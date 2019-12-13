EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
  2284  59
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3856) децентралізація (261) нормандська четвірка (919) деокупація (343)

 Мінські угоди передбачають зміни до Конституції, пов'язані з децентралізацією, ми її проводимо по всій території України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що записані в Мінських угодах зміни до Конституції України передбачають децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.

Про це Президент заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут ситуація, яку можна обговорювати, і тиснути з нашого боку, що я і робив. Чому? Тому що в Мінських домовленостях записано: зміни до Конституції України - все, що пов'язано з децентралізацією. Зараз ми готуємо пакет законів про децентралізацію, ви це знаєте, на всій території України. Тобто мені здається, що ми виконуємо всі ці зобов'язання. Так, трохи інше формулювання, але мені здається, що, в принципі, воно підходить", - сказав Зеленський відповідаючи на запитання про обговорення в Парижі "особливого статусу" Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік. ВIДЕО

"Мені здається, що мені вдалося в цьому питанні переконати Німеччину та Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії - буде складно. Усі бачили - в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно", - додав президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165135
 
 
 Топ коментарі
 
Оно убогое хоть знает, что означает слово "децентрализация" Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию связанные с децентрализацией, мы ее проводим по всей территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4274
 показати весь коментар
 
...вальдемар, когда уже тебя децентрализируют окончательно, а? Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию связанные с децентрализацией, мы ее проводим по всей территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5857
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Оно убогое хоть знает, что означает слово "децентрализация"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
істерика соєвої кацапні на Президента України - найкраща ознака , що він все робить правильно !..))
 показати весь коментар
 
 
Лахта, а почему ты здесь картинку не запостил, где Порошенко подал ***** руку по просьбе Меркель, чтобы выполнить дипломатический этикет?
 показати весь коментар
 
 
...вальдемар, когда уже тебя децентрализируют окончательно, а?
 показати весь коментар
 
 
Если бы Зеля читал минские соглашения, то знал бы о том, что там речь идет не об изменениях в Конституцию, а о "конституционной реформе" и даже "новой конституции".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
соя цього не читала - і дуже не хоче , аби люди про це думали !
 показати весь коментар
 
 
Дик п. 1 мінських угод - повне припинення вогню... На Донбасі і сьогодні стріляли, і вчора, і позавчора. Поки не виконано п. 1 - не можна перехоодити до інших пунктів... А Зе війська відводить і конституцію мінять хоче!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А шо ж тогда Петя п. 11 помчался выполнять, приняв закон об ОРДЛО?
 показати весь коментар
 
І Пєтя, і Зєля фігню вчудили! Поки не виконано п. 1 - про інші пункти можна забути...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тем не менее Закон об ОРДЛО принят в 2015 году

Войска разводить начали ещё при Порошенко
Децентрализация тоже тогда же началась

И так далее

Нигде в Минских договоренностях не написано что пункт 2 выполняется только после пункта 1

Нигде!
 показати весь коментар
 
 
Емм, ну виюори ж там чомусь не п. 1 і навіть не п. 2...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Выборы п. 9

П.9 только после п. 11 кстати, вот это прописано

Так что «пока не выполнен пункт 1» вообще только ваше желание. В договоренностях такого нет
 показати весь коментар
 
Емм, а як ви уявляєте відведення військ і тим паче вибори при відсутності перемир'я???
 показати весь коментар
 
Ну, значит та формулировка изменится.

В 2014 ми бьіли слабєє, а сейчас у нас Армия.
 показати весь коментар
 
ща они Констуцию порвут, уже зубья надфилями точят, а виноват будет барыга Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию, связанные с децентрализацией, мы ее проводим по всей территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 600
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та ничего страшного.Тебя ботяру и так поймут
 показати весь коментар
 
 
ну если до тебя недоумка старого дошло, то за людей я спокоен
 показати весь коментар
 
 
при пете хоть все понятно было . но скоро он вернется. он все видит
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не кажи гоп.Он ещё не сел.
 показати весь коментар
 
Кто-то ещё плохо не понял? А я-понял. Этот херштаг- понятия не имеет, о чем он чешет. Он- сраный попугай. Его хозяину- можно позавидовать. Я, как кошатник- завидую. Тока прошу учесть- попугаи- славные птички. Но- живут- недолго. Это- не намёк какой-то это- факт, природный. Так шо, Зеля, гуляем? По крупному? Напоследок, да? Ну... гуляй, придурок.
 показати весь коментар
 
 
даже не могу его ни с кем сравнить, от все не подходит.
самые последние сволочи в том и етом веке все таки идиотами не были,
етот - два в одном сволочь-идиот - "head and shoulders"!
 показати весь коментар
 
 
Я- даже не пробовал. Я вижу всё изнутри. Точнее- видел, 14 дней назад. Сейчас- живу ИНЕТом. Не вижу ничего положительного. Мне, в Гане, легко болтать... Ладно... Заткнусь. Бо- накаркаю.
 показати весь коментар
 
 
не сгущай, все уже накаркано.
сейчас фаза воплощения в жизнь самых мрачных предсказаний. ))
 показати весь коментар
 
 
Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию, связанные с децентрализацией, мы ее проводим по всей территории Украины, - Зеленский

Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию, связанные с децентрализацией, мы ее проводим по всей территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 195
 показати весь коментар
 
 
А где в Минских соглашениях написано, что их нужно выполнять до того, как ***** что-то сделает?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас мы готовим пакет законов о децентрализации, вы это знаете, на всей территории Украины. То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит", - сказал Зеленский отвечая на вопрос об обсуждении в Париже "особого статуса" Донбасса...
-------------
и с етого момента начинается переписалово и минска и Конституции,
просто потому, шо монике часто кажется...
а закидывался бы поменьше, стучал бы себе кусочком тела по дерeвяхе, бубочкой бы был...
 показати весь коментар
 
 
Ага, проводять децентралізацію, а в Києва забрали з бюджету пару мільярдів гривень... У бюджеті-2020 забрали немалі кошти в кількох областей. Афігєть децентралізація!
 показати весь коментар
 
 
А з якого хєра особий статус має бути саме у заселеного бидло-люмпеном Донбасу? Що особливого в тому регіоні?? Там найрозумніші люди живуть - вчені, інтелігенція? Цей регіон якийсь великий вклад для України робить?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Советую читать и под заголовком тоже
Децентрализация о которой говорит Зеленский и которая прописана в Минске будет не только в ОРДЛО но и по всей Украине
 показати весь коментар
 
Ну во первых децентрализация уже началась и успешно шла до момента прихода до власти "зе-манды"... Судя по бюджету, при их власти она и закончится.
Во вторых "То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит" - Тупой клоун, ты сначала разберись в том что тебе кажется и в формулировках... Это тебе не сценарии квартала читать и редактировать.
 показати весь коментар
 
 
Особливий статус Донбасу - це не децентралізація, це перетворення України на конфедерацію.
 показати весь коментар
 
 
Помилки при проведенні децентралізації можуть бути критичними для державності України.
 показати весь коментар
 
 
это та децентрализация, которую делали при Порошенко? А Зеля что-то сам может сделать?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Из двух зол приходится выбирать меньшее ("стена" или выполнение того,что петя наподписывал)- не думаю,что Зе нравится этот выбор. Но хоть как-то выправлять все огрехи Порошенко нужно... что делать!? Как-то выходить из ситуации, что-то придумывать...
 показати весь коментар
 
 
Назвали ********** федерализацию рошеновской децентрализацией и обвели "хохлов" вокруг пальца.
 показати весь коментар
 
 
так ето зеленое гов__но показало в своем гавносериале как поделит Украину ето зеленое де__рьмо
 показати весь коментар
 
Долбоящер зелёный децентрализацию начал он Минские соглашения предполагают изменения в Конституцию, связанные с децентрализацией, мы ее проводим по всей территории Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5342
 показати весь коментар
 
То есть падлошенка уже нет а прокремлевский план по уничтожении Украины воплощает теперь зеленомордый
 показати весь коментар
 
Эта падаль уже открыто шпарит по методичкам фсб.
 показати весь коментар
 
Изменения в Конституцию по указанию - незаконные действия. Принуждать народных депутатов голосовать за просроченную бумажку, подписанную пенсионером и двумя, давно здохшими террористами - государственное предательство, превышение власти и преступление, за которое путинский партнёр Зеленский понесёт ответственность согласно законодательству Украины, если конечно, ещё будет существовать до того времени.
 показати весь коментар
 
Если Зеленский ещё будет существовать. Оккупанты на протяжении всей истории человечества мечтали уничтожить Киев, но вместо этого сами переставали существовать. Золотая орда, Российская империя, СССР давно исчезли, а Киев, который много раз пытались уничтожить, продолжает жить. В очереди на исчезновение с политической карты мира следует террористическое государствр-агрессор РФ. Зеленскому нужно хорошо думать, прежде чем идти на переговоры с террористами. Но он специалист разговорного жанра, постоянно чешет языком всякие глупости, т.к. его мозг переключается на процесс произношения текста и совсем не думает о его смысле.
 показати весь коментар
 
По ходу, у Моніки "обязятєльства" тільки перед пуйлом.
 показати весь коментар
 
Клоуны 🤡 щимятца к конституции,это обзац!
 показати весь коментар
 
Реальная децентрализация идет уже четыре года и заслуга в этом Пороха, а не твоя, зелепутало. И в основе децентрализации Пороха лежит разделение земель госсобственности между объединенными территориальными громадами с дальнейшим ими управлением и приватизацией. А вы, зеленое ворье, собрались земли госсобственности продать вместо передачи их на приватизацию согласно Конституции реальным собственникам этих земель на местах.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору