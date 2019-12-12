 Різанину на Донбасі почав саме Путін, - Порошенко

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в інтерв'ю журналісту Сергію Лойку для Радіо Свобода, коментуючи заяви російського президента про нібито можливу ​​різанину на Донбасі в разі передачі російсько-українського кордону під контроль української армії, передає Цензор.НЕТ.

"Путін неодноразово демонстрував, що жодних червоних ліній для нього не існує. Зокрема щодо сценарію відновлення наступальних дій з боку російської армії. Отже, ця небезпека точно присутня", - переконаний Петро Порошенко.

"Я хотів би нагадати, що різанину на Донбасі в 2014 році почав саме Путін. За його наказом було проведено рішення Державної думи про можливість застосування збройних сил РФ за межами Росії. Воно було прямо пов'язане з анексією Криму та подальшою агресією на Донбасі. І загибель тринадцяти тисяч українських громадян, зокрема і десяти тисяч мирних жителів під час цієї різанини або під час цієї агресії, лежить точно на совісті Путіна. Як, власне, і загибель на Донбасі сотень російських громадян", - підкреслив Петро Порошенко.

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Він також нагадав, що саме Росія свого часу заблокувала резолюцію ООН щодо різанини в Сребрениці, яку нагадав як приклад господар Кремля.

"Різанина, яка була організована Російською Федерацією на окупованих територіях України, не припиняється й донині. Гуманітарна ситуація там жахлива. І моєю основною метою всі ці п'ять років як політика і п'ятого президента було звільнення наших територій від окупації та встановлення там законного порядку", - зазначив Петро Порошенко.