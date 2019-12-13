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Все про:Зеленський (3856) Порошенко (7889) державна зрада (257) мінські угоди (1664) ДБР (712)

 Я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що не має впливу на Державне бюро розслідувань, яке відкрило кримінальну справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

"Чесно, я не маю впливу на Державне бюро розслідувань, як і на будь-який правоохоронний орган. Але ми зустрічаємося з усіма правоохоронними органами один раз на тиждень, і з'ясовуємо, що у нас відбувається в країні, яка криміногенна ситуація тощо. Але я вам можу донести свою думку з цього приводу. Я думаю, що за Петром Порошенком багато різних гріхів, пов'язаних і з ним, і з його оточенням. Мені складно коментувати щодо цієї справи, тому що, скажу відверто, я б ніколи не підписав таку угоду", - сказав Президент.

При цьому Зеленський зазначив, що не знає, в яких умовах підписувався саме такий варіант Мінських угод.

"Мені складно сказати. Мені здається, що там було непросто. І коли я кажу, що я б ніколи не підписав, то скажу відверто, що, напевно, в цій ситуації ніколи не говори "ніколи", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського"

10 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод у 2015 році.

При цьому ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся в ДБР з приводу можливої державної зради Порошенка в ході підготовки і проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод".

Відомості про можливе скоєння злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація - за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165147
 
 
 Топ коментарі
 
Не бегал бы от военкомата узнал бы при каких условиях.
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нужно было не торговать собой на рефии и не играть на рояле, не оскорблять со сцены Украину и ее протестующих, а интересоваться ситуацией в стране в которой живешь.
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"я бы никогда не подписал такое соглашение...... скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда"

так я не понял - подписал бы или не подписал бы?
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И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3165147
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Он просто не знает - сценарий не написали. Не успели за полетом мысли
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"Никогда бы не подписал минские" говорит тот, кто собирается имплементировать в Конституцию формулу Швайнмаера. ЛОЛ
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Та не підписав би. Путін тоже жалкує що підписав. В той час расейські десантники дохли як мухи, а расейські танкісти горіли, як солома і все це на навчаннях в Ростові. Не до парадів на Хрещатику було бурятам. А танки з написом "на Львів", "на Київ" панічно мчали в протилежний бік. Ось у цих умовах якесь куйло з прізвищем Зурабов і поставив хрестик на бумажці в Мінську.
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Когда подписывали в Минске, Зеля в московии шутил про двигании границ российскими солдатами.
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Брехня это
Отвратительная циничная брехня
Как и все ваши соевые мантры
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Зеленка, ты что с дуба упала? Хочешь сказать что Зеля не шутил про двигание границ?
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Это он после убийства депутата Рыбака шутил или после?
Хочу оценить степень отмороженности...
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Про двигание границ - было высмеивание штампов российской пропаганды

И это было в Киеве.
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А про Ураину-порноактрису где было? За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2855 За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2855 За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2855 Или тоже брехня? Пацак пшелвон, грубо работаешь За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 1286
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Про порноактрису было в Юрмале
Высмеивалась продажная украинская власть
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И про палочки эбонитовые он тоже наверно так "шутковал", да, ботва запоребриковая?
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Да, брехня. А то, что тебе, мокшанская болотная жаба, пора запоребрик,- вот это правда За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 3518
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Навіщо вигадки видавати за дійсність?
Навіщо ви самі себе обманюєте?
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Давайте хлопцi, дотиснiть Свинорилого!!!
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Заюлил, зекретин, заерзал... В общем, снова зебанаты пролетели с посадкой Пороха...)
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Да потому ты маргинал - Зеленский не знаешь , что в то время когда добробаты и волонтёры защищали Украину и армия насчитывала десятки тысяч боевых солдат ты сученок сцыкливый прятался от повесток и развлекал парашостанских олигархов играя на рояле .А в это время градами поливал враг Украинские позиции и гибли ежедневно десятки и сотни солдат, тебе мама Рима это не рассказывала
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Мама Римма сама с мало российскими взглядами - раша тв постаралась
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Чмо ЗЕбильное... О чужих грехах оно рассуждает...
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"Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто. И когда я говорю, что я бы никогда не подписал, то скажу откровенно, что, наверное, в этой ситуации никогда не говори "никогда", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3165147
----------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -Якщо такі сумніви, то краще мовчати і провести ревізію умов, тексту мінських домовленостей, а не відкривати кримінальну справу.
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"Мне сложно сказать. Мне кажется, что там было непросто."
Кажется ему. Все кого интересует Украина, прекрасно знают насколько тогда было всё плохо. Плешивый в наглую бурятами и псковскими зашёл и останавливаться не собирался. Надо было кинуть кость, вот её и кинули.
И это не значит, что на эту кость теперь молиться нужно. Тем более, что там абсурдные вещи прописаны специально...
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Звичайно, бо мінські домовленості ніхто виконувати не збирався, просто це привід для санкцій проти росії.
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Мда... Знаете, я вот сколько пытался понять, отчего это зебилам всем должен ... Хотел написать "был" да где там- должен до сих пор Порошенко. Вроде ж ни копейки они ему не пожаловали. И всегда разговор выходил на "я плачу налоги". Выходит, что заплатив кто штуку, кто две а кто и нифига они уверены, что приобрели некий билет во все блага. Да ещё и проголосовали за него (возможно)- и он им теперь торчит по жизни. Откупились вот так, самым дорогим, что не жалко и выбросить- своим голосом на выборах, ну и налог тоже... Типа- это не обязанность заплатить за возможность заработать, это некая взятка царю... Ох халявщики...
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Зеленскому лучше уйти по-собственному желанию.
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Когато убиваха Володимир Рибак в Горловка, този Зебил проклет даваше концерт на ватата там!
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😀😀😀
13.12.19 09:15 За Порошенко много разных грехов, но я не знаю при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска", - Зеленский уверяет, что не влияет на ГБР

Конечно не знает , он кино с раше снимал, когда в Дебальцево и Иловайске гибли украинцы . Кстати , многие были добровольцами, которых сейчас пытаются дискредитировать по просьбе ****
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Зеля подписал всё то что подписал ранее барыга. А теперь говорит, что он никогда бы не подписал Минских соглашений. Я большего лицемерия никогда не встречал.
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Неправда
Зачем вы все время врете? Зеленский в отличие от Порошенко настаивает на передаче Украине границы, а уж потом выборах в ОРДЛО
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Бреши дальше, жаба мордовская За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2416 Не будет там никаких выборов. Будете напару с ****** кормить "кормильцев Галактики" За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 2816
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Чей Донбасс, кацап?
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Не,вас будет кормить только *****.
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"Барыга"( по твоему мордовскому выражению), подписал "минск", когда началось полномасштабное вторжение вашей мокшанской армии. У него выбора не было. Поэтому пшелнах, мордва номерная За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 4847
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Шановний пане Президенте України.
Ви, порушуючи законодавство України, щодо призову по мобілізації, відкрито ухилялись від виконання ст. 65 Конституції України (зневага до Основополагаючого Закону). Підемо далі, п.20, ст.106 (також Конституція України). Таким чином ви отримали ст. 336 КК України.
Ну, і ви нешановний маєте право щось оприлюднювати стосовно Пороха?
Гей, Баканов то є сигнал та й "Закон про СБ України", "Закон про ОРД", піднормативні Накази Голови СБ України. Ти тепер, також злочинець.
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Та как-то похрен вмешиваешься или нет,главное,шоб то падло село.
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В тексте статьи Минских соглашений написано, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводятся на основании Закона Украины, и под этим подписались представители мордора, а со стороны Украины - не Порошенко (сюрпрайз), а Кучма, который в тот момент был никем. А Закон Украины о выборах требует, чтобы волеизъявление избирателей было свободным, и безопасность на избирательных участках гарантировалась украинским государством. А какие могут быть гарантии украинского государства, если у него нет контроля над этими территориями ? Получается замкнутый круг. По сути невыполнимыми минскими соглашениями было остановлено наступление гибридных войск и выиграно время на укрепление армии и восстановление экономики. Трагедия Украины в том, что люди со средненьким уровнем IQ снова выбрали себе "президента из народа", как в 2010м.
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Кучма був призначеним Порошенком, тому він несе відповідальність за ці домовленості. Інша справа, що ці домовленості стають юридичними після затвердження чи ратифікації ВР. А от цього не було. Тому суд за це рішення є правовою колізією.
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Не совсем так. Минские соглашения не просто подписаны(Кучмой или не Кучмой). Они подтверждены резолюцией Совбеза ООН от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202 (2015).
Все пункты Минска указаны в этой резолюции. Это как бы высшая власть на планете и резолюции ее обязательны для выпонения.
Когда была принята резолюция совбеза к примеру по Ливии о введении бесполетной зоны, то уже не имело значение - ратифицирует ли ее Ливия или нет. Поэтому все слова "что мы не будем выполнять Минск" это для внутреннего потребления, на официальном уровне и порошенко и зеленский всегда подтверждали "полную приверженность минским соглащениям". Потому что прямое нарушение, или прямой отказ от выполнения решения совбеза имеют самые серъезные последствия,вполть до "принуждения к миру".
Так что позиция "Порошенко молодец, подписал но выполнять не собирался" она для детей и инвалидов. Рано или поздно заставят выполнить. Пока была отсрочка, потому что видимо Порох пообещал что за 5 лет построит "процветающую страну мечты", а лднр на коленях приползет обратно. Но так не вышло. Так что уже заставляют, пока мягко давят, но если упретесь - начнут жестко. Единственная возможность изменить текст минска - это добиться согласия на изменения всех тех кто его подписывал - включая Россию и ордло, но ессно они это не сделают просто так пока не получат что то взамен. Не пожертвовав чем то малым есть риск лишиться всего.
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люди со средненьким уровнем IQ снова ... ещё не прошло 40 лет ,чтобы эти советско халявные люди поредели,главное нашим Моисеям с пути не сбиться. За Порошенком багато різних гріхів, але я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР - Цензор.НЕТ 5564
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«ніколи не пілписав би такого...» - ти сучьонок відвів війська на трьох ділянках, щоби зустрітися з хутіним, де він пообіцяв відвісти війська ще з трьох ділянок... Це, плять, просто дипломатичне мистецтво... Я вважаю, що би він робив, під час Дебальцево... кондом дирявий...
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Он бы принимал с любой стороны и в любом количестве, как актриса немецких порнофильмов.
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Хорошо, что в то время, в Украине нормальный през был, а не этот безмозглый малорос Моника кловун-членограй. Недолгая милость Бога к этому дурному нариду. Хахахаха!!! Он бы не подписал... ЛОЛ
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Цим керує його особиста секретарка, богдашка
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Какже-какже не имеешь Зеля-членограй)) А как же кореш Баканов и 100% свой прокурор?
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А ты кучму посади. Кучма-враг №1 для Украины.
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Недоумок, держал бы инструмент в штанах, а не в пианино, тогда знал бы. Минск подписывался в условиях Илловайска и Дебальцево, а не за кулисами на концерте квартала 95. А это совсем разные условия, клоун.
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Тупоумный членограй в Википедию даже позырить не в состоянии, а рот свой открывать не стесняется))
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ЛОЛ. Зеля-кловун-членограй открыл рот про чьито грехи. Дурак, ты можешь говорить только про нарушения закона, и то, если в суде доказано)) Что ты мелешь, чепушило))
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"При этом Зеленский указал, что не знает, в каких условиях подписывался именно такой вариант Минских соглашений." Источник: https://censor.net.ua/n3165147"

И как он руководит воюющей страной, если не знает ее новейшей истории?
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