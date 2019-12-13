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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Зеленський (3856) інтеграція (21) Донбас (12678)

 "Якщо буде "стіна", то це інша держава, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо, ніколи", - Зеленський про Донбас

Президент Володимир Зеленський назвав план відмови від реінтеграції окупованого Донбасу "останнім" і заявив, що поки взагалі не хоче про це говорити.

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданнях РНБО України ми затвердили п'ять планів реінтеграції Донбасу і повернення наших територій. Один із цих планів - це, як ви сказали, план "Б". Для мене це не план "Б", це план "остання буква". Це останній план. Я поки що дуже не хотів би, щоб ми застосували саме цей план", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що так звана "стіна" вже є, а Україні потрібно вирішувати, як повернути людей, їхню ментальність, їхнє мислення, їхнє розуміння, що вони українці. "У нас зараз "жива стіна", гинуть люди, вона в нас є. Але для мене особисто це не варіант", - заявив він.

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При цьому президент України наголосив, що знову п'ять років чекати, стріляти і втрачати українців він і його команда не збираються.

"Якщо буде "стіна", то це інша держава, яку ми ніколи, ви розумієте, не визнаємо, ніколи", - вважає він.

Зеленський зазначив, що були детально опрацьовані всі плани на випадок різних сценаріїв розвитку ситуації. "Ми розуміємо, що якщо "стіна", нам потрібно буде створити всі умови для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які відчувають себе дійсно українцями, щоб вони приїхали до нас. Тому що за "стіною" тоді буде інша навіть не держава, це щось інше, скажімо так, місцевість, де будуть тільки бойовики", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165141
 
   
 Топ коментарі
 
нужна не только стена ,но и ров
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Це все Україна, але якщо повернути ці території на умовах хуйла, то матимемо фактичне керівництво Україною в Кремлі.
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Ненавижу лживого и лицемерного тупоголового идиота !
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бутусов - прогибаемый как выяснилось
.....такоe - не он один.
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Вот когда там останется местность где будут только боевики,ты как глава государства будешь просто обязан её очистить.
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Если Путин прекратит поставки боеприпасов в АТО, если будет эмбарго на поставки вооружений, то стена не нужна. Но нужно снимать напряженность и недоверие между Донбассом и остальной Украиной. Верю, все устаканится!
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Всеравно на напряженность и недоверие малоросских промокшанских зомби, ботва мокшанская
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Пока Рашка, в очередной раз, распадаться не будет,слабая ,тотально коррумпированная Украина, свои территории не вернёт...
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"Мы понимаем, что если "стена", нам нужно будет создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, которые ощущают себя действительно украинцами, чтобы они приехали к нам."
Зеля, какой же ты всё-таки дебил... "Если будет "стена", то это другое государство, которое мы никогда, вы понимаете, не признаем, никогда", - Зеленский о Донбассе - Цензор.НЕТ 5809 За 5 лет кто мог и хотел- все приехали. Кто там остался- не хочет или не может. Из тех, кто не может, это несколько десятков тысяч. В основном пенсионеры. Основная их часть- конченые ватники: они не к тебе не приехали, им просто от войны не удалось убежать.
Источник: https://censor.net.ua/n3165141
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Соросята, агенты криминальных групп пи*дят на форуме.
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а шо план "Б" со стеной на Марсе придумали. ты сам его зельц озвучил на встрече с ветеранами АТО в Киеве. отвечая на вопрос что будет если на норманском саммите не произойдет никаких сдвигов и результатов. никто тебя тогда за язык не тянул. что ж ты теперь юлишь как вошь на гребешке? это шо за балобольство? да это будет другая резервация с козлами которых в любой огород пускать не будут! а они нам и не нужны!!! шо эту вату за счет наших зарплат и пенсий мы теперь всю жизнь кормить и поить будем? и еще и развлекать? где там нашилюди?
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Для Сороса и соросят главное создать базар, чтоб под шумок украсть украинские агроугодья.
Люди! Будьте бдительны. Напряженность создают те, кто хотят вас обокрасть. Весь этот шум с Шереметом отвлечение внимания от голосования в РАДЕ по рынку земли.
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Как только проголосуют Рынок земли про убийство Шеремета забудут и больше не вспомнят!
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Любые границы на планете ...виртуальны, любые государства ....условны, любой язык всего лишь среда общения, пакет!! множества языков встроен внутри каждого из нас, нет никаких особых и продвинутых, есть лишь условия, где они могут развиваться.
И..наконец.....никогда не говори никогда, если сам это повторяешь.
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Обов'язково доручити будувати стіну НФ Яйценюку, Сабакову.
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Зе в СССР стен не было))) а именно возврата СССР Путин добивается, втюхивая нам согласно минских договоренностей троянского коня, ДНР ЛНР, заставляя внести изменения в конституцию, чтоб этот троянский конь выполнял поручения Кремля, влияя на внутреннею у внешнюю политику всей страны.... только **** стена, никаких соц выплат, дотаций,торговли и переходов, пока не получим полный контроль над границей с Россией, а пока пусть падло Пуйло это коня и кормит...
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А пан Зеля историю учил? он не знает о Берлинской стене?
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Моника Янелох нарисовал варианты, "как он видит"(с) Тоже мне мыслитель-членограй...
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У Моники Янелох есть отчество: НЕДОПОБЕДИЛОВНА.
МОНИКА НЕДОПОБЕДИЛОВНА ЯНЕЛОХ
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Агенты сепаров и Кремля предлагают отказаться от ОРДЛО. От Крыма уже отказались, теперь хотят отказаться от ОРДЛО.
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Предлагают отказаться от украинских территорий, чтоб на остальной Украине власть сохранить. "Мол, с нас и того хватит!" Такие предложения - призыв к сепаратизму и должны преследоваться по закону!
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Эти территории окупированны, дурик. Ими управляют враги Украины, которые хотят тобой и твоими родными, в который раз, удобрить эту землю. До полной деокупации это вражеская территория, со всеми вытекающими. А тебе если хочется, чтобы Украина была как ордло, то канай туда и там живи.
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Повтор Финляндии, ниче, живут и процветают
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"Дуже правдоподібна оцінка ситуації.
"Україна зараз в епіцентрі нової масштабної спецоперації".
Сьогоднішній цілодобовий інформаційний треш - це вже початок "путчу, який готує до нового року Порох"? (цитую приблизно Лізу Б.)
Чи може не Порох, а якраз навпаки? ... "
https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/2778526335500740
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На заседаниях СНБО Украины мы утвердили пять планов реинтеграции Донбасса

Эх, Зеля-Зеля, ****** ты малоросс, придется таки тебе персонально интегрироваться с твоим старшим братом!
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Разъясните кто-нибудь этому дебилу, что стена обязательно нужна на оккупированных территориях, но только со стороны РФ.
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Пересаджай всіх добровольців і біндєравцев і не буде ніякої "стіни". Рехвармовані ахвіцери вже готові до реінтеграції з кацапами та сєпарами.
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Этот план видно является наименее выгодным для Коломойского, поэтому он и последний.
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При этом президент Украины подчеркнул, что снова пять лет ждать, стрелять и терять украинцев он и его команда не собираются.Источник: https://censor.net.ua/n3165141 - хай почитає новини попередніх тижнів. Несемо втрати майже кожен день. Раніше хоч по зубам давали, а тепер ністрілять...
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ПОСЛУШАЙТЕ....Я вот одного не понимаю, а нахрена Украине этот даунбасс с озлобленным, обыдленным, любящих путина и ненавидящих Украину и украинцев населением, а так же с путинскими марионетками во власти??? А самое главное с РАЗВОРОВАННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, которую украинцы из своих карманов будут отстраивать всяким отморозкам....
Что бы что??? Легализовать убийц, которые расползутся по всей Украине??? Что бы Ахметов привел вой бизнес в порядок??? Что бы Европа побыстрее сняла санкции с раиси и занялась гешефтом???? Что бы путлер не присоеденил?- так в любой момент марионетки поменяют вектор, а путлер защитит...Так какого хрена этот даунбас нужен Украине????
Да как по мне, так легче оградить это быдло забором и забыть. Таковы обстоятельства, т.к. московия вечно будет накалять и снабжать их....
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