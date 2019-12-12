 "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу

Про це глава держави сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів. Таке інтерв'ю".

Раніше пропагандисти з каналу "Росія 1" анонсували показ у неділю "першого повноцінного інтерв'ю Зеленського представникові російських ЗМІ".

"Головне, що ми всі почали спілкуватися", - нібито сказав Зеленський пропагандистам із "Росії 1" після переговорів з Путіним у Парижі.

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