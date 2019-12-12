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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України
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 На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з'являтиметься нова інформація, оскільки розслідування триває і не на всі запитання у слідства є відповіді.

Про це глава МВС повідомив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа не є розслідуваною і закритою. Сьогодні ми провели фазу, коли затримали групу і їм пред'явлено звинувачення, на наш погляд обґрунтовані. Ми зробили великий і докладний брифінг, тому що тема дуже резонансна, ми хотіли дати максимум інформації.

Але у нас немає відповідей на всі запитання. У нас немає відповіді щодо механізмів взаємодії, немає відповіді щодо ролі деяких людей. Але ми не все можемо розповісти, на брифінгу було повідомлено 5-7, може 10% фактів, які ми можемо викласти. У цій справі будуть ще новини та буде ще інформація", - сказав Аваков.

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Міністр додав, що завтра в суді будуть пред'явлені акти декількох експертиз, про які говорили на брифінгу, в тому числі експерта з Великої Британії, "людини №1 у світі щодо аналізу відеозображень".

"Ми переконані, що не помилилися", - підкреслив Аваков.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко і подружжя Владислав та Інна Грищенки.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165133
 
 
 Топ коментарі
 
Ми вже чули про ці експертизи: "я мілого узнаю по походкє". Нічого більш конкретного там не буде. Убивця Сашка Білого з солнцевської банди і далі збирається вас нищити.
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч
"Київський науково-дослідний інститут судових експертиз" - ведущее учреждение страны в этой области, ни о каких экспертизах по этому делу слыхом не слышало. Кроме того они мягко объясняют, что судебная экспертиза назначается решением органов следствия. Никто к ним не обращался.
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У Шиферов сегодня бессонная ночь:
будут писать сценарий второй серии нового сезона

"СЛУГА УРОДА ГОЛОЖПКО: АТОвцы и волонтеры - убийцы"

ЗЕхамам нужны зрелища, разоблачения и ужасы На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 9914
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Ми вже чули про ці експертизи: "я мілого узнаю по походкє". Нічого більш конкретного там не буде. Убивця Сашка Білого з солнцевської банди і далі збирається вас нищити.
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tZE inform‏ @tZEinform 2 ч.2 часа назад

Вопрос от юристов. Следствие ведет прокуратура, а почему выступает полиция? Отвечаем - Аваков решил стать Трубой №2
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будут шкуру драть с Сабакова начиная с Сашка Билого.....
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Уверен в професионаоизме украинских следаков.
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На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 8613Это было написано по делу Гандзюк. Следаки это обычные люди, не Эйнштейны. Они живут в разрушенной системе, им негде расти и развиваться. Они не гении.
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Вот сейчас мы видим их интеллектуальный уровень. Когда они взяли левых людей только потому что они знакомы и на основе этого выдумали идиотскую теорию о "дестабилизации"
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Так он люди которые их хорошо знают пишут в ФБ что они не особо то и знакомы. Ну по такому принципу всех волонтёров можно связать и тех кто воевал.
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Они всё таки искали людей под типаж, не могли брать всех подряд. Нашли кого смогли. Короче, они искали похожих на видео, но не обращали внимание на различия. А вот суд должен обращать внимание на различия.
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Да я уже даже понял как их логика работает. Начали отталкиваться от того кто может взрывчатку сделать ну и так их круг сузился до воевавших. А дельше искали кого можно подтянуть под это дело. По классике дело на ходу состряпали.
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Да у нас обычные журналисты в 1000 раз лучше работают чем эти следаки. Непонятно зачем их вообще держат. Это даже не совсковская школа потому что даже там намного лучше работали. Эти все следаки скорей наследие 90-х и пришли они в органы по разным причинам, но явно нк из-за любви к этой работе.
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Про это фильмы снимают даже в США, что система выживает тех, кто реально хочет что-то делать. Короче, беда с этим. Оттого в Шерлоков Холмсов сложно поверить, чем так гордится Аваков.
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А убийц небесной сотни не могут найти,хотя все знают что это рашинские ССОшники.
Профессионалы,куда там...
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угу - і гвинтівку Пашинському "рашинские ССОшники" підкинули і беркутня лише в повітря стріляла ...так ?
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Какая волшебная у пашинского винтовка,кремлеботе.
Может это не винтовка,а пулемет?
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На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 7689 литвин
Уверен в професионаоизме украинских следаков. На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 3167



Саме в цьому ти і впевнений...
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Аваков готовь жопу. Ребята указали на два факта.
1. Тому кто закладывал бомбу не надо было ориентироваться по обстановке, ведь он там жил и по мнению следствие это доказательство что он преступник. Это музыкант.
2. Тот кого взяли как девушку которая фоткает в это время была в АТО и есть справка.

Короче, не музыкант, не волонтерка не могут быть преступниками. Первому не нужна та кто фоткает, а второй там не было. Так что всё твое дело развалилось.
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Дай Бог! Очень не хочется верить, да и пока не во что! Скорее всего рукожопое фсб соскрябало как обычно фейк через жопу!
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Я тебе таких справок 10 выдам, приходи подписанных мною, комбатом левого сектора
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Алиби есть алиби. И вопрос зачем разведовать музыканту местность, где он живет, если он не залетный боевик остается.
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Уявіть, що докази недостовірні чи сфальшовані. Що тоді!
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або уявіть що, эксперта из Великобритании, "человека №1 в мире по анализу видеоизображений" купив Кремль, що тоді!
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тогда есть 3 варианта
1) Вы неправильно его поняли, всё было не так. Слова вырваны из контекста!
2) Это была такая шутка!
3) Во всём виноват Порошенко!
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tZE inform

@tZEinform

·1 ч
"Київський науково-дослідний інститут судових експертиз" - ведущее учреждение страны в этой области, ни о каких экспертизах по этому делу слыхом не слышало. Кроме того они мягко объясняют, что судебная экспертиза назначается решением органов следствия. Никто к ним не обращался.
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***
седая девочка волнуясь
ведёт свой сбивчивый рассказ
и свежий иней покрывает
виски бывалых оперов
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Что там с экспертизой савченко-рубана?
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У Шиферов сегодня бессонная ночь:
будут писать сценарий второй серии нового сезона

"СЛУГА УРОДА ГОЛОЖПКО: АТОвцы и волонтеры - убийцы"

ЗЕхамам нужны зрелища, разоблачения и ужасы На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 9914
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"..в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе"

Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 6 часов назад

Оп. И аваков. Все здесь. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша метёлкин.О. Рябошапка выступил. А следующим номером выступает Зеленский. Не хватает Юзика и шоб в конце Винник спел. Скоморохи блд. Все в концерт превращают.
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лгуны На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 84

Дмитро Корчинський разом з Лесею Шаповал та 85 іншими особами.
52 хв ·

Фронтові медики просять максимальний РЕПОСТ!
ПІДОЗРА медсестрі 66 військового мобільного госпіталю та бойовому медику 25 бригади ДШВ Яна Дугарь СФАБРИКОВАНА!!!!
В довідці з АТО чітко видно, що Яна перебувала з 3 червня 2016 року по 26 вересня 2016 року в зоні АТО.
В 66 мобільному госпіталі , який є закритою військовою частиною в Покровську, виконувала обов`язки операційної медсестри !!!!
Шеремета вбили 20 липня 2016 року.

На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 985

На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 5330
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Угу,юкаждый день утки носила, все 24 часа, с 1 января 1980 по 31 декабря 2018, вот справка
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Як я бачу, сучки Луки класно прислуговують й Х/йлу.
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Короче,рюкзаков в неуемном желании сохранить свою жопу в кресле пустился с подельниками во все тяжкие.
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ця фраза повинна звучати так не повірили то й не треба суддя все одно повірить
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оказалось Росиюшка не причем уже....

С путиным нужно разГаваривать.... - и смотреть ему в зеньки по 8 часов...

На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков - Цензор.НЕТ 2894
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Геращенко собачка Авакова. Что ему скажут, то он и пролает.
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Два раза пересмотрел и перечитал эту экспертизу. Похоже на правду.
Вопрос к Авакову и его хозяевам: А что там с Гадей? Там мало доказательств было?
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І навіщо в країні тримати стільки судів, слідчих, прокурорів, поліцаїв і т.д.? Все може бути набагато простіше. Зібралися компетентні коментатори на форумі цензора та й провели всі експертизи, слідство та й суд відразу. Навіть більше. Вибори президента, ВР, призначення чиновників теж треба проводити на цензорі, тут же і закони приймати, і Париж теж з тими переговорами - в цензор. І буде держава з участю народних мас в смартфоні - ідея Зе в реалі.
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Резонансные дела обсуждались всегда в обществе. Это помогало двигать правосудие вперед.
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Щоб чимось рухати - треба прикладати до цього силу, а тоді це вже не правосуддя, коли ним рухають. Резонансна справа? Бо немає явного мотиву злочину, ніби психічно хвора людина його вчинила. Поки не стався злочин, я не знав і, навіть, не цікавився, хто такий Шеремет.
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К чему ты это написал, лапоть? Езжай в Северную Корею и будет тебе счастье. Там не то, чтобы "Цензора" нет, там инета вообще нет. Есть вариант ближе - Туркменистан.
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Kamate Kaora А чого це Ви мені хамите? І якого милого я маю десь їхати за щастям? Ви, прошу пана, з головою не дружите?
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Ser (не понял кого), а в курсе, что:
Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία «народовла́стие» от δῆμος «народ» + κράτος «власть») - политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. ... Народ является единственно легитимным источником власти!
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(не понял кого) - це Вам треба назвати імя людини? Вибачайте, не можу знати - nik noName
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Ser (не понял кого), главное что у тебя по сути определения Демократии нет вопросов!
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Та кому там верить, авакову, геращинку, они звездят как дышат. Этот весь цырк что бы врменое назначения до декабря, продлить на 5 лет и показать важность и незаменимость его. А лохторату вкидают пургу и по зомбоящику бени это розгоняют и он на это поведеться.
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Який мотив? ОК, нехай дестабілізація, але який їм з цього зиск?
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интересные нынче методы борьбы с "глухарями" у ментов стали ...
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Но у нас нет ответов на все вопросы. У нас нет ответа по механизмам взаимодействия, нет ответа по роли некоторых людей.
Зачем тогда спешили взорвать информационную бомбу?

Владимир Бондаренко
Владислав Грищенко с 5 июля 2016 года работал под контролем ПОЛИЦИИ! (подробно у меня на ФБ) кроме того, считаю что парочка, установившая взрывное устройство под авто Шеремета, могла быть лишь прикрытием, а замешаны могут быть Сергей Коротких и его азовская братва, которые под надуманным предлогом заходили к Шеремету той же ночью. Возможно именно они и заложили мину, за несколько часов до этой парочки, которую использовали, как козлов отпущения и для отвлечения внимания
Коротких - белорусская гэбуха, матёрый экстремист и друг младшего Авакова
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Украинец помни! Этот бе-бе-бе убил не только патриота и героя Майдана Сашка Музичко.
Этим людям характерно обвинять в своих преступлениях свои собственные жертвы.
Это - Хуцпа
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ПОСТРАДАЛИ УКРАИНЦЫ И БЕЛАРУС !!! ЦЕЛЬ КГБ ДОСТИГНУТА !!!
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