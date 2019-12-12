 "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу

Про це глава держави сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.
"Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів. Таке інтерв'ю".
Раніше пропагандисти з каналу "Росія 1" анонсували показ у неділю "першого повноцінного інтерв'ю Зеленського представникові російських ЗМІ".
"Головне, що ми всі почали спілкуватися", - нібито сказав Зеленський пропагандистам із "Росії 1" після переговорів з Путіним у Парижі.
он вменяемый?? в 42 года люди обычно помнят, что спрашивали и что отвечали.
Тем более президенты, тем более на супер-важных переговорах...
снова обдолбался и уже ничего не помнит?
Очень часто произносит - "мне кажется" и ни разу "я уверен" .Если так много кажется, пусть чаще крестится.
Это каким нужно быть кретином, что бы не соображать что спрашивают и не помнить что ответил? Опять обкуреный был?