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Все про:ГУАМ (12) Зеленський (3824) ID-картка (53)

 Зеленський у рамках саміту ГУАМ провів зустріч із прем'єрами Грузії і Молдови і віце-прем'єром Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією, прем’єр-міністром Республіки Молдова Йоном Кіку та віце-прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки Алі Ахмедовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав активізацію співпраці України, Азербайджану, Грузії та Молдови в рамках ГУАМ і проведення щорічного засідання на рівні глав урядів.

"Нас об’єднує прагнення до безпеки та стабільності в регіоні, економічного розвитку, зростання інвестицій, розбудови інфраструктури та культурного обміну між нашими людьми", – сказав президент України під час зустрічі.

Сторони обговорили низку спільних економічних та інфраструктурних проектів. Було наголошено на важливості розробки перспективних транспортних маршрутів, зокрема для здійснення мультимодальних перевезень.

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Зеленський також запропонував продовжити процес імплементації спрощених процедур перетину кордону громадянами країн – членів ГУАМ, зокрема з використанням внутрішніх паспортів формату ID-карток.

"Учасники ГУАМ погодилися з необхідністю здійснення конкретних кроків для розширення потенціалу організації, покращення внутрішньої комунікації ГУАМ і популяризації об’єднання", - зазначається в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165124
 
 
 Топ коментарі
 
Насколько я помню, ГУАМ организовали при Ющенко. Так вот у нас все рывками. При Ющенко, потом Порошенко - закладывают фундамент. Получили Томас - теперь церковь своей жизнью живет, отвлекает ресурсы рашки. Сделали ГУАМ - теперь отдельная структура от рашки. Такие как Янукович или Зеленский максимум пользуются созданным, сами только с рашкой могут что то заключить.
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tZE inform

@tZEinform

·7 мин
У этого цирка есть тактическая задача - прикрыть завтрашние газовые переговоры. Вова... не прокатит.
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И между делом пустил в страну цапских пропагандистов. Ох доиграются они...
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вы за к.анал "звезда" говоришь?
они поехавшие, ибо эа звязда - направила сюда много боевиков то
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Насколько я помню, ГУАМ организовали при Ющенко. Так вот у нас все рывками. При Ющенко, потом Порошенко - закладывают фундамент. Получили Томас - теперь церковь своей жизнью живет, отвлекает ресурсы рашки. Сделали ГУАМ - теперь отдельная структура от рашки. Такие как Янукович или Зеленский максимум пользуются созданным, сами только с рашкой могут что то заключить.
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у ющенка були діти, їх теж нуна кудись подіти.........
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Шуточки про «где в переговорной рояль» были уже? Ну значит все впереди
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Ми і тут пішли на значні поступки, чи пронесло?
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До речі, давайте привітаємо Зеленського з відкриттям власного російського телеканалу Сваты-ТВ;!
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tZE inform

@tZEinform

·7 мин
У этого цирка есть тактическая задача - прикрыть завтрашние газовые переговоры. Вова... не прокатит.
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