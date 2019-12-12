 Підозру у вбивстві Шеремета висунуто військовій медсестрі Дугарь, волонтерці Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Підозра за ст.115, проводяться слідчі дії, обшуки", - сказав Шевченко.
За його словами, двом іншим підозрюваним у цій справі, подружжю Грищенків, підозра у вбивстві Шеремета поки не висувалася.
"Двом іншим фігурантам - подружжю Грищенків - поки підозру у цій справі не пред'явлено, вони перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області", - розповів Шевченко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.
Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Де вона каже в розмові, шо вона боїться, що Ивана Вакуленко (Пистолет), може розказати якусь інформацію.
Розмова Ирина Грищенко (Пума) з Громадянка П.
Де Громадянка П. Переживає, що Ваня(Вакуленко (Пистолет) може на допиті розколотися.
Розмова Ирина Грищенко (Пума) з Владиславом Грищенко (Буча).
Де вона говорила, що тепер все буде добре після того як їхній друг Ивана Вакуленко (Пистолет) вчинив самогубство.
Яка вірогідність самогубства людини, яка взагалі не розуміє за що її викликають на допит?
Яка вірогідність , що ще десь в вселенній якась група осіб так жваво обговорює виклик їх "друга" на допит, а потім радіє його самогубству.
5! подозреваемых в убийстве! заказчика нет. почему не 10?
прям так и представляю,приходит значит заказчик и говорит-"надо убрать Шеремета но возьмите исполнителей побольше,человек 5, а лучше 10 . потому как Шеремет это страшный головорез,бывший спецназовец и агент спецслужб. вот вам бабки и разделите их между собой и чем больше вас будет,тем меньше вы получите."
вопрос, сколько человек нужно что бы убрать Шеремета,который без охраны и бронированного авто? ответ-один.
Не зважаючи ні на що.
а, где вы нашли, что Ростислав написал об уважении к порошенко?
вчим державну мову: зневажають - презирают.
А ще до купи ворожі ЗМІ приїхали в гості на його запрошення. Все одно до одного(((
А тут Аваков, Рябошапка и Портнов - наконец то раскрыли
правду что всех взрывают солдаты ВСУ и волонтеры...
https://youtube.com/watch?v=mMsmql6XLfI
По опросам садовников самым продуктивным является телевизионный канал "Прямий" и интернет ресурс "censor.net.ua"
Я офигевал от этих доказательств! Видите ли, они не удивляются, что их обвиняют! Это значит виновны!
Ля, я тоже не удивлюсь, если меня Аваков обвинит в убийстве Кеннеди, т.к. у меня 6 телефонов, они иногда разряжаются и ведут подозрительно поэтому для кого то в погонах...
И да, очень четко просматривается связь между наспех составленным брифингом (это признается в самом начале видео) и возвращением "позора парода" со встречи с пу.
И да, все больше похоже, что проект "буратино" таки реально существует
А теперь следите за руками.
Такой предложение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Что должны были вечером обсуждать все СМИ? Как З00 холуев в Раде, выпучив глаза, бежали голосовать за продление особого статуса Донбасса. Поскольку Путин так приказал в Париже Зеленскому всего пару дней назад.
Но такое обсуждать нельзя, дабы не смущать умы украинцев. Поэтому на помощь Коломойскому пришёл Аваков, устроив шоу с якобы раскрытием убийства журналиста Шеремета.
И это стало топ-темой всех СМИ.
В тему:
Взрывчатку под машину Шеремета закладывала Кузьменко, помогал Антоненко - версия следствия
Вот так работают политтехнологии по отвлечению внимания людей от ключевых зрад…
…
Кстати, помните, когда все возмущались, почему Аваков остался в Кабмине (ну, мы это знаем), Зеленский мямлил какой-то бред про «испытательный срок»?
В тему:
Авакова временно оставляют, поскольку Порошенко готовит путч на декабрь - Богуцкая
Так вот, устроив балаган с якобы раскрытым убийством Шеремета, Аваков успешно прошёл «испытательный срок». Как «эффективный министр».
И нам об этом ещё расскажут у Зеленского.
Запомните этот твит ))))
И кто из них был тот гениальный специалист по изготовлению "выбухивки" и собственно изготовлению устройства приведения в действие "адской машинки"?
Вангую: в лучшем случае - подозреваемые встретят Новый Год дома, в худшем - покинут СИзо через пару месяцев...
Партия "В Семье Не Без Урода" решила устроить 1937-й год для ветеранов и показательные судилища. Даром им это не пройдёт
Україна зараз в епіцентрі нової масштабної спецоперації. Ціль якої хаос і капітуляція. Головні актори цього сценарію можуть використовувати в темну, або бути керованими на концептуальному рівні. Через інформаційні потоки. І ми, і Зе можемо бути веденими цим коридором.
Тому треба бути уважними.
Бліцкріг в Нормандії не вийшов. На заваді стала патріотична спільнота - волонтери, добровольці, активісти, експерти, політики.
Атаку відбили на 4 місяці. До того часу архітекторам капітуляції необхідно знищити тих, хто їм заважає.
І ось сьогодні справа Шеремета
Я знаю багатьох затриманих. Зараз роблю все щоб допомогти їм, або хоча б з'ясувати нюанси. Деталі розповісти не можу.
Єдине, що розумію - це багатоходовочка. Будуть виливатись нові дози компромату і звинувачень на весь патріотичний табір. Десь правдиві, а десь фальсфіковані.
Всі ці дії призведуть до реальної дестабілізації. Каток поставили не даремно.
Отже, що робити.
1. Вірити в першу чергу своїм, але робити все щоб розслідування були прозорими і об'єктивними. Для цього необхідно підключити депутатський корпус. Даремно минулий президент не підтримав прийняття мого законопроекту щодо парламентського контролю над діяльністю спецслужб та правоохоронних органів. Думали, що ніколи не будуть в опозиції, напевно. Зараз ми мали б можливість розуміти законність слідчих дій. Аж до ознайомлення з деякими матеріалами слідства.Однак, навіть зараз депутати мають доступ до секретки. І опозиційні депутати є у комітетах нацбезпеки та контролю над правоохоронними органами. Звертаюсь до них, щоб виступили з ініціативою закритих засідань комітетів. Де у закритому режимі з дозволу слідчих можна розглянути важливі нюанси справи. Така практика була в минулому парламенті. Якщо МВС хоче щоб повірили звинуваченням, то гадаю це необхідно зробити.
2. Бути обережним у висловлюваннях і діях. Коли йдеш грабувати банк - дотримуюся правил дорожнього руху. Швидкі, необдумані, емоційні дії іноді призводять до поганих наслідків. А оскільки це багатоходовочка, то очевидно, деякі кроки влади є спрямовані для отримання нашої запрограмованлх реакції. Треба пам'ятати наші цілі - не допустити капітуляції і змінити цей режим в легітмний спосіб зберігаючи основи держави і боєздатність фронту.
3. Самоорганізовуватись в групи, горизонтально, обєднуватись навколо ідеї, а не вождів. Це марафон, а не стометрівка. Готуватись і згуртуватись. Концентруватися для вирішення реально важливих завдань. Не відволікатися на кожний інформпривід, а нав'язувати свій порядок денний. Це наче загальні слова, але гібридний сценарій капітуляції, можна обіграти лише гібридними ж способами. Лінійні наші методи тут не працюють.
Ну і головне, вірити в нашу перемогу і щодня реальними кроками робити все для її наближення. Приєднуватись до #Рух_опору_капітуляції Ми знаємо, що робити.
Без паніки. Прорвемось.
Поширте.
Богдан Процишин - геніальна картинка.
Андрій Левус