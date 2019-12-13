 Якщо пропагандисти російського каналу "Звезда" порушать закон, їх вишлють із країни, - СБУ

Про це в коментарі виданню LIGA.net заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі порушення закону вони будуть затримані і вислані з країни", - сказала вона.
Джерело в СБУ повідомило, що особи пропагандистів встановлені. "Наступного разу в Україну вони не потраплять", - сказав співрозмовник.
У середу, 11 грудня, в Україну прибула знімальна група пропагандистського російського телеканалу "Звезда". У Держприкордонслужбі повідомили, що законних підстав для того, щоб не пускати їх у країну, не було.
Партія "Європейська Солідарність" вважає, що знімальна група "Звезды" має бути затримана і депортована з України.
Сайт "Миротворець" повідомив, що внесе членів знімальної групи "Звезды" до своєї бази.
Также на Цензор.НЕТ: Никакого запрета на въезд съемочной группы телеканала Минобороны РФ "Звезда" не было, - Госпогранслужба
Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово ловили на фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки низькопробним способом.
Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фото "українських солдатів, які вигнали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до краху малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.
Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України визнавалися такими, що брехали про війну на Донбасі.
-А какой Закон Рейха,она нарушила?
-Её взяли с рацией Штирлиц, включи мозги.
-А что в Германии запрещают рации?
-Да Штирлиц.Особенно если рация в чемодане русской.
-Позвольте Мюллер!А вы часом не русофоб?!Что за дискриминация такая?!У вас есть доказательства?Какой Закон Рейха она нарушила?Вы не слышали про презумпцию невиновности Мюллер?!Где доказательства Мюллер?
-Она русская!
-И что?Что это за доказательства?Я вас спрашиваю,какой Закон она нарушила?
-Всё Штирлиц...Вы куда то шли...Идите...Не смею задерживать
******** выбора и представить невозможно...
ну от мы такие - как армянские комсомольцы,
сами себе создаем препятствия, а потом героически их преодолеваем и бесконечно собой гордимся....
Такой ядрёной божьей росы ещё не было
а где смеяться?
1.Чмо бужанський вніс законопроект про відміну закону про мову.
2.Ніби то знайшли вбивць Шеремета,якими виявилися добровольці і волонтери.
3.Кацапські пропагандони вільно розгулюють по Києву(наступного разу клоун ще й ху.ла запросить разом з військами щоб захистили його від мітингувальників).
Ось такі вони результати сходки.І це тільки початок.