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 Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що тиснув руку президенту Росії Володимиру Путіну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Право на владу" на 1+1.

"Ми упродовж восьми годин дивилися один одному в очі з Володимиром Путіним. Я відчував підтримку з боку Німеччини, пані Ангели Меркель, і з боку Франції - Емманюеля Макрона. Що стосується президента РФ Володимира Путіна, я зрозумів багато. Я точно зрозумів, що у нас почався діалог, ми можемо домовлятися", - сказав він в ефірі програми Право на владу.

Зеленський додав, що такий контакт був потрібен для виконання найважливіших завдань для України.

"Питання було - а ти будеш з ним вітатися? Ну, а як інакше? Я мав сказати: Гей, повертай моряків? Якщо ми мусимо домовлятися, якщо нам повернуть Донбас. Я готовий десять разів потиснути руку, якщо повернуть Крим", - сказав український президент.

Читайте також: Сказав Путіну, що в Україні не заборонено говорити російською мовою, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165127
 
 
 Топ коментарі
 
Добре хоч на коліна не гепнувся.

А може й гепнувся, коли вдвох наодинці лишилися...
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Ну так ти ж срало з усіма ватниками, що то зрада...
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епанько, договариваться значить что-то сдать куйлу, причем он ****** 3 раза...
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зеля пожал руку пуйлу, а тот в ответ поцеловал его в животик
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- і порохофіли , одразу , збудилися ..))
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое интервью российским пропагандистам. С ними глава государства пообщался после саммита "нормандской четверки", передает "РИА Новости".
"Главное, что мы все начали общаться", - сказал Зеленский пропагандистам. Показать интервью в касапии планируют в воскресенье, 15 декабря, в 20:00 по киевскому времени в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
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Трамп, Макрон, Меркель, Эрдоган, Конти, Курц, Абэ, Нетаньяху жали руку Путину и Зеленский пожал. Мировая политика такая. Не, ну можете тыцать клавиши и материться, но это к хуторскому мышлению.
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Не вали всё в одну кучу. ***** не отгрыз кусок Америки, Франции, Германии, Турции и т.п. ***** не убил 13 тысяч американцев, французов и т.п. ***** не говорил, что американцы и россияне адиннарот, что американцев придумали австрийцы и т.д.
А вот настоящие бандеровцы говорили: переговоры с врагом не могут длиться дольше автоматной очереди.
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Через четыре месяца опять сходняк будет,вот там не Лоху прийдется лобызать пынеходы.
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Зебіки, ану розкажіть як ваш бох ламав руку ***** до плеча в крові українців.
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так само як і твій Зеленський підтвердив, що потиснув руку Путіну на переговорах у Парижі - Цензор.НЕТ 273
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Мне этого хватит .Хоть ты теперь чудеса твори ,для меня ноль .
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..................это был Тест на вшивость .Я то думаю,почему видео нигде нет.А оно во как.
Де вы такое чудо откопали соотечественники,оно вас всех сдаст......
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Так почалася капітуляція - буде записано в підручниках з історії України.
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Зеленский пожал руку путину и затем трижды поцеловал!
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Один вбогий коротун потиснув руку іншому вбогому коротуну.
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