 Об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що проблема заморожування будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд" буде вирішена і ці об'єкти добудує компанія "Київміськбуд".
"Ми знаємо це питання, ми хочемо заспокоїти зараз всіх постраждалих інвесторів. Тут усі команди працювали разом, і Офіс Президента, і правоохоронні органи, щоб вирішити це питання. На сьогодні, на вечір (12 грудня. - Ред.) це питання вирішене, і вся ця нерухомість буде добудована, і на себе взяв зобов'язання "Київміськбуд", - сказав Президент.
Як повідомлялося, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.
лукаш с пукиным научили?
Найпростіший метод підписання петиції за допомогою BankID чи ЕЦП.
Елетронну петицію, Ви знайдете за наступним посилання
https://petition.president.gov.ua/petition/79278 З повагою, інвестори ДП «Укрбуд».
А есть 100% частная фитрма "Укрбуд-чего-то там", которая и строила дома, паразитирующая на имени государственной фирмы "Укрбуд".
С какого государство должно брать на себя долги частной фирмы? Собственник проворовался, вывел оборотные средства - пусть суд разбирается. Государство тут причем?