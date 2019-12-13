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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Антитерористична операція (4991) Корчинська (22) Зінкевич (22) Дугарь Яна (1)

 У день убивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО, - депутатка Зінкевич. ДОКУМЕНТ

Депутатка ВР Яна Зінкевич опублікувала довідку про те, що військова медсестра Яна Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року, в момент скоєння злочину перебувала в зоні АТО.

Документ Зінкевич оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Це довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, видана старшому солдату Яні Дугарь. У довідці зазначено, що із 3 червня по 26 вересня Дугарь перебувала в АТО. Довідка базується на виписці з наказів командира ОТУ "Донецьк" від 6 червня 2016 року №160 та від 29 вересня 2016 року №276.

У день убивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО, - депутатка Зінкевич 01

"Зранку разом з депутатом 8 скликання Оксаною Корчинською та адвокатом Віталієм Коломійцем будемо пробиватися до Яни Дугарь. На фото довідка, що підтверджує перебування Яни в АТО на момент вбивства Шеремета. Докази, що були надані щодо Яни, абсурдні навіть за своєю суттю, та притягнуті за вуха", - написала Зінкевич.

У день убивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО, - депутатка Зінкевич 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ти давав клятву рятувати людей, це як військова присяга": що відомо про 6 підозрюваних у вбивстві Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165134
 
   
 Топ коментарі
 
Этой девушке, которая добровольцем ушла на фронт защищать Украину, доверия больше, чем ЗЕ, который прятался от повесток из военкомата и его сто процентному генпрокурору.
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ой, как нехорошо получилось....
миллионы-миллиарды прослушек звонков и документов в наличии у Авакава..., а Зинкевич взяла и легко обосрала наши новые карательные зе-НКВД органы... В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 2528
Пичалька...
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Не можешь. Давай смотреть правде в глаза. Ты же просто недоразвитый зебил. Ты тот принтер и включить не сможешь.
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Шо за бредняк?
Разве кто-то говорит, что она закладывала взрывчатку?
Речь идёт о причастности к убийству!
А причастность - это не только закладка взрывного устройства....
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Угу,только причастность надо доказать!что ей предъявляют?Фотосъёмку места убийства?Ребят,это не серьезно. По таким резонансным делам нужны железные пруфы.
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Это суд будет решать, а не сумасшедшие соевые пациенты.
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у зебилья уже начинается истерика, это хорошо В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 1451
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"Устименка ... допитали... Він здійснював спостереження (в ніч закладення вибухівки в автомобіль П. Шеремета - ред.) за певною особою, яка не має відношення до справи", - сказала Сюмар, посилаючись на інформацію, яку їй повідомили в Нацполіції України.
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У меня вопрос, она там 3-4 месяца подряд безвылазно в окопе сидела? И спала там же?
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Там если разобраться, половина участников боевых действий в киеве по ночным клубам воюет. И у всех справки. Сынки авакова и парашенки - ярчайшие примеры
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Це у вас на Білій Русі лукашЭнкА і інші слова літерами "а" рясніють.

Поважайте, будь-ласка, мову народу, з яким спілкуєтесь.
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Зебилоиды! Что сделал Янелох для защиты Украины от агрессора в 14-18 годах??? Опишите хоть один эпизод!!! Сколько жизней спас? Чем помогал Армии?... Как эта гнида, Янелох, до суда выносит обвинения? Людям! Которые рискуя жизнью защищали,,, и остановили врага! Быдло зелёное - это говно для вас, хавайте, не обляпайтесь.
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Как минимум, не сообщил в кацапский генштаб время и место выхода наших из Иловайска.
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У меня есть справка, что я 5 лет учился в университете. Так что, если что, у меня на все железное алиби ₽)₽
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Дурак кацапський, а довідка що ти під час вбивства шеремета знаходився на лекції у тебе є?
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Ну так почему же ты тут не просишь справку о непосредственном нахождении.
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Viktor Ostafeychuk

Антоненка хвилював прищ, який у нього вискочив за 4 години до нібито закладки вибухівки. Про що він жартома писав на своїй фб сторінці. А наступного дня у нього був концерт. Якось не вписується це у образ кілера Шеремета. Ну ніяк!

В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 3091
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ЗГАДАЛОСЬ

В селі читає лектор лекцію на тему "Творчість А. С. Пушкіна" і показує колгоспникам череп Пушкуна в 12 років, в 20 років і в 38 років, коли помер.
З гальорки подає голос молодий чоловік: - як так може бути в чоловіка 3-ри черепи?
Лектор: - ви хто?
Чоловік: - студент.
Лектор: - прошу вийти з залу, бо лекція для колгоспників!

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Довідка залізобетонна)))На лоба корчинській його приліпіть там формат а4 як раз між очі пролізе) В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 2926 Вся агентура підірвалась)
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Какой же дурак пойдет на дело без алиби, но не каждое алиби железное, алиби может оказаться из шоколада, а такому алиби грош цена в базарный день. В общем, завтра посмотрим, что к чему, но безудержный вой порохоботов все же наталкивает на мысль, что алиби, скорее всего шоколадное.
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Когда Шеремета убили и дело толком не расстедовали, убийц не искали, петюшки тут на такие помои исходили, что Шеремет враг Украины, агент Кремля и так далее

Ну а петюшки без заказухи ничего не пишут.

Все это наводит на мысли.
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Есть научно наблюдаемый факт. На форуме круглосуточно работает группа соевых ботов, которые спамят все неприятные для шоколадного гамна посты. Будем надеяться, что после снятия неприкосновенности с матки (агента Лолиты) финансирование ублюдков закончится.
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Ви можете розспамити коменти яки вам подобаються.
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Бабы тупо слетели с катушек. Вот и все объяснение.
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Не бабы, а женщины, которые родину защищали, в отличии от тебя.
Поэтому в данном раскладе баба скорее ты.
Натуральная истеричная баба, которую нужно поздравлять с 8 марта.
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Скоріше - нє нудно, бо від жінки та тільки дірка у відповідному місці. Ну і ще в голові.
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Там девуля Варя или как там её, которая и говорила основные гадости это скорее всего подсадная утка ментов. Типикал ситуация. Она втирает какую-то дичь, а виновна другая.
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Пуйлу в Украине нужен настоящий гражданский конфликт, вот зеля и авакян ее и реализуют
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В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.Обыски у главных фигурантов дела Шеремета дали нулевые результаты. Потому решили перейти на тех, кто пока в деле не фигурирует - полиция обыскала дом Евгения и Натальи Аскалевых. Шоу продолжается.
"Украинская правда" открыла сезон охоты за скальпом Авакова. Конечно за всем этим явно видны очертания товарища Баканова, но дело тут не только в нем. Суть атаки - взорвать паритет власти Зеленского изнутри.Главное что есть у Авакова на Зеленского - это колоссальный объем информации о незаконном финансировании избирательной кампании, огромных суммах налички концентрировавшихся в руках Миши Федорова, ну и т.п. То что "УП" уже упоминает о "компромате" - это просто намек. Организаторы этого хотят заставить Авакова, защищаясь, выбросить все это наружу.
Новый поворот дела Гандзюк. К убийству Гандзюк причастны люди и структуры являющиеся донаторами партии Зеленского.
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Петро провел Зинкевич в Раду, утверждая, что она получила ранение и инвалидность на фронте! Зинкевич молчала... Но все оказывается намного проще, она попала в соседней области на своем внедорожнике в ДТП - на большой скорости отпало колесо! (об этом она писала в фейсбук, но позже - удалила!). В ДТП Зинкевич попадала и раньше! Если Петро всегда брешет - это понятно, но зачем ты ему всегда поддакивала! И почему у меня будет к ней доверие, если оно давно утраччено!
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щоб отримати інвалідність - необов'язково бути на фронті, це для УБД потрібно бути на фронті, але тобі як і зеленій шмарклі цього не зрозуміти
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Ну и что? Может она здобыла взрывчатку которой взорвали Шеремета.
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Дурацкий аргумент. Никто ее и не обвиняет непосредственно в подрыве. Она за несколько дней до убийства разведку проводила.

В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич - Цензор.НЕТ 1364
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Але,она с 3 июня в АТО. Взорвали Шеремета 20 июля. Это "несколько дней"?
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Ну конечно-"ваши доказательства-не доказательства". Зато ментовские истории-то,что доктор прописал.
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А что она делала у дома Шеремета в то время когда "находилась в АТО"?
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а хто казав що вона була біля дому Шеремета? для цього поьтрібне відео, фото з геолокацією, датою фіксування - де вони?
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не розмовляй з даунами, їм ТВ сказав - так і має бути ))))
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І цей маразм він пише під фото зробленого з відео.
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Ця молода дівчина на відео ніяк не подібна до сорокарічної підозрюваної.
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разведку чего она проводила, интересно? если камер, то почему на них все и попались?
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взяв в руку телефон чи повісив на шию , включив відеозапис і пройшовся туда куди треба, а то якихось фотографів показують. Інший варіант з авта. Може це з того червоного авта фотки робили. Ну дебіли!!!!!!!!!!!!!! У день убивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО, - депутатка Зінкевич - Цензор.НЕТ 4230
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У нас мільйони громадян кожен божий день снують під камера- мінтам не прийшла ще думка у "казанок без мозґів" що тих агентів развєчіків мільйони ,а про китай і індію мовчу. У день убивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО, - депутатка Зінкевич - Цензор.НЕТ 7051
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Де Ваша логіка? Навіщо робити розвідку відеокамер і самій на зображення попасти? Абсурд. Якщо мені потрібно це було б зробити, то я вночі, чи вечором, надів би парик, окуляри і пройшов би. Це логічно. Нісенітниці і видумки хворих на уявлення.
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Промашка...Кто-то из следователей получит по ушам за недосмотр....
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Не покидает идиотское ощущение, что какую-то часть "убойных" доказательств была получена в Париже. Уж как-то все удачно сошлось во времени.
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Зелёная плесень пришла в Украину, не на один год. Наигрались в демократию ? теперь Авакян со своими нацженами будет фабриковать дела на ветеранов АТО и убирать неугодных фабрикуя на них дело за делом. Как в воду смотрел адвокат Януковича -Портнов. Сначала некоторых посадим, то и делают с помощью полиции и ГБР, другие просто будут исчезать за проукраинскую позицию. Вы это сделали 73% тупорылых избирателей, а 25% просто будут сидеть. Да здравствует парашостан номер 2 - Украина. По походке определено кто убил Шеремета, какие у Вас оперативники, миллион прослушек, героям нужна награда - орден Богдана Хмельницкого
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Тогда нужен мировой эксперт по сиськам.
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Если есть видео, доказывающее ее присутствие в это время в другом месте, то тогда эта бамажка не срабатывает. Но, конечно, любой человек имеет право на защиту, а нам нужна правда, какой эта правда бы не была.
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ну какой нормальный человек поверит, что она там по 4 месяца безвылазно в окопе сидела? Ну детский сад же.
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Ты правильно пишешь, но только сомнения, что ты кацап...
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приезжай. сделаем генетическую экспертизу
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Тю, я ще в 2001 році на домашньому компьютері робив кращі.
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Напоминаю. Как только проголосуют в Раде Рынок земли обт этих АТОшниках забудут и об "убийстве Шеремета" тоже
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Більше всього про зміну Конституції України - вон бубочка вже проговорився...
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Бачу лист с текстом. Який може зробити навіть учень школи. А справка де?
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Кого хвилює, де і коли вона знаходилася, якщо національна ідея заважає реінтеграції українських полковників з ерефійською армією та сєпарами? Он проти Торнадо давали покази через Скайп навідь сєпари з ОРДЛО. Треба буде то, ФСБ видасть справку що, то все кляті добровольці-біндєравци винні.
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Конечно не хорошо получилось. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Правда очищает и просветляет.
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Ну находилась, и что? Врзывчатку закладывала не она, так что мимо кассы.
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К сожалению, такая справка, это ещё не железное алиби.
Вполне возможно, что человек по приказу числится в АТО, а на самом деле был пару дней дома, это довольно просто сделать.
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ЗГАДАЙТЕ "нападника" на Катерину Гандрюк Новікова Миколу якому спочатку хотіли пришити цю справу!

"Аргументи" слідства:
Слідство доводить, що підозрюваний є нападником, бо:
- з 29 липня у нього був вимкнений телефон;
- один зі свідків його впізнав, як людину, яка заходила в під'їзд;
- сусід підозрюваного у вказаний період чув на його подвір'ї голоси, і це нібито доводить, що поїздки на море не було.
- раніше судимий
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Можливо,все це спецоперація коломойші-авакяна проти Зеленського,за відмову віддавати приватбанк
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У день убивства Шеремета підозрювана медсестра Дугарь перебувала в АТО, - депутатка Зінкевич - Цензор.НЕТ 9616У Парубія також цікава довідка є і це не заважало йому бути головою ВР, і зараз там сидить.
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Як можна відшукати днк на згорівшій машині, чи розірвавшійся вибухівці? Це робиться дуже просто. Слідчий при огляду місця події вписує в протокол, що вилучено зразок повітря, частинки днк невідомої особи. А коли з*являється підозрювані, то іхні ДНК заносятся на ці частинки і є підозрюваний. А далі діло техніки. Беруться у підозрюваного зразки і направляються на експертизу. Звичайно експерт зробить все правильно, бо там і проба буде однієї людини і вже ніхто не відкарабкається, що є ніби алібі. І ніхто не допоможе. Так прохядять фальсифікації. І я в це розкриття не вірю. Розкриття пішло після затримання на Івано-Франківщині неодноразово засудженного бійця за вибухівку, якою він підірвав підприємця, і з ним проводилась, ймовірно робота. Розповідали за пожиттєве, за варіанти, як можна вийти, але за умов - дати свідчення і допомогти. Свідчення не правдиві. Це моя версія. А далі і таким способом "знайдуть" потрібного їм замовника.
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По версии следствия бомбу под автомобиль заложила не она, а Антоненко с Кузьменко. Какая разница где в это время была Дугарь?
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Так-так, взагалі нічого не важливо крім звинувачень.
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Спецслужбы никогда не придумывают информационные поводы - они лишь эксплуатируют те, что уже есть.
Думаю, что в списке людей, которые были арестованы, виновные есть. Но виновными могут быть не все, и часть звонков может быть фейком.
Например, разговор "а давайте грохнем Зверобой и ее детей чтобы дестабилизировать ситуацию" - больше выглядит как фейк, ведь речь идет о 2015 годе. Тогда Зверобой массово никто не знал. И это просто ничего не дало бы. Как мы знаем - тогда убивали более известных людей - и это сходило с рук.
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розкажи краще про Надіну баржу з мінометами.
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Эээээ,мне показалось,или правда они хотят заставить поверить меня в озвученную мотивацию совершенного преступления. Шеремет был журналистом, журналистов у нас много, много было убитых ,но такого я еще не слышал:считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.Источник:зомбиаваков и ко.
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Да нафига справки!
Маланским нужно уничтожить Патриотов, чтобы не мешали грабить страну
Все просто....
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Ця довідка не доводить місце перебування на той час...
вона просто вказує на те, що вона брала участь в АТО...
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гора родила мышь: 3,5 года огромное ведомство мурыжило это забытое всеми дело, пока наконец-то не настала пора достать его из пыли. на пресс-конференции показали и убедительные докази: размытые силуэты, прогулка в том районе, ношение кепки. "повезло" 5 волонтерам и участникам АТО, а еще несколько тысяч человек со схожими приметами не стали фигурантами. все записи с камер, сведения мобильных операторов были изъяты еще летом 16-го. спрашивается, почему именно сейчас было принято решение об обнародовании результатов "расследования"? возможно, потому что партия уклонистов, уставших от войны людей, реально боится и опасается героев Украины, людей, которые сменили диван на окоп, и на волне "успешного" самита в Париже, и используя ни разу не карманные СМИ, решили,очернить, дискредитировать, людей, спасавших Украину в самые тяжелые времена. не потому ли произошла пресс-конференция, похожая на вмешательство в процесс расследования и давление на суд со стороны клоуна Моники, подтянувшего к этому фарсу друга баканова. свой ход сделал и повелитель рюкзаков и глава МВД Аваков, предоставив "неопровержимые" докази по этому забытому делу. возможно, именно этот актив поможет ему вскоре занять должность вице-премьера и ли даже премьер-министра. для зеленых соплей остается подтянуть под организатора Пороха, сбить его на лету, и тогда все для них сложится.
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Ее же не обвиняют в том, что она делала закладку. Если атака готовилась долго, она вполне могла принимать участие в ее подготовке, а в момент атаки находиться далеко за ее пределами.
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Технический анализ телефонных соединений по делу Шеремета (свыше 80 млн. по данным следствия) проводился на мощностях компании "Киевстар" находящаяся в собственности российского олигарха Михаила Фридмана (Альфа Групп)
Чем дальше, тем интереснее. Оказывается, что в июле (23) следственная группа по требованию президента Украины Зеленского предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. На каком основании ? УПК не предусматривает ознакомление с делом (а тем более секретной частью дел) третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Требование Зеленского - это явно превышение служебных полномочий и давление на следствие.
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