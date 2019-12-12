 Підозру у вбивстві Шеремета пред'явлено військовій медсестрі Дугарь, волонтеру Кузьменко та ветерану АТО Антоненку, - МВС

Про це повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Підозра за ст.115, проводяться слідчі дії, обшуки", - сказав Шевченко.
За його словами, двом іншим підозрюваним у цій справі, подружжю Грищенків, підозра у вбивстві Шеремета поки не висувалася.
"Двом іншим фігурантам - подружжю Грищенків - поки підозру у цій справі не пред'явлено, вони перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області", - розповів Шевченко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.
Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Видео.
Hellis
@13Hellis_13
·38 мин
по убийству Шеремета.
По волонтерам и военным, по которым прошлась новая власть,нет ни доказательной базы ни обвинения, основанного на доказательной базе.
Но есть медийная раскрутка, какие они плохие.
Цель - не поиски убийц.
Цель - очернить тех, кто защищает Украину от Московии
SayNoEuro2012
@SayNoEuro2012
·5 мин
Ахахахахаха. Ви, тупі малороси, досі не зрозуміли, що в цій країні можуть саджати лише вас, і ніколи, тобто абсолютно ніколи тих, що вільно вбивали і продовжуть вбивати вас? Чому? Бо ви стадо беззахисних овець, нікчемний слиз без нації, культури, ідентичності і краплі гідності.
Коли наступного разу москаль топтатиме ваших дружин і доньок як півень квочку, згадайте про те як ви віддали 2% голосів тому хто воював за Україну і 75% тому хто в цей час називав її перед москалями хвойдою.
Ледокоин Гетьмана
@KOTHAKyXHE
·
Я так зрозумів, що тепер саджати будуть тих хто боронив країну та волонтерів, так? Ще Бузину "відкопайте", під його вбивство можна ще десятку добровольців і стільки ж волонтерів закрити. АХУ......Є, гуляти так з музикою... хоча і не довго Ох, зєля, зєля... чує моє серце...
Тролляка хре..ва. Постирайся сходи, провонял весь форум, как же как и твои вечно прописанные тут гниды- друзья. Коментирующие с утра до утра, как будто дел нету и работать не нужно. Или это ваша и есть работа?
ФедченкоВ'ячик
@fed4ev
·56 мин
З сьогоднішніх гімновин зрозуміло, що громадську думку зсувають на таку точку зору, з якої легко виправдати політичні репресії проти тих зачатків національної еліти, що сформувалася за останні п'ять років у армійській і волонтерській тусовці
Появилось свеженькое ,остренькое и очень громкое. Интересно,что стараются прикрыть ?
Если будет народный взрыв , пленных не будет....
бо бацька своего противника, да еще и журналиста мог шлепнуть и не помощится,
а также он был противником *****, а шо ***** с такими делает тоже все хорошо знают.
И вот в Украине, по версии авакова и ментов, его убивают украинские патриоты,
воевавшие с *****м.
шо то не связывается...
где логика и хоть какой то более менее внятный мотив?
версия, шо он у них денег одолжил и не отдавал не принимается.
1внедрял своих агентов в волонтерскую среду.
2внедрял агентов или находил из числа уже готовых сторонников первых радикалов.
3.Создавал агентуру в добровольчиском движении.
4.Вербовал политиков,алегархов и т.д.
Потому ,лично для меня,не новость что к резонансным убийствам причастны праворадикалы.И заметьте ,убивали или покушались на личных врагов пу и на "предателей" роисии.Ничего нового.
Де вона каже в розмові, шо вона боїться, що Ивана Вакуленко (Пистолет), може розказати якусь інформацію.
Розмова Ирина Грищенко (Пума) з Громадянка П.
Де Громадянка П. Переживає, що Ваня(Вакуленко (Пистолет) може на допиті розколотися.
Розмова Ирина Грищенко (Пума) з Владиславом Грищенко (Буча).
Де вона говорила, що тепер все буде добре після того як їхній друг Ивана Вакуленко (Пистолет) вчинив самогубство.
Не зважаючи ні на що.
А ще до купи ворожі ЗМІ приїхали в гості на його запрошення. Все одно до одного(((
А тут Аваков, Рябошапка и Портнов - наконец то раскрыли
правду что всех взрывают солдаты ВСУ и волонтеры...
https://youtube.com/watch?v=mMsmql6XLfI