 Мінські угоди передбачають зміни до Конституції, пов'язані з децентралізацією, ми її проводимо по всій території України, - Зеленський

Про це Президент заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут ситуація, яку можна обговорювати, і тиснути з нашого боку, що я і робив. Чому? Тому що в Мінських домовленостях записано: зміни до Конституції України - все, що пов'язано з децентралізацією. Зараз ми готуємо пакет законів про децентралізацію, ви це знаєте, на всій території України. Тобто мені здається, що ми виконуємо всі ці зобов'язання. Так, трохи інше формулювання, але мені здається, що, в принципі, воно підходить", - сказав Зеленський відповідаючи на запитання про обговорення в Парижі "особливого статусу" Донбасу.

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"Мені здається, що мені вдалося в цьому питанні переконати Німеччину та Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії - буде складно. Усі бачили - в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно", - додав президент.