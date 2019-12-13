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Все про:Зеленський (3856) Київміськбуд (20) будівництво (436) Укрбуд (5) Шеремет (236)

 Об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що проблема заморожування будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд" буде вирішена і ці об'єкти добудує компанія "Київміськбуд".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер увечері.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що проблема заморожування будівництва житлових комплексів корпорації "Укрбуд" буде вирішена і ці об'єкти добудує компанія "Київміськбуд".

"Ми знаємо це питання, ми хочемо заспокоїти зараз всіх постраждалих інвесторів. Тут усі команди працювали разом, і Офіс Президента, і правоохоронні органи, щоб вирішити це питання. На сьогодні, на вечір (12 грудня. - Ред.) це питання вирішене, і вся ця нерухомість буде добудована, і на себе взяв зобов'язання "Київміськбуд", - сказав Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На тендерах із будівництва об'єктів у столиці "Укрбуд" розпиляв 3 млрд держкоштів, - Антимонопольний комітет

Як повідомлялося, інвестори житлових комплексів корпорації "Укрбуд" 5 грудня звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію з припиненням будівництва їхніх будинків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165144
 
   
 Топ коментарі
 
Это о чем. Что частная фирма за бесплатно, или все таки за народные деньги из бюджета, будет строить . А может нужно сказать,что все украденные деньги будут возвращены по решению суда .
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Первая половина статьи про Шеремета, вторая про достройку объекта?Панове, утренняя кава в помощь, я в вас верю что вы устраните противоречие. Дзеньки
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Я интересуюсь,- за чей счёт этот банкет?
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Хай Свыня достраивает. Микитась же подсвинок из его реформаторской Будки
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І після цього ти заявляєш, що ти не порохобот?
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А тобі шо до того? У нас з ним свої справи. Теж хочеш потрапити до списку тріпачів?
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Та ты ж, девальвированный соевый маразматик, свой список и вести уже без ошибок не взмози Об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5599 Ну разве шо с коллегами порохоботами на спам тыцять всеми ратыцямы
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Мне понравилось. Достал из спама.
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Тут столько песиков, что вряд ли получится вытащить .
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Их тут всегда валом и действуют в едином бото-порыве. Переживём.
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Первая половина статьи про Шеремета, вторая про достройку объекта?Панове, утренняя кава в помощь, я в вас верю что вы устраните противоречие. Дзеньки
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Боюсь даже представить тогдашний результат, что-то вроде труп Гитлера хранится в сейфе фсб...
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И путлер каждое утро его в пуп целует. Но иногда спросонья промахивается.
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Поц, ты опять на смене? Пшлонах за поребрик, мордвин.
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Шлимазл, ну что ты хрюкаегь ещё не проспавшись, словно у тебя с утра бар-мицва?)))
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Удмурд монголо-татарский, тебе указано направление. Пшло отсюда
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Ты вечно путаешь шоколад с отходами жизнедеятельности, ну что ты за мурлопотам...
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"Київмістбуд" має право подати в суд на цензор за наклеп у причєтності до діла про вбивство Шеремета.
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Пшол отсюда. Твои высеры тупы, свинья мордовская Объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5319
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Мне не понравилось. Отправил в спам.
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режим ручного управления?
лукаш с пукиным научили?
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КГС ? Сочувствую.... Долго и некачественно. 😟
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Мда.Кинвгорстрой,который сам на ладан дышит,что-то там достроит?
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Это о чем. Что частная фирма за бесплатно, или все таки за народные деньги из бюджета, будет строить . А может нужно сказать,что все украденные деньги будут возвращены по решению суда .
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Звертаємося до всіх небайдужих громадян України, підтримати електронну петицію до президента України інвесторів житлових будинків щодо ситуації, що склалася навколо ДП «Укрбуд». Для підтримання петиції необхідно 25 000 голосів. Наразі для нас кожен голос важливий.
Найпростіший метод підписання петиції за допомогою BankID чи ЕЦП.
Елетронну петицію, Ви знайдете за наступним посилання
https://petition.president.gov.ua/petition/79278 З повагою, інвестори ДП «Укрбуд».
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вы в суд заяву на микитася подавали...?
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нет конечно, им нужно чтобы им из бюджета денег отвалили, причем тут ккой-то Микитась
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Я интересуюсь,- за чей счёт этот банкет?
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Точно так же как "олигархи восстановит Донбасс", Бубочка?
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Есть фирма "Укрбуд" - государственная, строила в частности объекты в ЧАЄС.
А есть 100% частная фитрма "Укрбуд-чего-то там", которая и строила дома, паразитирующая на имени государственной фирмы "Укрбуд".
С какого государство должно брать на себя долги частной фирмы? Собственник проворовался, вывел оборотные средства - пусть суд разбирается. Государство тут причем?
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Спочатку обвалили, а тепер віджали, рейдерство а-ля пашинський.
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А что, Укрбуд эти зеленые рейдеры уже обонкротили?
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Там и без рейдеров, Микитась повыводил активы и "продал" фирму левым людям.
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А МОЖЕТ ХВАТИТ !? ШКОЛЫ И САДИКИ ПОСТРОЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА !!!
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