EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, За кордоном
  9637  227
Все про:Зеленський (3824) пропаганда (1284) Росія (14152) ЗМІ (669) інтерв'ю (46)

 "Головне, що ми всі почали спілкуватися", - програма каналу "Росія 1" "Москва. Кремль. Путін" анонсувала ексклюзивне інтерв'ю із Зеленським

Пропагандисти з телеканалу "Росія 1" стверджують, що записали перше інтерв'ю президента України Володимира Зеленського ЗМІ держави-агресора.

Інтерв'ю Зеленського програмі "Москва. Кремль. Путін" обіцяють показати на телеканалі "Росія 1" у неділю, 15 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналісту телеканалу "Росія 1" Павлу Зарубіну. Це перше повноцінне інтерв'ю Зеленського представникові російських ЗМІ", - сказано в повідомленні.

"Головне, що ми всі почали спілкуватися", - нібито сказав Зеленський пропагандистам з "Росії 1" після переговорів із Путіним у Парижі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні візьме участь у ток-шоу "Право на владу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165114
 
   
 Топ коментарі
 
да просто все....
к власти пришел малоросс еврейского происхождения....
абсолютно чужой украинскому народу - безразличный к его горестям и радостям...
Предупреждали перед выборами много раз, что так и будет.... "Главное, что мы все начали общаться", - программа канала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" анонсировала эксклюзивное интервью с Зеленским - Цензор.НЕТ 9171
 показати весь коментар
 
Началась адовая дичь... ЗЕ даже не спешит, он мчится к обрыву!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
"Аграрний клан": Хто такий "Слуга народу" Сольський, якого називають бізнес-партнером Богдана
Микола Сольський - голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. З відкритих джерел відомо про багато "скелетів" у його "шафі"
Світло на рушійні механізми політичної кар'єри Сольського може пролити перелік його бізнес-партнерів у сільськогосподарських активах. А такими партнерами є юрист зі Львова, член комісії з питань правової реформи при президенті Володимирі Зеленському Ігор Пукшин, керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан і син екс-голови Конституційного суду України, бізнес-партнер і екс-співвласник адвокатської фірми "Пукшин і партнери" Олександр Баулін.
Із 2007 року Сольський почав займатися аграрним бізнесом: він стає співзасновником "Українського Аграрного Холдингу" (УАХ). За даними з відкритих джерел, є засновником семи та бенефіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесом.
Зокрема, одна з компаній холдингу УАХ, "Агро-Лучки", розташована в Мукачівському районі на Закарпатті і заснована 2000 року. Від жовтня 2017 року до числа її засновників, разом із Сольським, увійшли Андрій Богдан, Ігор Пукшин, Олександр Баулін і екс-голова Державної судової адміністрації часів Віктора Януковича Руслан Кирилюк.
Bihus.Info з'ясували, що 2016 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії з Віргінських островів Idelberg resources INC. За їх інформацією Андрій Богдан був представником цієї компанії за довіреністю, яку йому видав "давній бізнес-партнер та співвласник адвокатської фірми "Пукшин і партнери" Олександр Баулін". За даними слідства, офшорна компанія допомогла Світловодському маслосиркомбінату з групи "Клуб сиру" не розрахуватися за кредит у банку "Фінанси та кредит".
2018 року СТОВ "Агро-Лучки" стало фігурантом скандалу. Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відкрили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями, які привели до безоплатної передачі 1200 га землі. Керівництво розташованого на Закарпатті останнього державного виноробного підприємства в Україні "Леанка" вирішило позбутися надлишків землі і роздати їх нинішнім і колишнім працівникам. На практиці 600 осіб, більшість яких ніколи на підприємстві не працювали, отримали землю - і в один день відмовились від неї, віддавши за безцінь трьом місцевим агрохолдингам, серед яких було і СТОВ "Агро-Лучки".
Про тісні відносини Сольського з Богданом свідчить і присутність "аграрного" нардепа на фешенебельному французькому курорті Сен-Тропе, де 24 серпня ц.р. пройшло весілля колишнього народного депутата, впливового у юридичній сфері (злі язики називали його "смотрящим" за Мінюстом) Андрія Довбенка і де був присутній Андрій Богдан.
https://www.depo.ua/ukr/politics/khto-takiy-sluga-solskiy-yakogo-nazivayut-biznes-partnerom-glavi-op-bogdana-201911181065115
 показати весь коментар
 
|Сколько ещё барыга Зеленский и его слуганародная шобла будут наживаться на войне и дурить голову народу. За пять месяцев уже второй раз за казённый счёт, потратив миллионы из бюджета, он вывозит своих Менделей и Пенделей в Париж. Нафига. Почему он не хочет просто перестать стрелять и закончить войну?
Опять привез большое ни@уя. Где результат. Посмотреть в глаза Путину. Мог и по Скайпу это сделать.
А в стране чем они занимаются. Ещё один матерщинник и хам Бужанский, из партии Зеленского, вносит законопроект об отмене закона о языке. Мова его блин волнует. Народ @уй без масла доедает, а он переживает что бы злые бандеровцы не вправили ему его русскоязычную челюсть. Они уже все проблемы в стране порешали - тарифы понизили, зарплаты повысили, войну остановили. Самое время о языках думать.
Доколе, спрашивает их народ. Будет этот бардак, коррупция и шатания?
Вова очнись и своих невменяемых Слуг приведи в чувство. Иначе следующие акции протеста под Банковой, будут под такими лозунгами. И шо ты тогда скажешь, барыга?
 показати весь коментар
 
 
Пропоную в ЗЕ виборців забрати безвіз. Щоб не позорили нас по світу.
 показати весь коментар
 
 
Отново, отново, отново престъпно общуване!
Докато в ЗОЛОТОЕ рашистите на 10 дек.убиха Трима украински воини, този зелен кхмер давал интервю на убийците!

Докато рашистите са убивали в Горловка през април 2014 Володимир Рибак --
-- Зеленият кхмер е изнасял концерт на рашистите куратори на първите редове, какви интервюта с тия кръволоци,бе, зелен кхмер проклет!
 показати весь коментар
 
 
Он им не только интервью даст, а со временем еще споет и спляшет и про Украину-актрису немецких порнофильмов расскажет.
 показати весь коментар
 
 
мы все начнем общаться? и инвалиды войны, и погибшие , и родственники погибших ? ... блть, это вообще полное дерьмо...
 показати весь коментар
 
 
Зі слів Авакова на переговорах в Парижі Песков кричав на Єрмака: "Ми так нє дагаварівалісь".

Так про що ж попередньо домовлялись? Просвітлює ситуацію Аркадій Бабченко: "теперь из всяких инсайдов вылезает информация, что на предварительных переговорах с Кремлем они согласовали разведение войск в десяти точках, включение особого статуса ОРДЛО в Конституцию, но потом под ОП пришли две тысячи человек с палатками, Бубочка посмотрел в окошко, сказал, что протестувальники только ухудшили его позицию на переговорах (великого ума человек), но от десяти точек и ОРДЛО в Конституции отказался, прокинув Путина, по факту не просрал страну полностью, а лишь чуть-чуть дал России козырей".
 показати весь коментар
 
 
Ну что, вторая попытка ,, А давайте пагаварим " оказалась успешной.🤮🤮🤮🤮
 показати весь коментар
 
У українців та євреїв з'явився ще один об'єднуючий фактор-огида й зневага до Зеленського!
 показати весь коментар
 
 
дурачок начал общаться хз с кем, замечательно
 показати весь коментар
 
 
Зеленський не українець, а малорос, той погляди в нього не українські, а малоросійські
 показати весь коментар
 
 
Я бачу, сьогодні у малоросів прямо таки день "перемог"
 показати весь коментар
 
Зеленський або колаборант, або геть не розуміє, що коїться!
Президент України домовився з Путіним про розведення військ на трьох напрямках. Наслідки попереднього розведення - втрата добре оснащених позицій, загибель наших військових та наступ окупантів. Якщо Зеленський вважає, що відведення українських військ це ефективний інструмент припинення війни, то виникає питання: «Якому народу цей слуга служить?».
При такому підході до врегулювання конфлікту радимо українцям готуватись до зустрічі російських танків в Дніпрі та Харкові!
 показати весь коментар
 
 
Такє враження що це сьгодня п,ятниця 13 а не завтра..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
другого президента у Неньки нет, поэтому все кто гонит волну на президента - враги Неньки.
 показати весь коментар
 
не закінчення війни, ні зростання економіки(яке провалилося вщерть!), ні те, що майже кожного дня вбиті та поранені, ні те, що його керіники ордло тупо посилають НАХ**, ні кримінальні показники, що зашкалюють по УКкраїні...і все інше,- це таке собі ніщо...головне, що це криворізьке чмо почало розмовляти з кремлівським чмо..Пілять...розбудіть мене нарешті!!!!
 показати весь коментар
 
 
главное не потерять время и вчера загружать ядерные отходы в ракеты, а паралельно проводить ракетные стрельбы на 1200 км. по надводным и наземным целям, а также сильно нервничать что бы все прошло удачно в следующий раз...............
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
очень важно построить новое жилье для желающих переехать в Украину.
 показати весь коментар
 
После того сколько эти пропагандоны вылили лжи и грязи на Украину, Моника еще дает им интервью? Общаться значит начали главное? Мразота, бесхарактерная шавка а не президент...
 показати весь коментар
 
 
а шо куйло уже интевью УТ-1 дал? тут недавно одного нардепа из слуг козлилииза то что он в передаче скабеевой принимал участие! думали он в слугах один такой, а тут их оказываеться целое кубло!!! представляете шо теперь начнеться это теперь все зажописты и рыги и слуги начнут в мацкву на интервью ездить и микрофоны в рот брать! это какой то позор.... за что боремся а зельц?
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, как вам живется с таким нескончаемым позорищем?
 показати весь коментар
 
 
О чем это с ними еще общаться? Считаю, что после всего что они натворили говорить с ними не о чем.
 показати весь коментар
 
 
да, Зеленский никакой, команда вообще лесное **бище. да, больше половины его избирателей жалеют, что проголосовали за ЭТО. ну и что теперь, потерять Украину из-за этого? мы вроде всегда находили способ попрощаться с токсичными президентами. Шо Ющенко урод, из-за которого все и началось, что Куча, что Янык. Даром Зеля думает, что будет исключением.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору