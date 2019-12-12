 Підписано оновлену ​​Дорожню карту з оборонно-технічної співпраці з НАТО, - РНБО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Україну на підписанні представляла делегація на чолі з заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергієм Демедюком, НАТО - делегація, яку очолив помічник генсека Альянсу з оборонних інвестицій, директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Каміль Гранд.
Під час засідання сторони також розглянули підсумки співпраці у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу України за 2019 рік і визначили пріоритетні завдання на 2020 рік. Також обговорювалися практичні аспекти співпраці в рамках програм Агентства НАТО з підтримки і постачання, Агентства НАТО з питань зв'язку та інформації і груп Конференції національних директорів з озброєння.
Гурьянов Сергей
@Segozavr
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В четверг голосование по импичменту Трампа.
Ожидается, что большинство судебного комитета Палаты представителей поддержат оба обвинения - в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании расследованию. Трамп будет третьим президентом США, когда-либо подвергнутым импичменту.
неуспел просохнуть?