 "Якщо буде "стіна", то це інша держава, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо, ніколи", - Зеленський про Донбас

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданнях РНБО України ми затвердили п'ять планів реінтеграції Донбасу і повернення наших територій. Один із цих планів - це, як ви сказали, план "Б". Для мене це не план "Б", це план "остання буква". Це останній план. Я поки що дуже не хотів би, щоб ми застосували саме цей план", - сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що так звана "стіна" вже є, а Україні потрібно вирішувати, як повернути людей, їхню ментальність, їхнє мислення, їхнє розуміння, що вони українці. "У нас зараз "жива стіна", гинуть люди, вона в нас є. Але для мене особисто це не варіант", - заявив він.
При цьому президент України наголосив, що знову п'ять років чекати, стріляти і втрачати українців він і його команда не збираються.
"Якщо буде "стіна", то це інша держава, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо, ніколи", - вважає він.
Зеленський зазначив, що були детально опрацьовані всі плани на випадок різних сценаріїв розвитку ситуації. "Ми розуміємо, що якщо "стіна", нам потрібно буде створити всі умови для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які відчувають себе дійсно українцями, щоб вони приїхали до нас. Тому що за "стіною" тоді буде інша навіть не держава, це щось інше, скажімо так, місцевість, де будуть тільки бойовики", - зазначив він.
.....такоe - не он один.
Зеля, какой же ты всё-таки дебил... За 5 лет кто мог и хотел- все приехали. Кто там остался- не хочет или не может. Из тех, кто не может, это несколько десятков тысяч. В основном пенсионеры. Основная их часть- конченые ватники: они не к тебе не приехали, им просто от войны не удалось убежать.
Источник: https://censor.net.ua/n3165141
Люди! Будьте бдительны. Напряженность создают те, кто хотят вас обокрасть. Весь этот шум с Шереметом отвлечение внимания от голосования в РАДЕ по рынку земли.
И..наконец.....никогда не говори никогда, если сам это повторяешь.
МОНИКА НЕДОПОБЕДИЛОВНА ЯНЕЛОХ
"Україна зараз в епіцентрі нової масштабної спецоперації".
Сьогоднішній цілодобовий інформаційний треш - це вже початок "путчу, який готує до нового року Порох"? (цитую приблизно Лізу Б.)
Чи може не Порох, а якраз навпаки? ... "
https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/2778526335500740
Эх, Зеля-Зеля, ****** ты малоросс, придется таки тебе персонально интегрироваться с твоим старшим братом!
Что бы что??? Легализовать убийц, которые расползутся по всей Украине??? Что бы Ахметов привел вой бизнес в порядок??? Что бы Европа побыстрее сняла санкции с раиси и занялась гешефтом???? Что бы путлер не присоеденил?- так в любой момент марионетки поменяют вектор, а путлер защитит...Так какого хрена этот даунбас нужен Украине????
Да как по мне, так легче оградить это быдло забором и забыть. Таковы обстоятельства, т.к. московия вечно будет накалять и снабжать их....