 Підписана оновлена ​​Дорожня карта з оборонно-технічної співпраці з НАТО, - РНБО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Україну на підписанні представляла делегація на чолі з заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергієм Демедюком, НАТО - делегація, яку очолив помічник генсека Альянсу з оборонних інвестицій, директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Каміль Гранд.

Під час засідання сторони також розглянули підсумки співпраці у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу України за 2019 рік і визначили пріоритетні завдання на 2020 рік. Також обговорювалися практичні аспекти співпраці в рамках програм Агентства НАТО з підтримки і постачання, Агентства НАТО з питань зв'язку та інформації і груп Конференції національних директорів з озброєння.

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