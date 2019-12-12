 Росія поки не зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде, - Пристайко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я не думаю, що Росія зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде. Я думаю, що російська сторона намагається це зрозуміти зараз, і це процес. Тому що, якби вона зрозуміла, то і риторика розмов, і результати були б трохи іншими. На нинішній момент те, що я спостерігаю, що російська сторона залишається на тих самих позиціях, які я бачив всі, умовно, п'ять із половиною років", - зазначив Пристайко.
За його словами, в Україні сподівалися, що "російська сторона зрозуміє цивілізований тиск, до якого вдалися Європейський Союз і наші партнери", а саме - санкційний тиск. "Очевидно, що російська сторона поки на сьогодні демонструє, що політичних змін вона не очікує. Тобто, вона не готова до цих змін", - вважає міністр.
А вы?
укрдипломатия от дилетантов.
А мені здається, що і діюча влада не зовсім розуміє, що існують такі лінії...
не перейдет
такие блохи и гниды, как порох и Ко
перепрыгнут и переползут
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Правда 3эбилы ???
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А порохоботы говорят, что красных линий не существует )
Есть только соевые
Каждый день новый зашквар.
Наши ребята, погибшие в "зеленом корридоре" под Иловайском, при виходе из Дебальцево, расстреляние со связанними руками и оставшиеся навеки под обломками Аєропорта свидетельствуют своей кровью и жизнью. Украинци! Помните об єтом всегда
А Путин не убежден.
https://www.youtube.com/watch?v=5MBH8hv-4n4