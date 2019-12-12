 На брифінгу було повідомлено 5-7% інформації у справі Шеремета, завтра на суді пред'являть акти експертиз, - Аваков

Про це глава МВС повідомив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа не є розслідуваною і закритою. Сьогодні ми провели фазу, коли затримали групу і їм пред'явлено звинувачення, на наш погляд обґрунтовані. Ми зробили великий і докладний брифінг, тому що тема дуже резонансна, ми хотіли дати максимум інформації.

Але у нас немає відповідей на всі запитання. У нас немає відповіді щодо механізмів взаємодії, немає відповіді щодо ролі деяких людей. Але ми не все можемо розповісти, на брифінгу було повідомлено 5-7, може 10% фактів, які ми можемо викласти. У цій справі будуть ще новини та буде ще інформація", - сказав Аваков.

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Міністр додав, що завтра в суді будуть пред'явлені акти декількох експертиз, про які говорили на брифінгу, в тому числі експерта з Великої Британії, "людини №1 у світі щодо аналізу відеозображень".

"Ми переконані, що не помилилися", - підкреслив Аваков.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко і подружжя Владислав та Інна Грищенки.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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