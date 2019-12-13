 Богдан заявив, що акції на Майдані заважали нормандським переговорам

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Богдан сказав в ефірі програми "Право на владу" на "1+1".

"Під час цієї дискусії президент Російської Федерації Путін двічі запитував, як ми можемо вести переговори, як можемо це обіцяти, коли саме в цей момент у нас там, на Майдані, стоять активісти, люди, які ставлять до президента певні вимоги", - зазначив він.

Глава Офісу Президента наголосив, що згадки про акції на Майдані "погіршували переговорну позицію".

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Нагадаємо, 4 грудня 2019 року партії "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" закликали українців вийти на Майдан 8 грудня - напередодні зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

Зазначені партії вважають, що напередодні зустрічі у Парижі "необхідно нагадати владі про "червоні лінії".

Йшлося про такі вимоги:

Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.

Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.

Жодних політичних дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.

Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

У день візиту Зеленського до Парижа біля Офісу Президента учасники "Руху опору капітуляції" встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої "Варти Року".

Раніше на Майдані Незалежності люди збиралися на Всеукраїнське віче "Червоні лінії для Зеленського". Подія присвячена поїздці президента Володимира Зеленського до Парижа для участі у "нормандській зустрічі". До Всеукраїнської акції також долучилися у Харкові та Одесі.

Також представники української діаспори вийшла на мітинг в Парижі напередодні зустрічі у "нормандському форматі" лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Опівночі учасники акції під Офісом Президента в Києві заявили, що президент України "не перетнув червоні лінії", тому учасники акції не залишатимуться на безстроковий протест.