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 Справа Шеремета продемонструвала, що країні вкрай потрібен суд присяжних, - Бутусов

Затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета - це виклик суспільству. Серйозні обвинувачення висунуто людям, які дуже багато значать для України. В таких умовах країні вкрай потрібен суд присяжних.

Про це пише в блозі для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Риффмайстер Андрій Антоненко - один із символів війни. Автор гімну Сил спеціальних операцій "Тихо прийшов, тихо пішов", фронтовий артист, характер якого відповідає його пісням - він став сержантом, резервістом ССО, і на день сержанта саме його фото командування ССО виставило у фейсбуці. Безліч разів я зустрічав Андрія з концертами на найрізноманітніший ділянках фронту", - зазначив журналіст.

"Юлія Кузьменко - найвідоміша і шанована волонтерка, яка присвятила увесь свій час допомозі фронту, її особисто знають багато сотень військових і волонтерів, вона також відома дитяча лікарка, професіоналка, яка врятувала в "Охматдиті" сотні дитячих життів. І Андрій, і Юлія дуже багато віддали нашій країні", - додав він.

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Головред Цензор.НЕТ нагадав, що вбитий у липні 2016 року Павло Шеремет був одним із шанованих і відомих журналістів, і кожна версія у справі про його вбивство має бути ретельно вивчена й озвучена публічно.

"Те, що було сьогодні, - це пресконференція, це політичні заяви. У суді мають виступити прокурори, і що буде висунуто в повному обсязі, ще невідомо. Але адвокати і підозрювані мають офіційно відповісти на тяжкі звинувачення на суді", - написав Бутусов.

Він додав, що побоюється, щоб ще з кимось із фігурантів справи не стався нещасний випадок або самогубство, як це було зі знайденим мертвим ветераном АТО Вакуленком.

У будь-якому разі, на думку Бутусова, "гряде буря".

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"Я хочу звернути увагу турбодепутатів Верховної Ради. Країні вкрай потрібен суд присяжних. Справи такого напруження і такого значення слід вирішувати із залученням громадськості, оскільки в такій справі правосуддя як ніколи потребує довіри", - підсумував він.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165140
 
   
 Топ коментарі
 
Дело Шеремета показало, что стране остро нужен суд присяжных, - Бутусов
Україні потрібна проукраїнська ,професійна і патріотична влада
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Mason Lemberg
2 ч. ·

Подивився відео з кіном про вбивць шеремета.
Мої висновки:
1) Якщо докази не фальсифіковані, то версія має право на існування
2) Одна справа "версія має право на існування". Інша справа довести цю версію. Бо коли Антоненка звинувачують на основі того, що його телефон був відключений з 23.00 по 7.00 і це не властиво для нього - то ми самі розуміємо рівень доказової бази.
3) В показаному відео присутній цілий ряд оціночних суджень і висновків, значна частина з яких абсолютно протилежать загальному лейтмотиву. Серед них:
- з розмови Пуми з вбитим В., в якій він їй повідомив про виклик в справі Шеремета і її фрази "Я за тебя щастліва", вони зробили висновок що Пума нібито знає про цю справу і вона їй не чужа. Але вона це сказала з таким пофігізмом, що це свідчить про абсолютно протилежне. Більше в того, в наступному ж дзвінку свібесідник Пуми прямо каже, що від новини про Шеремета в нього відвисла щелепа. Тобто, він здивований. Отже, це якраз прямо протирічить висунутим припущенням.
- з розмов Пуми з чоловіком та іншим ніяк не випливає, що вони переживають саме через справу Шеремета. В них є своя справа, за яку вони могли переживати.
-маніпуляція з дзвінком дівчини, яка за версією слідства, фоткала камери спостереження. Її не турбувала наявність спорядження сапера в квартирі, її турбувало трактування цієї знахідки з боку слідства (якби воно її знайшло). Більше того, це ніяк не стосувалося справи Шеремета, а говорилося в котексті справи по Івано-Франківську, де теж була бомба.
- те ж саме стосується і її персони в цілому. Вона виконувала технічну роль з фоткання камер (згідно самої ж версії слідства), отже "сумка сапера" (яку вона випадково знайшла під диваном) ніяк не доводить її злочин з фотографування, а акценти на цьому є маніпуляцією глядачем. Тобто, в фотографа повинен бути фотоапарат, а не бомба.
- те саме стосується розмови де, за версією слідства, "Ліса" переживає за обшуки, хоч вона не має відношення до справи по Івано-Франківську. Але ця розмова починалася з того, що пресують добровольців і волонтерів і тепер можуть прийти до кожного. Саме тому, вона і переживає. А трактування слідства притягнуте за вуха.
- про такі речі як "загальний настрій групи" я взагалі промовчу. Вже не кажучи про те, що це є основою версії і мені важко уявити, як вони збираються доводити свої припущення про загальний настрій групи та інші подібні трактування, які, як показано вище, є хибними, або маніпулятивними.
4) Всі ці речі, про які говорили на відео, слід розділити на декілька частин:
- сім'я Грищенків. Я не прокурор/не слідчий/не адвокат, але наговорили вони багато.
- дівчина, яка фоткала камери. По ній є звязок з Грищенками, є інфа про сумку сапера, є +- чітке фіксування обличчя на камерах.
- Ліса і її друг. Там теж є зв'язок з Грищенками і є неприємна розмова про Марусю Звіробій.
- Антоненко. Його участь в цьому слідство не довело жодним чином на основі представленого відео.
Маніпуляція з принтами. При чому на принті біля Криму було чітко видно надпис "Orlando", в той час коли Руф носить власні унікальні принти, що очевидно на його сторінці в фейсбуці.
Маніпуляція участю Руфа біля Криму. І що це доводить? Що він там підривав щось? На основі чого доводить? На основі принта "Орландо"?
Маніпуляція місцем проживання Руфа і тим, що він водив іншу підозрювану за межами доступу камер, бо знав район, він там жив. Тоді виникає питання: нафіга він засилав дівчину фоткати камери і чого іншу частину дороги він водив підозрювану під камерами, знаючи район?
Маніпуляція виключеним телефоном з 23.24 до 7 ранку. Все було б добре, але в нього пост в фейсубці датований 23.56. Ну і це такий собі аргумент, зважаючи, що це було вночі.
Більше того, на відео показано, що в чоловіка спочатку не було принта, потім був, потім знову не було. Я про хронологію подій, а не відео.
Ну і з принтом під час вбивства теж виникає багато запитань... Навіщо людині відправляти людей для фоткання камер, відключати телефон, але надівати такий явний ідентифікатор? Міг би і футболку з своїм прізвищем надіти? А чого ж ні? Тому, я не виключаю, що це різні люди.
Тобто, на основі представлених доказів (не стверджую, що є інші, однозначніші), так виглядає, що на ліву людину вішають вбивство.
5) Вітаю слідство з тим, що своїми діями вони наразили на небезпеку Марусю Звіробій. Тепер в багатьох помічників влади є можливість її усунути і списати її вбивство на ігри опонентів Зелі, як то було сказано у відео.
6) В кінці явно переусердствували, щоб сподобатися Зелі, розказуючи про дестабілізацію ситуації (саме для цього включили розмову про Звіробій). Бо версія про дестабілізації ситуації наштовхується і розбивається об суть самої розмови. Тоді виходить, що замовником дестабілізації була сама Ліса і її співрозмовниця, які в тому дзвінку планували події від імені першої особи, а не переказували порядок дій (якщо б десь був інший замовник).
Тому ви визначтеся: або ви будете шукати замовників злочину з дестабілізації ситуації в 2016 (нагадаю, тоді вся пропагандистська машина була розвернута проти Порошенка), або сцятися від того, що хтось погрожує бубочці і тоді вам прийдеться арештовувати багатьох людей, включно з бабцями під аптеками.
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Кому не ясно , что идёт подготовка сдачи Украины в Россию , и надо дискредитировать и уничтожить героев Украины .?
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"...если бы за антигосударственную деятельность привлекли открытого агента кремля Мертвечука"

Если у тебя есть доказательства позвони 0 800 503 200
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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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жаль что нет еще более жирного шрифта было бы более убедительно.
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