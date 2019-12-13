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 Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб

Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до ухваленого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції. 12 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фіксувався також вогонь із гармат БМП.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

- біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Павлополя - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Широкиного - з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожі обстріли:

- біля Південного - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - з РПГ, СПГ і великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона визначила нові ділянки для розведення сил на Донбасі для переговорів у рамках ТКГ в Мінську, - Пристайко

"Учора, 12 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Мар'їнки. Втрат з української сторони не було.

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165143
 
 
 Топ коментарі
 
А хто в нас тепер ворог ?
Націоналісти ?
Так говорить зеліна доктрина ?
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Втрат нема. А поховання майже щодня.
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Где этот маланец-кокаинист, заявлявший, что надо просто перестать стрелять?
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А правда колись же все одно випливе. І будуть трибунали.
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Втрат нема. А поховання майже щодня.
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Ще й не по одному ховають, майже щодня...
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Враг дал добро на кацапскую звизду в Украину...
погранцы врага услышали - пропустили сволочнью...
не там врагов ищем, долбень.
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Якого обрали, такого і маємо. Мудрий наріт не помиляється.
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А хто в нас тепер ворог ?
Націоналісти ?
Так говорить зеліна доктрина ?
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І Порошенко, плюс ті хто його підтримують. А росіяни тепер у нас друзі і ;братній народ;.
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Та шоб вони повиздихали ці кляті расіянсько-масковські окупанти!!!! Воїни України, спалить ту бісову машину, з якої вас обстрілюють!!! Чи наказу не було???
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Хто ж там конфліктує з Україною? Офіційно так ніхто і не сказав. Якісь терористи. ХЗ. Може Аль Каіда?
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13.12.19 07:58 "Ищем компромисс": Аваков объяснил, как может выглядеть вариант совместных патрулей в ОРДЛО
"И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: два - из Национальной полиции Украины, один - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - указал он. Источник: https://censor.net.ua/n3165145
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Где этот маланец-кокаинист, заявлявший, что надо просто перестать стрелять?
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вот и договорился зелемойский в Париже с ****** про "нужно просто прекратить стрелять". Часом не договорился про разведение сторон на польско-украинскую границу?
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