 Різанину на Донбасі почав саме Путін, - Порошенко

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в інтерв'ю журналісту Сергію Лойку для Радіо Свобода, коментуючи заяви російського президента про нібито можливу різанину на Донбасі в разі передачі російсько-українського кордону під контроль української армії, передає Цензор.НЕТ.
"Путін неодноразово демонстрував, що жодних червоних ліній для нього не існує. Зокрема щодо сценарію відновлення наступальних дій з боку російської армії. Отже, ця небезпека точно присутня", - переконаний Петро Порошенко.
"Я хотів би нагадати, що різанину на Донбасі в 2014 році почав саме Путін. За його наказом було проведено рішення Державної думи про можливість застосування збройних сил РФ за межами Росії. Воно було прямо пов'язане з анексією Криму та подальшою агресією на Донбасі. І загибель тринадцяти тисяч українських громадян, зокрема і десяти тисяч мирних жителів під час цієї різанини або під час цієї агресії, лежить точно на совісті Путіна. Як, власне, і загибель на Донбасі сотень російських громадян", - підкреслив Петро Порошенко.
Він також нагадав, що саме Росія свого часу заблокувала резолюцію ООН щодо різанини в Сребрениці, яку нагадав як приклад господар Кремля.
"Різанина, яка була організована Російською Федерацією на окупованих територіях України, не припиняється й донині. Гуманітарна ситуація там жахлива. І моєю основною метою всі ці п'ять років як політика і п'ятого президента було звільнення наших територій від окупації та встановлення там законного порядку", - зазначив Петро Порошенко.
Зверски убиха Володимир Рибак в Горловка,
беше ужасно как отрязаха до рамото ръката на живо след това на един украински войник,
имаше видеа как измъчват украинци, качваха ги рашистите сволочи
Погранслужба Украины впустила в страну сотрудников ПРОПАГАНДИСТСКОГО ресурса Минобороны РФ Звезда.
Сотрудница канала Диана Сирази заявила, что их приезд связан с так называемым «приглашением» президента Владимира Зеленского, которое он озвучил во время нормандского саммита в Париже
«Звезда» - всероссийский государственный общественно-патриотический телеканал.
Среди публикаций канала:
Нацистские зомби в украинской армии на Донбасе
Европа хочет заменитьнаселение Украины беженцами
Безвизовый режимсЕСпревратит Украинуна гей-колонию Запада
Украина пердоставляет оружие и химическое оружиет терористам Ближнего востока
Прошу любить и жаловать, т. сказать гостей Зели
52 уродца от гиркина спустили спусковой крючок
Этому помогали:
36,5 тыс сбушников
280 тыс армии
360 тыс внутренних войск
вооруженные менты, прокуроры, судьи, налоговики
все как могли.
А сейчас они входят в 75% зели
растёт цензор думаю
21 марта 2014 года приказом министра обороны Российской Федерации № 160 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации "За возвращение Крыма"»
На расейской медали «За возвращение Крыма» стоит дата 20.02.14 - 18.03.14
Инаугурация Петра Порошенка состоялась 07.06.14
А нынешнему президенту надо избавляться от аплодисментозависимости. Его граждане Украины наняли на 5 лет для выполнения зафиксированных в законодательстве Украины функций. Вот надо и управлять, а не перекладывать ответственность на народ на референдумах.
В Украине большинство трудоспособного населения озабочены проблемой заработка на хлеб насущный и выживанием, и ему не до высоких материй.
Если устроить референдум, например, хотят ли граждане Украины работать по 20 часов в неделю и получать за это зарплату не менее средне-западноевропейской - то на референдуме тоже будут "за".
И правО почти всегда меньшинство.
Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью,
прозрачные конкурентные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
P.S. А добро должно быть с кулаками. Организованное. И эффективное.
Пока справедливости в стране нет.
Нужны посадки крупных коррупционеров - на будущее, чтобы другим не повадно было.
А олигарха клоуна в упор не замечаем?
фирма Green films получает на территории РФ роялти
эти контракты заключены до 2021-2023 годов!!!
В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до конца 2017 года года составили около 13 млн долларов или более 350 млн гривен по нынешнему
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskyi-iavliaetsia-vladeltsem-trekh-kynokompanyi-v-rossyy-rassledovanye
лет со дня кровавых событий на Донбассе. Это событие произошло в Донецке до так называемого
"референдума", задолго до событий в Мариуполе, Славянске, Одессе.
Кровавое событие. 13 марта 2014 года в Донецке завезенные автобусами из россии фaшиcты
убивали и избивали участников акции "За единую Украину": один
погибший, десятки пострадавших. Убитый - Чернявский Дмитрий Александрович, родом из посёлка Артёмовское Донецкой
области. 13 марта 2014-го года в Донецке российские фaшиcты
убивали и избивали жителей Украины.