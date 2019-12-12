 Українська сторона визначила нові ділянки для розведення сил на Донбасі для переговорів у рамках ТКГ в Мінську, - Пристайко

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Визначення ділянок з українського боку завершилось. Ми готуємо декілька альтернативних варіантів, тому що, в першу чергу, знову-таки буде залучена Тристороння контактна група, і в рамках одної з підгруп, якою є підгрупа з безпекових питань, будуть розглядатись і узгоджуватись ці ділянки", - сказав він.

Міністр зауважив, що позиція української сторони полягає у тому, що "на цьому етапі має бути розведення на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення". "От що для нас зараз є пріоритетом в цих трьох чи чотирьох, або щодо скількох там ділянок ми домовимось", - додав Пристайко.

Він підкреслив, що Україна виступає за те, аби це питання узгодити "максимально швидко".

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"Навіть наступне засідання нас би влаштувало (у Мінську наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 18 грудня - ред.)", - додав глава МЗС.

"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Досвід наш підказує, що не завжди це збігається, це розведення. Ми маємо очікувати, що розведення відбудеться дзеркальне на тій стороні. Для цього, очевидно, потрібні домовленості, і тому ми маємо в запасі ще декілька (пропозицій щодо розведення – УНІАН), які дозволять нам маневрувати під час переговорів", - сказав Пристайко.

Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.





