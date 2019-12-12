 "Головне, що ми всі почали спілкуватися", - програма каналу "Росія 1" "Москва. Кремль. Путін" анонсувала ексклюзивне інтерв'ю із Зеленським

Інтерв'ю Зеленського програмі "Москва. Кремль. Путін" обіцяють показати на телеканалі "Росія 1" у неділю, 15 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналісту телеканалу "Росія 1" Павлу Зарубіну. Це перше повноцінне інтерв'ю Зеленського представникові російських ЗМІ", - сказано в повідомленні.
"Головне, що ми всі почали спілкуватися", - нібито сказав Зеленський пропагандистам з "Росії 1" після переговорів із Путіним у Парижі.
Микола Сольський - голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. З відкритих джерел відомо про багато "скелетів" у його "шафі"
Світло на рушійні механізми політичної кар'єри Сольського може пролити перелік його бізнес-партнерів у сільськогосподарських активах. А такими партнерами є юрист зі Львова, член комісії з питань правової реформи при президенті Володимирі Зеленському Ігор Пукшин, керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан і син екс-голови Конституційного суду України, бізнес-партнер і екс-співвласник адвокатської фірми "Пукшин і партнери" Олександр Баулін.
Із 2007 року Сольський почав займатися аграрним бізнесом: він стає співзасновником "Українського Аграрного Холдингу" (УАХ). За даними з відкритих джерел, є засновником семи та бенефіціаром 10 підприємств, що займаються агробізнесом.
Зокрема, одна з компаній холдингу УАХ, "Агро-Лучки", розташована в Мукачівському районі на Закарпатті і заснована 2000 року. Від жовтня 2017 року до числа її засновників, разом із Сольським, увійшли Андрій Богдан, Ігор Пукшин, Олександр Баулін і екс-голова Державної судової адміністрації часів Віктора Януковича Руслан Кирилюк.
Bihus.Info з'ясували, що 2016 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії з Віргінських островів Idelberg resources INC. За їх інформацією Андрій Богдан був представником цієї компанії за довіреністю, яку йому видав "давній бізнес-партнер та співвласник адвокатської фірми "Пукшин і партнери" Олександр Баулін". За даними слідства, офшорна компанія допомогла Світловодському маслосиркомбінату з групи "Клуб сиру" не розрахуватися за кредит у банку "Фінанси та кредит".
2018 року СТОВ "Агро-Лучки" стало фігурантом скандалу. Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) відкрили досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями, які привели до безоплатної передачі 1200 га землі. Керівництво розташованого на Закарпатті останнього державного виноробного підприємства в Україні "Леанка" вирішило позбутися надлишків землі і роздати їх нинішнім і колишнім працівникам. На практиці 600 осіб, більшість яких ніколи на підприємстві не працювали, отримали землю - і в один день відмовились від неї, віддавши за безцінь трьом місцевим агрохолдингам, серед яких було і СТОВ "Агро-Лучки".
Про тісні відносини Сольського з Богданом свідчить і присутність "аграрного" нардепа на фешенебельному французькому курорті Сен-Тропе, де 24 серпня ц.р. пройшло весілля колишнього народного депутата, впливового у юридичній сфері (злі язики називали його "смотрящим" за Мінюстом) Андрія Довбенка і де був присутній Андрій Богдан.
https://www.depo.ua/ukr/politics/khto-takiy-sluga-solskiy-yakogo-nazivayut-biznes-partnerom-glavi-op-bogdana-201911181065115
Опять привез большое ни@уя. Где результат. Посмотреть в глаза Путину. Мог и по Скайпу это сделать.
А в стране чем они занимаются. Ещё один матерщинник и хам Бужанский, из партии Зеленского, вносит законопроект об отмене закона о языке. Мова его блин волнует. Народ @уй без масла доедает, а он переживает что бы злые бандеровцы не вправили ему его русскоязычную челюсть. Они уже все проблемы в стране порешали - тарифы понизили, зарплаты повысили, войну остановили. Самое время о языках думать.
Доколе, спрашивает их народ. Будет этот бардак, коррупция и шатания?
Вова очнись и своих невменяемых Слуг приведи в чувство. Иначе следующие акции протеста под Банковой, будут под такими лозунгами. И шо ты тогда скажешь, барыга?
Докато в ЗОЛОТОЕ рашистите на 10 дек.убиха Трима украински воини, този зелен кхмер давал интервю на убийците!
Докато рашистите са убивали в Горловка през април 2014 Володимир Рибак --
-- Зеленият кхмер е изнасял концерт на рашистите куратори на първите редове, какви интервюта с тия кръволоци,бе, зелен кхмер проклет!
Так про що ж попередньо домовлялись? Просвітлює ситуацію Аркадій Бабченко: "теперь из всяких инсайдов вылезает информация, что на предварительных переговорах с Кремлем они согласовали разведение войск в десяти точках, включение особого статуса ОРДЛО в Конституцию, но потом под ОП пришли две тысячи человек с палатками, Бубочка посмотрел в окошко, сказал, что протестувальники только ухудшили его позицию на переговорах (великого ума человек), но от десяти точек и ОРДЛО в Конституции отказался, прокинув Путина, по факту не просрал страну полностью, а лишь чуть-чуть дал России козырей".
Президент України домовився з Путіним про розведення військ на трьох напрямках. Наслідки попереднього розведення - втрата добре оснащених позицій, загибель наших військових та наступ окупантів. Якщо Зеленський вважає, що відведення українських військ це ефективний інструмент припинення війни, то виникає питання: «Якому народу цей слуга служить?».
При такому підході до врегулювання конфлікту радимо українцям готуватись до зустрічі російських танків в Дніпрі та Харкові!