 ОБСЄ сподівається, що винних у вбивстві Шеремета зможуть притягнути до відповідальності

Про це представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Стежу за нинішніми подіями в розслідуванні вбивства Павла Шеремета в Україні 20 липня 2016 року. Я сподіваюся, це дозволить незабаром притягнути до відповідальності вбивць і злочинців", - написав Дезір.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко.
Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів Владислав і Інна Грищенки.
Їхнім мотивом слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
- ********, сэр...
Или ЗЕ решил спрятаться за женщин и детей? 😀😀😀 на коньках?
Щас начнут страдать мир бандеровцами
Как будто живот Рыбаку и глаза Роману выкалывали НЕ СЕПАРЫ И ВОЕННЫЕ РАШИ
А теперь следите за руками.
Что должны были вечером обсуждать все СМИ? Как З00 холуев в Раде, выпучив глаза, бежали голосовать за продление особого статуса Донбасса. Поскольку Путин так приказал в Париже Зеленскому всего пару дней назад !!!
Но такое обсуждать нельзя, дабы не смущать умы украинцев. Поэтому на помощь Коломойскому пришёл Аваков, устроив шоу с якобы раскрытием убийства журналиста Шеремета. И это стало топ-темой всех СМИ.... (С)
Но преступников!!!
А вот про тех, кого сегодня объявили преступниками, пока не понятно, преступники ли они вообще.