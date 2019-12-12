 Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
Адреса нежитлової будівлі - проспект Перемоги, 49/2. Після викупу, корпус мають знести. Це необхідно для облаштування правоповоротного з'їзду (з проспекту Перемоги на вулицю Вадима Гетьмана) і лівоповоротного з'їзду (з вулиці Олександра Довженка на проспект Перемоги) в рамках реконструкції Шулявського шляхопроводу.
"Буде проведена професійна оцінка майна - будівлі, обладнання, упущеної вигоди тощо. І тільки тоді буде встановлена викупна ціна об'єкта, яку власник майна може прийняти або оскаржити. Однак він має розуміти, що ця суспільна потреба є вимогою часу і розвитку міста", - зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.
Государство купит у себя же, т.е. переброс бабла только на бумаге.
Ты реально плаваешь в вопросе и нихрена не шаришь.
Тот "современный" проект нарисовал какой то тупой зебил, который в школе не учился и не шарит в геометрии за 5 класс.
Там элементарно ни одна фура или сочлененный троллейбус проехать не смогли бы.
До якого левелу треба було так опустити людей щоби вони за убогі совкові фантики працювали від дзвінка до дзвінка? Попередньо винизивши їхніх предків колективізацією, Голодомором, репресіями, війною, знову Голодомором та репресією? Вся та клята совкова "економіка" базувалася на підневільній праці зеків та рабів.
И уже не один кабмин отказался передать ее Киеву.
Они только сосать финансы из Киева горазды.
Придется выкупать.
100% акций завода принадлежат Фонду госимущества, поэтому любое отчуждение части целостного имущественного комплекса - только с его разрешения.
Уже успели продать?
Пусть потом доказывают, что секондхенд важнее для города, чем развязка.