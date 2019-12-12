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Все про:Донбас (12659) Пристайко (279) розведення сил (107)

 Українська сторона визначила нові ділянки для розведення сил на Донбасі для переговорів у рамках ТКГ в Мінську, - Пристайко

Українська сторона завершила визначення нових ділянок для розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Визначення ділянок з українського боку завершилось. Ми готуємо декілька альтернативних варіантів, тому що, в першу чергу, знову-таки буде залучена Тристороння контактна група, і в рамках одної з підгруп, якою є підгрупа з безпекових питань, будуть розглядатись і узгоджуватись ці ділянки", - сказав він.

Міністр зауважив, що позиція української сторони полягає у тому, що "на цьому етапі має бути розведення на ділянках, які мають значне і велике гуманітарне значення". "От що для нас зараз є пріоритетом в цих трьох чи чотирьох, або щодо скількох там ділянок ми домовимось", - додав Пристайко.

Він підкреслив, що Україна виступає за те, аби це питання узгодити "максимально швидко".

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"Навіть наступне засідання нас би влаштувало (у Мінську наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 18 грудня - ред.)", - додав глава МЗС.

"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Досвід наш підказує, що не завжди це збігається, це розведення. Ми маємо очікувати, що розведення відбудеться дзеркальне на тій стороні. Для цього, очевидно, потрібні домовленості, і тому ми маємо в запасі ще декілька (пропозицій щодо розведення – УНІАН), які дозволять нам маневрувати під час переговорів", - сказав Пристайко.

Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість у рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових ділянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165108
 
 
 Топ коментарі
 
Чекай, 9-го травня Зєля ще по Червоній площі у Москві з дідом на ломаці бігатиме.
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Taras Berezovets

@TarasBerezovets

·51 мин

Если вы считали, что репортаж ТК Звезда с Майдана независимости это уже полный финиш, то нет. Вот финиш это то, что ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
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Горе пришло в Украину в виде ЗЕмразоты прокацапской
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Однозначно. Зе понаподписывал такого, что только Украина обязана что-то выполнять. А россия вообще ничего выполнять не обязана.
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Хоть подписуй хоть не,кацапы всеравно них.. не выполняют
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Петя тоже подписывал, но это не мешало ему затем зашкваривать оккупантов и отжимать у них "серые зоны".
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Иловайск и Дебальцево он нехило зашкварил.
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Эти два единственных населенных пункта, которые РФ смогла отвоевать, угробив там кучу своих военных. А вот, что Петя отвоевал у путина - Славянск, Краматорск, Волноваху, Попасную, Мариуполь, Новотроицкое, Красноармейск, Горняк, Доброполье, Авдеевку, Артемовск, Светлодар, Дружковку, Лисичанск, Новоайдар ... и еще несколько десятков населенных пунктов.
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Всё это отвоевали добробаты.До бойни в Дебальцево армии,как таковой небыло.И барыга ко всему этому,как всегда примазалось.
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В Дебальцево Петя похоронил планы путина о создании "новороссии". Это при януковиче армии не было, а Петя ее за три месяца практически с нуля восстановил.
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В Дебальцево пєтя похоронил,по официальной версии,380 человек.А неофициальной почти 1000.
А на счёт пэтиного "с нуля" расскажешь эту байку своим внукам перед сном.
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В Дебальцево Петя остановил регулярную армию РФ (вторую в мире по военной мощи). В Дебальцево российские отборные военные части (имеющие опыт двух Чеченских войн) потеряли от 40 до 60% своего личного состава. Держи ссылку от самих сепаратистов, которые сами в этом признаются.
https://youtu.be/Im_3V5Ii660
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лучшего бреда я не видел.зайди в ютуб и набери "выход из дебальцево".выбери любую ссылкую
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Зря те|е з твоєю зрадою там не було, де хлопці киркою землю хєрячили, і зєлєнського суку згадували . Хочеш спробувати?
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Не, спасибо. Тем более, в моем случае это было бы уж совсем неуместно
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и это участок по восточному берегу Днепра Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе для переговоров в рамках ТКГ в Минске, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9339
73% за
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"Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств. "



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Taras Berezovets

@TarasBerezovets

·51 мин

Если вы считали, что репортаж ТК Звезда с Майдана независимости это уже полный финиш, то нет. Вот финиш это то, что ВГТРК Россия 1 анонсировал эксклюзивное интервью с Зеленским.
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Чекай, 9-го травня Зєля ще по Червоній площі у Москві з дідом на ломаці бігатиме.
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"Российский пропагандистский телеканал "Россия 1" утверждает, что его сотрудники взяли полноценное интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Канал обещает показать его в очередном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" в ближайшее воскресенье, 15 декабря.В анонс программы, который демонстрировался 12 декабря, включили фразу Зеленского: "Главное, что мы все начали общаться". Зеркало недели 12.12.2019 в разделе новости
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Які тепер населені пункти здасте росіянам?
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Я хочу звернутися до всіх тих ідіотів які вивели в другий тур зеленського і порошенка. Я вам говорив, що це ЦУГЦВАНГ. Зеленський швидка та болісна смерть держави Україна, порошенка повільна болісна смерть..... Тому що народ ідіотів, тому і маємо те що маємо.
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Ні, ні. Це теж валет з тієї колоди, що згадані вище і + бойко и Ко.
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А кого серед тих жидів і напівкровок вибрати? Туди тільки по головах пролізеш.
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О, это лучшая категория они все пиарасы а я д'артаньян за них не голосовал, ну просвети кто там твой лидер и где он?
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Я твой лідер! Слухай уважно що я кажу інакше жопа вам усім. І це ще я сьогодні дуже скромний....
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є два варінти- до Дніпра, але ***, я живу на лівому березі. друга - до львову і змінюйте пропор гниди!
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Как то быстро подсуетились, не прошло и 3 дня.
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Так сериальчик ведь на россии уже показали, деньги за трансляцию получили, вот и суетятся чтобы отработать
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Аваков де там Азов? На яких позиціях? Чи ти зараз іншим вже зайнятий.... Разводом лохів?
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Во зрадофилы дают, пришли на варту, услышали там результаты саммита (в т.ч. и про разведение на трёх участках), сказали-зрады нет, ушли. А теперь у них снова зрада Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе для переговоров в рамках ТКГ в Минске, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9718
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А интеграция и братание на участках будут ?????????
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Горе пришло в Украину в виде ЗЕмразоты прокацапской
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С последнего "участка разведения" в Золотом сегодня хоронили трех бойцов...
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Возможно(!) ошибаюсь, но первоначально речь шла о трех(!!!) новых участках, а этот деятель говорит о «......или по сколько там участкам договоримся»(с)
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Долго придётся отмывать Украину от зелёного говна. Боюсь, что кровью.
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Я где-то пропустил, а в чём смысл этих возвратно-поступательных движений? Ну разойдутся на пару километров и шо дальше? В чём тут мир заключается?
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А дальше туда где наши отошли зайдут кацапы. Вон в Станице уже зашли.
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Поспішають як голий в баню. Таке враження, що в таємних документах Парижу Зеленському вказані домашні завдання і термін їх виконання.
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Нормандский саммит - был просто ВЫСТУПЛЕНИЕ 95 квартала перед ЕС.
Договоренности видимо существуют ПОМИМО САММИТА.
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От вам і перша новина з тих, про які я казав. Вони кують залізо поки гаряче.
І мені вже здається, що в Авакова все було готово ще на тому тижні, а сьогоднішній брифінг був свідомо запланований на перші дні після саміту, щоби змістити обговорення і протягувати потрібні питання. На такому фоні можна і закон про землю штовхати і вибори.
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Влад, украинцы сильнее чем эта гоп компания. Я вам както расскажу историю на наших темах.
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ПРИСТАВКА К ЕРМАКУ, лучше расскажи когда Будет обмен ? До нового года - 2 недели.
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нах пошли!мрази кацапские!скоро вас отведем на кацапию!
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Хороним своих людей, каждый день сообщения о нарушении режима прекращения огня, но зеКоманде после Трускавца пофиг, они продолжают места разведения определять.
Что тут скажеш:
Дэбилы это в лучшем случае.
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Спочатку доведіть, що у попередніх місцях розведення військ відсутні сепари та кадрові російські військові.
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Ну хто з патріотів зара буде на таке реагувати? Продаж землі, наміри до НР прийняти закон про подвійне громадянство, підвищення тарифів та вартості енергоносіїв... Тут же ж волонтери з добробатами виявились вбивцями антикремлівського журналіста! Може саме на це й розрахований той весь цирк?
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АТОшники, уходите с позиций, идите на Киев!
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Порох на Банковой тупо поставил забор, строго и сердито, без лукавства. А этот деятель каток на Банковой открыл. Ну писец, гений мля.
Протестующим в следующий раз нужно будет приходить с клюшками и коньками, гы
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синагога посоветовала....
посчитали там, что украинцы совсем тупые...
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Шо то мені ці заяви дристайкі навіює не гарне, то він про формулу типу шуткував, а потім прийняли, тепер ось це, спочатку будуть віднікуватись
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