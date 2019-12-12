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Все про:Порошенко (7858) Путін (3480) Донбас (12659)

 Різанину на Донбасі почав саме Путін, - Порошенко

Володимир Путін несе персональну відповідальність за тисячі загиблих на Донбасі воїнів і мирних жителів.

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив в інтерв'ю журналісту Сергію Лойку для Радіо Свобода, коментуючи заяви російського президента про нібито можливу ​​різанину на Донбасі в разі передачі російсько-українського кордону під контроль української армії, передає Цензор.НЕТ.

"Путін неодноразово демонстрував, що жодних червоних ліній для нього не існує. Зокрема щодо сценарію відновлення наступальних дій з боку російської армії. Отже, ця небезпека точно присутня", - переконаний Петро Порошенко.

"Я хотів би нагадати, що різанину на Донбасі в 2014 році почав саме Путін. За його наказом було проведено рішення Державної думи про можливість застосування збройних сил РФ за межами Росії. Воно було прямо пов'язане з анексією Криму та подальшою агресією на Донбасі. І загибель тринадцяти тисяч українських громадян, зокрема і десяти тисяч мирних жителів під час цієї різанини або під час цієї агресії, лежить точно на совісті Путіна. Як, власне, і загибель на Донбасі сотень російських громадян", - підкреслив Петро Порошенко.

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Він також нагадав, що саме Росія свого часу заблокувала резолюцію ООН щодо різанини в Сребрениці, яку нагадав як приклад господар Кремля.

"Різанина, яка була організована Російською Федерацією на окупованих територіях України, не припиняється й донині. Гуманітарна ситуація там жахлива. І моєю основною метою всі ці п'ять років як політика і п'ятого президента було звільнення наших територій від окупації та встановлення там законного порядку", - зазначив Петро Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165113
 
   
 Топ коментарі
 
Коротко про результати двосторонніх перемовин(всі результати представленні на мові зрозумілій для виборців сн):
1. Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!". ВИДЕО 2. Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, - МВД
3. Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с "праворадикалами", - полковник ВСУ Ноздрачев.
4. ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
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Ну вот за это оскорбление Зуйла, Портнов по указке
ВАЗелина - откроет еще одно дело на Порошенка...
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Если ты вдруг провел 2014-й в анабиозе, напомню, что резня на Донбассе началась задолго до того, как Порошенко стал президентом, а Гиркин, который должен был побояться зайти на Донбасс, зашел в Крым после того, как дважды несудимый подписал харьковский пакт и развалил ВСУ.
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дожили шо на 6 год войны с кацапией быдлу надо еще это пояснять ,хотя старые бандеровци всю жизнь это говорили а им никто не верил,эта страна или закончится или уменьшится .
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Так, мудрий український народ! Я вже зустрічав таких, які кажуть що Порох відправив на Донбас війська, а тільки потім туди прийшов Гіркін "спасать людей от каратилей.'' Це при тому що банда Гіркіна (Стрелкова) заявилася у Слов'янську ще до виборів президента
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Да, аз следих събитията в Донбас още от март-април 2014!

Зверски убиха Володимир Рибак в Горловка,

беше ужасно как отрязаха до рамото ръката на живо след това на един украински войник,

имаше видеа как измъчват украинци, качваха ги рашистите сволочи
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Прошу любить и жаловать, т. сказать гостей Зели
Погранслужба Украины впустила в страну сотрудников ПРОПАГАНДИСТСКОГО ресурса Минобороны РФ Звезда.
Сотрудница канала Диана Сирази заявила, что их приезд связан с так называемым «приглашением» президента Владимира Зеленского, которое он озвучил во время нормандского саммита в Париже
«Звезда» - всероссийский государственный общественно-патриотический телеканал.
Среди публикаций канала:
Нацистские зомби в украинской армии на Донбасе

Европа хочет заменитьнаселение Украины беженцами

Безвизовый режимсЕСпревратит Украинуна гей-колонию Запада

Украина пердоставляет оружие и химическое оружиет терористам Ближнего востока
Прошу любить и жаловать, т. сказать гостей Зели
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Здесь порох прав
52 уродца от гиркина спустили спусковой крючок
Этому помогали:
36,5 тыс сбушников
280 тыс армии
360 тыс внутренних войск
вооруженные менты, прокуроры, судьи, налоговики
все как могли.
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Все логично
А сейчас они входят в 75% зели
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Зеленський зараз на підсосі в кацабів... вже докотилися до того, що кацабські пропагандисти вільно гуляють по Києву і беруть в нашого клоуна інтервю...
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а у меня дислексия и я прочитал как «резню организовал Порошенко» - Путин
растёт цензор думаю
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Для тех кто на "бронепоезде" напоминаю

21 марта 2014 года приказом министра обороны Российской Федерации № 160 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации "За возвращение Крыма"»

На расейской медали «За возвращение Крыма» стоит дата 20.02.14 - 18.03.14


Инаугурация Петра Порошенка состоялась 07.06.14
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На олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - украинцы насмотрелись.
А нынешнему президенту надо избавляться от аплодисментозависимости. Его граждане Украины наняли на 5 лет для выполнения зафиксированных в законодательстве Украины функций. Вот надо и управлять, а не перекладывать ответственность на народ на референдумах.

В Украине большинство трудоспособного населения озабочены проблемой заработка на хлеб насущный и выживанием, и ему не до высоких материй.
Если устроить референдум, например, хотят ли граждане Украины работать по 20 часов в неделю и получать за это зарплату не менее средне-западноевропейской - то на референдуме тоже будут "за".
И правО почти всегда меньшинство.
Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью,
прозрачные конкурентные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
P.S. А добро должно быть с кулаками. Организованное. И эффективное.
Пока справедливости в стране нет.
Нужны посадки крупных коррупционеров - на будущее, чтобы другим не повадно было.
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"На олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись".

А олигарха клоуна в упор не замечаем?
фирма Green films получает на территории РФ роялти
эти контракты заключены до 2021-2023 годов!!!

В общем поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до конца 2017 года года составили около 13 млн долларов или более 350 млн гривен по нынешнему
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskyi-iavliaetsia-vladeltsem-trekh-kynokompanyi-v-rossyy-rassledovanye
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а теперь на очка коломойского с портновым любуйся,моргать и отворачиваться запрещается
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Это по какому поводу петя такое перднул? неужели, опять оправдывается...
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13 марта 2020 года исполнится шесть
лет со дня кровавых событий на Донбассе. Это событие произошло в Донецке до так называемого
"референдума", задолго до событий в Мариуполе, Славянске, Одессе.
Кровавое событие. 13 марта 2014 года в Донецке завезенные автобусами из россии фaшиcты
убивали и избивали участников акции "За единую Украину": один
погибший, десятки пострадавших. Убитый - Чернявский Дмитрий Александрович, родом из посёлка Артёмовское Донецкой
области. 13 марта 2014-го года в Донецке российские фaшиcты
убивали и избивали жителей Украины.

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Что-то эксгетьман перепуганный какой-то. Надо к бабке сводить .
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У Зюзи 100% СВОЙ прокурор. И овно по Трубам исправно движется из ОПы ч/зБогдана
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А вот было ли уничтожение добробатов в Иловайске частью соглашения Порошенко с Фирташем и Левочкиным в Вене?
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Беззаперечно пєтя прав . И наконец - то высказал своё мнение , когда уже не президент и ( вскорости не депутат ) .... . И вообще , не гражданин Украины , и вообще , - человек уже нищий - ибо всё имущество пропил в пользу детей .
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