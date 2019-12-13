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 "Шукаємо компроміс": Аваков пояснив, яким може бути варіант спільних патрулів в ОРДЛО у перехідний період

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив, який компромісний перехідний варіант спільного патрулювання і гарантування безпеки Національною поліцією України, спеціальною поліцейською місією ОБСЄ і "представниками територіальних громад" в ОРДЛО, коли там у перспективі відбуватимуться місцеві вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

"Усім не подобається "формула Штайнмаєра", але в цій частині вона мені дуже подобається. Ми виходимо з того, що виборів не буде, поки не будуть розпущені всі незаконні формування. Вибори можуть відбуватися лише під українським прапором, з ЦВК і всіма державними органами України. З іншого боку, в Мінських угодах записано "народна міліція", якої ніде не існує в нашому законодавчому полі. І потрібно це питання якось вирішувати. Зараз існує "народна міліція ЛНР" і "народна міліція ДНР", але вони ж мають бути розпущені. І ми знову шукаємо компроміс", - сказав він

Аваков зазначив, що Україна готова, як тільки буде укладено дипломатами адекватну угоду, своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок.

"І ідея була така, що ми заходимо своїми поліцейськими силами, наприклад, патруль із п'яти осіб: двоє - з Національної поліції України, одна людина - зі спеціальної поліцейської місії ОБСЄ, і двоє представників територіальних громад, в яких відбуваються вибори", - зазначив він.

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Глава МВС зауважив, що такий варіант узято, зокрема, з досвіду світових конфліктів.

"Така ситуація була в Хорватії. Це перехідний період такої спеціальної складної поліцейської місії. Він триває недовго, він надзвичайно важкий для самих поліцейських, він може спричинити гігантські конфлікти всередині і навіть жертви, тому що сутички все одно виникають. Але, мабуть, іншого шляху немає , і це найбільш мінімальний обсяг складнощів, які ми можемо отримати, відновлюючи свій суверенітет", - вважає він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165145
 
 
 Топ коментарі
 
Послать Авакяна "послом доброї волі" в Нагірний Карабах. Нехай там шукає компроміси з Азербайджаном.
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Слушайте.Не мытьем так катаньем пытаются уничтожить Украину.Это уже начинает просто бесить.
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Опять же Будапештский меморандум, подписан Президентами пяти стран, и что ? Почему на него положили хер, а Украина должна выполнять этот гребанный Минск? Это позиция проигрышная, позиция слабака. Завтра скажут с желтыми повязками ходить, и будем ходить...
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Україні треба було в 2014 р. влаштувати міжнародну конференцію з ядерного роззброєння. Запросити Північну Корею, Іран, запланувати екскурсію на Донбас. А потім дивитись, як західні чемберлени навипередки пропонують яку завгодно допомогу, аби тільки цієї конференції не відбулося.
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Все они прекрасно знали, и своими же руками заставили Порошенко на эти условия согласиться, только бы не было дальнейшего обострения. Так же Турчинова заставили развернуть войска направленные в Крым, ИЛ - 76е разворачивали уже над Одессой, шантажировали что оставят без поддержки, а так все потом порешают. Внешнее управление, оно было и осталось.
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патрулировать будешь с рюкзаками это точно. Продажная шкура .
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Он ооочень эффективен, может даже раскрывать преступления к приезду иностранных журналистов...
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Це точно українська влада? Спрощення отримання пенсій- для серарні, спрощення перетину лінію розмежування- для сепарні, спрощення отримання паспортів- для сепарні, реінтеграція ордло в Україну без ніяких обговорень, голосувань, змін до Конституції. "Контролювати " кодон з сепарнею, автоматично амністувавши, узаконивши її і федералізацію України? Це влада ордло, а не України
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Вона ніколи і не була українською це, все радянські недобитки, яких розкидало після розвалу Союзу.
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и не буде українською,доки країна не пройде етап національно-визвольної революції..
вже навіть Африканські держави його пройшли ще в середині минулого століття,а у нас все йшло за принципом "авось пронєсьот"..
"нє пронєсло"..
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"Великий Украинецмолдован" Порошенко пришёл на волне патриотизма...хапнул бабла (душёнка мелкая оказалась)......И УШЕЛ. а теперь у корыта просто тусняк начинается...и русаки тоже участники.
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З українців там тільки Богдан. Та й той - бурят.
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Сабаков геть з глузду з'їхав??? Які вибори нахєр, після шости років роспропаганди???
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Головне для мусорів це традиції мочить біндєр і проблем з реінтеграцією не буде. Можуть разом патрулювати по всій Малоросії.
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Будуть вести переговори з терористами, а московщина буде миротворцем. Це все що потрібно знати. А націаналісти мішають і ДНК знайшли на згорівшій машині. Скільки є ще не розкритих злочинів? Достатньо буде для всіх АТОшників і волонтерів, які відбили у ворога цю країну. Фальсифікація іде повним ходом.
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Нехай туди свого сина відправить патрулювати!!
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Боїться що синок зіп'ється з сєпарами в злачних місцях ОРДЛО.
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Какие нах совместные патрули???? Что плять вообще происходит????
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-" Гаварітє са мной парускі!"
- "Ярік,та ***** вже цю гниду !"
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Да, ищите, ведь найти компромисс с российскими военными вам гораздо проще чем с патриотами Украины.
Проклятые зебилы.
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це рехвормована, найкраща в Європі армія з старими традиціями, які важливіші від національної ідеї.
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Ну мы поняли.Сабаков хочет чтобы украинцы маршировали в одном ряду вместе с террористами которые вырезали наших солдат, выкалывали им глаза и отрезали органы. Нах. нам тогда вообще ваше ОРДЛО на таких условиях "Шукаємо компроміс": Аваков пояснив, яким може бути варіант спільних патрулів в ОРДЛО у перехідний період - Цензор.НЕТ 6519
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петушатник дыынэр не нужен Украине ни на каких условиях
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Все очень просто, как совместное СС и НКВД патрулирование улиц ленинграда в 41-42 гг.
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о, будет еще кому рюхзаки предложить или патрулирование оплатить
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Радянський солдат патрулює з поліцаєм на окупованій території=український воїн патрулює в Доненьку(Луганську) з "повстанцем". Такий варіант компромісу по-аваковськи?
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У Авакова дедлайн. Он, бедный, не знает как еще лучше и ниже прогнуться для Зебила))
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Ара, не забудь снабдить патрули своими рюкзачками.
Это ж такой гешефт!
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Мост в Станице Луганской уже совместно "контролируют" - висят российские флаги. Скоро украинских нац.гвардейцев оттуда вообще выпрут. Путин "спасибо" за мост сказал в Париже?
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т.е. аваков ради своих интересов готов брость на убой сотни сотрудников мвд? в Хорватии была проведена до этого спецоперация. без контроля границы все эти действия это новая мясорубка.
так самое интересное, что аваков, потом будет отдыхать у себя в итальянском домики и за все это не ответит
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Как бы не лизал авакоф главзебиловским спонсорам, отвечать и расплачиваться за все будет он☝️☝️☝️
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Авакова надо назначить губернатором ОРДЛО....он справится
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кто там от хохл..... на патрулирование с нами.....
"Шукаємо компроміс": Аваков пояснив, яким може бути варіант спільних патрулів в ОРДЛО у перехідний період - Цензор.НЕТ 7582
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