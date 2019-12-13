 Мінські угоди передбачають зміни до Конституції, пов'язані з децентралізацією, ми її проводимо по всій території України, - Зеленський

Про це Президент заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тут ситуація, яку можна обговорювати, і тиснути з нашого боку, що я і робив. Чому? Тому що в Мінських домовленостях записано: зміни до Конституції України - все, що пов'язано з децентралізацією. Зараз ми готуємо пакет законів про децентралізацію, ви це знаєте, на всій території України. Тобто мені здається, що ми виконуємо всі ці зобов'язання. Так, трохи інше формулювання, але мені здається, що, в принципі, воно підходить", - сказав Зеленський відповідаючи на запитання про обговорення в Парижі "особливого статусу" Донбасу.
"Мені здається, що мені вдалося в цьому питанні переконати Німеччину та Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії - буде складно. Усі бачили - в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно", - додав президент.
Войска разводить начали ещё при Порошенко
Децентрализация тоже тогда же началась
И так далее
Нигде в Минских договоренностях не написано что пункт 2 выполняется только после пункта 1
Нигде!
П.9 только после п. 11 кстати, вот это прописано
Так что «пока не выполнен пункт 1» вообще только ваше желание. В договоренностях такого нет
В 2014 ми бьіли слабєє, а сейчас у нас Армия.
самые последние сволочи в том и етом веке все таки идиотами не были,
етот - два в одном сволочь-идиот - "head and shoulders"!
сейчас фаза воплощения в жизнь самых мрачных предсказаний. ))
-------------
и с етого момента начинается переписалово и минска и Конституции,
просто потому, шо монике часто кажется...
а закидывался бы поменьше, стучал бы себе кусочком тела по дерeвяхе, бубочкой бы был...
Децентрализация о которой говорит Зеленский и которая прописана в Минске будет не только в ОРДЛО но и по всей Украине
Во вторых "То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит" - Тупой клоун, ты сначала разберись в том что тебе кажется и в формулировках... Это тебе не сценарии квартала читать и редактировать.