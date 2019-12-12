 Ми готові до дуже серйозних компромісів, щоб забрати максимальну кількість наших людей, - Пристайко про підготовлюваний обмін

Про це заявивміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я не хочу називати ці цифри. Я знаю їх. Але я не хочу спеціально називати, тому що вони не такі прості, як минулий раз. Це не точні цифри. Теперішній обмін вимагає більш гнучкого підходу, і буде нерівна кількість людей. Це просто залежить від того, яка межа можливого переговорних команд", - наголосив Пристайко. При цьому міністр відзначив, що Україна готова до компромісів.
"Ми готові до дуже серйозних компромісів для того, щоби забрати максимальну кількість наших людей", - підкреслив Пристайко. Глава МЗС підтвердив, що новий обмін утримуваними особами, який планується узгодити в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, передбачається здійснити до кінця поточного року. Цей процес обміну він назвав "більш чутливим".
Пристайко сказав, що українська сторона намагалася врахувати і внести до списків на обмін усіх відомих осіб, які позбавлені волі. "Ми говоримо про тих, що знаходяться на території Криму, і Росії, і за межами лінії дотику", - уточнив міністр. За його словами, ці українці умовно поділені на три категорії, але "для нас це велика частина всіх погоджених прізвищ".
Крім того, міністр додав, що є частина людей, які не включені у ці списки на обмін, і вони вважаються зниклими безвісти.
"Поки місія Червоного Хреста не прибуде на ту сторону, не перевірить і не доведе, чи ці люди живі, чи ні, до цього часу у нас буде зберігатися відчуття, що ми когось забули, про когось ще не згадали і хтось ще має бути забраний і обміняний", - додав глава МЗС. Він зазначив, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста наступного тижня спробують потрапити на окуповану частину Донбасу, щоби з’ясувати долю зниклих безвісти осіб та відвідати "кожного затриманого і утримуваного там".
Нагадуємо, в комюніке за результатами саміту в "нормандському форматі" вказано, що лідери України, Німеччини, Франції та РФ заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваними особами, пов’язаними з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Президент України Володимир Зеленський після завершення "нормандського саміту" заявив про погодження обміну, в рамках якого звільнять 72 українських заручників із ОРДЛО.
Этот обмен - ширма капитуляции.... Им нужно побольше туда написать чтобы выглядело внушительнее.
А одну зелень он вообще держит за яйца
и делает с ней, что захочет.
Молодец. Расплачивайся компромиссами. Кацапы на следующий день ещё больше нахватают.
А мы снова на компромисс. Пока все в Чопе не окажемся.
компромисс вообще-то... это когда на уступки обе стороны идут...
компромисс - это когда решение принято , но оно не устраивает обе стороны !!!
.. я чет не помню что бы кацапы жаловались что их ******* или они пошли на большие уступки при компромиссном решении !!! .. в основном жалуемся мы что нас.....
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Благородные 3эбилы
І на прикладі арештів АТОвців,Ю і на ЗВЯЗДАтих журнашлюхах у Києві і на пі...дєже полкана про реінтеграцію ВСУ в россосійську армію.
Дови...буєтесь.
«Зеленского готовы сделать почетным гостем Ялтинского форума в 2020 году», «РИА Новости»
Сергей Горожанин5 часов назад
...Кто дело делает, кто делает "минет",
Нося погоны, звёзды, "крабы" и фуражки ...
На флоте Северном, как в старь - порядка нет....
И не появится... Жидки мозгов "барашки"...(с).
Такое вот Кино, а-ля Авианосец.
НЕУЖЕЛИ Мертветчука отдадите?
Хотелось бы услышать зе-филов
А если читаю, как зе-фаны отбеливают преЗедента, то приходит только: нас имеют, а мы крепчаем.........
Що наступне продати збираєтеся задля "компромісу"?
смотрим как он будет бегать шоб "всех на всех"
освобождать наших надо, но Пристайко хочет шоб оно выглядело: обе стороны - Украина и "ордло" обменялись военнопленными, ой, то есть заложниками(правительственные солаты = "пленные" у террористов?)
я правильно выразился то?
ты с какого раена Пристайко то?
Это приглашение ***** ломить как можно б'ольшую цену!!!
но у него на уме чтобы протестировать а как народ воспримет
не может полковник быть таким идиотом без прикрытия сверху