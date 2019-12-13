 Зеленський анонсував підвищення пенсій: "Ми придумали дуже цікаву стратегію"

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми придумали дуже цікаву стратегію щодо підвищення пенсій для людей за віком. Тобто спочатку ми готові дуже, це правда, це люди відчуватимуть... спочатку ми підвищимо дуже - від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+", - сказав Зеленський.
За його словами, на підвищення пенсій у 2020 році планується виділити 13 млрд гривень.
Президент зазначив, що після підвищення пенсій 80-річним і літнім людям буде підвищення для пенсіонерів 75+, далі - 70+ років і так далі.
"Підвищити пенсії всім не можемо, тому що 12 млн пенсіонерів. Відразу не можемо, тобто ми їх розбили на такі критерії", - додав Зеленський.
Сильно вы ******* Русь-Украину сдаёте кацапо-монголоидам...
Янелох, тебе скоро всі проклянуть.
ФИГЛЯР !
правильно, йолка будет
Лихо. Ловкость рук и никакого мошенничества.
Кстати, инфляция никуда не делась, так что все остальные пенсионеры год от года будут становиться только беднее, ибо никакого не то что повышения, а даже индексации их пенсий не будет.
Мошенники пришли к власти.
- Вы читать и понимать прочитанное умеете? Планируется выделить 13млрд, если для 80+ окажется много, то возьмутся за 75+... итд. Что не так?
И ещё больше стимулирует работающих скрывать свою реальную зарплату - зачем платить в пенсионный фонд лишнее, если будущая твоя пенсия от этого никак не зависит.
Пока у власти те кого не посадить, то и ПФ наполнить нельзя.
А налоги бы лучше платились если бы люди видели услуги и уровень жизни на пенсии.
А так это все большой обман и при накопительной системе, потому что у нас практически нет шансов накопить при всем вышеперечисленном и все это понимают, поэтому в будущем люди фактически будут без пенсий.
Опять же, без переписи населения тяжело сказать до какого возраста дойдут в повышении исходя из суммы в 13млрд.
максимум дойдут до 75+.
но цены растут каждый год.
значит в след году 60-80 будет хуже, чем сейчас. а следовательно и до 80 доживет меньше.
-Нi.Скорiш аптекари поднимутся
Человек в 60 может быть более болен чем в 80!
Сдавали на пенсии, платили взносы и налоги все, а теперь одним повысим, а другим нет?
ОНИ ПО ЗАКОНУ ОБЯЗАНЫ ИНДЕКСИРОВАТЬ НА РАЗМЕР ИНФЛЯЦИИ!!!
Не осовременивание, не увеличивать тем кому за 80, а ИНДЕКСИРОВАТЬ.
Пенсия всегда была чуть меньше мин зп, и только новые все грабят самых слабых и больных. Какой смысл платить налоги если она обесценивается.
А Земля думает, что он заявит о повышении пенсии и те кому до 80, а их больше чем те кому после 80 это проглотят и у него рейтинг не будет падать.
ДАЖЕ ПОРОХ С ЕГО ОСОВРЕМЕНИВАНИЕМ БЫЛ ЧЕСТНЕЕ, а это мурло знает, что людей мало у нас за 80 и обманывает стариков.
Зато Малюська говорит, что ему мало ЗП и Милованов начисляет себе 200% премии (в других странах за такое его бы посадили).
Манипуляторы и наперсточники.
А ПФ не наполнится никогда, если тех кто на потоках не сажать и если те кто платит налоги получает не то, что заплатил. Какой обман такая и оплата налогов.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
И теперь вишенка на торт: "в связи с повышением уровня и средней продолжительности жизни" в "ПМРе" эту доплату сейчас платят со 100 лет. Учись, Зеля, а то так нелохом и помрёшь.
МВФ устав слушать рассказы Зеленского о успехах переговоров разъяснило всем, что поговорить по телефону можно о чем угодно, но для получения кредита нужно еще что то. "Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, Украина выполнит предварительные условия", - представитель МВФ Райс. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
как жаль, у меня еще столько интересных стратегий осталось
Как можно ставить расмер пенсии в зависимость от возраста, а не от стажа и зарплаты?
Тошно смотреть на потуги этих "прахвесианалав"
tZE inform
@tZEinformCудя по сообщениям Зеленского о будущем повышении пенсий, ситуация у него совсем критична. Рейтинг продолжает глубокой погружение и всплывать упорно не желает. На всякий случай - никаких денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским государственном бюджете не предусмотрено. Там предусмотрена дыра в 41.6 млрд. гривен.