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Все про:пропаганда (1293) Росія (14216) СБУ (4906) ЗМІ (672) Гітлянська (125)

 Якщо пропагандисти російського каналу "Звезда" порушать закон, їх вишлють із країни, - СБУ

Служба безпеки України готова вислати з країни співробітників пропагандистського російського телеканалу "Звезда", якщо вони порушать закон.

Про це в коментарі виданню LIGA.net заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі порушення закону вони будуть затримані і вислані з країни", - сказала вона.

Джерело в СБУ повідомило, що особи пропагандистів встановлені. "Наступного разу в Україну вони не потраплять", - сказав співрозмовник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!". ВIДЕО

У середу, 11 грудня, в Україну прибула знімальна група пропагандистського російського телеканалу "Звезда". У Держприкордонслужбі повідомили, що законних підстав для того, щоб не пускати їх у країну, не було.

Партія "Європейська Солідарність" вважає, що знімальна група "Звезды" має бути затримана і депортована з України.

Сайт "Миротворець" повідомив, що внесе членів знімальної групи "Звезды" до своєї бази.

Также на Цензор.НЕТ: Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба

Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово ловили на фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки низькопробним способом.

Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фото "українських солдатів, які вигнали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до краху малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.

Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України визнавалися такими, що брехали про війну на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165137
 
 
 Топ коментарі
 
Я вообще то думал что СБУ существует что б заранее не пускать...
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Украинцам на заметку:
- филиал ФСБ своих не сдает
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Єслі російські війська нарушать закон в Україні то їх вишлють Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 5542
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Штирлиц!Мы тут поймали радистку русскую...Не желаете пообщаться?
-А какой Закон Рейха,она нарушила?
-Её взяли с рацией Штирлиц, включи мозги.
-А что в Германии запрещают рации?
-Да Штирлиц.Особенно если рация в чемодане русской.
-Позвольте Мюллер!А вы часом не русофоб?!Что за дискриминация такая?!У вас есть доказательства?Какой Закон Рейха она нарушила?Вы не слышали про презумпцию невиновности Мюллер?!Где доказательства Мюллер?
-Она русская!
-И что?Что это за доказательства?Я вас спрашиваю,какой Закон она нарушила?
-Всё Штирлиц...Вы куда то шли...Идите...Не смею задерживать
Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 749
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Они канал Российской Армии. А ничего что они враг? Или Россия уже друг и брат? Тогда украинцы заслужили новый1918-1933, раз история ничему не научила и 100 лет назад и 300.
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Тебе полковник ВСУ Ноздричев вчера обьяСнил! Да, раша и ее войска уже друзья. Враги - добробаты. Не путай.
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от не перестаю удивляться - де вы такое зеленое "нелохо" надыбали?
******** выбора и представить невозможно...
ну от мы такие - как армянские комсомольцы,
сами себе создаем препятствия, а потом героически их преодолеваем и бесконечно собой гордимся....
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Повзуча капітуляція. Автори саме таких сюжетів тепер вільно гуляють Києвом, на 3-й день після нормандської зустрічі. Ви зробили це разом 73%.
Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 1636
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На добровольців більше надії, чим на армію та СБУ.
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RT і "Звізда" - інформаційні війська РФ. Чи треба ще одного мальчіка в трусіках распять, щоб СБУ якось відреагувало ?
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Дебилы, вам что так трудно пробить данные всех сотрудников этого говноканала и предварительно внести их в черные списки,чтоб не выглядеть сейчас идиотами?
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У "Миротворця" вони давно у списку.
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Источник в СБУ сообщил, что личности пропагандистов установлены. "В следующий раз в Украину они не попадут", - сказал собеседник.Источник: https://censor.net.ua/n3165137

Такой ядрёной божьей росы ещё не было Если пропагандисты российского канала "Звезда" нарушат закон, их вышлют из страны, - СБУ - Цензор.НЕТ 133
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Ждём-с скабееву,киселёва с соловьёвым? Вашу мать...
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Достатньо подивитися українські канали
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Это был сеанс офтальмоуринотерапии от сбу. Зробили разом. Маладцы!
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ЭТО - ВОЕННЫЕ ВОЮЮЩЕГО С НАМИ ВРАГА!!!! Я не могу представить ситуацию, когда журналисты Советсткой Армии ехали в Берлин или журналисты Вермахта в Москву в 1942-1944 годах, к примеру!!!
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Никак не возьму в толк, если "звИзда" - пропагандистская компания МОРФ, а порохоботы настойчиво акцентируют внимание населения на том, что РФ на законодательном уровне признана в Украине еще "порошенко и Ко" страной-оккупантом, то какие еще нужно нарушить законы Украины для депортации? Либо кто-то врет, либо одно из двух.
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А знімати роботу прикордоників під час перетину кордону- це не порушення?
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Володя, вчера звонил товарищ, рассказывал, он был на границе с Беларусью. Так вот, на нашей территории уже свободно ездят!!! россияне, молодые, с выправкой военной. Заезжают с территории Беларуси. Если что, включают дурика, "заблудились и тому подобное". Никто с нашей стороны не рагирует. Товарищ капитан запаса, он быстро смекнул - проводят реконосцировку. Знаешь, что это такое, кто и когда ее проврдит?
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Що відбулось після нормандської сходки:
1.Чмо бужанський вніс законопроект про відміну закону про мову.
2.Ніби то знайшли вбивць Шеремета,якими виявилися добровольці і волонтери.
3.Кацапські пропагандони вільно розгулюють по Києву(наступного разу клоун ще й ху.ла запросить разом з військами щоб захистили його від мітингувальників).
Ось такі вони результати сходки.І це тільки початок.
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Все це, готувалося попередні п'ять років.
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Вони б їм ще екскурсію організували.СБУ філіал ФСБ???
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По логике СБУ русским танкам тоже можно ездить по Киеву,если они не будут нарушать правил парковки и не превышать скорость.Причем СБУ точно знает,что такое гибридная война и что за канал Звезда.Кажется предатели пролезли во власть и силовые структуры.Пора менять.
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