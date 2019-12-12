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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:кордон (1362) Зеленський (3824) нормандська четвірка (912)

 Найскладнішим на переговорах у Парижі було питання повернення контролю над кордоном, - Зеленський

На переговорах у рамках нормандського саміту в Парижі найскладнішим було питання повернення Україні контролю над кордоном із РФ.

Про це президент сказав в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Найскладніше питання - передача кордону під контроль України. Це слабке місце мінських угод. Ми підписали, що нам передають під контроль наш кордон тільки після виборів на тимчасово окупованих територіях.

Ми дуже багато часу виділили на це питання, дуже детально про це говорили, у нас різні позиції з президентом РФ. Мені сподобалося, що ми почали про це говорити, ми домовилися, що продовжимо про це говорити і детальніше, з різними варіантами на наступній зустрічі", - розповів Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165129
 
 
 Топ коментарі
 
и чо ? вернул ???? или только вернул пидарасов с телеканала "звезда" ?!
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По брифінгу Авакова. Компетентно заявляю - лінія розмежування вже в Києві!!!

Патріотична спільнота стане ритуальною жертвою в боротьбі Авакова за любов шмаркшлі і тепле місце на зелених болотах руцкава міра.

Готуйтесь українці, зима настала...
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и чо ? вернул ???? или только вернул ********* с телеканала "звезда" ?!
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Сколько ещё барыга Зеленский и его слуганародная шобла будут наживаться на войне и дурить голову народу. За пять месяцев уже второй раз за казённый счёт, потратив миллионы из бюджета, он вывозит своих Менделей и Пенделей в Париж. Нафига. Почему он не хочет просто перестать стрелять и закончить войну?
Опять привез большое ни@уя. Где результат. Посмотреть в глаза Путину. Мог и по Скайпу это сделать.
А в стране чем они занимаются. Ещё один матерщинник и хам Бужанский, из партии Зеленского, вносит законопроект об отмене закона о языке. Мова его блин волнует. Народ @уй без масла доедает, а он переживает что бы злые бандеровцы не вправили ему его русскоязычную челюсть. Они уже все проблемы в стране порешали - тарифы понизили, зарплаты повысили, войну остановили. Самое время о языках думать.
Доколе будет этот бардак, коррупция и шатания?
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По брифінгу Авакова. Компетентно заявляю - лінія розмежування вже в Києві!!!

Патріотична спільнота стане ритуальною жертвою в боротьбі Авакова за любов шмаркшлі і тепле місце на зелених болотах руцкава міра.

Готуйтесь українці, зима настала...
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Сабаков розтопить сніг теплою кровю патріотів.....

у цього рука не здригнеться. а перед ЗЕБЕнею прогнеться
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Угу. Ето нужно быть настолько наивным или полным дебилом чтобы так думать. ***** никогда не отдаст контроль над границей. Потому что ето будет окончанием войны которую ***** не собирается заканчивать.
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Лол, а как зебилам сказки плёл. Да я, да как потребую контрибуции! А само зараза теперь на войне наживается, как папиредники
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Да ещё бы
После подписанных Минских договорняков где Петя договорился что вначале выборы а уж потом кацапня войска начинает выводить

Подписанных Карл
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Опять ты вылезло, убогое, со своим копипастом..
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Извините фрау. Но такого Порося не подписывал. Он опустил страну до такого плинтуса, что обязательство взяли три гражданина Украины. Кучма, Захарченко, Плотницкий....
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Блин какая разница с точки зрения международного права подписал это лично Порошенко или уполномоченное им лицо? Никакой

Нет никакого шанса выиграть это дело в любом суде потому что там подпись не Пети

Там подпись со стороны государства Украины, Порошенко неоднократно много раз подтверждал легитимность Минских договоров и заявлял им свою приверженность а также то что является автором
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Читай ниже мой коммент по поводу Минских соглашений, там для таких как ты все разжевано.
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Для таких как я у вас слишком плохо с аргументацией и фактажом
Ссылки на Википедию не являются неопровержимым доказательством ни в одном суде

В Минске который привёз Петя четко прописано что начало передачи контроля над границей только после выборов

Прям так и написано.
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а за какую границу шла речь, тока за даунбасятскую или южную со стороны крыма
по Черному морю тоже?
интересно....
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так он же сказал - с разными вариантами...тут даже не угадаешь)))
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в шмарклином исполнении "разные варианты" звучит как "все шо пожелаете"
поетому и уточняю о каком именно варианте так сложно было с ****** переговариваться)))
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даешь пятницу 13-е - уже в четверг вечером... 12-го !! ))))
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Зеленский тактично ответил на вопрос о сдаче интересов Украины , подписанием минских соглашений Порошенко .
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Зеля, хорош цитировать пункт 9. Сперва пусть Ху*ло выполнит пп. 1, 2, 3, 4. Потом и поговорите. Самым сложным на переговорах в Париже был вопрос возвращения контроля над границей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8879
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Так о чем же все таки договорились с Чортом? Насколько стало ясно что договорились что Украина еще дальше будет отводить свои войска с украинских земель и что ВР примет закон об особом статусе ОРДЛО. А какие же обязательства на ***** повесили? А никаких. Обстрелы как были так и продолжаются. убитые как были так и продолжаются. Еще пару раз сьездить на такие переговоры и уже на будет чего в Украине делить.
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с разными вариантами? а какие такие варианты? по Днепр? по Дон?
там два варианта - вышли на свою границу или остались... с серой зоной...(читай - с носом)
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президент Володимир Зеленський , з командою , тепер виправляє ті злочини , що наробила за 5 років соєво-ригоАнальна влада !
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Ти б у Київ з'їздив, колег своїх привітав. Зеленський пустив в Україну російських пропагандистів з ;Звєзди;.
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Петя блин такого наворотил такого наворотил
А помнишь как в 2015 когда только выложили текст Минска, как мы все возмущались, а соевые рассказывали, что ничего страшного, выполнять не придётся и вообще «все знают что не придётся выполнять, Меркель и Олланд в сговоре с Петей, это общий план, чтобы обмануть *****»
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Как обычно валишь в спам, даун
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чомусь сойки не ******* згадувати про "план Анаконда" вигаданий тоді Райніним , і про те що той Райнін недавно в ОПЗЖ перебіг !
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А Анаконду не Олежка сам придумал?

Райнин, судя по всему, всегда с рыгами был.
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Гончарєнка-Костусєва можна згадати ... або Гримчака - той взагалі комунякою був !
БПП(ПЕС) = ПР ...))
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А политичесский статус ОРДЛО ??
.
.
Ужэ порешили ??
.
И отвлекаете людей ВТОРОСТЕПЕННЫМ ???
,

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какой политический статус может быть у акупированных территорий аб чем ваще речь?
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Самый сложный был вопрос Крыма его даже не задали. Да и во время пресс-конференции про Крым вроде никто и не заинкнулся. Ведь план изначально и был такой, отвлечь внимание от Крыма тем самым Донбассом который РФ нафиг не нужен и будет ним торговаться с Украиной. А нам то он зачем? Эти Довбассовцы которые кричали путин введи войска сейчас ездят сюда за пенсией там пенсию получают и ещё нагло заявляют что им этого мало.
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В очередной раз для главзебила:

В тексте вторых Минских соглашений написано, что местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводятся на основании Закона Украины, и под этим подписались представители мордора, а со стороны Украины - не Порошенко (сюрпрайз), а Кучма, который в тот момент был никем. А Закон Украины о выборах требует, чтобы волеизъявление избирателей было свободным, и безопасность на избирательных участках гарантировалась украинским государством. А какие могут быть гарантии украинского государства, если у него нет контроля над этими территориями ? Получается замкнутый круг - граница после выборов, а выборы после вывода войск рф за поребрик. По сути невыполнимыми минскими соглашениями было остановлено наступление гибридных войск и выиграно время на укрепление армии и восстановление экономики. Шах и мат апологетам теории "минского сговора".
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Вы пан найдите как то документ, где стоят подписи. Я там подписи ни Вовы из Кремля, ни Пети с Банковой не наблюдаю....
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Открываем Википедию и читаем кто подписал Минские соглашения-2:

Со стороны мордора: Михаил Зурабов, на момент подписания - посол рф в Украине

Со стороны Украины: Леонид Кучма, на момент подписания - хер с горы.

Вопросы ?
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да...это будет длинная ода величию и хероизму моники..))
в преодолении сложностей по сдаче украины пукину ))
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Всі інші питання другорядні...
Території окуповані... Ми платим за комуналку, платим пенсії, визнаєм їх документи про освіту... Вова ти розумієш, що при продовженні цього абсурду ти через чотири роки потенційний обвинувачений... В реальній кримінальній справі...
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Порошенко оформил явку с повинной: прямая речь

===Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали.===

И лично написал там то, что хотел Путин. Сначала выборы, потом граница, амнистия террористов, своя типа народная милиция и т.д.
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И это перемога! А когда Зе пытается договориться и договорится же в конце концов что вначале граница а потом выборы - то это «зрада и стояние перед ****** на коленах»
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Свиноферма уже выпустила новые мтодички - при любом раскладе Зе зраднык.
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що ще блазень не зробив щоб його вже можна було б офіційно назвати зрадником ? маючий очі бачить маючий вуха чує хтось так любить серіал слуга народу що не довіряє ні вухам ні очам
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Ти ще напиши що хабадник Беня національний герой, а жиди його "слуг" - "золотий фонд" України. Найскладнішим на переговорах у Парижі було питання повернення контролю над кордоном, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3067
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Самый сложный вопрос гран ца. Ну и как решил??? Нет, тогда не гавкай. А то кукарекал, План А, план Б. А на поверку ркажалось, а ничего нет....
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Вот это жопа так жопа.Свыня хотела по минскому договорняку отдать часть границы под контроль параше.
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- а він би так і зробив ... але слава Богу на 2-й термін йому пролізти не вдалося !
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Точно, эту почетную миссию мы передали ЗЕнедоразумению. Теперь встречаем телеканал "звезда" в Киеве, Аваков обнуляет армию , шобла припадочных в Раде со дня на день устроит тотальную распродажу земли и стратегических предприятий. Но наш нарід такой, он мудрый !
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Переговоры провалились так как и ожидалось. Ни на какое окончание войны Чорт не согласен. Так какой же план Б?
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А що там сложного то?
Моніка запропонувала - її послали...
що так буде було відомо, ще до Нормандії...
з чим поїхало з тим приїхало... чого їздило?
вобщому клоун він і в Африці клоун Найскладнішим на переговорах у Парижі було питання повернення контролю над кордоном, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5762
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью российским пропагандистам. С ними глава государства пообщался после саммита "нормандской четверки", передает "РИА Новости".
"Главное, что мы все начали общаться", - сказал Зеленский пропагандистам. Показать интервью в касапии планируют в воскресенье, 15 декабря, в 20:00 по киевскому времени в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
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Найскладнішим на переговорах у Парижі було питання повернення контролю над кордоном, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9875

«Я не давав інтерв'ю телеканалу «Росія». У Парижі після «нормандської зустрічі» вночі журналістка у мене щось запитала в коридорі , я їй щось відповів. Там було багато журналістів із різних країн», - зазначив Зеленський на ефірі 1+1.
Нагадаємо, російське медіа «РИА Новости» повідомило, що президент Володимир Зеленський після зустрічі в «нормандському форматі» дав перше повноцінне інтерв'ю російським журналістам.Зазначалося, що інтерв'ю планують у неділю, 15 грудня, о 20:00 за київським часом у програмі «Москва. Кремль. Путін.» на телеканалі «Россия-1».
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Зеленский говорит о границе для посполитьіх , которьіе ни бум-бум в военном деле. Не єто главньій вопрос , а войсковая группировка РФ в ОРДЛО , по сути , єквивалент танковой армии. Без ее вьівода обратно в РФ-ию , никакие погранцьі на границе ничего не смогут сделать , когда у них за спиной два гибридньіх армейских корпуса с массой артиллерии и танков , а перед ними еще пара-тройка дивизий армии РФ , с авиаподдержкой.
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ЗЕгенерат виконав свою місію - таки зрадив Україну і публічно вилизав дупу *****...
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Самым сложным на переговорах в Париже был вопрос возвращения контроля над границей..

Ну так как клоун решил этот сложный вопрос? Ах никак.... А зачем ездил тогда?
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По-перше.питання повернення контролю Україною своїх кордонів в Парижі НІХТО не ставив.
По-друге.Коли цьому тупакові хтось скаже,що офіційна позиція українських делегацій до паризької капітуляції була :спочатку виведення окупантів і контроль кордону,потім-вибори !
Зараз це чмо озвучує позицію делегації рф !
Чи не тому вони зачистили сторінку президента від інформації до Зєлєнского ?
"19.10.2016 Президент України напередодні заявив журналістам, що в української сторони немає завищених очікувань щодо переговорів у "Нормандському форматі". Київ як і раніше стоїть на позиції: спочатку Росія має виконати умови безпеки на Донбасі, зокрема й повернення Україні контроль над ділянкою кордону, і лише після цього - політичні кроки Мінських угод...."Тому саміт "Нормандському форматі" - це ще одна можливість Росії продемонструвати свою нездатність або небажання виконувати Мінські угоди, і результатом демонстрації цього небажання буде рішення ЄС із продовження санкцій або, у разі необхідності, їх посилення"....Заступник глави АП також зазначив, що Україна на нормандських переговорах порушить низку головних питань: доступ спецміссіх ОБСЄ до кордонів, виведення всіх російських військ з території Донбасу, звільнення заручників, в подальшому гарантування проведення місцевих виборів на Донбасі шляхом забезпечення роботи збройної місії ОБСЄ, а також усунення всіх "фейкових" структур виконавчої та законодавчої влади т. з. "ЛНР" і "ДНР"."https://ua.interfax.com.ua/news/political/377493.html
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