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Все про:Зеленський (3824) пропаганда (1284) Росія (14152) ЗМІ (669) інтерв'ю (46)

 "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу

Президент Володимир Зеленський заявив, що не давав телеканалу "Росія 1" інтерв'ю, показ якого в програмі "Москва. Кремль. Путін." раніше анонсували пропагандисти.

Про це глава держави сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів. Таке інтерв'ю".

Раніше пропагандисти з каналу "Росія 1" анонсували показ у неділю "першого повноцінного інтерв'ю Зеленського представникові російських ЗМІ".

"Головне, що ми всі почали спілкуватися", - нібито сказав Зеленський пропагандистам із "Росії 1" після переговорів з Путіним у Парижі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165132
 
 
 Топ коментарі
 
Лох че опять в отказе? Тогда нависли, так сразу не должен, а как тут мимо шли, так сразу сенсация) ну дурачок)))
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А что ж Мендель их не отогнала?
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она "что-то спросила в коридоре, я что-то ответил"....
он вменяемый?? в 42 года люди обычно помнят, что спрашивали и что отвечали.
Тем более президенты, тем более на супер-важных переговорах...
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та да) кретин просто раз десять ответил... Какое интервью?
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Ко всем прелестям он еще и склерозом страдает.....
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Він там у стані афекту перебував, чи що?
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что-то спросила в коридоре, я что-то ответил

снова обдолбался и уже ничего не помнит?
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А чё бультерьерша Мендель их не разорвала? или она натаскана только на украинских журналистов?
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Какие жалкие потуги казаться умным и осведомленным. Послушаешь, никакой уверенности, никакой конкретики, как кисель - туда сюда.
Очень часто произносит - "мне кажется" и ни разу "я уверен" .Если так много кажется, пусть чаще крестится.
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А мы в воскресенье легко можем проверить, благо в Украине интернет ЗЕсепары ещё не отключили.. вот и посмотрим шо ты там за пару слов сказал....
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Журналистка что-то спросила в коридоре, я что-то ответил..

Это каким нужно быть кретином, что бы не соображать что спрашивают и не помнить что ответил? Опять обкуреный был?
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Общаца с кацапскими пропагандонами и не помнить что ответил, и что его спросили?? Он вообще как в адеквате???
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там видимо и про "асобый статус и про разведение и про НАТО "перемолвились"...это кацабы его "падставляють"... "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 9660
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Зебіки, ваш бох обісрався по самі вуха. "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 6503
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ну точно как ответил пан Ермак-"я его видел проходя к лифту...перекинулись всего парой слов..." "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 8363 это уже очевидно-саветник"у них один...
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Не є фаном Пороха і не був , але коли до нього підбігли рус журнашлюшки на подібной зустрічи десь на заході , то він украінською мовою (!) іх просто послав..
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"... Я щось відповів"... Дурне чмо... Следи за базаром, зепоц!
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Петю було легко критикувати... А "оце" критикувати не має сенсу - тільки пинати ногами. Бажано до фатального стану і депортації на історичну батьківщину... "Журналістка щось запитала в коридорі, я щось відповів", - Зеленський заявив, що не давав інтерв'ю російському телеканалу - Цензор.НЕТ 589
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