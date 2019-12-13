 Адвокатська компанія, заснована Масі Найємом, не захищатиме підозрюваних у вбивстві Шеремета

Про це юридична компанія "Міллер" оголосила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокатське об`єднання "Міллер" не захищає і не захищатиме у майбутньому підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета - друга засновника та адвоката компанії Масі Найєма", - йдеться в повідомленні.

"Журналіст та один із керівників "Української правди" Павло Шеремет був добрим товаришем засновника компанії "Міллер" Масі Найєма, що унеможливлює захист інтересів будь-кого з підозрюваних у цій справі адвокатами об`єднання через правовий та етичний конфлікт інтересів", - додали в компанії.

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Раніше адвокати об'єднання "Міллер" були присутні під час проведення обшуку в одного з підозрюваних, музиканта і ветерана Андрія Антонюка.

У компанії підкреслили, що їхні співробітники не входили у справу на стороні захисту, а лише "забезпечили дотримання закону під час проведення слідчих дій".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".