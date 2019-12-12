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 Підписана оновлена ​​Дорожня карта з оборонно-технічної співпраці з НАТО, - РНБО

Делегація України під час засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва в Брюсселі підписала оновлену Дорожню карту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Україну на підписанні представляла делегація на чолі з заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергієм Демедюком, НАТО - делегація, яку очолив помічник генсека Альянсу з оборонних інвестицій, директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Каміль Гранд.

Під час засідання сторони також розглянули підсумки співпраці у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу України за 2019 рік і визначили пріоритетні завдання на 2020 рік. Також обговорювалися практичні аспекти співпраці в рамках програм Агентства НАТО з підтримки і постачання, Агентства НАТО з питань зв'язку та інформації і груп Конференції національних директорів з озброєння.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165111
 
   
 Топ коментарі
 
Ща выйдет Ноздрачев и скажет: "Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с НАТО".
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А НАТО как смотрит на реинтеграцию с роиссянскими ихтамнетами?
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Какое там НАТО? ВС "таёжного союза" маячат перспективой на горизонте.Начальник штаба-ноздрачёв.
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А НАТО как смотрит на реинтеграцию с роиссянскими ихтамнетами?
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Ща выйдет Ноздрачев и скажет: "Военнослужащим ВСУ легче интегрироваться с российскими военными и боевиками, чем с НАТО".
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скорее бы уже убрали этого агента Московии..



Гурьянов Сергей

@Segozavr

·33 мин

В четверг голосование по импичменту Трампа.
Ожидается, что большинство судебного комитета Палаты представителей поддержат оба обвинения - в злоупотреблении полномочиями и в воспрепятствовании расследованию. Трамп будет третьим президентом США, когда-либо подвергнутым импичменту.
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Какое там НАТО? ВС "таёжного союза" маячат перспективой на горизонте.Начальник штаба-ноздрачёв.
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Однією рукою підписують дорожню карту в НАТО, а в другій тримають мікрофон каналу ЗвЄзда, даючи інтервью. Сідають на шпагат, та чи довго всидять?
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а че пеця и алклкопрокувор не внес куда надо?
неуспел просохнуть?

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интересно снова порохня завоет про зраду? ))
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