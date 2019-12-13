 Лідери країн-членів ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на пів року, - президент Євроради Мішель

Про це за підсумками першого дня роботи саміту лідерів ЄС заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"У нас також була можливість, що стосується Росії та України, вислухати дискусію, представлену після зустрічі нормандського формату, яку в Парижі провели Емманюель Макрон та Ангела Меркель. Це була можливість обміну інформацією щодо ситуації в регіоні, і це була можливість, як ви, звичайно, знаєте, ухвалити рішення про продовження санкцій на ще пів року, враховуючи той факт, що ми вважаємо, що імплементація Мінських угод залишається для нас надзвичайно важливим моментом", - сказав він.
"Це пункт, щодо якого ми й надалі будемо дуже уважні та дуже активні в майбутньому", - додав Мішель.
Рішення ще має затвердити Рада ЄС.
За все хорошее отвечает Петр Алексеевич и его посипаки
Якщо вам не подобається, що він відповідає за усе, то нах.ра ви за нього голосували?
Вот тебе ваша логика.
Нет больше моей мочи без смеха наблюдать за этим унылым и скрепным гавнищем !!!