 Я сказав Путіну, що різанини на Донбасі не буде, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

"Він (Путін. - Ред.) це сказав, мені здається, двічі на наших зустрічах. Ми пояснили, що ми інші люди, зовсім інші, вільні, демократичні. Ми розуміємо, що там живуть українці. І ми з повагою ставимося до громадян України, і ніякої різанини (не буде. - Ред.), я саме так і сказав панові Путіну", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не знає, кого Путін "уявляє на його (Зеленського. - Ред.) місці", але він інша людина.

"Я не знаю, з ким ви (Путін. - Ред.) до цього говорили про такі серйозні питання, який у вас досвід з цього питання і в інших країнах, але у нас інша країна, ми інша влада, і для нас найголовніше - людське життя ", - зауважив президент України.

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На зустрічі з Радою з прав людини при президенті Путін повідомив, що можливе переслідування цих людей було однією з тем його розмови із Зеленським у ході зустрічі в Парижі 9 грудня.

"Досі не ухвалено закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами", - сказав Путін.

У зв'язку з цим президент РФ зазначив: "Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде" (масове вбивство мусульман у липні 1995 року в Сребрениці є одним з найкривавіших епізодів боснійської війни 1992-1995 років).

Як зазначив президент РФ, "ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніше". "І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям", - сказав Путін.