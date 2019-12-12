 Під час пожежі на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру
Північно-Західне слідче управління на транспорті СКР РФ порушило кримінальну справу. Займання сталося під час зварювальних робіт у першому енерговідсіку на другій палубі. Кількість потерпілих у пожежі становить десять осіб - це чоловіки віком від 20 до 35 років. Всіх їх було доставлено в лікарні.
Втім, не виключено, що після інформації пресслужби Північного флоту, яка прийшла пізніше, про загибель військового, справу буде перекваліфіковано за більш суворою статтею Кримінального кодексу.
Військовослужбовець "загинув під час боротьби за живучість відсіку". Його тіло було знайдено пошуковою групою в одному з приміщень. Зараз йде пошук офіцера служби живучості корабля. На місці події працює слідчо-оперативна група слідчих і криміналістів СКР.
Ага - а вот и инженеры.
Завтра, он отрапортуєт єщє о какой то новой побєдє, над кацапскімі ворамі, укравшимі єго у Ненькі...
(Настоящєє его имя «Кузя Укр», єслішо)
«При пожаре на российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб АДМИРАЛ.»
!!!!!!!
В якому доку?
«Кузьма» той док втопив ще весною !
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_государства_Российского
С. М. Соловьев. История России с древнейших времен
хоть одна за этот день...
И еще там что то у них хорошее сегодня случилось...
Кузнецов"Тбилиси" лучший боевой корабль Украины. Пару самолетов, плавучий док, с десяток ватных жмуров и прочие мелкие радости.
Да, мокшане! Ворованное счастье не принесет
ветер ветер где ты был...
Вот, Вам, Андрей, как мореману может быть интересно :
У порохобота "антиколорадоса" был вменяемый разбор ошибочности концепции "недоавианосца типа Кузи" в разрезе его близнеца - "Варяга" -Ляоиня".
И что Китай, построивший сначала полную копию "Ляоиня" "тип 001", потом построил переосмыленную концепцию в том же корпусе, "тип 002", и в результате Китай не имеет ни "годных" авианосцев, ни самолетов для них.
Type 001A Первые впечатления (Часть 1) Анонс
Type 001A Первые впечатления (Часть 2) Анонс
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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