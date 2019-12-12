 Українська сторона визначила нові ділянки для розведення сил на Донбасі для переговорів у рамках ТКГ в Мінську, - Пристайко

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Визначення ділянок з українського боку завершилось. Ми готуємо декілька альтернативних варіантів, тому що, в першу чергу, знову-таки буде залучена Тристороння контактна група, і в рамках одної з підгруп, якою є підгрупа з безпекових питань, будуть розглядатись і узгоджуватись ці ділянки", - сказав він.
Міністр зауважив, що позиція української сторони полягає у тому, що "на цьому етапі має бути розведення на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення". "От що для нас зараз є пріоритетом в цих трьох чи чотирьох, або щодо скількох там ділянок ми домовимось", - додав Пристайко.
Він підкреслив, що Україна виступає за те, аби це питання узгодити "максимально швидко".
"Навіть наступне засідання нас би влаштувало (у Мінську наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 18 грудня - ред.)", - додав глава МЗС.
"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Досвід наш підказує, що не завжди це збігається, це розведення. Ми маємо очікувати, що розведення відбудеться дзеркальне на тій стороні. Для цього, очевидно, потрібні домовленості, і тому ми маємо в запасі ще декілька (пропозицій щодо розведення – УНІАН), які дозволять нам маневрувати під час переговорів", - сказав Пристайко.
Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.
А на счёт пэтиного "с нуля" расскажешь эту байку своим внукам перед сном.
https://youtu.be/Im_3V5Ii660
73% за
Taras Berezovets
@TarasBerezovets
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Если вы считали, что репортаж ТК Звезда с Майдана независимости это уже полный финиш, то нет. Вот финиш это то, что ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
Договоренности видимо существуют ПОМИМО САММИТА.
І мені вже здається, що в Авакова все було готово ще на тому тижні, а сьогоднішній брифінг був свідомо запланований на перші дні після саміту, щоби змістити обговорення і протягувати потрібні питання. На такому фоні можна і закон про землю штовхати і вибори.
Что тут скажеш:
Дэбилы это в лучшем случае.
Протестующим в следующий раз нужно будет приходить с клюшками и коньками, гы
посчитали там, что украинцы совсем тупые...