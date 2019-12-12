 Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль

Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник глави Нацполіції України Євген Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Інна Грищенко займалася активною діяльністю з допомоги військовим підрозділам. За час АТО вона придбала кілька квартир і кілька автомобілів", - сказав він.

За словами Коваля, це підтверджують "сотні аудіозаписів" телефонних розмов, на яких, зокрема, обговорюється те, яким чином купувалося це майно.

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Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко і подружжя Владислав та Інна Грищенки.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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