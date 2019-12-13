 Я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.
"Чесно, я не маю впливу на Державне бюро розслідувань, як і на будь-який правоохоронний орган. Але ми зустрічаємося з усіма правоохоронними органами один раз на тиждень, і з'ясовуємо, що у нас відбувається в країні, яка криміногенна ситуація тощо. Але я вам можу донести свою думку з цього приводу. Я думаю, що за Петром Порошенком багато різних гріхів, пов'язаних і з ним, і з його оточенням. Мені складно коментувати щодо цієї справи, тому що, скажу відверто, я б ніколи не підписав таку угоду", - сказав Президент.
При цьому Зеленський зазначив, що не знає, в яких умовах підписувався саме такий варіант Мінських угод.
"Мені складно сказати. Мені здається, що там було непросто. І коли я кажу, що я б ніколи не підписав, то скажу відверто, що, напевно, в цій ситуації ніколи не говори "ніколи", - зазначив він.
10 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод у 2015 році.
При цьому ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся в ДБР з приводу можливої державної зради Порошенка в ході підготовки і проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод".
Відомості про можливе скоєння злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація - за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.
так я не понял - подписал бы или не подписал бы?
Отвратительная циничная брехня
Как и все ваши соевые мантры
Хочу оценить степень отмороженности...
И это было в Киеве.
Высмеивалась продажная украинская власть
Навіщо ви самі себе обманюєте?
----------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -Якщо такі сумніви, то краще мовчати і провести ревізію умов, тексту мінських домовленостей, а не відкривати кримінальну справу.
Кажется ему. Все кого интересует Украина, прекрасно знают насколько тогда было всё плохо. Плешивый в наглую бурятами и псковскими зашёл и останавливаться не собирался. Надо было кинуть кость, вот её и кинули.
И это не значит, что на эту кость теперь молиться нужно. Тем более, что там абсурдные вещи прописаны специально...
13.12.19 09:15 За Порошенко много разных грехов, но я не знаю при каких условиях подписывался именно такой вариант "Минска", - Зеленский уверяет, что не влияет на ГБР
Конечно не знает , он кино с раше снимал, когда в Дебальцево и Иловайске гибли украинцы . Кстати , многие были добровольцами, которых сейчас пытаются дискредитировать по просьбе ****
Зачем вы все время врете? Зеленский в отличие от Порошенко настаивает на передаче Украине границы, а уж потом выборах в ОРДЛО
Ви, порушуючи законодавство України, щодо призову по мобілізації, відкрито ухилялись від виконання ст. 65 Конституції України (зневага до Основополагаючого Закону). Підемо далі, п.20, ст.106 (також Конституція України). Таким чином ви отримали ст. 336 КК України.
Ну, і ви нешановний маєте право щось оприлюднювати стосовно Пороха?
Гей, Баканов то є сигнал та й "Закон про СБ України", "Закон про ОРД", піднормативні Накази Голови СБ України. Ти тепер, також злочинець.
Все пункты Минска указаны в этой резолюции. Это как бы высшая власть на планете и резолюции ее обязательны для выпонения.
Когда была принята резолюция совбеза к примеру по Ливии о введении бесполетной зоны, то уже не имело значение - ратифицирует ли ее Ливия или нет. Поэтому все слова "что мы не будем выполнять Минск" это для внутреннего потребления, на официальном уровне и порошенко и зеленский всегда подтверждали "полную приверженность минским соглащениям". Потому что прямое нарушение, или прямой отказ от выполнения решения совбеза имеют самые серъезные последствия,вполть до "принуждения к миру".
Так что позиция "Порошенко молодец, подписал но выполнять не собирался" она для детей и инвалидов. Рано или поздно заставят выполнить. Пока была отсрочка, потому что видимо Порох пообещал что за 5 лет построит "процветающую страну мечты", а лднр на коленях приползет обратно. Но так не вышло. Так что уже заставляют, пока мягко давят, но если упретесь - начнут жестко. Единственная возможность изменить текст минска - это добиться согласия на изменения всех тех кто его подписывал - включая Россию и ордло, но ессно они это не сделают просто так пока не получат что то взамен. Не пожертвовав чем то малым есть риск лишиться всего.
И как он руководит воюющей страной, если не знает ее новейшей истории?