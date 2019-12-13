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 Політика України
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Все про:Зеленський (3856) Путін (3726)

 Я сказав Путіну, що різанини на Донбасі не буде, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував висловлювання президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що в умовах відсутності закону про амністію щодо жителів Донбасу встановлення Україною контролю на кордоні з РФ загрожує масовим знищенням громадян ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

"Він (Путін. - Ред.) це сказав, мені здається, двічі на наших зустрічах. Ми пояснили, що ми інші люди, зовсім інші, вільні, демократичні. Ми розуміємо, що там живуть українці. І ми з повагою ставимося до громадян України, і ніякої різанини (не буде. - Ред.), я саме так і сказав панові Путіну", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не знає, кого Путін "уявляє на його (Зеленського. - Ред.) місці", але він інша людина.

"Я не знаю, з ким ви (Путін. - Ред.) до цього говорили про такі серйозні питання, який у вас досвід з цього питання і в інших країнах, але у нас інша країна, ми інша влада, і для нас найголовніше - людське життя ", - зауважив президент України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Різанину на Донбасі почав саме Путін, - Порошенко

На зустрічі з Радою з прав людини при президенті Путін повідомив, що можливе переслідування цих людей було однією з тем його розмови із Зеленським у ході зустрічі в Парижі 9 грудня.

"Досі не ухвалено закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами", - сказав Путін.

У зв'язку з цим президент РФ зазначив: "Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде" (масове вбивство мусульман у липні 1995 року в Сребрениці є одним з найкривавіших епізодів боснійської війни 1992-1995 років).

Як зазначив президент РФ, "ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніше". "І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям", - сказав Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165150
 
 
 Топ коментарі
 
Що він сцикло? Відводом військ не перемагають.
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Різня українців на Даунбасі триває вже 6-й рік. Тільки різникам буде повна амністія, пєнсії та пільги учасників бойових дій. А фулє- цеж ідейні колаборасти.
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"Рєзня"на дамбасє почалась в 2014 з вбивства Рибака!!!Чи це вже "праєхалі"?
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резня будет по всей стране , а сажать будут патриотов.
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КРОВЬ ЛЮДЕЙ НА РУКАХ РОС.ЖУРНАШЛЮХ!! БЕЗ ИХНИЙ "РАБОТЫ" У ПУПКИНА НИЧЕГО БЫ НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!====

Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!

Давайте вспомним их всех поимённо.

Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.

Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».

Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…

* Распятый мальчик

* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади

* Два раба и клаптик земли

* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки

* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов

* Консервы из европейских девственниц

* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов

* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка

* Применение монтажной пены при изнасилованиях

* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет

* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.

* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)

* Отравленные конфеты Roshen

* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию

* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо

* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку

* «форму и оружие можно купить в любом военторге»

* Победа Яроша на президентских выборах

* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»

* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название

* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)

* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай

* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине

* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада

* Плачущая корова Ирины

* «снимают с поездов в Нацгвардию»

* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев

* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева

* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали

* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко

* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев

* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта

* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой

* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».

* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов

* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки

* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку

* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома

* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.

* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после

* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?

* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина

* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.

* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов

* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.

* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»

* Украина заблокировала Крым, чтобы люди не увидели, как там хорошо

* Свидетельства режиссёра Говорухина о бандеровцах на Одесской киностудии в 1960-1970-х

* Рассказ Леонида Ярмольника о своей боевой юности во Львове и повешении некоего африканского студента на березах

* В детстве Кобзон прятался от «бандеровских банд» (в Славянске, Донецкой области)

* Слова дирижера Валерия Гергиева, что в Киеве запретили исполнять русскую музыку

* Уже мёртвые в момент взлёта пассажиры сбитого малайзийского авиалайнера - с другого малайзийского авиалайнера, пропавшего полугодом ранее

* Концлагерь, где содержат мариупольцев, симпатизирующих «партизанам», которых погнали на минное поле

* В магазине русскоговорящим гражданам Украины перестали продавать хлеб.

* Распыленный киевскими карателями над Славянском «гомовирус СПИДа» - не спрашивайте меня, что это такое

* На ул. Институтской хунта срубила все деревья (из-за дырок от пуль) чтоб уничтожить улики и доказательства своего причастия к расстрелу на Майдане

* Чемпионка-биатлонистка Пидгрушная участвует в АТО снайпером. Но целей ей не показывают, поэтому она стреляет по гражданскому населению, чтоб не потерять навык

* «Президент» Захарченко лично видел из Донецка, как украинский самолёт на высоте 10 км сбил малайзийский «Боинг»

* «Нянечка детского интерната», которую раздели солдаты и снимали на телефон. К счастью выжила и даже дала интервью НТВ

* Нацгвардия расстреливала Донбасс-Арену, когда там стоял «Шахтер» в полном составе

* Дедушка шел за водой мимо украинского блокпоста, ему сказали крикнуть «Слава Украине»… Он отказался, ему прострелили колени, добили в грудь

* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат

* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы

* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.

* Западенцы-актёры хунты, которыми заменили всё население Славянска. Тут я вам честно скажу: снегирей и рабов я ли
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Ну понятно, с нашей стороны не будет, а с другой стороны -Зеленский даст гарантии?!
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Усе понятно.
Клоуненок пообещал, шо будет ваЗЕлин.
Вопрос только - для кого?
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Защо Куклата Зе не му е казал на агресора, че това -- РЕЗНЯТА, е метод на путлеристите още през 2014 в Донбас!

Можеше да му покаже видеа, например с украинския войник с ОТРЯЗАНАТА на живо до рамото ръка от рашистите!
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Во дебил резня там с приходом руского мира в 2014г началась. И теперь её надо остановить уничтожив причину, а не подпевать )(уйлу.
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А почему не было резни в Славянске, Авдеевке, Торецке и десятках других городов освобожденных от руссофашистов.?? Как-то нелогично?? Может и надо было с десяток портновых, медведчуков, бойко, коломойских и рабиновичей повесить, только вот Украина - слишком гуманное государство
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Це коли казав? Коли тет а тет з ***** розмовляв. А чим казав? Рот мать зайнятий був . Моя ж ти бубочка зелена.
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"пан путін" каже шмаркля. Ну звісно. допоки в президента України пуйло буде паном путіним, доти й буде "мир" на умовах кацапського виродка- вбивати українців можна, кацапів - ні; катувати в підвалах ордло і рашки українських військових можна , а кацапських і сепарів ні. і т.д.
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