 Під час пожежі на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" загинув військовий

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру

Північно-Західне слідче управління на транспорті СКР РФ порушило кримінальну справу. Займання сталося під час зварювальних робіт у першому енерговідсіку на другій палубі. Кількість потерпілих у пожежі становить десять осіб - це чоловіки віком від 20 до 35 років. Всіх їх було доставлено в лікарні.

Втім, не виключено, що після інформації пресслужби Північного флоту, яка прийшла пізніше, про загибель військового, справу буде перекваліфіковано за більш суворою статтею Кримінального кодексу.

Військовослужбовець "загинув під час боротьби за живучість відсіку". Його тіло було знайдено пошуковою групою в одному з приміщень. Зараз йде пошук офіцера служби живучості корабля. На місці події працює слідчо-оперативна група слідчих і криміналістів СКР.

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