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 Богдан заявив, що акції на Майдані заважали нормандським переговорам

Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що президент Російської Федерації під час "нормандської зустрічі" двічі згадував акції на Майдані Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це Богдан сказав в ефірі програми "Право на владу" на "1+1".

"Під час цієї дискусії президент Російської Федерації Путін двічі запитував, як ми можемо вести переговори, як можемо це обіцяти, коли саме в цей момент у нас там, на Майдані, стоять активісти, люди, які ставлять до президента певні вимоги", - зазначив він.

Глава Офісу Президента наголосив, що згадки про акції на Майдані "погіршували переговорну позицію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року партії "Голос", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" закликали українців вийти на Майдан 8 грудня - напередодні зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

Зазначені партії вважають, що напередодні зустрічі у Парижі "необхідно нагадати владі про "червоні лінії".

Йшлося про такі вимоги:

  • Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.
  • Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
  • Жодних політичних дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.
  • Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
  • Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

У день візиту Зеленського до Парижа біля Офісу Президента учасники "Руху опору капітуляції" встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої "Варти Року".

Раніше на Майдані Незалежності люди збиралися на Всеукраїнське віче "Червоні лінії для Зеленського". Подія присвячена поїздці президента Володимира Зеленського до Парижа для участі у "нормандській зустрічі". До Всеукраїнської акції також долучилися у Харкові та Одесі.

Також представники української діаспори вийшла на мітинг в Парижі напередодні зустрічі у "нормандському форматі" лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Опівночі учасники акції під Офісом Президента в Києві заявили, що президент України "не перетнув червоні лінії", тому учасники акції не залишатимуться на безстроковий протест.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165152
 
 
 Топ коментарі
 
Гидота... а не Богдан.. Блевотное средство "Богданчик" акции малороссам и кацапам и -зедебилам скидки под Йолку... Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам - Цензор.НЕТ 3348
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Мудило богдан слился в экстазе с )(уйлом. Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам - Цензор.НЕТ 9468
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Ті, кому заважають українці, нехай пи.дують до Московії. Там їм заважати ніхто не буде!
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Поганому танцору завжди щось "мішає"!!!
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