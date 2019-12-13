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Все про:Найєм Масі (71) Антоненко Андрій (1)

 Адвокатська компанія, заснована Масі Найємом, не захищатиме підозрюваних у вбивстві Шеремета

Компанія "Міллер" не захищатиме нікого з підозрюваних у вбивстві Шеремета, бо журналіст був другом засновника компанії Масі Найєма. Раніше юристи "Міллера" були присутні під час обшуків в одного з обвинувачених, музиканта і ветерана Андрія Антоненка.

Про це юридична компанія "Міллер" оголосила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокатське об`єднання "Міллер" не захищає і не захищатиме у майбутньому підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета - друга засновника та адвоката компанії Масі Найєма", - йдеться в повідомленні.

"Журналіст та один із керівників "Української правди" Павло Шеремет був добрим товаришем засновника компанії "Міллер" Масі Найєма, що унеможливлює захист інтересів будь-кого з підозрюваних у цій справі адвокатами об`єднання через правовий та етичний конфлікт інтересів", - додали в компанії.

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Раніше адвокати об'єднання "Міллер" були присутні під час проведення обшуку в одного з підозрюваних, музиканта і ветерана Андрія Антонюка.

У компанії підкреслили, що їхні співробітники не входили у справу на стороні захисту, а лише "забезпечили дотримання закону під час проведення слідчих дій".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165142
 
 
 Топ коментарі
 
Это все, что надо знать про антикоррупционера и правдолюба Найема.
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ЕСЛИ ЗА РАСКРЫТИЕМ ДЕЛА СТОЯТ ХАРИ АВАКОВА И ГЕРАЩЕНКО - ЭТО 100% ФЕЙК. ЭТИ ДВА ПИД@РАСА ЗА 5 ЛЕТ НЕ РАСКРЫЛИ НИОДНОГО ДЕЛА. А ВСЕ ДЕЛА ПРОТИВ МУСОРОВ ПОХОРОНИЛИ.
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Ну понятно маси лизнул ручку Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 9784 Как и Мустафа Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 2123
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Было бы странно если бы люди с именами Мустафа и Маси стали защищать увлекшихся "культивированием величества арийской расы".
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адвокатская комания, даже не пытающаюяся защищищать интересы своих клиентов? - видимо хероватая компания...


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Извини, тут ты "немножко подзагнул" - "клиентом" адвоката (или адвокатской компании), человек становится после подписания договора на предоставление правовой помощи. Я думаю, этого договора, с "адвокатской компанией" Внайома, в природе не существует... С их стороны, это заявление - "пиар" чистой воды", чтобы позиционировать себя в глазах "блазенят", и "73%-х", в целом... "Вот видите?!!!Мы, "непримиримые борцы с коррупцией, враги "злочинного режима", объективно смотрим на вещи, и не желаем защищать "убивцев"!!!"
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я не юрист, Яр, - и спорить с профессионалом даже не собираюсь.
кстати, чисто с юридической точки зрения - у зелени с казапней есть шанс петруху закрыть, ну или там предьявить шо та?
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В принципе? Да... Но только "предъявить... До "закрыть" - сомневаюсь... "Блазень", против Порошенко - что болонка против мастиффа - прыгать будет, тявкать будет, попытается "куснуть"... Один раз... А потом - ещё самому дожить до "закрыть", нужно...
"Если нельзя, но "очень хочется - то можно...". Вот только "ненадолго", и "без учёта последствий"... У нас "власть имущие" привыкли "крутить законом", "как цыган - солнцем", а о последствиях не думают... "Блазень" с "блазенятами", как и сам Коломойский, пару месяцев назад, предрекал, "зажрались", перестали "землю под ногами чувствовать...", и "обсираются по-полной", всё больше и больше... Это, как у алкаша - нажрался, наутро похмелился... "Попустило"... "Праздник продолжился...". Наутро похмелюга ещё хуже... Надо похмелиться... Похмелился... "Праздник продолжается..." ... Человек понимает, в душе, что завтра будет ещё хуже, но остановиться не может и не хочет, потому что ему "плохо" сейчас, а не "завтра"... И так - с неделю... Потом начинается "белочка" - человек начинает "мартышню ловить...". И приезжают санитары со смирительной рубашкой и галоперидолом... В 2014-м, подобное, уже было... Только там "пациент" ещё и до "белочки" не дошёл - тормоза сохранились... А у ЭТИХ тормозов вообще нет...
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ну если мне юрист, и я так понимаю, совсем неплохой, говорит шо в принципе да, то жду посадок...
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Мне кажется, им скоро "не до "посадок", будет... Пошли платёжки за "коммуналку", с повышенными тарифами... А сейчас ещё "накрутили" со "льготниками"... Раньше было просто - предоставил в ЖРЕУ, теплосеть, электрикам, газовщикам, данные о праве на льготы, а там - проблема их, а не твоя... А сейчас, при "великом экономисте", Гончаруке, ты платишь "по полной", а потом тебе "Ощадбанк" перечисляет компенсацию за оплату... Люди проплатили деньги ещё до 20-го ноября, а денежки "Ощадбанк" до сих пор не перечислил... Через месяц-два народ подойдёт к стадии "охренения"... А там и до "возмущения" недалеко... И на "папередников" поздновато "валить" будет... Начнутся "песни" про "неопытность", "ошибки из-за "турборежима", "неразобратость на местах", и подобные "отмазки"...(если хочешь знать, что думает народ о власти, постой пару часов в приёмной отдела соцобеспечения... И не только в Украине... США это тоже касается... Психология-то, у человека, одинаковая...).
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Андрей Шор написал, что сами британцы считают данные по походке недостоверными. Так что Аваков и тут соврал.

Андрей Шор
16 мин. ·

Аваков напомнил об участии "королевского эксперта Великобритании, человека номер один в мире по анализу фактов и видеизображений". "Мы здесь достаточно обоснованы и убеждены, что мы не ошиблись", - заявил он.
И снова соврал.
Ivan Birch - специалист по forensic gait analysis - анализу походки, не более того.
И никакой он не "королевский эксперт".
https://www.fgaservices.com/about-us/
При этом _он сам_ честно пишет, что вероятность опознать по походке - около 71%, по сравнению с обычными 50/50. И при этом уровень тренировки ничего не дает.
The results showed no statistically significant difference in the number of correct identification decisions made by the two groups of participants, although the participants with experience of gait analysis made slightly more false negative than false positive decisions, whereas the participants with no experience made more false positive than false negative decisions.
Известно, что походка использовалась в качестве доказательства с 1839 года, первоначально основываясь на апокрифическом убеждении, что человека можно идентифицировать по его походке. Потенциальная уникальность походки еще не доказана, и поэтому в настоящее время считается, что походка является фактором, способствующим идентификации, а не методом идентификации.
https://www.sciencedirect.com/…/a…/abs/pii/S135503061930214X
Ни о каком использовании анализа походки ни только для доказательства, но и для идентификации не идет. Это только один из факторов идентификации.
И уж точно не стопроцентной уверенности, как заявил ментовской генерал на брифинге.
ПыСы я снова начал употреблять слово менты, от чего себя долго отучал.
Но Уроборос пожрал свой хвост, кольцо замкнулось.
_____________________________________
ПыСы на закуску https://royalsociety.org/…/royal-society-forensic-gait-anal… - руководство для судов от The Royal Society
_Выводы из статьи_
Когда криминалистический анализ походки используется в качестве помощи для положительной идентификации подозреваемого, следует иметь в виду следующие вопросы:
• Нет никаких доказательств в поддержку утверждения, что походка уникальна в пределах рамок измерений, используемых в криминалистическом анализе походки.
• В настоящее время нет надежной базы данных, которая позволила бы оценить частоту нормальных или ненормальных характеристик походки.
• Нет опубликованных и проверенных ошибок, связанных с текущей методологией.
• Нет опубликованных «черных ящиков» исследований надежности и повторяемости аналитиков.
• Нет стандартизированной методологии анализа, сравнения и отчетности. характеристик походки.
Исключение подозреваемого на том основании, что его походка отличается от походки человека записанной на видео должен быть менее требовательным, чем положительная идентификация.
Тем не менее, еще меньше доказательств в поддержку использования видео в этом контексте. Есть несколько факторов, которые могут заставить людей ходить по-разному в разных случаях и это требует учета, прежде чем подозреваемый может быть разумно исключен, и такие исследования редки.
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Короче, эксперт из Британии не канает как доказательство. Плюс подсадная утка Варька, которая хотела Звиробий убить тоже. Это такая чистейшая подстава.
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Добавлю, что любой кто изучал как двигается человек знает, что один и тот же человек совсем иначе перемещает свой центр тяжести и ось тела в зависимости от уровня возбуждения и тревоги. Оттого "по походке" определить человека почти невозможно. Так как у любого человека есть множество состояний в которых он движется по разному.
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Так видеопроблемы существуют даже при индетификации по морде лица...
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То есть суперэксперт опознал по походке человека, который хромал на ту же ногу, что и подозреваемый на видеозаписи. Окуенное достижение!
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Вот что "Укроборонпром" животворящий делает. Хитрый ход, но жалкий. Как и вся эта семейка...
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Фігурантка справи Шеремета була в АТО у момент злочину, - Яна Зінкевич

Народний депутат від партії "Європейська солідарність", ветеранка Яна Зінкевич повідомила, що підозрювана у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь на момент скоєння злочину перебувала в зоні проведення Антитерористичної операції.

Пряма мова: "На фото довідка, що підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета."

Як видно з документу, Дугарь перебувала на Донбасі з червня по жовтень 2016 року. Журналіста ж вбили 20 липня 2016 року.
За версією слідства, підозрювана здійснювала розвідку поблизу місця вчинення злочину.https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/13/7234709/
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Ми спостерігаємо чергову серію Голобородька. У якій він починає пресувати ;бандеровцев;.
До речі, всі пам'ятають як в одній із серій шахтьори з Донєцка приїхали до Львова на допомогу шахтьорам со Львова і разом били ;бандеровців;?
Вчора полковник Ноздрачов багато пояснив.
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Слугу Урода дивились не всі, тому деякі не тільки не пам"ятають, а навіть не чули про Донецьких шахтьорів у Львові.
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Я теж не дивився. Мені дали посилання саме на ту серію.
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невдобна правда для зелених вилупків, але в них є художній хист, готовий сценарій..
щоб вони виздихали всі....
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Ну, тепер ми здогадуємося що було в отій папці, котру ***** передав Зеленському. Там були вказівки. Як дискредитувати добровольців та волонтерський рух.
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Одна важлива деталь! щоб вони там не мали- як тільки відкривають рот ,наріт розуміє відразу що брешуть ("шютят ",по-їхньому).
Так що про анегдот Штірліца котрий відчував що його щось видає ,чи парашут чи зьвізда на будьонівці тут досить вдало демонструє всю трагедію цих тупих "шьютніков"!
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Видимо, хреновы деда с доказухой и все шито белыми нитками. Вот почему на рядовую пресконференцию прискакала ЗЕлена дрисля и что-то там прокукарекало.
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совершала разведку до дня убийства. в момент убийства была в ато. всё верно.
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Не для того Мустафе Внайому "кормное место" выделили, чтобы его братик мешал "блазенятам" убирать неугодных...
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Хто б сумнівався !
Заліщучка прилаштована біля Гончарука
Лєщєнко-в Укрзалізниці (великий спєціаліст !)
Внайом-в Укроборонпромі.
Єврооптімісти прилаштовані,тільки рохкають від задоволення),а ви собі там грайтеся в демократії-войнушки.
А хто там Гандзючку замовєл ???
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ТО ЧОГО Ж ПІАРИТЕСЬ!Мовчіть в тряпочку,не захищайте.Бо після брифінгу презеде і суд не потрібен.Вирок оголошений.Хто посміє сказать що не винні.
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Якщо вийти на вулицю і запитати у 100 людей чи стріляв Пашинський в Шеремета...

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Хорошо хоть честно признались. Могли бы поступить как адвокат Стуса.
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Давайте Труханова, Кернеса, Пашинского, Розенблата и т.д. судом присяжных судить. Авось пожалеют. Бред!
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Чем больше разных дел каманды Зе и прихлебателей тем больше провалов. Браво, так держать. Иначе впрынцепе и быть не может.
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Эта Мася или как там его, наверное крупный перец. Шо-ж теперь делать, куда бежать, кого просить? Короче, теперь всем будет капец. А виноват во всем не только Порох, а и Яценюк, госдеп и мировая закулиса. Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 3339 Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 3339 Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 3339
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Два брата...Мустафа,Маси....Старший получил теплое местечко в СНБО....Негоже брата подводить...
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Шеремета убил Сабаков ,уак и Сашка Билого,Лесника и многих других патриотов!
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а хто там в об'єднання Міллер? Наєм мабуть по англійськи буде Міллер, то вже б українською Мірошник чи іні варіанти цього прізвища в українській традиції.
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Шеремета заказал порошенко, судя по вою его шоблы
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Судячи з халасу всі вони відстоюють мир любою ціною, якому заважає національна ідея.
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Іншими словами: адвокатська контора Наєма визнала ще до суду що, всі звинувачені винні. А хтось казав що, БПП, НФ та СН зовсім не друзі і однодумці. Насправді, всі вони представляють стару совкову еліту.
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Шо за музыкант постоянно упоминается? Кто в теме?
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Який жах, це ж ""єдина" адвокатська компанія в Україні!
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