг друга поняли
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Мордва, не оправдывайся. Твое угро-финское нутро уже показало себя
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У тебя что там, полный мазлтов головного мозга наступил на фоне обострения сумеречно-шоколадного сознания?))))
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Не уходи в сторону, мордва. Просто пшлонах запоребрик.
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А почему бы вам, Мосье Сегж, не отправиться в спам. Мне нравится эта идея
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Шо, опять приковыляла сюда гавкать, саббббака ты казламордая и опять тебя мордой в ґавно толкут, да ??? Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 9131
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О, ты перелогинься?Быстро управился, даже пяти минут не прошло))
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Шо, абизяна казламордая, уже с самого утра стекломоем поправилась ??? Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5159
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Тебе вчерашнего удаления постов модерации мало?Ну, значит в спам.
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И снова в спам тебя за наглость и непонятливость.
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Ні він за усе відповідає не по лозіці петюшек, а по посаді, на яку ви його обрали.
Якщо вам не подобається, що він відповідає за усе, то нах.ра ви за нього голосували?
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У меня раковина дома засорилась, Зеленский, гад, ты почему ничего не делаешь, где министр ЖКХ с вантузом и поддержкой артиллерии!!??Зарадаааа!!

Вот тебе ваша логика.
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Ні, це твоя логіка за часів президентства Пеці. Мене просто дивує, як вона в тебе раптово змінилась.
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Ну, удивляйся. С ботами спорить, да ещё и с петькиными?Данунафиг.
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Дрова горят хорошо. Главное, чтобы ветерок хороший. А дров там много. Утрирую, конечно, но Кузя уже всехзадрал - пора кибиням или сгореть, или вырубиться. Тоже кибиням.
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Но лучше попозже... Да и не так уж много он задрал. На "Героя Украины" пока не заработал...
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Казламордые, рассмешите, в конце-то концов, своих писькандеров !!!
Нет больше моей мочи без смеха наблюдать за этим унылым и скрепным гавнищем !!!Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 5599
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