 Об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що проблема заморожування будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд" буде вирішена і ці об'єкти добудує компанія "Київміськбуд".

"Ми знаємо це питання, ми хочемо заспокоїти зараз всіх постраждалих інвесторів. Тут усі команди працювали разом, і Офіс Президента, і правоохоронні органи, щоб вирішити це питання. На сьогодні, на вечір (12 грудня. - Ред.) це питання вирішене, і вся ця нерухомість буде добудована, і на себе взяв зобов'язання "Київміськбуд", - сказав Президент.

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Як повідомлялося, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.