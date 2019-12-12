 "Головне, що ми всі почали спілкуватися", - програма каналу "Росія 1" "Москва. Кремль. Путін" анонсувала ексклюзивне інтерв'ю із Зеленським

Інтерв'ю Зеленського програмі "Москва. Кремль. Путін" обіцяють показати на телеканалі "Росія 1" у неділю, 15 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналісту телеканалу "Росія 1" Павлу Зарубіну. Це перше повноцінне інтерв'ю Зеленського представникові російських ЗМІ", - сказано в повідомленні.

"Головне, що ми всі почали спілкуватися", - нібито сказав Зеленський пропагандистам з "Росії 1" після переговорів із Путіним у Парижі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський сьогодні візьме участь у ток-шоу "Право на владу"