 Адвокатська компанія, заснована Масі Найємом, не захищатиме підозрюваних у вбивстві Шеремета

Про це юридична компанія "Міллер" оголосила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Адвокатське об`єднання "Міллер" не захищає і не захищатиме у майбутньому підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета - друга засновника та адвоката компанії Масі Найєма", - йдеться в повідомленні.
"Журналіст та один із керівників "Української правди" Павло Шеремет був добрим товаришем засновника компанії "Міллер" Масі Найєма, що унеможливлює захист інтересів будь-кого з підозрюваних у цій справі адвокатами об`єднання через правовий та етичний конфлікт інтересів", - додали в компанії.
Раніше адвокати об'єднання "Міллер" були присутні під час проведення обшуку в одного з підозрюваних, музиканта і ветерана Андрія Антонюка.
У компанії підкреслили, що їхні співробітники не входили у справу на стороні захисту, а лише "забезпечили дотримання закону під час проведення слідчих дій".
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
кстати, чисто с юридической точки зрения - у зелени с казапней есть шанс петруху закрыть, ну или там предьявить шо та?
"Если нельзя, но "очень хочется - то можно...". Вот только "ненадолго", и "без учёта последствий"... У нас "власть имущие" привыкли "крутить законом", "как цыган - солнцем", а о последствиях не думают... "Блазень" с "блазенятами", как и сам Коломойский, пару месяцев назад, предрекал, "зажрались", перестали "землю под ногами чувствовать...", и "обсираются по-полной", всё больше и больше... Это, как у алкаша - нажрался, наутро похмелился... "Попустило"... "Праздник продолжился...". Наутро похмелюга ещё хуже... Надо похмелиться... Похмелился... "Праздник продолжается..." ... Человек понимает, в душе, что завтра будет ещё хуже, но остановиться не может и не хочет, потому что ему "плохо" сейчас, а не "завтра"... И так - с неделю... Потом начинается "белочка" - человек начинает "мартышню ловить...". И приезжают санитары со смирительной рубашкой и галоперидолом... В 2014-м, подобное, уже было... Только там "пациент" ещё и до "белочки" не дошёл - тормоза сохранились... А у ЭТИХ тормозов вообще нет...
Андрей Шор
16 мин. ·
Аваков напомнил об участии "королевского эксперта Великобритании, человека номер один в мире по анализу фактов и видеизображений". "Мы здесь достаточно обоснованы и убеждены, что мы не ошиблись", - заявил он.
И снова соврал.
Ivan Birch - специалист по forensic gait analysis - анализу походки, не более того.
И никакой он не "королевский эксперт".
https://www.fgaservices.com/about-us/
При этом _он сам_ честно пишет, что вероятность опознать по походке - около 71%, по сравнению с обычными 50/50. И при этом уровень тренировки ничего не дает.
The results showed no statistically significant difference in the number of correct identification decisions made by the two groups of participants, although the participants with experience of gait analysis made slightly more false negative than false positive decisions, whereas the participants with no experience made more false positive than false negative decisions.
Известно, что походка использовалась в качестве доказательства с 1839 года, первоначально основываясь на апокрифическом убеждении, что человека можно идентифицировать по его походке. Потенциальная уникальность походки еще не доказана, и поэтому в настоящее время считается, что походка является фактором, способствующим идентификации, а не методом идентификации.
https://www.sciencedirect.com/…/a…/abs/pii/S135503061930214X
Ни о каком использовании анализа походки ни только для доказательства, но и для идентификации не идет. Это только один из факторов идентификации.
И уж точно не стопроцентной уверенности, как заявил ментовской генерал на брифинге.
ПыСы я снова начал употреблять слово менты, от чего себя долго отучал.
Но Уроборос пожрал свой хвост, кольцо замкнулось.
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ПыСы на закуску https://royalsociety.org/…/royal-society-forensic-gait-anal… - руководство для судов от The Royal Society
_Выводы из статьи_
Когда криминалистический анализ походки используется в качестве помощи для положительной идентификации подозреваемого, следует иметь в виду следующие вопросы:
• Нет никаких доказательств в поддержку утверждения, что походка уникальна в пределах рамок измерений, используемых в криминалистическом анализе походки.
• В настоящее время нет надежной базы данных, которая позволила бы оценить частоту нормальных или ненормальных характеристик походки.
• Нет опубликованных и проверенных ошибок, связанных с текущей методологией.
• Нет опубликованных «черных ящиков» исследований надежности и повторяемости аналитиков.
• Нет стандартизированной методологии анализа, сравнения и отчетности. характеристик походки.
Исключение подозреваемого на том основании, что его походка отличается от походки человека записанной на видео должен быть менее требовательным, чем положительная идентификация.
Тем не менее, еще меньше доказательств в поддержку использования видео в этом контексте. Есть несколько факторов, которые могут заставить людей ходить по-разному в разных случаях и это требует учета, прежде чем подозреваемый может быть разумно исключен, и такие исследования редки.
Народний депутат від партії "Європейська солідарність", ветеранка Яна Зінкевич повідомила, що підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь на момент скоєння злочину перебувала в зоні проведення Антитерористичної операції.
Пряма мова: "На фото довідка, що підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета."
Як видно з документу, Дугарь перебувала на Донбасі з червня по жовтень 2016 року. Журналіста ж вбили 20 липня 2016 року.
За версією слідства, підозрювана здійснювала розвідку поблизу місця вчинення злочину.https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/13/7234709/
До речі, всі пам'ятають як в одній із серій шахтьори з Донєцка приїхали до Львова на допомогу шахтьорам со Львова і разом били ;бандеровців;?
Вчора полковник Ноздрачов багато пояснив.
щоб вони виздихали всі....
Так що про анегдот Штірліца котрий відчував що його щось видає ,чи парашут чи зьвізда на будьонівці тут досить вдало демонструє всю трагедію цих тупих "шьютніков"!
Заліщучка прилаштована біля Гончарука
Лєщєнко-в Укрзалізниці (великий спєціаліст !)
Внайом-в Укроборонпромі.
Єврооптімісти прилаштовані,тільки рохкають від задоволення),а ви собі там грайтеся в демократії-войнушки.
А хто там Гандзючку замовєл ???