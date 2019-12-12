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Все про:МВС (1207) Шевченко Артем (139) Шеремет (236)

 Підозру у вбивстві Шеремета висунуто військовій медсестрі Дугарь, волонтерці Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС

Підозру у вбивстві журналіста Павла Шеремета висунуто трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці і дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку, всіх їх затримано.

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Підозра за ст.115, проводяться слідчі дії, обшуки", - сказав Шевченко.

За його словами, двом іншим підозрюваним у цій справі, подружжю Грищенків, підозра у вбивстві Шеремета поки не висувалася.

Читайте також: "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета

"Двом іншим фігурантам - подружжю Грищенків - поки підозру у цій справі не пред'явлено, вони перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області", - розповів Шевченко.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. 

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165099
 
 
 Топ коментарі
 
Всем понятно почему "звезду" пустили в Ураину?
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державна зрада відбулась одночасно із виборами президента і парламенту
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Які телефонні розмови на що вказують? Я прослухав? Яка конкретно розмова на щось вказує? Ви там що, повні довбойоби? Головні докази- це вимкнені телефони і те. що в підозрюваних було по 2 ноги і вони "моли там бути"...Якісь обривки розмов..Такої лажі можна на вас, зелених даунів, на кожного назбирати
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для того что бы посадить этого уже достаточно.
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Для того, щоб когось посадити, достатньо бажання. Я знав людей, які по 5 років в сізо відсиділи без доказів. Потім їх відпустили, при умові що, бикувать не будуть і не будуть вимагати конпенсації.
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одной прослуши хватит на пожизненной. Если сдадут твоего Петю, то может будет сделка.
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Розмова Розмова Ирина Грищенко (Пума) з громадянин Д. (Удав)
Де вона каже в розмові, шо вона боїться, що Ивана Вакуленко (Пистолет), може розказати якусь інформацію.

Розмова Ирина Грищенко (Пума) з Громадянка П.
Де Громадянка П. Переживає, що Ваня(Вакуленко (Пистолет) може на допиті розколотися.

Розмова Ирина Грищенко (Пума) з Владиславом Грищенко (Буча).
Де вона говорила, що тепер все буде добре після того як їхній друг Ивана Вакуленко (Пистолет) вчинив самогубство.
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І? при чому тут шеремет? Яка інформація? Який мотив? А може там інформація, що вони зброю збирають, щоб сепарів з марїнки вибити, бо зелений сцить? І про це може на допиті розколотись? При чому тут Шеремет? Ще забули додати, що телефони були вимкнуті і мали дві ноги і могли ходити... Це все розвалиться в суді. Але ж треба картинка. Рейтинг то падає. І довесною народ зрозуміє, що його знов тупо кинули
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Шеремет при тому , що в розмовах вони прямо про нього говорять. Декілька раз звучить прізвище Шеремет.

Яка вірогідність самогубства людини, яка взагалі не розуміє за що її викликають на допит?
Яка вірогідність , що ще десь в вселенній якась група осіб так жваво обговорює виклик їх "друга" на допит, а потім радіє його самогубству.
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А тебе с неба падают квартиры и машины в Киеве и Франыку? А этим волонтерам и медикам падают! Підозру у вбивстві Шеремета пред'явлено військовій медсестрі Дугарь, волонтеру Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС - Цензор.НЕТ 4038
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а може вони банкомат грабанули і бояться, що на них вийдуть? При чому тут Шеремет? Доказів ноль. Боже, кого народ вибрав...Он в мамилюбитьскорость 20 квартир!!!! Держіть вбивцю, шмарклі зелені. І Пєтю свого шоколадного з собою заберіть
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А знаешь, почему другим волонтерам и медикам квартиры и машины с неба не падают? Потому, что они не выполняют заказных убийств!
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Дубинський скількох вбив? 20 квартир і депутат віз зеленої шобли разом з насильниками і проститутками... Я недавно купив квартиру. Коли по мене твій собаков прийде?
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Когда всю жизнь работают, а потом покупают квартиру - это понятно! Но когда воюют, а потом покупают две квартиры - для меня не понятно!
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я не утверждаю, что они святые. Что то скрывают, чем то занимались. Но при чем тут, *****, Шеремет? Это все стряпано на быструю руку Аваковым, чтобы дальше быть во власти. Жидовско-армянская шушера
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И почему никто не спрашивает , кто на самом деле этот Шеремет ? То , что он служил сразу на нескольких центральных тв каналах рф и лично Ельцин вытягивал его из Белоруссии никому не интересно ? А с другой стороны - атошники , волонтёры и все те , благодаря кому Украина выжила и кого уничтожает пропутинская зебанда . А про жидовско-армянскую шущару - на 100% . Эти попутно ещё и всё украинское ненавидят .
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заказное убийство? один заказчик-один исполнитель.
5! подозреваемых в убийстве! заказчика нет. почему не 10?
прям так и представляю,приходит значит заказчик и говорит-"надо убрать Шеремета но возьмите исполнителей побольше,человек 5, а лучше 10 . потому как Шеремет это страшный головорез,бывший спецназовец и агент спецслужб. вот вам бабки и разделите их между собой и чем больше вас будет,тем меньше вы получите."
вопрос, сколько человек нужно что бы убрать Шеремета,который без охраны и бронированного авто? ответ-один.
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Да главное сейчас для зелёной власти "замазать информационным навозом" волонтёров и ветеранов!!!!Как это они сделали с Порошенко и почти со всем его СНБО!Обьявили их через бигус.инфо,ворами и мородёрами и на основании этого посадили в СИЗО!И всё-нету в политической и светской жизни этих людей!!!!!!!!!А на Пороха открыли аж 23 уголовных дела(нет там только педофилии))) и ещё 17 за границей!
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Нужно еще разбираться кто из порохоботов мешал провести следствие?
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Вбивці мають сидіти!
Не зважаючи ні на що.
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не розумію чого так плющить пятипроцентну иліту. адже майже всі ці докази були зібрані під керівництвом сивочолого генераллісімуса...
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Ідіоти взагалі мало що можуть розуміти. Навіть хто був і є керівником МВС.
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73% дебилов не жалко пусть паскуды живут в нищете и кушают парашостанские язык, жаль 25% оставшихся патриотов что живут с этим телевизионным быдлм без мозгов. Не так страшен кацап парашостанские, как 73% гнид хохлядских
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Не так омерзителен кацап парашостанский, как порохоботская падаль
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Якийсь тухлий мотив... Як би, у гонитві за рейтингом, не намалювали справу проти невинуватих людей...
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какой заказчик, такой мотив. скоро петя на суде расскажет.
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порохоботы как ты пойдут паровозом за пособничество.
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Шишки зібрав, план виконав??? Чи нема де збирати, бо китайці все повирубували???
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Смени пластинку, убогое
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прикалывает как порохоботовский минстець хочет оправдать откровенных убийц. ничего святого кроме пэти.
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а ты заспамь. на друге у тебя мозгов не хватает.
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А зачем нужен мозговой штурм,чтобы раздавить таракана? Не теорему Пифагора ж ему рассказывать?
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Та ці атошники і волонтери так само зневажають петю, як і піаніста... Справа така тухла, що від неї смердить зеленою гниллю. А собаков злився повністю. Так хоче премєром бути, що здасть всіх і все.
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это мы видели на выборах, как они уважают твоего *******.
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да срать я хотів і на шоколадного, і на цю шмарклю зелену. Але ця клоунада з доказами визиває тільки сміх і жалість до ментів, які нічого кращого притягнути не змогли. Головний доказ- вимкнені телефони. Піздець. Взяти тебе разом з Пєтею і клоуном і викинути десь біля Хайфи в море. Вони то випливуть і пристрояться, свої люди. А ти здохнеш, бо ти ні зелеці, ні шоколаду не потрібний. Так...шестьорка
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везде срать это очень по-русски.
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а в тебе клоун, української розкладки нема там в лахті? Не завезли? І ти вже висрався? Це ж так по руссські
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тебе кацапу даже гугловский переводчик не поможет
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по українськи пиши, чучело. ****** на кантакти з оками і там це зелене гавно втирай, полите шоколадом
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По-українськи пишеться через дефіс, "кОнтакти", і "чучело" - це "опудало" по-українськи...
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По-українськи взагалі не пишеться, українською. Підозру у вбивстві Шеремета пред'явлено військовій медсестрі Дугарь, волонтеру Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС - Цензор.НЕТ 5996
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Ха, якийсь чеснаков, ще й Алєксєй, починає тут вчити орфографії...
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Да там не только телефоны.Там и аглицкие эксперты,и майно с квартирами неизвестно за чьи гроши купленные,и треп по телефону "не детский".Посмотрим,что суд скажет.Спокойствие,только спокойствие.Время и суд покажет кто прав,а кто виноват.
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Игорь Д

а, где вы нашли, что Ростислав написал об уважении к порошенко?
вчим державну мову: зневажають - презирают.
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точно, прогавив...він не відрізняє зневажають від уважають)))
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Если Зеленский не ударит по тормозам, то он плохо закончит! В стране уже 350.000 человек прошли войну, все имеют оружие и каждый из них понимает, что может быть следующим. И может так получится, что эти люди уже не на Банковую придут, а к его дому. И Аваковские псы ему уже не помогут, среди них много кто воевал сам или есть погибшие друзья на войне. Сегодняшняя полиция не будет крутить ветеранов АТО, а если попробует, то страшно представить чем это закончится. ЗеВова совсем с катушек слетает и уже видимо вообще не соображает, что происходит в стране или ей просто не руководит.
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Не переживай, Зеленский точно ударит по мозгам всех порохоботов.
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зеленський може тільки по піаніно хером вдарити
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тебе кацапу видней
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Ты успокоишься ольгинская свинособака.
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Що ще тут комусь не зрозуміло? Наш сцикотний Бубочка з першого разу не ризикнув злити державні інтереси, бо під його ОПою стояли небайдужі люди з досить суворими намірами відстояти свою Батьківщину. Тому він приїхав з нормандської зустрічі, по його ж вислову з "нічьєй". Але забув обмовитись, що перед наступною зустріччю отримав домашнє завдання. Спочатку спробував наїхати на Порошенко, Але об цю справу гарантовано зуби зламає. А справжньою метою у нього та його ФСБшних керівників є спаплюження ідеї українського патріотизма. Бо якщо він зможе замазати брудом найбільш яскравих представників цього руху, то інших можна буде залякати, а всі байдужі просто проковтнуть. Тоді у нього будуть розв'язані руки.
А ще до купи ворожі ЗМІ приїхали в гості на його запрошення. Все одно до одного(((
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Блин, а я все время думал что Шеремета взорвало ФСБ...
А тут Аваков, Рябошапка и Портнов - наконец то раскрыли
правду что всех взрывают солдаты ВСУ и волонтеры...

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Фсб ВСЕГДА делает все руками контрагентов.
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Тут подробно. Его только даун может назвать порохоботом
https://youtube.com/watch?v=mMsmql6XLfI
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В первые три дня не раскрыли..всё...считай глухарь.Теперь взяли,якусь подозрительную кампанию и вешают на них Шеремета.Дело за малым.Выбить с них признание и дело в шляпе.Таким макаром можно много на них повесить.Можно МН 17 наприклад подвязать.Або сбитие Ту 154 над Крымом в 2001.Головне снять подозрение с Рашкиной агентуры и переложить на аборигенов.Як вариант Підозру у вбивстві Шеремета пред'явлено військовій медсестрі Дугарь, волонтеру Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС - Цензор.НЕТ 1725
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Я вижу, все пропустили мимо ушей важнейшую часть - эти твари совершили более 30 заккзных убийств, и за эти деньги понакупали себе дорогие машины, квартиры, дома
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Очень много визга от пробитоголовых порохоботов по этому поводу. Судя по всему в методичках написали "не верить", что убийство совершила банда атошников-волонтеров. Отсюда вывод - заказ на Шеремета был получен от верхушки прошлой власти. Либо убийство было давно раскрыто, но не придавали огласке, чтобы не чернить атошников-волонтеров.
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эти минстецевские бараны сидят на игле у мародера. любую его гадость поддержат.
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В продаже появился переходник с НDМI на садовый шланг. Теперь, грядки можно поливать говном прямо из телевизора.
По опросам садовников самым продуктивным является телевизионный канал "Прямий" и интернет ресурс "censor.net.ua"
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кто сказал, что это цвет нации? Бульбашка, иди раком становись под Могилевым, скоро к тебе придут русские обьеденители. Их нужно удовлетворить
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Аваков сепар... С Торнадо теперь все понятно!
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Мене, мене забули! Я в той час знімав колеса з чужого джипа на вул Пушкінській. Зовсім недалеко.
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Не спеши. Все там скоро будем, если будем молча наблюдать за этим цирком.
Я офигевал от этих доказательств! Видите ли, они не удивляются, что их обвиняют! Это значит виновны! Підозру у вбивстві Шеремета пред'явлено військовій медсестрі Дугарь, волонтеру Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС - Цензор.НЕТ 9251
Ля, я тоже не удивлюсь, если меня Аваков обвинит в убийстве Кеннеди, т.к. у меня 6 телефонов, они иногда разряжаются и ведут подозрительно поэтому для кого то в погонах... Підозру у вбивстві Шеремета пред'явлено військовій медсестрі Дугарь, волонтеру Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС - Цензор.НЕТ 9251
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Такое впечатление, что обвинениями АВТОвцев в смерти Павла Шеремета, всем нам хотят закрыть рты,чтобы мы не обсуждали провал зеленского с особым статусом, подписанным в Париже
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Если честно плевать чего они пытаются. Брать людей, которые выглядят абсолютно безобидно - медики и музыкант и назначать их крутыми боевиками, когда в том же ФСБ боевики это полковники с десятилетним стажем и постоянными тренировками это сюр. Так же не бывает. У них не подготовки, ни опыта. Это тест общества на кретинизм.
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Не смог досмотреть это посмешище-брифинг - начиная с того, что с самого начала журналистов ограничили в количестве вопросов и времени, ссылаясь на ох--ую занятость, притянутые за уши схожесть рисунка на одежде, и заканчивая логичными выводами для имбицылов об очевидной связи из телефонных переговоров обвиняемых с данным преступлением. Если кто дальше смог посмотреть эту туфту, поле 30-й минуты там есть на что смотреть по существу?

И да, очень четко просматривается связь между наспех составленным брифингом (это признается в самом начале видео) и возвращением "позора парода" со встречи с пу.
И да, все больше похоже, что проект "буратино" таки реально существует
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Зачем Аваков устроил балаган с якобы раскрытием убийства Шеремета - политолог Декабрь 12, 2019Без рубрикиКомментарии

А теперь следите за руками.
Такой предложение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Что должны были вечером обсуждать все СМИ? Как З00 холуев в Раде, выпучив глаза, бежали голосовать за продление особого статуса Донбасса. Поскольку Путин так приказал в Париже Зеленскому всего пару дней назад.
Но такое обсуждать нельзя, дабы не смущать умы украинцев. Поэтому на помощь Коломойскому пришёл Аваков, устроив шоу с якобы раскрытием убийства журналиста Шеремета.
И это стало топ-темой всех СМИ.
В тему:
Взрывчатку под машину Шеремета закладывала Кузьменко, помогал Антоненко - версия следствия
Вот так работают политтехнологии по отвлечению внимания людей от ключевых зрад…

Кстати, помните, когда все возмущались, почему Аваков остался в Кабмине (ну, мы это знаем), Зеленский мямлил какой-то бред про «испытательный срок»?
В тему:
Авакова временно оставляют, поскольку Порошенко готовит путч на декабрь - Богуцкая

Так вот, устроив балаган с якобы раскрытым убийством Шеремета, Аваков успешно прошёл «испытательный срок». Как «эффективный министр».
И нам об этом ещё расскажут у Зеленского.
Запомните этот твит ))))

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Это приложение к минскому формату, дубина.
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Но доказательств пока не показали..... Может быть и обычный ментовский марафет.
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Вот интересно, все эти "подозреваемые" хоть знали о существовании друг-друга в 2016 году?
И кто из них был тот гениальный специалист по изготовлению "выбухивки" и собственно изготовлению устройства приведения в действие "адской машинки"?
Вангую: в лучшем случае - подозреваемые встретят Новый Год дома, в худшем - покинут СИзо через пару месяцев...
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Сейчас стоит задача скомпроментировать АТОшников. Не верю, что эти обвиняемые совершили убийство. Не ве-рю.
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Володька скоро начнёт отращивать усы и ходить во френче
Партия "В Семье Не Без Урода" решила устроить 1937-й год для ветеранов и показательные судилища. Даром им это не пройдёт
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схоже зебіли під якими завгодно приводами почали прибирати патріотів України, шо б не почався новий Майдан. ДА ХЕРА ВАМ!!! тоді і мене пакуйте, бо я це, моя мати та моя кішка заклали ту вибухівку!!!
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Шеремет, Звєзда, каток. Сценарій хаосу запущено.
Україна зараз в епіцентрі нової масштабної спецоперації. Ціль якої хаос і капітуляція. Головні актори цього сценарію можуть використовувати в темну, або бути керованими на концептуальному рівні. Через інформаційні потоки. І ми, і Зе можемо бути веденими цим коридором.
Тому треба бути уважними.
Бліцкріг в Нормандії не вийшов. На заваді стала патріотична спільнота - волонтери, добровольці, активісти, експерти, політики.
Атаку відбили на 4 місяці. До того часу архітекторам капітуляції необхідно знищити тих, хто їм заважає.
І ось сьогодні справа Шеремета
Я знаю багатьох затриманих. Зараз роблю все щоб допомогти їм, або хоча б з'ясувати нюанси. Деталі розповісти не можу.
Єдине, що розумію - це багатоходовочка. Будуть виливатись нові дози компромату і звинувачень на весь патріотичний табір. Десь правдиві, а десь фальсфіковані.
Всі ці дії призведуть до реальної дестабілізації. Каток поставили не даремно.
Отже, що робити.
1. Вірити в першу чергу своїм, але робити все щоб розслідування були прозорими і об'єктивними. Для цього необхідно підключити депутатський корпус. Даремно минулий президент не підтримав прийняття мого законопроекту щодо парламентського контролю над діяльністю спецслужб та правоохоронних органів. Думали, що ніколи не будуть в опозиції, напевно. Зараз ми мали б можливість розуміти законність слідчих дій. Аж до ознайомлення з деякими матеріалами слідства.Однак, навіть зараз депутати мають доступ до секретки. І опозиційні депутати є у комітетах нацбезпеки та контролю над правоохоронними органами. Звертаюсь до них, щоб виступили з ініціативою закритих засідань комітетів. Де у закритому режимі з дозволу слідчих можна розглянути важливі нюанси справи. Така практика була в минулому парламенті. Якщо МВС хоче щоб повірили звинуваченням, то гадаю це необхідно зробити.
2. Бути обережним у висловлюваннях і діях. Коли йдеш грабувати банк - дотримуюся правил дорожнього руху. Швидкі, необдумані, емоційні дії іноді призводять до поганих наслідків. А оскільки це багатоходовочка, то очевидно, деякі кроки влади є спрямовані для отримання нашої запрограмованлх реакції. Треба пам'ятати наші цілі - не допустити капітуляції і змінити цей режим в легітмний спосіб зберігаючи основи держави і боєздатність фронту.
3. Самоорганізовуватись в групи, горизонтально, обєднуватись навколо ідеї, а не вождів. Це марафон, а не стометрівка. Готуватись і згуртуватись. Концентруватися для вирішення реально важливих завдань. Не відволікатися на кожний інформпривід, а нав'язувати свій порядок денний. Це наче загальні слова, але гібридний сценарій капітуляції, можна обіграти лише гібридними ж способами. Лінійні наші методи тут не працюють.
Ну і головне, вірити в нашу перемогу і щодня реальними кроками робити все для її наближення. Приєднуватись до #Рух_опору_капітуляції Ми знаємо, що робити.
Без паніки. Прорвемось.
Поширте.
Богдан Процишин - геніальна картинка.
Андрій Левус
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Ось пост де людина знайшла то відео чоловіка з прінтом - це не Антоненко https://www.facebook.com/ssa.1983/posts/2571243856291356?hc_location=ufi

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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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Порохососы и ненавистники новой власти устроили очередной вой. Высеры так и сыпятся неудержимым поносом. " Эта как жа! Патриотов сажають! Волонтеров гнобят! Героев порочат! АААААА!!! " При этом имея минимум информации или не имея вообще. Что характерно. Да, сосуны, так бывает. Вчера волонтер или герой из окопов, завтра купился на фсб-шную денежку и заложил взрывчатку. Или дал промыть себе мозги и застрелил ребенка. Наверное государство очень мало уделяет внимание психологической реабилитации. И уж точно мало внимания уделяет послевоенному устройству ветеранов, те предоставлены сами себе и выживают как могут. Но вопрос в первую очередь к свинопете, который за пять лет своего авторитарного правления занимался исключительно своим карманом, перекачивая туда миллиарды из бюджета. И еще вопрос к менталитету наших граждан, в котором патриотизм и героизм уживаются с меркантильностью. Это великолепно видно по огромному количеству стада, радостно работающего в многочисленных офисах ******* за денежку, украденную у них же. По поводу задержаний - суд решит, основываясь на предоставленных фактах и доказательствах. А пока прикройте пасти, чавкайте из шоколадной кормушки что дают, убогие
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