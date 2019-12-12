EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Події
  6875  279
Матеріали за темою:
Все про:замовне вбивство (69) Шеремет (236) Звіробій Маруся (16)

 Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета

Ветеран АТО Олена Самбул (Маруся Звіробій) заявила, що якщо волонтера, військового медика Юлію Кузьменко (позивний "Ліса"), підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, судитимуть, вона виступить на її захист.

Про це Звіробій заявила в ефірі "5 каналу", коментуючи оприлюднений Національною поліцією аудіозапис, на якому Кузьменко обговорює можливість замаху на Звіробій або викрадення її дітей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нехай розбираються адвокати, поліція... Але навіть якщо цю "Лісу" посадять, я до неї на суд теж прийду її витягувати. Що зробиш? Єдність - вона така", - заявила Звіробій.

Вона зазначила, що не вірить у правдивість представлених на брифінгу з розслідування справи Шеремета доказів і експертиз.

Читайте також: Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко

"Я тільки "Пуму" (Інна Грищенко - ред.) упізнала. Знаю її з 2014-го року. І характер її знаю. Мені не сподобалося, коли сказали, що вона "лідер". Гиркнула на чоловіка, і це означає, що вона винна? Це маячня якась. Характер - це не показник. Якщо я попереджаю президента, що його можуть підірвати, це ще не означає, що я його хочу підірвати... Одначе ж мені це "ліплять". Після цього звідки у мене може бути довіра до правоохоронців, до їхніх методів і експертиз? Тому я не дуже довіряю всьому, що я побачила і почула", - заявила Звіробій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165119
 
   
 Топ коментарі
 
ДЕСКРИДИТАЦІЯ ДОБРОБАТІВ:
"дорожня карта" від пуйла після Парижа.
плюс чудо досі не в пір'ях, а з погонами полковник (!) ЗСУ засвітилось.
Совадєніє? Нє думаю...
 показати весь коментар
 
власть вбивает клин между патриотами
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Не забываем, что при власти режиссеры, сценаристы. монтажеры и разные креативные постановщики сериалов. Тем более сейчас, когда наше чихуахуа привезло из Парижа нихуахуа. Пора лаять на тех, кого боится больше всего...
 показати весь коментар
 
 
Так есть же аудиозаписи) какие еще должны быть доказательства?! Это тогда как плоскоземельщикам безсмысленно доказывать что земся круглая)) Убеждения человека могут быть ошибочны, в отличии от реальности
 показати весь коментар
 
 
Продолжение кампании по поднятию рейтинга и созданию негативного образа отморозков-вететеранов.Два в одном. Вчера были героями, сегодня преступники. Как там восемь тышь патриотов брошенных в застенки Вальцманом?Ни кому не жмут?
 показати весь коментар
 
 
зелохи, у них одна извилина на троих. Я, кстати, с них беру, надбавку за упоротость. Платят, бо лошье Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 3591
 показати весь коментар
 
 
торгівцю рюкзаками вірити себе не поважати ...
 показати весь коментар
 
 
І всеж таки, де мотив вбивства проукраїнського журналіста медсестрами і волонтерами жінками в парі з ветеранами ато? Не бачу зв'язку.
 показати весь коментар
 
 
И откуда у них навыки для этого убийства.
 показати весь коментар
 
 
Оборонятся от русского оккупанта, защищать свою семью и свою страну особых навыков не надо, ето у украинцев в крови.
 показати весь коментар
 
Это не делает профессиональным киллером. Для этого в спецслужбах тренируются годами.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ну если ребята чистосердечно признаются - узнаем быстро
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Заказ и возможно шантаж
 показати весь коментар
 
 
Заказ и шантаж двум бабам прошедшим войну , с целью убить журналиста защищавшего Украину?
 показати весь коментар
 
 
Заказ двум военным, да
В чем проблема? Это не сейчас придумали, схема классическая

Журналист своим расследованием мог мешать.

Обычный криминал
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента ...

В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Рано их взяли....
Рано!
 показати весь коментар
 
Це хвора людина. В її міркуваннях відсутні причинно наслідкові зв'язки .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так у всех зазомбированных отсутствуют
 показати весь коментар
 
 
мение идиота Швейка очень ценно для нас. А еще оно прекрасный материал для докторской! Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 1239
 показати весь коментар
 
 
Щас окажется, что у них любофф и одна другую хотела замочить на почве ревности Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 4648
 показати весь коментар
 
 
но, по пелоткам ты им своим языком водил, разлучник
 показати весь коментар
 
Пумы, лисы и зверобои этио наше ФСЁ!
 показати весь коментар
 
и чо, тебе , алкашня узкоглазая, не нравится? Беспокоятся о **********, переживают, бо если мочканут, далее по списку идет кацап Разумков
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
это клиника - таким плюй в глаза, все роса.
 показати весь коментар
 
"Об этом Звиробий заявила в эфире "5 канала"..."
 показати весь коментар
 
 
Добавлю, что в боевики берут людей не с улицы, а определенного психотипа. Морально устойчивых. Это не случайный отбор. И оттого еще меньше вероятно, что такая компания - два врача и музыкант могут быть убийцами.
 показати весь коментар
 
 
ваня, тебе анусом на твою любимую бутылку из под "Путинка", бо холоне без тебя
 показати весь коментар
 
Способность критично мыслить это то, что отличает меня от ваты.
 показати весь коментар
 
 
не звертайте уваги. Досить глянути на його нік. Мордор мокшанський...
 показати весь коментар
 
 
тупорыльченко, сразу видно, что первую и посленюю книжку "Букварь" ты скурил за теплицей возле школы. Американскую фантастику ты не читал, бо то вражеская литература. Кацап, тут уже медицина бессильна Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 866
 показати весь коментар
 
ванька-дурак, критичность мышления у тебя зависит на прямую от налитости стакана
 показати весь коментар
 
Ваня там твой теска с той групы 6 раз судимости имел. Ещё ментам кого-то раз сдавал типа "заказчика" своего. Ты говоришь что там есть какие-то рассуждения кого брать кого нет)))
 показати весь коментар
 
хотя не... там Вася вроде. Тот с судимостями.
 показати весь коментар
 
У Лены-Маруси с головой не все в порядке . Ее, как жертвенную овцу , хотели отдать на заклание , а оно будет все равно защищать . На лицо все признаки имбецила.
 показати весь коментар
 
 
Они пытаются стравить народ с атошниками и волонтерами, типа посмотрите какие они *плохие*! Хотят подорвать доверие к воинам АТО и к волонтерам!
Только странно это все выглядит со стороны! Почему портнов и ко вернулся в Украину, его почему-то охраняют за наши налоги менты? Почему садят, преследуют именно патриотов Украины, а сепары спокойно ходят по Киеву? Почему журнашлюхи из Звезды, благодаря их пропаганде у нас аннексировали кацапы Крым и оккупировали Донбасс, спокойно пускают в Украину? Почему не сажают Савченко и Рубана, которые хотели взорвать ВР и устроить расстрел людей в центре Киева? Кстати, а где же Рубан? Его разыскивают? Можно много еще писать ПОЧЕМУ!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну эти клоуны не все атошники и волонтёры. Ты ещё скажи что с певцами и композиторами, гитаристами и врачами детскими ренгенологами хотят народ поссорить. Каким боком тут все, к этим (если они это сделали) отбросам?
 показати весь коментар
 
 
Клоун у нас припизидент в Украине. Моника очень старается, устроить бардак в стране, только НИЧЕГО у него не выйдет! Народ больше доверяет АРМИИ и волонтерам.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не ну что эта тп не доверяет там чему то, её дело. Ей ещё на киче париться, там может дойдёт.
 показати весь коментар
 
 
Давайте зебилы, ускоряйте побег вашего припизидента монику из Украины!
 показати весь коментар
 
 
Понимаешь ли мой недоношенный оппонент, нашему не нужно ни куда бежать) а вот побег вашего, уже просто невозможен) Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 7711 Не зря агрохолдинг на лёху переписал. Но лёха всё вернёт он хороший парень.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
із Соєвого через пару днів ще й депутатську недоторканість знімуть і тоді вже точно фсьо ... Ветеран Маруся Звіробій заявила, що не довіряє представленим Нацполіцією результатам розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6660
 показати весь коментар
 
Да один тоже так думал в 13 году, что Бога за бороду поймал, а видишь как вышло, сидит убогий на кацапетовке и вякает оттуда.
 показати весь коментар
 
Авакову вірити- себе не поважати це відомо , ще коли вбили Сашу Білого
 показати весь коментар
 
 
Все подано в вигляді шой і нас оброблюють з усієї зброї ЗМІ по всіх фронтах, типу вірте нам, ми піймали кого треба, потім докажемо, можливо.А тиснуть на емоції. Я б більше повірив, коли б воно не було так з помпою сенсаційно подано
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору