 У день убивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО, - депутатка Зінкевич. ДОКУМЕНТ

Документ Зінкевич оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Це довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, видана старшому солдату Яні Дугарь. У довідці зазначено, що із 3 червня по 26 вересня Дугарь перебувала в АТО. Довідка базується на виписці з наказів командира ОТУ "Донецьк" від 6 червня 2016 року №160 та від 29 вересня 2016 року №276.
"Зранку разом з депутатом 8 скликання Оксаною Корчинською та адвокатом Віталієм Коломійцем будемо пробиватися до Яни Дугарь. На фото довідка, що підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, що були надані щодо Яни, абсурдні навіть за своєю суттю, та притягнуті за вуха", - написала Зінкевич.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.
Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Разве кто-то говорит, что она закладывала взрывчатку?
Речь идёт о причастности к убийству!
А причастность - это не только закладка взрывного устройства....
Поважайте, будь-ласка, мову народу, з яким спілкуєтесь.
Антоненка хвилював прищ, який у нього вискочив за 4 години до нібито закладки вибухівки. Про що він жартома писав на своїй фб сторінці. А наступного дня у нього був концерт. Якось не вписується це у образ кілера Шеремета. Ну ніяк!
В селі читає лектор лекцію на тему "Творчість А. С. Пушкіна" і показує колгоспникам череп Пушкуна в 12 років, в 20 років і в 38 років, коли помер.
З гальорки подає голос молодий чоловік: - як так може бути в чоловіка 3-ри черепи?
Лектор: - ви хто?
Чоловік: - студент.
Лектор: - прошу вийти з залу, бо лекція для колгоспників!
Ну а петюшки без заказухи ничего не пишут.
Все это наводит на мысли.
Поэтому в данном раскладе баба скорее ты.
Натуральная истеричная баба, которую нужно поздравлять с 8 марта.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.Обыски у главных фигурантов дела Шеремета дали нулевые результаты. Потому решили перейти на тех, кто пока в деле не фигурирует - полиция обыскала дом Евгения и Натальи Аскалевых. Шоу продолжается.
"Украинская правда" открыла сезон охоты за скальпом Авакова. Конечно за всем этим явно видны очертания товарища Баканова, но дело тут не только в нем. Суть атаки - взорвать паритет власти Зеленского изнутри.Главное что есть у Авакова на Зеленского - это колоссальный объем информации о незаконном финансировании избирательной кампании, огромных суммах налички концентрировавшихся в руках Миши Федорова, ну и т.п. То что "УП" уже упоминает о "компромате" - это просто намек. Организаторы этого хотят заставить Авакова, защищаясь, выбросить все это наружу.
Новый поворот дела Гандзюк. К убийству Гандзюк причастны люди и структуры являющиеся донаторами партии Зеленского.
Вполне возможно, что человек по приказу числится в АТО, а на самом деле был пару дней дома, это довольно просто сделать.
"Аргументи" слідства:
Слідство доводить, що підозрюваний є нападником, бо:
- з 29 липня у нього був вимкнений телефон;
- один зі свідків його впізнав, як людину, яка заходила в під'їзд;
- сусід підозрюваного у вказаний період чув на його подвір'ї голоси, і це нібито доводить, що поїздки на море не було.
- раніше судимий
Думаю, что в списке людей, которые были арестованы, виновные есть. Но виновными могут быть не все, и часть звонков может быть фейком.
Например, разговор "а давайте грохнем Зверобой и ее детей чтобы дестабилизировать ситуацию" - больше выглядит как фейк, ведь речь идет о 2015 годе. Тогда Зверобой массово никто не знал. И это просто ничего не дало бы. Как мы знаем - тогда убивали более известных людей - и это сходило с рук.
Маланским нужно уничтожить Патриотов, чтобы не мешали грабить страну
Все просто....
вона просто вказує на те, що вона брала участь в АТО...
Чем дальше, тем интереснее. Оказывается, что в июле (23) следственная группа по требованию президента Украины Зеленского предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. На каком основании ? УПК не предусматривает ознакомление с делом (а тем более секретной частью дел) третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Требование Зеленского - это явно превышение служебных полномочий и давление на следствие.