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Все про:Зеленський (3856) пенсіонери (240) пенсійна реформа (335) пенсія (521)

 Зеленський анонсував підвищення пенсій: "Ми придумали дуже цікаву стратегію"

Наступного року на підвищення пенсій планують виділити 13 млрд гривень. Першими пенсії підвищать українцям, які старше 80 років.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми придумали дуже цікаву стратегію щодо підвищення пенсій для людей за віком. Тобто спочатку ми готові дуже, це правда, це люди відчуватимуть... спочатку ми підвищимо дуже - від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+", - сказав Зеленський.

За його словами, на підвищення пенсій у 2020 році планується виділити 13 млрд гривень.

Президент зазначив, що після підвищення пенсій 80-річним і літнім людям буде підвищення для пенсіонерів 75+, далі - 70+ років і так далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Середній розмір пенсії від початку року зріс на 374 грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

"Підвищити пенсії всім не можемо, тому що 12 млн пенсіонерів. Відразу не можемо, тобто ми їх розбили на такі критерії", - додав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165136
 
 
 Топ коментарі
 
Согласно пенсионной реформе, принятой при Порошенко и Гройсмане (и согласованной с МВФ), должно быть ежегодное повышение пенсий в марте каждого года на процент, зависящий от текущей инфляции и роста средней зарплаты. Для всех пенсионеров. Как видим, команда Зеленского похерила эту реформу и, вопреки закону, собирается повысить пенсии лишь пенсионерам возраста 80+, то есть очень небольшому количеству пенсионеров по сравнению с их общим количеством. Да ещё и выставляют это грандиозным достижением!
Лихо. Ловкость рук и никакого мошенничества.
Кстати, инфляция никуда не делась, так что все остальные пенсионеры год от года будут становиться только беднее, ибо никакого не то что повышения, а даже индексации их пенсий не будет.
Мошенники пришли к власти.
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опять моника дорожку нашел Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 1882 белую... стратегическую - из закромов бОгдана))
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"Сильно".
Сильно вы ******* Русь-Украину сдаёте кацапо-монголоидам...
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*********, средняя продолжительность жизни 60. Можете покойникам в гроб чеки выписывать и ложить. Высшая благодетель. Можно еще квартиры и машины выдавать 110 летниим.
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Планируется выделить 13млрд, если для старше 80 окажется много, то возьмутся за 75-80, ... итд. Что не так?
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Посчитай, я ж написал приблизительно, а к тому времени как поднимет может будет 5-10$
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От 16,98$ до 42,44$ значительно больше, вот теперь когда я правильно посчитал то считаю что Зеленский таки не так уж плох, явно лучше на пару долларов чем я о нем думал.
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Звичайно, що одразу всім підвищити не можете, бо вам же треба ще ордловським сєпарам виплачувати пенсії.
Янелох, тебе скоро всі проклянуть.
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Аякже. Йолки не буде.Буде каток.Вигадливі,падлюки.
Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 3342
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храбрый петрушка улицу вообще открыть боялся.
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у Петра все было по-честному - перекрыл там, где надо, а этот -

ФИГЛЯР !
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Зе не фигляр, у Зе всё по четному, не перекрыл там даже где надо. а твой кумир - ФИГЛЯР !
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не готовится. не будет йолки.
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Согласно пенсионной реформе, принятой при Порошенко и Гройсмане (и согласованной с МВФ), должно быть ежегодное повышение пенсий в марте каждого года на процент, зависящий от текущей инфляции и роста средней зарплаты. Для всех пенсионеров. Как видим, команда Зеленского похерила эту реформу и, вопреки закону, собирается повысить пенсии лишь пенсионерам возраста 80+, то есть очень небольшому количеству пенсионеров по сравнению с их общим количеством. Да ещё и выставляют это грандиозным достижением!
Лихо. Ловкость рук и никакого мошенничества.
Кстати, инфляция никуда не делась, так что все остальные пенсионеры год от года будут становиться только беднее, ибо никакого не то что повышения, а даже индексации их пенсий не будет.
Мошенники пришли к власти.
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- лишь пенсионерам возраста 80+
- Вы читать и понимать прочитанное умеете? Планируется выделить 13млрд, если для 80+ окажется много, то возьмутся за 75+... итд. Что не так?
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Да всё так! Наконец то и пенсы по 4 000 $ отгребут! Не одним же учителям в масле кататся... Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 5037
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Повышение пенсий как приз за выжываемость ? Апупеть можно от счастья.
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Забыли добавить, а затем Потрошенко украл деньги у пенсионеров и отвёз на Мальдивы, а Гройсман даже рейсовые поезда у пенсионеров в в других областях украл, чтобы создать маршрут Борисполь-Киев. Порошенко за две недели даже войну обещал закончить и что?
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Повеселило. Привязка пенсии к возрасту. И дело не в том что за 80 мало пенсов. Только трудовой стаж и зарплата берётся за основу начисления пенсии! Это очень важно, очень социально, и конечно стимулирует. А тут бред и уравниловка. По ряду разных причин человек проработал всю жизнь на минималке. И дожил до 80. А другой в стальцеху 10 лет по 1 списку и ещё 30 лет пусть слесарем-сборщиком на конвеере в 2 смены. Но дожил дай БОГ до 70. Ну не бред? Одному 100 в 80 лет. Другому пусть 130 в 70. Так кто тут дурак, а кто умный.
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Это даже не уравниловка, это хуже, намного хуже.
И ещё больше стимулирует работающих скрывать свою реальную зарплату - зачем платить в пенсионный фонд лишнее, если будущая твоя пенсия от этого никак не зависит.
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Та недостатков тут море. Тем более пока у нас всё равно солидарная система. И долго будет ещё. А должна быть накопительная. Сам себе с любого возраста формируешь будущую пенсию. Таких пока нет у нас. Только через 40 лет появятся первые, что накопили через Фонды разные себе пенсию. Эпоха. Но если реально, я в такое не верю. Тут много есть из за чего. Пустая почти тема. Сильно загрузли и давно.
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Какая накопительная система когда "Микитаси", которые отвечают за накопление в пф не наказуемы? Когда в случае воровства этих денег никто ни за что не отвечает? Когда нет стабильности в экономике, а значит в накоплениях.

Пока у власти те кого не посадить, то и ПФ наполнить нельзя.
А налоги бы лучше платились если бы люди видели услуги и уровень жизни на пенсии.
А так это все большой обман и при накопительной системе, потому что у нас практически нет шансов накопить при всем вышеперечисленном и все это понимают, поэтому в будущем люди фактически будут без пенсий.
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И ещё иностранные ПФ вкладывают деньги в землю, в производство и технологии, а у нас не будет скоро ничего ни у ПФ ни у страны.
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Так у этого другого уже пенсия гораздо выше, чем у того, и повышение у него будет минимальным. Идея в том, чтобы он ещё успел пожить какое-то время на эту песню. Да, не совсем справедливо, но по справедливости можно будет только повысить незначительно всем.

Опять же, без переписи населения тяжело сказать до какого возраста дойдут в повышении исходя из суммы в 13млрд.
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12 млн пенсов. если бы повысили всем то было бы на 80 грв больше пенсия.
максимум дойдут до 75+.
но цены растут каждый год.
значит в след году 60-80 будет хуже, чем сейчас. а следовательно и до 80 доживет меньше.
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Доживи до 80-ти, тогда будешь крякать. Сходи в аптеку и посмотри на цены. Настоящие сталевары и до 70-ти не доживают. Моя мать работала при совке на заводе сверловщиком и имеет вредный стаж, а получает минималку, а какой-то ***** судья получает пенсию по 16 тыс. грн. А что делать, когда в 90-е годы и по сей день люди получают деньги в конверте. В 90-е 300 грн и сегодня 3000 грн - это разные деньги. При подсчете пенсии ********** в государственном масштабе. Зе такой же мудак, как и Порошенко. Я бы их посадил на минималку, а лучше на нары.
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Нічого не переплутав - як по 4000 євро вчителям?
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Примерно так. "Эпоха бедности закончилась", началась эпоха нищеты.
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Средняя продолжительность жизни в Украине 71.5 лет. Любопытно, как отнесётся к этой смелой реформе подавляющее большинство пенсионеров.
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Надо все эти кульбиты зе-команды доходчиво пенсионерам объяснить, и они возненавидят Зеленского и "Слуг народа" как мало кого до этого. Их просто подло обманули, кинули, как любят выражаться "не лохи".
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Так если тех, кому за 80 мало, то могут дойти и до тех, кому за 70. Выделить хотят 13млрд на повышение. Без переписи населения тяжело сказать до какого возраста дойдут.
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брешеш зейло разом з бандитом аваекяшей!!!!
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Зеля дивись ширше.Треба повернути гроши вкладникам Сбербанка
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Короче в клубах и ресторанах ожидается наплыв куме.
-Нi.Скорiш аптекари поднимутся Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 7377
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ЧТО ЭТО ЗА ВОЗВРАСНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ??? За это нужно подать в суд! Или у нас не все равны перед законом?

Человек в 60 может быть более болен чем в 80!

Сдавали на пенсии, платили взносы и налоги все, а теперь одним повысим, а другим нет?

ОНИ ПО ЗАКОНУ ОБЯЗАНЫ ИНДЕКСИРОВАТЬ НА РАЗМЕР ИНФЛЯЦИИ!!!
Не осовременивание, не увеличивать тем кому за 80, а ИНДЕКСИРОВАТЬ.

Пенсия всегда была чуть меньше мин зп, и только новые все грабят самых слабых и больных. Какой смысл платить налоги если она обесценивается.

А Земля думает, что он заявит о повышении пенсии и те кому до 80, а их больше чем те кому после 80 это проглотят и у него рейтинг не будет падать.

ДАЖЕ ПОРОХ С ЕГО ОСОВРЕМЕНИВАНИЕМ БЫЛ ЧЕСТНЕЕ, а это мурло знает, что людей мало у нас за 80 и обманывает стариков.
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Какая 1000??? Даже при злочинной владе (не говорю что они хорошие) пенсия практически не отличалась от мин зп!!!! И при этом в ПФ были деньги. Мы соц взносов и налогов платим до фига.

Зато Малюська говорит, что ему мало ЗП и Милованов начисляет себе 200% премии (в других странах за такое его бы посадили).

Манипуляторы и наперсточники.
А ПФ не наполнится никогда, если тех кто на потоках не сажать и если те кто платит налоги получает не то, что заплатил. Какой обман такая и оплата налогов.
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Милованову, начисляют 1600 с чем то процентов премии!
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очень плохая идея делить пенсионеров по возрасту...получается те кто работал в тяжелых условиях труда и имеют плохое здоровье будут получать меньше, так как раньше умрут...а те кто всю жизнь тяжелее шариковой ручки в руках ничего не держал, тот доживет до 80+ лет будет получать больше
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Не нужно придумывать велосипед господин президент. Нужно просто еэжегодно индексировать пенсии всем гражданам до уровня инфляции. Это за годы незалежности делалось лишь несколько раз (включая прошлую власть). Поэтому то в стране такие жалкие пенсии. А был даже закон об индексировании доходов, но его нкто не выполнял.
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Турбогенераторы идей придумали новую придумку-малоумку! Ура! Только получается что покуда ты еще чувствуешь жизнь и в ты хоть в каких-то силах - тебе дадут меньше денег, как будто бы они тебе меньше нужны, чем 80-летним. А вот когда ты перестанешь радоваться жизни или жить вообще не будешь (этот вариант предпочтительнее) - тогда тебе дадут больше! Садистический вариант как и в среде большинства украинских родителей по отношению к своим детям - после свадеб детей сами родители остаются жить вдвоем в трех-четырехкомнатных квартирах в то время когда дети с их же внуками выживают на съемных однокомнатных с переездами каждые два года. При этом на жилье и детей тратят большинство заработанных денег. Итог:вся молодость проходит в говне, а когда заработаешь на квартиру (если получится к 40-45годам), она тебе уже не так нужна, как раньше. И самое лучшее время своей жизни - молодость - каждое поколение проживает полностью в говне. Как итог все злые друг на друга, куча разводов, дети напитываются злобы и передадут ее же своим детям, а там и до войны недалеко. Слава родителям-садистам большевистского покроя и новым садистам у власти - их избранникам!
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У Тришки на локтях кафтан продрался.
Что долго думать тут? Он за иглу принялся:
По четверти обрезал рукавов -
И локти заплатил. Кафтан опять готов;
Лишь на четверть голее руки стали.
Да что до этого печали?
Однако же смеется Тришке всяк,
А Тришка говорит: "Так я же не дурак
И ту беду поправлю:
Длиннее прежнего я рукава наставлю".
О, Тришка малый не простой!
Обрезал фалды он и полы,
Наставил рукава, и весел Тришка мой,
Хоть носит он кафтан такой,
Которого длиннее и камзолы.
Таким же образом, видал я, иногда
Иные господа,
Запутавши дела, их поправляют,
Посмотришь: в Тришкином кафтане щеголяют.
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Зеля, плохо тебя параша информирует насчёт пенсов. В их "ПМРе" тоже был такой дурачок- пенсам с 90 лет песию поднял. Плохо посчитал- параша денег выделила недостаточно.
И теперь вишенка на торт: "в связи с повышением уровня и средней продолжительности жизни" в "ПМРе" эту доплату сейчас платят со 100 лет. Учись, Зеля, а то так нелохом и помрёшь. Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 2469
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Что это за хитрожопая дискриминация?
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Судя по сообщениям Зеленского о будущем повышении пенсий, ситуация у него совсем критична. Рейтинг продолжает глубокой погружение и всплывать упорно не желает. На всякий случай - никаких денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским государственном бюджете не предусмотрено. Там предусмотрена дыра в 41.6 млрд. гривен.
МВФ устав слушать рассказы Зеленского о успехах переговоров разъяснило всем, что поговорить по телефону можно о чем угодно, но для получения кредита нужно еще что то. "Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, Украина выполнит предварительные условия", - представитель МВФ Райс. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Успехи ошеломляюшие, что не день то одни Перемоги . Например на днях- «Компания Scatec Solar остановила реализацию проекта по строительству СЭС в Херсонской области. Такое решение объясняется анонсированными изменениями в системе выплаты «зеленого тарифа». Все делается под покупку электроэнергии из рашки.
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Сначала "побольше" тем, кого поменьше. А потом... 13 млрд не резиновые. А статистику - в студию: сколько у нас 80+ и 70+ из 12 млн? Брехуны шаровики. И неплохо бы узнать, на сколько бы удалось повысить пенсии за те деньги, которые эта го-******* в Париже просрала?
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Денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским бюджете не предусмотрено.
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Шановні, не партесь! Юзік собі вже "заробив" 16 000 пенсії, навіть без стажу в 35 років... А отже "На деревне всё окей"... Зеленский анонсировал повышение пенсий: "Мы придумали очень интересную стратегию" - Цензор.НЕТ 3201
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пан председатель, все куры передохли.

как жаль, у меня еще столько интересных стратегий осталось
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Это полнейшая несправедливость. Платил человек налоги и взносы--получай по заслугам,а так это какие то коммуняцкие выходки и сильно похоже на скрытое, завуалированное повышение пенсионного возраста.
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Какие они все удурошные. Пенсионеры могут смело судиться ибо это нарушение прав по возрастному критерию. А если честно это абзац во всей красе- значит человек отпахавший на тяжелой работе будет получать как и раньше а какое нибудь « Чикатило» в связи с 80 летием талоны на усиленное питание? Миросранец по моему начинает переигрывать, посмотрим чем закончится, а то придумалка выросла а думать нечем.
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Получается, если человек угробил здоровье на работе и ему дай бог дожить бы до 70, он пососет йух, а если чел на диване валялся и ему 80 стукнуло - он молодец. Пенсии должны считаться только от длительности и качества трудового стажа, а не от возраста
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Тобто повисять тим хто валяв дурня і довго живе.А решта нехай дохне. Зеленський анонсував підвищення пенсій: "Ми придумали дуже цікаву стратегію" - Цензор.НЕТ 6221 .Оце придумали. А чому б не тим кому 120,а решта б почекала? Зеленський анонсував підвищення пенсій: "Ми придумали дуже цікаву стратегію" - Цензор.НЕТ 5080
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Какая шикарная стратегия! Да он величайший "ыканамист"! Или "хвантазер"? Или таки зебил?
Как можно ставить расмер пенсии в зависимость от возраста, а не от стажа и зарплаты?
Тошно смотреть на потуги этих "прахвесианалав"
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только забыл сказать хотя бы когда первый этап начнется в январе 2020 или в декабре 2020 а для бабушек и дедушек это две большие разницы Зеленський анонсував підвищення пенсій: "Ми придумали дуже цікаву стратегію" - Цензор.НЕТ 5940
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tZE inform
@tZEinformCудя по сообщениям Зеленского о будущем повышении пенсий, ситуация у него совсем критична. Рейтинг продолжает глубокой погружение и всплывать упорно не желает. На всякий случай - никаких денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским государственном бюджете не предусмотрено. Там предусмотрена дыра в 41.6 млрд. гривен.
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Пенсію якщо підвищувати то відсоток підвищення повинен бути однаковим для всіх пенсіонерів незалежно від рівня пенсії.
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