 На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков

Про це глава МВС повідомив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
"Справа не є розслідуваною і закритою. Сьогодні ми провели фазу, коли затримали групу і їм пред'явлено звинувачення, на наш погляд обґрунтовані. Ми зробили великий і докладний брифінг, тому що тема дуже резонансна, ми хотіли дати максимум інформації.
Але у нас немає відповідей на всі запитання. У нас немає відповіді щодо механізмів взаємодії, немає відповіді щодо ролі деяких людей. Але ми не все можемо розповісти, на брифінгу було повідомлено 5-7, може 10% фактів, які ми можемо викласти. У цій справі будуть ще новини та буде ще інформація", - сказав Аваков.
Міністр додав, що завтра в суді будуть пред'явлені акти декількох експертиз, про які говорили на брифінгу, в тому числі експерта з Великої Британії, "людини №1 у світі щодо аналізу відеозображень".
"Ми переконані, що не помилилися", - підкреслив Аваков.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко і подружжя Владислав та Інна Грищенки.
Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Вопрос от юристов. Следствие ведет прокуратура, а почему выступает полиция? Отвечаем - Аваков решил стать Трубой №2
Профессионалы,куда там...
Может это не винтовка,а пулемет?
Уверен в професионаоизме украинских следаков.
Саме в цьому ти і впевнений...
1. Тому кто закладывал бомбу не надо было ориентироваться по обстановке, ведь он там жил и по мнению следствие это доказательство что он преступник. Это музыкант.
2. Тот кого взяли как девушку которая фоткает в это время была в АТО и есть справка.
Короче, не музыкант, не волонтерка не могут быть преступниками. Первому не нужна та кто фоткает, а второй там не было. Так что всё твое дело развалилось.
1) Вы неправильно его поняли, всё было не так. Слова вырваны из контекста!
2) Это была такая шутка!
3) Во всём виноват Порошенко!
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
"Київський науково-дослідний інститут судових експертиз" - ведущее учреждение страны в этой области, ни о каких экспертизах по этому делу слыхом не слышало. Кроме того они мягко объясняют, что судебная экспертиза назначается решением органов следствия. Никто к ним не обращался.
седая девочка волнуясь
ведёт свой сбивчивый рассказ
и свежий иней покрывает
виски бывалых оперов
будут писать сценарий второй серии нового сезона
"СЛУГА УРОДА ГОЛОЖПКО: АТОвцы и волонтеры - убийцы"
ЗЕхамам нужны зрелища, разоблачения и ужасы
Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12 6 часов назад
Оп. И аваков. Все здесь. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша метёлкин.О. Рябошапка выступил. А следующим номером выступает Зеленский. Не хватает Юзика и шоб в конце Винник спел. Скоморохи блд. Все в концерт превращают.
Дмитро Корчинський разом з Лесею Шаповал та 85 іншими особами.
52 хв ·
Фронтові медики просять максимальний РЕПОСТ!
ПІДОЗРА медсестрі 66 військового мобільного госпіталю та бойовому медику 25 бригади ДШВ Яна Дугарь СФАБРИКОВАНА!!!!
В довідці з АТО чітко видно, що Яна перебувала з 3 червня 2016 року по 26 вересня 2016 року в зоні АТО.
В 66 мобільному госпіталі , який є закритою військовою частиною в Покровську, виконувала обов`язки операційної медсестри !!!!
Шеремета вбили 20 липня 2016 року.
С путиным нужно разГаваривать.... - и смотреть ему в зеньки по 8 часов...
Вопрос к Авакову и его хозяевам: А что там с Гадей? Там мало доказательств было?
Демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία «народовла́стие» от δῆμος «народ» + κράτος «власть») - политическая система, в основе которой лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. ... Народ является единственно легитимным источником власти!
Зачем тогда спешили взорвать информационную бомбу?
Владимир Бондаренко
Владислав Грищенко с 5 июля 2016 года работал под контролем ПОЛИЦИИ! (подробно у меня на ФБ) кроме того, считаю что парочка, установившая взрывное устройство под авто Шеремета, могла быть лишь прикрытием, а замешаны могут быть Сергей Коротких и его азовская братва, которые под надуманным предлогом заходили к Шеремету той же ночью. Возможно именно они и заложили мину, за несколько часов до этой парочки, которую использовали, как козлов отпущения и для отвлечения внимания
Коротких - белорусская гэбуха, матёрый экстремист и друг младшего Авакова
Этим людям характерно обвинять в своих преступлениях свои собственные жертвы.
Это - Хуцпа