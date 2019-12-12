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Все про:армія РФ (2019) крейсер (9) пожежа (1946) Росія (14152)

 Під час пожежі на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий

Під час пожежі на авіаносному російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий армії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру

Північно-Західне слідче управління на транспорті СКР РФ порушило кримінальну справу. Займання сталося під час зварювальних робіт у першому енерговідсіку на другій палубі. Кількість потерпілих у пожежі становить десять осіб - це чоловіки віком від 20 до 35 років. Всіх їх було доставлено в лікарні.

Втім, не виключено, що після інформації пресслужби Північного флоту, яка прийшла пізніше, про загибель військового, справу буде перекваліфіковано за більш суворою статтею Кримінального кодексу.

Військовослужбовець "загинув під час боротьби за живучість відсіку". Його тіло було знайдено пошуковою групою в одному з приміщень. Зараз йде пошук офіцера служби живучості корабля. На місці події працює слідчо-оперативна група слідчих і криміналістів СКР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165130
 
   
 Топ коментарі
 
А сам Кузя как? Выжил? Где он сейчас? В ожоговом центре?
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Зебобики скорбят вместе с цапами При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный - Цензор.НЕТ 6396
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Дядьку, скаменіться!

В якому доку?

«Кузьма» той док втопив ще весною !
При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный - Цензор.НЕТ 9444
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А сам Кузя как? Выжил? Где он сейчас? В ожоговом центре?
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Кузов повело, а так ничё, как новенький. Живучий, пля!
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новенький в чём ? с Украинских катеров 4 туалета новые туда поставили ???
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Повышают плавучесть! Не щадя живота своего! Ну и не только живота...
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Вот и серии конец... "Кречеты" больше не крякают...
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Кузю уже переименовали в "Адмирал Герасим"...)
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это ж надо ... сгореть в океане .... а где же две пожарки что на палубе дежурили ????...а хотя про что это я .... пох на ватных пида.....
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сгорели а потом утонули ... или утонули а там сгорели ....... это меня тревожит .... всё же как новенькие были..
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Да, а нужная для пожарок вода должна была поставляться отдельным контрактом в следующем квартале. Надо же уточек где-то поселить.
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как всё чётко. Один гавкнул, 10 дежурных коллег лайкнули.
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Военный-один, а сколько ихтамнетов-сварзиков-монтажников зашашлычилось не сообщили.
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Нічо, «Кузя» продолжаєт опєрацію.
Завтра, он отрапортуєт єщє о какой то новой побєдє, над кацапскімі ворамі, укравшимі єго у Ненькі...
(Настоящєє его имя «Кузя Укр», єслішо)
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Прочиталось:

«При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб АДМИРАЛ.»
!!!!!!!
При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный - Цензор.НЕТ 8464
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Я ж говорю: русским главное не мешать.
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Що значить "погиб при борьбе за живучесть отсека"? Кузя ж в доку ніби? Яка живучість, він би все одно не затонув би!
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Дядьку, скаменіться!

В якому доку?

«Кузьма» той док втопив ще весною !

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Док - тю-тю, а для його габаритів навіть причалу нема
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Кузя наш умничка, украинские корни, валит русо-фашистов тоже !!!!
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***** должно выступить и прошамкать, что их срана понесла невосполнимую утрату, на 32 году никчёмной жизни сгорел Адмирал Фреди, который ещё долго будет проходить во снах к морякам самопотопляемого флота.
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Кузя-унитазо-говноджетная тема создаёт впечатление, что противник у нас настолько рукожопый, что можно его просто завтра (лучше в понедельник) просто взять и победить. Это впечатление не просто ошибочно, а черевато очень серьёзным "похмельем".
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Похмелье заключается в том, что долпоепы оккупанты сами себя жгут и за справедливый сарказм ещё будут и мстить, страна ментального терроризма как никак.
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Да не заметят они сарказма нашего. Заняты своими делами. Сказали, что пожар на "Кузе" конечно грустно, но на сроки завершения его ремонта не повлияет. Сегодня новый атомный ледокол у них вышел на испытание, на Чёрном море 6 новых подлодок, три новых фрегата и куча новых кораблей поменьше. К чему я это говорю. Обсасывая какой-то пожар и т.п., нужно понимать, что это для них просто пожар и всё.
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А Гармония морей у них часом новая не вышла, а то всё страхи какие-то.
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Ты что с Урала, не знаешь такой лайнер.
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А.. погуглил. Не. Круизный океанские лайнеры - специфическая тема в судостроении. Москали до неё пока не доросли. Крупнейший круизный лайнер у них пока выглядит так:
Під час пожежі на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий - Цензор.НЕТ 4043
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Да это отличные новости. Три новых фрегата, это же три новых потенциальных пожара, ещё больше русских зашкварится. Им главное не мешать.
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Короче, начала «Аврора», а добьєт «Кузя».
Під час пожежі на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий - Цензор.НЕТ 3843
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хорошая новость....
хоть одна за этот день...
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А про вертолет, Вьі, шо пропустили?
И еще там что то у них хорошее сегодня случилось...
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Еще и подлодочка нырнула, хоть и списаная...
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Пусть козломордые зовут на помощь легендарный Ашот с баранами.
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Bardzo dobrze! Хороший кацап - мертвий кацап.
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Всё то бабло что затратили на ремонты этого Кузи хватило бы на 2 авианосца. Китай бы за 2 года запросто бы построил. НО! Но это тот случай когда они шли через пустыню, плакали, кололись--но всё равно ели кактусы!
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"Погиб в борьбе за живучесть отсека"...Он что,был в подлодке на глубине 100 метров? Бегал там с огнетушителем что ли,"борец"? Пьяный скорее всего валялся да задохнулся.
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Да там не один. Уже пишут троих ещё найти не могут. А на самом деле скорее всего не трёх а тридцать трёх.
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Там просто матросня из особо пронырливых устроила в отсеках персональные каюты. Там же можно днями ходить по этим внутренним палубам, а экипаж небольшой, как для такой махины. Должен быть ещё обслуживающий летный персонал, но, поскольку "Кузя" топит собственные самолеты почище истребительной авиации противника, летчиков с авианесущего крейсера турнули, чтобы не создавали лишних проблем. В результате "деды" устраивают себе в пустующих офицерских каютах персональное жилье, заводят там кошек, проституток и сифилис. А поскольку весь корабль обогреть невозможно, а в Северном Ледовитом океане слегка прохладно, по всему кораблю протянуты левые кабеля и сделаны левые врезки. Кто же скажет, что авианосец загорелся из-за того, что какой-то старшина себе в личных аппартаментах поставил обогреватель и он коротнул. Конечно сейчас будут блеять, что мол, полезли в бак с топливом со сваркой.
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Реально: авианесущий крейсер Кузнецов "Тбилиси" лучший боевой корабль Украины. Пару самолетов, плавучий док, с десяток ватных жмуров и прочие мелкие радости.
Да, мокшане! Ворованное счастье не принесет Під час пожежі на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий - Цензор.НЕТ 1683

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и это он еще не затонул .... а когда это произойдёт - там минуса пойдут на десятки .... чего я им и желаю Аллаху Акбар !
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Я, никто иной, лично, зимой 1991-го, по моему, наблюдал, на расстоянии всего-то 1, 5 мили, с левого борта, летящий на запад "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Он- неслабо пёр! Узлов 20-22. В сопровождении- никого. Мальтийский пролив. Через неделю я узнал: это было бегство. Помешать- не смогли.
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Офицер, что тогда его угнал, застрелился в Мацкве.
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"Возгорание произошло во время сварочных работ"____________________я бы сварщику дал звезду "Героя Украины")))))))))))))))))))))) Під час пожежі на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий - Цензор.НЕТ 9358
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Хтось нагадає мені назву корабля, більш невезучого ніж Кузя, за всю історію флоту?)
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Легко. Запоминайте: "Варяг". Это- Книга Рекордов Гиннеса, по невезучести. Такое вот моё мнение. Единственно- верное, не шучу.
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"Варяг" - это же полный близнец "Кузи", бывший "Тбилиси" ?
Вот, Вам, Андрей, как мореману может быть интересно :
У порохобота "антиколорадоса" был вменяемый разбор ошибочности концепции "недоавианосца типа Кузи" в разрезе его близнеца - "Варяга" -Ляоиня".
И что Китай, построивший сначала полную копию "Ляоиня" "тип 001", потом построил переосмыленную концепцию в том же корпусе, "тип 002", и в результате Китай не имеет ни "годных" авианосцев, ни самолетов для них.
Type 001A Первые впечатления (Часть 1) Анонс

Type 001A Первые впечатления (Часть 2) Анонс
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Благодарю. Прошу поверить, я этого страдальца- отслеживаю. И латиницей, и кириллицей, в ИНЕТе. А всё началось в 1999-м... С фотки. Три буксира тянут "Варяга". Фотка называлась, дословно:"Многострадальный авианосец, наконец-то, ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ(!!!) через пролив Босфор". А потом, через несколько лет, я его посетил. Как вы думаете, где??? А в Бомбее(Мумбае). Возле него стояли два- типа "Москва", под индийскими флагами... Всё это= было-было... Долго описывать, не стану напрягать более
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Индусы мучаются с таким же совко-кацапским барахлом "Вакамарилья", там, насколько мне известно, котлы, такие же как у "Кузи", выходят из строя с завидной регулярностью, и никакая "модернизация", проводимая кацапами за деньги индусов, им не помогает.
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Тут я- не в курсе, чес слово. Наблюдал только "Киев" в Тяньджине. Ото была встреча!!! Представьте- ночтью, в тумане- становимся в причалу, в реке. Ни хрена не видно. Утром... распахиваю занавески... В десятках метрах от меня- "Киев"! Сварка работает, на палубе... честно говорю: я- охренел!
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Хотел бы поглядеть, молодость вспомнить, да далече дюже...
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та шо там ТИТАНІК. Раз виплив і всьо. Якраз на фільм. А з Кузьмою серіал на два сезони можна.
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Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
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НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.

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"Адмирал Кузнецов" лучший боевой корабль ВМС Украины...столько кацапов как он не уничтожил ни один другой корабль.
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Я думаю, боевой единицей он уже не будет, проекту 50 лет, кораблю - 32, за такое время там все насквозь гнилое - знаю по первенцу этой серии...
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скоро - "продаётся жилезный авианосец. на дрова. отзывается на кличку "кузя"" )
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Перед самою пожежею він написав заяву на звільнення...
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