 ОБСЄ сподівається, що винних у вбивстві Шеремета зможуть притягнути до відповідальності

Про це представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Стежу за нинішніми подіями в розслідуванні вбивства Павла Шеремета в Україні 20 липня 2016 року. Я сподіваюся, це дозволить незабаром притягнути до відповідальності вбивць і злочинців", - написав Дезір.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко.

Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів Владислав і Інна Грищенки.

Їхнім мотивом слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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