 Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Про це Звіробій заявила в ефірі "5 каналу", коментуючи оприлюднений Національною поліцією аудіозапис, на якому Кузьменко обговорює можливість замаху на Звіробій або викрадення її дітей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нехай розбираються адвокати, поліція... Але навіть якщо цю "Лісу" посадять, я до неї на суд теж прийду її витягувати. Що зробиш? Єдність - вона така", - заявила Звіробій.
Вона зазначила, що не вірить у правдивість представлених на брифінгу з розслідування справи Шеремета доказів і експертиз.
"Я тільки "Пуму" (Інна Грищенко - ред.) упізнала. Знаю її з 2014-го року. І характер її знаю. Мені не сподобалося, коли сказали, що вона "лідер". Гиркнула на чоловіка, і це означає, що вона винна? Це маячня якась. Характер - це не показник. Якщо я попереджаю президента, що його можуть підірвати, це ще не означає, що я його хочу підірвати... Одначе ж мені це "ліплять". Після цього звідки у мене може бути довіра до правоохоронців, до їхніх методів і експертиз? Тому я не дуже довіряю всьому, що я побачила і почула", - заявила Звіробій.
https://youtu.be/mMsmql6XLfI
В чем проблема? Это не сейчас придумали, схема классическая
Журналист своим расследованием мог мешать.
Обычный криминал
В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
Рано!
Только странно это все выглядит со стороны! Почему портнов и ко вернулся в Украину, его почему-то охраняют за наши налоги менты? Почему садят, преследуют именно патриотов Украины, а сепары спокойно ходят по Киеву? Почему журнашлюхи из Звезды, благодаря их пропаганде у нас аннексировали кацапы Крым и оккупировали Донбасс, спокойно пускают в Украину? Почему не сажают Савченко и Рубана, которые хотели взорвать ВР и устроить расстрел людей в центре Киева? Кстати, а где же Рубан? Его разыскивают? Можно много еще писать ПОЧЕМУ!