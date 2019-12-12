 "Динамо" в Києві зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" і вилетіло з Ліги Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості відкрили рахунок на 45 хвилині, забив Марко Аратора. Динамівці змогли відігратися лише в компенсований час, на 90+4 хв. Відзначився Віктор Циганков.
Для виходу в плей-офф киянам потрібна була тільки перемога.
"Динамо" вдруге в історії виступів у Лізі Європи не змогло вийти в плей-офф турніру.
PS Черноморец чемпион
Это хуже, чем позор. Лугано - это вообще, дворовая команда.
Но что делать, если Беседин с полутора метров ударил выше ворот?
(а завтра, между прочим...пятница, 13-е!!!! )))))
Второй позор состоялся по расписанию..
☹️
та там "допоможе" тільки шо розігнати і нових не набирати, бо буде таке саме....
Доречі, я не єврей. А ви?
🤔
Ви з ФБР?(жартуємо)
ок, я вважаю шо Ісландці зробили нормально.
а у нас.... о б*же.... у мене ше бабка казала, цитую: "нема України і не буде"... я це зрозумів не так давно.
шо тут сперечатись?
Я не збираюсь сперечатись. Це не вирішить проблему
🤔
бегают пинальщики мячика да "получают" за матч как дворник за 200 лет.
и дворник как правило - смотрит этот цирк и радостно гыгыкает с бутылкой "кваса".
ужвано выглядит как "хлебца да зрелищ-ца"
и выиграли - команда вытянула надежду своих болел. вот это страна.... да, Страна. уважаю, как и Меркельщину.
а всякие лобановские = Шевченко. сам типо играл и потом типо тренерует. получая(без "кавычек") вполне крупные чеки.
г*споди, добре шо я не віропітек.... бо у них "сєм.я, плоть, кроффьь"(блює від огиди)
Удары: Киев - 31 (!), Лугано - 7
в т.ч. в створ ворот: 5-1.
Атаки: 187-59,
в т.ч. опасные: 94-13.