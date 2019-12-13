 У день убивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО, - депутатка Зінкевич. ДОКУМЕНТ

Документ Зінкевич оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Це довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, видана старшому солдату Яні Дугарь. У довідці зазначено, що із 3 червня по 26 вересня Дугарь перебувала в АТО. Довідка базується на виписці з наказів командира ОТУ "Донецьк" від 6 червня 2016 року №160 та від 29 вересня 2016 року №276.

"Зранку разом з депутатом 8 скликання Оксаною Корчинською та адвокатом Віталієм Коломійцем будемо пробиватися до Яни Дугарь. На фото довідка, що підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, що були надані щодо Яни, абсурдні навіть за своєю суттю, та притягнуті за вуха", - написала Зінкевич.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".