EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події
  7825  251
Матеріали за темою:
Все про:замовне вбивство (69) Грищенко Інна (2) Кузьменко Юлія (1)

 Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль

Хірург дитячої лікарні "Охматдит", волонтер Юлія Кузьменко (Ліса) і учасниця АТО Інна Грищенко (Пума) за останні кілька років придбали нерухомість і автомобілі.

Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник глави Нацполіції України Євген Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Інна Грищенко займалася активною діяльністю з допомоги військовим підрозділам. За час АТО вона придбала кілька квартир і кілька автомобілів", - сказав він.

За словами Коваля, це підтверджують "сотні аудіозаписів" телефонних розмов, на яких, зокрема, обговорюється те, яким чином купувалося це майно.

Читайте також: ОБСЄ сподівається, що винних у вбивстві Шеремета зможуть притягнути до відповідальності

Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль 01
Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль 02

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко і подружжя Владислав та Інна Грищенки.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165123
 
   
 Топ коментарі
 
Україно, Україно, подивись на себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В твоїй хаті сидить ворог та сміється з тебе. Т.Г. Шевченко
 показати весь коментар
 
Всем кто приобрел авто и недвижимость надо насторожиться. А вдруг запишут в боевиков?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
О она уже завотделением? Когда назначили то хоть? Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 7776
 показати весь коментар
 
Чекайте, ми ж не знаємо їх зарплат. Тим паче, тут мова йде про стару Тойоту Прадо (таку і за 15к баксів купити можна) і про Равон, який коштує від 230 тис. грн...

Навіть якщо вони крали волонтерські кошти - хіба це доказ причетності до вбивства?
 показати весь коментар
 
А дом, тоже старый? И квартиры - хрущевки? Жги еще
 показати весь коментар
 
Ну по такому принципу звинуватити в убивстві можна будь-кого, хто зп в конверті получає і хату потім купує...
 показати весь коментар
 
Кстати, завтра газовые переговоры. Может все дело в этом?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Прищло время ответить. Вот в чем дело
 показати весь коментар
 
А що там з рюкзаками і квартирами Дубінського, з розкраданням коштів коломойського, та виведення коштів через офшорні компанії зелепуха...
 показати весь коментар
 
 
Всему свое время у этих откуда бабло в таком количистве
 показати весь коментар
 
Давайте по чесноку. Без привязки к персонам. Разве не подозрительно, что человек два года не работает, занимается балготворительностью и покупает джипы и дома? Доходы с расходами не совпадают. Да, Зебил и его шваль воры. Но ведь разве могут АТОшники воровать или махинации крутить? Конечно - ДА! Потому что они обычные люди. И плоть слаба. И не стоит их оправдывать. Потому что множество их коллег не променяли честь воина АТО на джип или дом.
 показати весь коментар
 
 
Ип*ть доказательства! - так там вся ВР причастна!
 показати весь коментар
 
Интересно, а замглавы НПУ Коваль, который это все заявил, сколько квартир и машин приобрел?
 показати весь коментар
 
 
Не ну хоть бы не позорились с такими сенсациями это же не майбахи, мазерати наших депутатов, и чиновников. Да у любого мента в хорошем звании в разы больше всего, чего на официальную зарплату не купишь. А эта Кузьменко хороший хирург то и зарабатывать она должно тоже хорош. За вторую непонятно кем она работает и какой у неё доход.
 показати весь коментар
 
 
Ну конечно, только всей этой красоты не было странным образом заработано на медецинк\ской практике. А когда медицинская практика отсутсвовала как факт, потому как волонтёрская практика была на первом месте, странным образом пошло накопление капитала. Да ладно капитала, пошли положительные изменения и в самом образе мадам Кузьменко.
Вот такой она была в начальной стадии волонтёрства, крайняя слева: без сисек надутых губ и подтяжек мордахи.Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 4438

И уже после двух лет волонтёрства всё изменилось даже выросли сиськи.... Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 4802
Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 3492
 показати весь коментар
 
Херня честно. У неё ещё и муж бизнесмен вроде. А фото это типа накрашенная и не накрашенная. Встреться с какой-то няшкой из инстаграмма в реальной жизни и ты будешь разочарован.
 показати весь коментар
 
Да нет у неё мужа. Сын есть мужа нет.
Ну а сиськи от волонтёрства набухли? Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 7972
 показати весь коментар
 
Если есть сын значит где-то есть и муж, даже если бывший он может помогать. За сиськи тебе видней я про эту бабу только сегодня первый раз узнал. Но думаю для хирогов это вообще не проблема если там что-то и сделано, а не просто удачный ракурс фото. Смысл вообще в другом. Хирурги в принципе не бедные люди даже если она какой-то период не работала. Ну и то что показали в таком состоянии нет ничего феноменального. Любой человек может заработать такое состояние если голова есть и руки из правильного места растут. Ну если он не госслужащий на одной зарплате. Ну в если там деньги получены другим путём то следователи должны были привести доказательства, а не заниматься манипуляциями предоставляя информацию в таком ключе. Презумпцию невиновности пока никто не отменял, и только суд может определить виновен человек или нет. А нам же сегодня подали информацию в таком виде что вроде они уже виновны без суда.
 показати весь коментар
 
Ну, шо, навіть на кацапії такої фігні нема. Куди котимось, в яку прірву?
 показати весь коментар
 
Наводка для Зедебилов и шестёрке прокурору за последние четыре года депутат Дубинский приобрёл с десяток автомобилей и недвижимость на себя и маму которая любит скорость, а Богдан приобрёл автомобиль Тесла, Труба приобрёл на своих родственников небольшой ресторанчик - это главные фигуранты убийства Шеремета
 показати весь коментар
 
 
Ты стрелки то не переводи. Если ты стырил батон в магазине, получишь люлей, клоун
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чувствуете как порохоботы, холуи мародера, отбеливают типа волонтеров, которые крысятничали деньги, собранные всей страной на армию.
 показати весь коментар
 
 
А чувствуете как порохоботы, холуи мародера, отбеливают типа волонтеров, которые крысятничали деньги, собранные всей страной на армию.
 показати весь коментар
 
 
Фігуранти справи про вбивство Шеремета Грищенко і Кузьменко за останні роки придбали авто і нерухомість, - заступник голови НПУ Коваль - Цензор.НЕТ 4432About this websiteWEBGAZETA.INТарас Чорновіл: Це якийсь треш! Це вже не реванш, це не що інше, як внутрішня окупація. - WebGazetaТарас Чорновіл: Це якийсь треш! Це вже не реванш, це не що інше, як внутрішня окупація. Це якийсь треш! У помешканні знаного музиканта, лідера рок-гурту "Riffmaster", а так...
 показати весь коментар
 
 
Когда враг делает что-то плохое, мы злорадствуем. Вот, мол, смотрите, какой он плохой! Когда друг делает что-то плохое, мы расстраиваемся. Нам неудобно за друга. Скажите, фанаты Зеленского, почему вы злорадствуете? Мне вот, например, неприятно, что воины оказались преступниками, потому что я к украинской армии с симпатией отношусь. Я не исключаю, что они могут быть убийцами, и меня это сильно расстроило. А вы злорадствуете. Украинская армия - это не ваша армия? Это вражеская армия? Вам приятно, что в ней есть преступники? Почему вас веселит, а не печалит новость, что в вашей армии возможно есть убийцы? Это не ваша армия?
 показати весь коментар
 
 
ты ничего не попутал о злорадствующих ?
 показати весь коментар
 
Не знаю, не могу поверить, что они убийцы. Что-то слишком много народа участвовало в организации убийства. Я так понимаю, что чем меньше народа знает, тем лучше. А здесь уже пятеро и это не предел.
 показати весь коментар
 
 
Шо за тупые наезды?
То подарки любовников, как у Лещенко.
Или подарки могут принимать только депутаты?
Либо приводишь факты незаконного обогащения со свидетелями и доказательствами, либо засунь язык в одно место и не пытайся бить на чувство зависти быдла.
 показати весь коментар
 
 
У тебя богатый опыт подарков любовников, мальчик?
 показати весь коментар
 
 
да елементарно - укажи чьи подарки где лотерею окешивал ... размотать любому следаку.
бабы дуры - сидели бы тихонько ...щас все посыпется
 показати весь коментар
 
Презумпцию невиновности слышал?
Это следствие должно все указывать, а я не хочу светить своих любовников!
 показати весь коментар
 
тюю . а за соучастие хочеш пойти?? никто сесть не захочет ...тут не про мораль а про пожизненное за убийства... можно было сказать что бабло на дороге волялось впятером нашли а что и пусть доказывают ...
 показати весь коментар
 
 
у меня знакомая детский врач, и тоже за пять лет отгрохала дом приличный вместе с семьей
 показати весь коментар
 
 
А где на фотках элитные авто?? Это обычные корыта бюджетные некоторые судя по всем с большой вероятностью б-ушный хлам. Я кстати тоже купил машину за последние пару лет от страшного зубожиння о котором тут ЗЕбилы расказывали днём и ночь. И я настолько сильно зубожив шо тоже купил автомобиль..простой , и даже б.ушный но всё же для наших ЗЕсепаров этого теперь достаточно шоб и на меня повесить убийство?? А этот Коваль не хочет разобраца откуда у одного Скота УРода 24 квартиры и целый парк реально элитных авто???
 показати весь коментар
 
 
Моя жена последние два года нигде не работала и у нее появилась квартира и машина. Может потому что в семье кто-то еще может работать? Дебилы...
 показати весь коментар
 
А как говорящая жопа бени Дубинский 18 квартир и 20 машин Так его уже можно расстреливать
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, что сначала Рыбников пройдется по этим "доказательствам" на Цензоре, а затем в Европейском суде решат, что Украина опять будет выплачивать компенсацию из за чьих то хотелок выдать желаемое за действительность.
 показати весь коментар
 
Наволонтерили. Патриоты присылайте еще денег на квартиры и машины. Красиво жить не запретишь.
 показати весь коментар
 
О запоребриковая гниль винторогая загавкала..
 показати весь коментар
 
 
так волонтёрство может быть прибыльным. собираешь средства, что-то передаешь на войну, что-то прилипает к рукам.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору