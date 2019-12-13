 Справа Шеремета продемонструвала, що країні вкрай потрібен суд присяжних, - Бутусов

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Риффмайстер Андрій Антоненко - один із символів війни. Автор гімну Сил спеціальних операцій "Тихо прийшов, тихо пішов", фронтовий артист, характер якого відповідає його пісням - він став сержантом, резервістом ССО, і на день сержанта саме його фото командування ССО виставило у фейсбуці. Безліч разів я зустрічав Андрія з концертами на найрізноманітніший ділянках фронту", - зазначив журналіст.

"Юлія Кузьменко - найвідоміша і шанована волонтерка, яка присвятила увесь свій час допомозі фронту, її особисто знають багато сотень військових і волонтерів, вона також відома дитяча лікарка, професіоналка, яка врятувала в "Охматдиті" сотні дитячих життів. І Андрій, і Юлія дуже багато віддали нашій країні", - додав він.

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Головред Цензор.НЕТ нагадав, що вбитий у липні 2016 року Павло Шеремет був одним із шанованих і відомих журналістів, і кожна версія у справі про його вбивство має бути ретельно вивчена й озвучена публічно.

"Те, що було сьогодні, - це пресконференція, це політичні заяви. У суді мають виступити прокурори, і що буде висунуто в повному обсязі, ще невідомо. Але адвокати і підозрювані мають офіційно відповісти на тяжкі звинувачення на суді", - написав Бутусов.

Він додав, що побоюється, щоб ще з кимось із фігурантів справи не стався нещасний випадок або самогубство, як це було зі знайденим мертвим ветераном АТО Вакуленком.

У будь-якому разі, на думку Бутусова, "гряде буря".

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"Я хочу звернути увагу турбодепутатів Верховної Ради. Країні вкрай потрібен суд присяжних. Справи такого напруження і такого значення слід вирішувати із залученням громадськості, оскільки в такій справі правосуддя як ніколи потребує довіри", - підсумував він.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".