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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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 Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко

Національна поліція на умовах безпеки та конфіденційності готова співпрацювати з тими, у кого є інформація про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу з розслідування вбивства журналіста Шеремета в четвер у Києві заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, озвучена в ході брифінгу інформація, зокрема, імена підозрюваних, була оприлюднена з дозволу слідчих. "Можливо, у когось є ще додаткові відомості, щоб допомогти слідству. Ми готові цю інформацію взяти до відома, гарантуємо безпеку цим громадянам та конфіденційність", - сказав Клименко.

Читайте також: Слідству у справі Шеремета чинився "системний опір". Той, хто це робив, можливо, стане фігурантом розслідування, - глава Нацполіції Клименко

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165107
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть следствие проверит версию как Богдан со своим дружбаном Портновым заложил взрывное устройство под автомобиль Павла Шеремет, а сливная Труба стоял на шухере. Это настоящая правдивая версия . Можно ещё и озвучку выложить
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докладываю: забыли арестовать санитарку Нацполиция обеспечит безопасность и конфиденциальность всем, кто может еще что-то сообщить об убийстве Шеремета, - глава Нацполици Клименко - Цензор.НЕТ 2585
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Довіри до правоохоронців взагалі не існує. Але якщо знехтувати тим, що вони часто брешуть і маніпулюють, то ті телефонні розмови (якщо вони не сфабриковані), опосередковано вказують на зв*язок осіб(так званих підозрюваних) з тим вбивством. Не можу зрозуміти як порохоботи без аргументів і спростування розводять паніку, що це рука кремля , портнов, і тому подібне. Порохоботи, поясніть на основі чого ви вважаєте, що справа сфабрикована?
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Довіри до правоохоронців взагалі не існує. Але якщо знехтувати тим, що вони часто брешуть і маніпулюють, то ті телефонні розмови (якщо вони не сфабриковані), опосередковано вказують на зв*язок осіб(так званих підозрюваних) з тим вбивством. Не можу зрозуміти як порохоботи без аргументів і спростування розводять паніку, що це рука кремля , портнов, і тому подібне. Порохоботи, поясніть на основі чого ви вважаєте, що справа сфабрикована?
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Гроші хіба не мотив? Багато людей ходять на роботу "не мотивовано".
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в розмовах (якщо це дійсно розмови тих людей) було чути, що це люди не високих моральних цінностей, коли про самогубство їхнього друга, вони так дико відгукувалися.
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В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета.
Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
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Возьми, например, Lyrebird, дай ей короткий сэмпл своего голоса и текст с чистосердечным признанием в убийстве Кеннеди - будешь очень удивлен.
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Взяли исполнителей, но неспособны установить заказчика?

Это как в том бородатом анекдоте про Поле Чудес и чукчу, когда он страховался от ситуации "Угадал все буквы, но не смог прочитать слово".

Или исполнители вовсе и не исполнители, а первые попавшиеся неугодные ЗЕбуинам-капитулянтам??
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Похоже, что нет никаких доказательств вообще!!!
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Совершенно верно.
Ничего из того, чем обладает следствие не катит в суде.
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Портнов может.

Он по любому делу может
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порохобот, відповідай вище.
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ты всерьёз считаешь, что я буду читать твой бред на полтысячи знаков ? ))))
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Деякі твої співробітники по пропаганді, ще відповідають. Ти певно занадто велика шишка серед порохоботів, що не опускаєшся до дискусії.
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не... он зелебот. Ты шо, своего нэ впизнав? Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 8766
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докладываю: забыли арестовать санитарку Нацполиция обеспечит безопасность и конфиденциальность всем, кто может еще что-то сообщить об убийстве Шеремета, - глава Нацполици Клименко - Цензор.НЕТ 2585
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они ее еще пасут....пишут разговоры...меченые купюры в утку подбрасывают...
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та да... это ж не с Порохом - раз-два и в дамках... Тут нужна кропотливая работа Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 429
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Пусть следствие проверит версию как Богдан со своим дружбаном Портновым заложил взрывное устройство под автомобиль Павла Шеремет, а сливная Труба стоял на шухере. Это настоящая правдивая версия . Можно ещё и озвучку выложить
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Ну, не вірю!Не верю! Зєлохам кинули кістку, а самі землю в цей час Соросу віддадуть! Дуже схоже на те, як Надька Раду підривала,просто п'яні базари,за що і посилять...до нормального суду!
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Щось стрьомно за мирослава гая та інших.
Поки у декого в хворій уяві надія на примарний путч,тема сакральної жертви.залишаєтся актуальною.
Один львівській батяр виявився найумнішим і закликав не тільки не приймати участь в протестах,а навіть обходити десятою дорогою,щоб не втрапити в страшну халепу
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Страшно другое, что власть и большую часть средств массовой информации захватила фсбщная агентура. В таких условиях штамповать липовые дела, запугивая и преследуя украинских патриотов для них, плевое дело.
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Озвучений мотив вбивства ("дестабілізація ситуації в країні) означує, що це все - голімий фальшак від убивці Сашка Білого. Беріться за зброю, поки не пізно.
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теперь ждём трех-чотирёх "таемничих свидков" яки на 146% подтвердят версию.
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Так че, путин уже ни в чьом не виноват?
Осталось еще только Боинг повесить на "радикалов" из Правого Сектора
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Так дело ж раскрыто вроде. Что вам еще сообщать?
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Скажу одне: хто повірить хоча б ОДНОМУ (!) слову Авакова, Зеленського, якогось мєнта чи "шлюхі народу" - той повний довбо@об. Це як діагноз, без перебільшення.
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во срань ольгинская срёт на форуме ... ну и дебилов же ж там держат... Нацполіція гарантує безпеку і конфіденційність усім, хто може ще щось повідомити про вбивство Шеремета, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 793
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Якщо розглянути біографію підозрюваних у вбивстві Шеремета, то виникають питання щодо їхніх мотивів, які повинні співпадати🤔
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