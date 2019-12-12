 "Динамо" в Києві зіграло внічию зі швейцарським "Лугано" і вилетіло з Ліги Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості відкрили рахунок на 45 хвилині, забив Марко Аратора. Динамівці змогли відігратися лише в компенсований час, на 90+4 хв. Відзначився Віктор Циганков.

Для виходу в плей-офф киянам потрібна була тільки перемога.

"Динамо" вдруге в історії виступів у Лізі Європи не змогло вийти в плей-офф турніру.

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