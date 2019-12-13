 Якщо пропагандисти російського каналу "Звезда" порушать закон, їх вишлють із країни, - СБУ

Про це в коментарі виданню LIGA.net заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі порушення закону вони будуть затримані і вислані з країни", - сказала вона.

Джерело в СБУ повідомило, що особи пропагандистів встановлені. "Наступного разу в Україну вони не потраплять", - сказав співрозмовник.

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У середу, 11 грудня, в Україну прибула знімальна група пропагандистського російського телеканалу "Звезда". У Держприкордонслужбі повідомили, що законних підстав для того, щоб не пускати їх у країну, не було.

Партія "Європейська Солідарність" вважає, що знімальна група "Звезды" має бути затримана і депортована з України.

Сайт "Миротворець" повідомив, що внесе членів знімальної групи "Звезды" до своєї бази.

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Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово ловили на фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки низькопробним способом.

Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фото "українських солдатів, які вигнали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до краху малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.

Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України визнавалися такими, що брехали про війну на Донбасі.