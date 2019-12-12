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 Росія поки не зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко переконаний, що Росія перебуває в процесі розуміння "червоних ліній", які Україна ніколи не перейде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я не думаю, що Росія зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде. Я думаю, що російська сторона намагається це зрозуміти зараз, і це процес. Тому що, якби вона зрозуміла, то і риторика розмов, і результати були б трохи іншими. На нинішній момент те, що я спостерігаю, що російська сторона залишається на тих самих позиціях, які я бачив всі, умовно, п'ять із половиною років", - зазначив Пристайко.

За його словами, в Україні сподівалися, що "російська сторона зрозуміє цивілізований тиск, до якого вдалися Європейський Союз і наші партнери", а саме - санкційний тиск. "Очевидно, що російська сторона поки на сьогодні демонструє, що політичних змін вона не очікує. Тобто, вона не готова до цих змін", - вважає міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові до дуже серйозних компромісів, щоб забрати максимальну кількість наших людей, - Пристайко про підготовлюваний обмін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165118
 
 
 Топ коментарі
 
Вы их просто закрашиваете зеленым.
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Говорят одно - делают другое, а кацапы тупо гнут свою линию ...

укрдипломатия от дилетантов. Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7511
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После этих слов кое-кому надо снова идти устраивать свою "прорвалу", а там только каток начали устанавливать...
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Каток? То хня. Тут один полупокер даже ёлку пытался установить - не помогло.
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Прямой связи между йолкой и последующим всё равно ведь нет
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Говорят одно - делают другое, а кацапы тупо гнут свою линию ...

укрдипломатия от дилетантов. Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7511
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ці червоні лінії в вас знаходяться на кордоні з Польщею, чи ще далі на Захід? клоуни довбані Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2237
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Ну зеленому недоразвитому показали в воскресенье, что красные линии не горизонт. Я рад, что был соучасником этого события.....
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Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет.Источник: https://censor.net.ua/n3165118

А мені здається, що і діюча влада не зовсім розуміє, що існують такі лінії...
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всё они прекрасно понимают, Пристайко, просто они как барана на аркане хотят перетащить тебя за эти красные линии
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Зачем России что-то понимать? Там всё действует по праву сильного. Где надо они на международное право и договоры (которые сами же подписывали) плюют, где надо - тыкают других в какую-ниудь бумажку, мол надо пункты исполнять...
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Верю
не перейдет
такие блохи и гниды, как порох и Ко
перепрыгнут и переползут
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РосЦия их просто передвинет !!
.
Правда 3эбилы ???
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- Болтаю, когда хочу и когда это нужно для дела, но когда мне говорят молчать вместо того, чтобы сказать, что я должна была сказать, а я не говорю - я молчу, тогда я не говорю вообще! (с)

Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8219
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Странно))
А порохоботы говорят, что красных линий не существует )
Есть только соевые Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7437
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Если у тебя в глазах(и везде) все зеленое, это совершенно не означает, что красного не существует..
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Вы и без россии отлично справляетесь. Зачем россии тратить силы на внешнюю агрессию, если тут полно пророссийских муд..., которые сами все сделают.
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Клоун давно перешел все красные линии.
Каждый день новый зашквар.
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Інтерв'ю президента країни на яку напали з загарбником, це червона лінія для українців, а для вас? У нас з вами різні червоні лінії. На які значні поступки ви ще пішли? Чи ми про це дізнаємось з інтерв'ю?
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Кацапам вери нет - єто мрази, подонки и ублюдки и они вас не пощадят.
Наши ребята, погибшие в "зеленом корридоре" под Иловайском, при виходе из Дебальцево, расстреляние со связанними руками и оставшиеся навеки под обломками Аєропорта свидетельствуют своей кровью и жизнью. Украинци! Помните об єтом всегда
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формулу штейнмейера подписали это и была красная линия, а лошью ссут в глаза
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аМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убежден, что Россия находится в процессе понимания "красных линий", которые Украина никогда не перейдет. Источник: https://censor.net.ua/n3165118»


А Путин не убежден.
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Зебилы хавают, можете вчесывать что угодно.
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России надо объяснить, что эти красные линии чертит для властей гражданское общество. Именно его боится любая власть, поэтому никогда за них не перейдет.
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какие же у вас, зебанат, красные линии? ...
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стрельбы ракетные проводите и меньше говорите.
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Путин посрамлен в Париже и будет мстить. На кого опереться Зеленскому?

https://www.youtube.com/watch?v=5MBH8hv-4n4
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Куди ото путін лізе. Розібрався б із своїми проблемами. Он ватний Кузя знову горить.
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Вам, безідейним малоросам, треба ще прислуховуватися до того, що каже свідоме громадянське суспільство і не перетинати червоних ліній
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Главное, чтобы это поняли вы, зелёные ублюдки
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нет такой красной линии которую бы не смог пересеч ЗЕленский .
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Да твой режим уже потоптался на линиях, и ноги об них вытер.
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Зє червоних ліній ніколи не переступить , він їх "атадвінєт" до Львова .
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Порох - как выдится, посадить - нэ впэвнэні Росія поки не зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6959
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