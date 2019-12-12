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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:МВС (1198) Шевченко Артем (139) Шеремет (236)

 Підозру у вбивстві Шеремета пред'явлено військовій медсестрі Дугарь, волонтеру Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС

Підозру у вбивстві журналіста Павла Шеремета висунуто трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру і дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку, всіх їх затримано.

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Підозра за ст.115, проводяться слідчі дії, обшуки", - сказав Шевченко.

За його словами, двом іншим підозрюваним у цій справі, подружжю Грищенків, підозра у вбивстві Шеремета поки не висувалася.

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"Двом іншим фігурантам - подружжю Грищенків - поки підозру у цій справі не пред'явлено, вони перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області", - розповів Шевченко.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. 

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165099
 
 
 Топ коментарі
 
Всем понятно почему "звезду" пустили в Ураину?
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Медсетра, хирург и музыкант. Эту банду боялись даже сепары и Путин.
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Они там все **** дали что ли? их ***** потом так реинтегрируют, охереете. Вот о чем сучье кубло долялякалось в нормандии, ***** наши радикалы в горле стоят, а ЗЕ принял в большом количестве и все сразу. Гнида зеленая что тут добавить.
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Hellis

@13Hellis_13

·38 мин

по убийству Шеремета.
По волонтерам и военным, по которым прошлась новая власть,нет ни доказательной базы ни обвинения, основанного на доказательной базе.
Но есть медийная раскрутка, какие они плохие.
Цель - не поиски убийц.
Цель - очернить тех, кто защищает Украину от Московии




SayNoEuro2012

@SayNoEuro2012

·5 мин

Ахахахахаха. Ви, тупі малороси, досі не зрозуміли, що в цій країні можуть саджати лише вас, і ніколи, тобто абсолютно ніколи тих, що вільно вбивали і продовжуть вбивати вас? Чому? Бо ви стадо беззахисних овець, нікчемний слиз без нації, культури, ідентичності і краплі гідності.

Коли наступного разу москаль топтатиме ваших дружин і доньок як півень квочку, згадайте про те як ви віддали 2% голосів тому хто воював за Україну і 75% тому хто в цей час називав її перед москалями хвойдою.
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а ви кажете що зепудало даремно їздило до парижу ...а от і недаремно ...
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Даже ЗЕботы прикуели от этого бреда Ни одного высера из их фермы
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Ща оговтаються, обтечуть, обсохнуть і підуть у наступ, мовляв, Все Порох замутив бо Шеремет його алігархам обізвав.
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Щось я взагалі логіки не бачу. Якась тотальня маячня, втім, зелене лайно усе схаває.
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а в чем смысл убийства этого самого, ни кому до того , как его мочканули не известного журналиста?
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Цікаво, для команди Зеленського уже відлили медальки ;За возвращєніє Кієва;?
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интересно, это так резво всех нашли специально на следующий день после "победных" переговоров преЗедента о сдаче интересов Украины? дык факты остаются фактами, разве только он не на пять лет пришел, а действительно на год (- полтора?), да и других за собой потянет, или наоборот - другие - его ...
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Ледокоин Гетьмана

@KOTHAKyXHE

·

Я так зрозумів, що тепер саджати будуть тих хто боронив країну та волонтерів, так? Ще Бузину "відкопайте", під його вбивство можна ще десятку добровольців і стільки ж волонтерів закрити. АХУ......Є, гуляти так з музикою... хоча і не довго Ох, зєля, зєля... чує моє серце...
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Лєдокоїн дупу на оахміття драв за Зе. Тепер пізно чути, раніше треба було головою думати, бо ми кричали вам
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ну и шо надо біло мародера оставить очередная ошибка так 28 лет идем по минному полю и скаждім годом мині все более гавнистіе и циничніе не зависимо от роста и ума
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Тоді їжте і не воротіть носом, що не подобається
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Мотив? Какой у них был мотив? Зеленое стадо и сабаков уже придумали или еще нет?
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Мотив бредовее не придумать...."основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине". Как всегда ума не хватает у наших правохоронителей, что-то состряпали по-быстрому.
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кто там знал Шеремета - 3 - 5 человек и Мустфа Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, – МВД - Цензор.НЕТ 9926 Так у тухлого бигуса и то резонасины больше было Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, – МВД - Цензор.НЕТ 9926
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Зеблазень виконує умови ЄС, дурко, вважає що проконає, непроконає.
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Интересно, как скоро всплывет кто устроил бойню на Майдане в феврале 2014-го года?
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Не хватает воспитательницы детсада, зебанаты, или учительницы младших классов, хотя бы
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От тебя неадеквата можна чего угодно ожидать. И убийств и терактов. Не удивляюсь, если ты завтра на улице с автомата по толпе спокойно идущих людей стрелять начнешь.
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Давай уже выходи убивать - там 92% тех, кто тебя тварью конченой считает. Отомсти им!
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65% считают конченным тебя,а после этого беспредела можешь смело еще 10 прибавить, так что не льсти своей монике кретинской процентами, зебанат)
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У тебя осколок до головы дошел, придурок?
Тролляка хре..ва. Постирайся сходи, провонял весь форум, как же как и твои вечно прописанные тут гниды- друзья. Коментирующие с утра до утра, как будто дел нету и работать не нужно. Или это ваша и есть работа?
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В этом журналистском расследовании куда больше убедительности.
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ФедченкоВ'ячик

@fed4ev

·56 мин

З сьогоднішніх гімновин зрозуміло, що громадську думку зсувають на таку точку зору, з якої легко виправдати політичні репресії проти тих зачатків національної еліти, що сформувалася за останні п'ять років у армійській і волонтерській тусовці
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Опять маневр,чтобы ослабить внимание к нормандии, земле,тарифам.
Появилось свеженькое ,остренькое и очень громкое. Интересно,что стараются прикрыть ?
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А якщо б там діти гуляли? Не законно діяти не можливо! Не треба вподоблюватися рф, де знищують цілі народи!
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Похоже зе и команда не понимают ....
Если будет народный взрыв , пленных не будет....
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Так соберитесь народом, потужтесь...и вот вам взрыв. Никого не будет, ни пленных ни волос на жопе.
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а если врыва не будет, как тогда ? пленые будут?
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Последствия "разговора с глазу на глаз" между клованом и ботоксной мразью.
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Да, было время, когда радио Вести некоторые патриоты бездумно считали пропукинским. На нем и работал, на свое несчастье, Шеремет...
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Выводы делать рано, но охотно потом послушаем их адвокатов
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явная акция по подрыву авторитета ссо, военной медицины и волонтеров. это ******. остановитесь!!!
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Основне тут ось ці слова - медсестра АТО, волонтер та ветеран АТО... Все інше х*рня. Інформаційна війна.
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я волонтер. але це не заважає порохобидлу називати мене кацапом
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Не треба ображатися, бо не всі в змозі відрізнити кацапа від корисного ідіота.
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Телеканал Звезда - пиз...да видел что они ещё распятого мальчика без трусиков прибывали к кресту , а его бабушку насиловали монтажной пеной, особенно отличились ветераны АТО и волонтёры
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Шеремет был противником лукашенко и дринул с Беларуси в Украину,
бо бацька своего противника, да еще и журналиста мог шлепнуть и не помощится,
а также он был противником *****, а шо ***** с такими делает тоже все хорошо знают.
И вот в Украине, по версии авакова и ментов, его убивают украинские патриоты,
воевавшие с *****м.
шо то не связывается...
где логика и хоть какой то более менее внятный мотив?
версия, шо он у них денег одолжил и не отдавал не принимается.
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Для меня все просто.Задайте вопрос:кто убил депутата гос.думы варенкова,кого пытались завербовать для убийства Бабенко?это все люди из праворадикальной среды.Уверен,что для них это просто шабашка .А заказчик это ФСБ.Давайте решим задачу за ФСБ?Что бы я делал:
1внедрял своих агентов в волонтерскую среду.
2внедрял агентов или находил из числа уже готовых сторонников первых радикалов.
3.Создавал агентуру в добровольчиском движении.
4.Вербовал политиков,алегархов и т.д.

Потому ,лично для меня,не новость что к резонансным убийствам причастны праворадикалы.И заметьте ,убивали или покушались на личных врагов пу и на "предателей" роисии.Ничего нового.
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Довіри до правоохоронців взагалі не існує. Але якщо знехтувати тим, що вони часто брешуть і маніпулюють, то ті телефонні розмови (якщо вони не сфабриковані), опосередковано вказують на зв*язок осіб(так званих підозрюваниз) з тим вбивством. Не можу зрозуміти як порохоботи без аргументів і спростування розводять паніку, що це рука кремля , портнов, і тому подібне. Порохоботи, поясніть на основі чого ви вважаєте, що справа сфабрикована?
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Які телефонні розмови на що вказують? Я прослухав? Яка конкретно розмова на щось вказує? Ви там що, повні довбойоби? Головні докази- це вимкнені телефони і те. що в підозрюваних було по 2 ноги і вони "моли там бути"...Якісь обривки розмов..Такої лажі можна на вас, зелених даунів, на кожного назбирати
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для того что бы посадить этого уже достаточно.
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Для того, щоб когось посадити, достатньо бажання. Я знав людей, які по 5 років в сізо відсиділи без доказів. Потім їх відпустили, при умові що, бикувать не будуть і не будуть вимагати конпенсації.
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одной прослуши хватит на пожизненной. Если сдадут твоего Петю, то может будет сделка.
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Розмова Розмова Ирина Грищенко (Пума) з громадянин Д. (Удав)
Де вона каже в розмові, шо вона боїться, що Ивана Вакуленко (Пистолет), може розказати якусь інформацію.

Розмова Ирина Грищенко (Пума) з Громадянка П.
Де Громадянка П. Переживає, що Ваня(Вакуленко (Пистолет) може на допиті розколотися.

Розмова Ирина Грищенко (Пума) з Владиславом Грищенко (Буча).
Де вона говорила, що тепер все буде добре після того як їхній друг Ивана Вакуленко (Пистолет) вчинив самогубство.
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Нужно еще разбираться кто из порохоботов мешал провести следствие?
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Вбивці мають сидіти!
Не зважаючи ні на що.
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не розумію чого так плющить пятипроцентну иліту. адже майже всі ці докази були зібрані під керівництвом сивочолого генераллісімуса...
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Ідіоти взагалі мало що можуть розуміти. Навіть хто був і є керівником МВС.
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73% дебилов не жалко пусть паскуды живут в нищете и кушают парашостанские язык, жаль 25% оставшихся патриотов что живут с этим телевизионным быдлм без мозгов. Не так страшен кацап парашостанские, как 73% гнид хохлядских
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Не так омерзителен кацап парашостанский, как порохоботская падаль
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Якийсь тухлий мотив... Як би, у гонитві за рейтингом, не намалювали справу проти невинуватих людей...
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какой заказчик, такой мотив. скоро петя на суде расскажет.
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порохоботы как ты пойдут паровозом за пособничество.
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Шишки зібрав, план виконав??? Чи нема де збирати, бо китайці все повирубували???
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прикалывает как порохоботовский минстець хочет оправдать откровенных убийц. ничего святого кроме пэти.
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а ты заспамь. на друге у тебя мозгов не хватает.
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А зачем нужен мозговой штурм,чтобы раздавить таракана? Не теорему Пифагора ж ему рассказывать?
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Та ці атошники і волонтери так само зневажають петю, як і піаніста... Справа така тухла, що від неї смердить зеленою гниллю. А собаков злився повністю. Так хоче премєром бути, що здасть всіх і все.
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это мы видели на выборах, как они уважают твоего *******.
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да срать я хотів і на шоколадного, і на цю шмарклю зелену. Але ця клоунада з доказами визиває тільки сміх і жалість до ментів, які нічого кращого притягнути не змогли. Головний доказ- вимкнені телефони. Піздець. Взяти тебе разом з Пєтею і клоуном і викинути десь біля Хайфи в море. Вони то випливуть і пристрояться, свої люди. А ти здохнеш, бо ти ні зелеці, ні шоколаду не потрібний. Так...шестьорка
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а в тебе клоун, української розкладки нема там в лахті? Не завезли? І ти вже висрався? Це ж так по руссські
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тебе кацапу даже гугловский переводчик не поможет
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Если Зеленский не ударит по тормозам, то он плохо закончит! В стране уже 350.000 человек прошли войну, все имеют оружие и каждый из них понимает, что может быть следующим. И может так получится, что эти люди уже не на Банковую придут, а к его дому. И Аваковские псы ему уже не помогут, среди них много кто воевал сам или есть погибшие друзья на войне. Сегодняшняя полиция не будет крутить ветеранов АТО, а если попробует, то страшно представить чем это закончится. ЗеВова совсем с катушек слетает и уже видимо вообще не соображает, что происходит в стране или ей просто не руководит.
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Не переживай, Зеленский точно ударит по мозгам всех порохоботов.
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зеленський може тільки по піаніно хером вдарити
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Що ще тут комусь не зрозуміло? Наш сцикотний Бубочка з першого разу не ризикнув злити державні інтереси, бо під його ОПою стояли небайдужі люди з досить суворими намірами відстояти свою Батьківщину. Тому він приїхав з нормандської зустрічі, по його ж вислову з "нічьєй". Але забув обмовитись, що перед наступною зустріччю отримав домашнє завдання. Спочатку спробував наїхати на Порошенко, Але об цю справу гарантовано зуби зламає. А справжньою метою у нього та його ФСБшних керівників є спаплюження ідеї українського патріотизма. Бо якщо він зможе замазати брудом найбільш яскравих представників цього руху, то інших можна буде залякати, а всі байдужі просто проковтнуть. Тоді у нього будуть розв'язані руки.
А ще до купи ворожі ЗМІ приїхали в гості на його запрошення. Все одно до одного(((
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Блин, а я все время думал что Шеремета взорвало ФСБ...
А тут Аваков, Рябошапка и Портнов - наконец то раскрыли
правду что всех взрывают солдаты ВСУ и волонтеры...

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Тут подробно. Его только даун может назвать порохоботом
https://youtube.com/watch?v=mMsmql6XLfI
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В первые три дня не раскрыли..всё...считай глухарь.Теперь взяли,якусь подозрительную кампанию и вешают на них Шеремета.Дело за малым.Выбить с них признание и дело в шляпе.Таким макаром можно много на них повесить.Можно МН 17 наприклад подвязать.Або сбитие Ту 154 над Крымом в 2001.Головне снять подозрение с Рашкиной агентуры и переложить на аборигенов.Як вариант Підозру у вбивстві Шеремета пред'явлено військовій медсестрі Дугарь, волонтеру Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС - Цензор.НЕТ 1725
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