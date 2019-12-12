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 Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу

Сьогодні на пленарному засіданні депутати Київради прийняли рішення, яке передбачає викуп цеху №5, що перебуває в приватній власності АТ "Перший Київський машинобудівний завод". Цех знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Адреса нежитлової будівлі - проспект Перемоги, 49/2. Після викупу, корпус мають знести. Це необхідно для облаштування правоповоротного з'їзду (з проспекту Перемоги на вулицю Вадима Гетьмана) і лівоповоротного з'їзду (з вулиці Олександра Довженка на проспект Перемоги) в рамках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

"Буде проведена професійна оцінка майна - будівлі, обладнання, упущеної вигоди тощо. І тільки тоді буде встановлена ​​викупна ціна об'єкта, яку власник майна може прийняти або оскаржити. Однак він має розуміти, що ця суспільна потреба є вимогою часу і розвитку міста", - зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165115
 
   
 Топ коментарі
 
Бальшевікі на стовпах висять. А ТРЦ називається "Космополіт".
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Сразу заметно, что ты плаваешь в этом вопросе, и цех этот, и сам завод не видел. Абы шото пернуть. Этот цех стоит пустой, с выбитыми стеклами.
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дебилы ...в этом цехе давно уже заводом не пахнет ..там продают секондхенд, жутко воняющее место
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Їхав я там недалеко сьогодні. Без цього мосту дуже незручно.
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Сразу заметно, что ты плаваешь в этом вопросе, и цех этот, и сам завод не видел. Абы шото пернуть. Этот цех стоит пустой, с выбитыми стеклами.
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Ясно, раз цех пустой его можно спи6дить?
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Значение слова "выкупить" тебе знакомо?
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Участок выставлялся на продажу, дуралей? Как можно "купить" то что не продается?
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Собственник завода - ФГИ.

Государство купит у себя же, т.е. переброс бабла только на бумаге.
Ты реально плаваешь в вопросе и нихрена не шаришь.
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Ты дурак или притворяешься? Депутаты Киевсовета хотят купить землю. Не Государство. До тебя это доходит? Ты понимаешь разницу между киевскими депутатами и гос-чиновниками?
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.. кстати, я тоже планирую выкупить твою хибару под снос. Не продаешь? Твои проблемы!
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Может в Абу-Даби мэр может сносить государственные заводы - у нас это запрещено.
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Викупити, а потім знести... Чи ви навіть "заголовкі" не читаєте?
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а если не хотят продавать? - кто то спрашивал?
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Нерухомість - то не совість: головне скласти вигідну ціну... Тим більш ХТО не хоче? Держава? Це та сама держава, яка складає списки з сотнями підприємст під приватизацію? Не смішіть тапки Каліостро!
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Логично - если где то прихватизировали, то тут сам Бог велел избавиться от земли ))
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Хотелось, чтобы и правда, а не очередной ТРЦ отгрохали.
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Да там рядом ТРЦ "Большевик" уже давно отгрохали.
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Бальшевікі на стовпах висять. А ТРЦ називається "Космополіт".
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Так ТРЦ не какой-то там дурно пахнущий и чядящий свечной заводик с работягами, а вот ТРЦ никогда много не бывает, опять же там и тебе и смузи, и свитшоты купить можно, и гламурненько, и барбершоп можно открыть, и кальян покурить. В общем типа культурно Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки Шулявского путепровода - Цензор.НЕТ 3677
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Достаточно было просто современный проект выбрать, а не совковый который требует огромной площади да и еще на чужой территории. А Кличку аукнется и Шулявский мост и скоростной трамвай, одним уже аукнулся и этот на очереди, все тот же отмыв денег с минимальной выгодой для города.
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Не смеши мои колени.
Тот "современный" проект нарисовал какой то тупой зебил, который в школе не учился и не шарит в геометрии за 5 класс.
Там элементарно ни одна фура или сочлененный троллейбус проехать не смогли бы.
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Когда-то был прекрасный завод "Большевик" Промышленность , экономика были. Сейчас только долги МВФ и больше ничего
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Когда-то у тебя, наверное, и член тверже был. Сейчас такой завод заменят 10 станков с чпу, и 20 роботов. Поэтому, и та экономика разлезлась по швам, что была неэффективной. А долги и МВФ - следствие той политики, и экономики, из которой мы до сих пор не можем выкарабкаться.
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Анекдот про швейную машинку и пулемет напомнить? Нахрена в стране было столько военных заводов? Если никто вроде как не собирался весь мир захватывать? Потому и загнулся совок, что одни "Большевики" кругом переводили ресурсы, рабочий труд и деньги на никому не нужные железки для убийства других людей.
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"Економіка соціалізму"? Знаєш як розшифровувалася абревіатура "ЗИЛ"? "Зона Истерзанной Лимитьі". Останніми роками на ЗИЛе працювали в'єтнамські мігранти.
До якого левелу треба було так опустити людей щоби вони за убогі совкові фантики працювали від дзвінка до дзвінка? Попередньо винизивши їхніх предків колективізацією, Голодомором, репресіями, війною, знову Голодомором та репресією? Вся та клята совкова "економіка" базувалася на підневільній праці зеків та рабів.
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Була в командировці в1990р в Москві на 1 підшипниковому, 24 тис робітників - 1 станок 1 робітник, 200 кілець за зміну. На Луцькому ДПЗ-28, для порівняння - 6 станків 2 робітника, 800 кілець за зміну. Поруч з підшипниковим був ЗІЛ - 60 тис робітників
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Благо я від заводів тримався подалі. Хоча й приятелював з "корисними людьми" - інструментальниками, фрезерувальниками і просто несунами. Був у Києві на Петрівці цікавий завод, в народі називався "нестандартного обладнання". 80% персоналу - євреї. Майже усім заводом рвонули у Штати і дуже непогано там влаштувалися. Ото справді робітнича Еліта.
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выкупили цех, чтоб достроить шаурма-кафе Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки Шулявского путепровода - Цензор.НЕТ 1922
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Есть еще правда внешнее управление. МВФ, Сорос, Госдеп, международные фарм фирмы и др. Кто хочет тот и помыкает.
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дебилы ...в этом цехе давно уже заводом не пахнет ..там продают секондхенд, жутко воняющее место
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Під тим мостом раніше чорношкірі продавали секонд, а потім дві пожежі...
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Ну, дык госсобственность.
И уже не один кабмин отказался передать ее Киеву.
Они только сосать финансы из Киева горазды.
Придется выкупать.
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А статью слабо почитать "..выкуп цеха №5, находящегося в частной собственности АО "Первый Киевский машиностроительный завод"Источник: https://censor.net.ua/n3165115
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Не хрен читать, то, что написал какой то селюк.
100% акций завода принадлежат Фонду госимущества, поэтому любое отчуждение части целостного имущественного комплекса - только с его разрешения.
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Проверял 30 минут назад.
Уже успели продать?
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Может и нет но деньги похоже дадут АО "Первый Киевский машиностроительный завод" Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу - Цензор.НЕТ 5940
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В свое время этот цех поимели за счет бумажек под название ваучер, т.е. даром. Теперь продадут за реальное бабло Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу - Цензор.НЕТ 3722
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Интересное мнение, давайте начнем строить, а если не будет помещаться, снесем постройки Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу - Цензор.НЕТ 6428 как-то непоследовательно.. а если, начали строить, а потом хозяин отказался продавать цех, тогда что ? Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу - Цензор.НЕТ 6428
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Отключим воду и свет к такой матери!
Пусть потом доказывают, что секондхенд важнее для города, чем развязка.
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