 Я не знаю, за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська", - Зеленський запевняє, що не впливає на ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

"Чесно, я не маю впливу на Державне бюро розслідувань, як і на будь-який правоохоронний орган. Але ми зустрічаємося з усіма правоохоронними органами один раз на тиждень, і з'ясовуємо, що у нас відбувається в країні, яка криміногенна ситуація тощо. Але я вам можу донести свою думку з цього приводу. Я думаю, що за Петром Порошенком багато різних гріхів, пов'язаних і з ним, і з його оточенням. Мені складно коментувати щодо цієї справи, тому що, скажу відверто, я б ніколи не підписав таку угоду", - сказав Президент.

При цьому Зеленський зазначив, що не знає, в яких умовах підписувався саме такий варіант Мінських угод.

"Мені складно сказати. Мені здається, що там було непросто. І коли я кажу, що я б ніколи не підписав, то скажу відверто, що, напевно, в цій ситуації ніколи не говори "ніколи", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського"

10 грудня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про відкриття кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Порошенком під час підписання Мінських угод у 2015 році.

При цьому ексзаступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся в ДБР з приводу можливої державної зради Порошенка в ході підготовки і проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод".

Відомості про можливе скоєння злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація - за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.