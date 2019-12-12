 Слідству у справі Шеремета чинився "системний опір". Той, хто це робив, можливо, стане фігурантом розслідування, - глава Нацполіції Клименко

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета в четвер у Києві.
Він зазначив, що слідство тривало щодо "латентного злочину", після якого пройшло вже три з половиною роки, що ускладнювало його розкриття.
Також він подякував журналістам, які передали слідству репортажі, "зняті в рамках журналістських розслідувань".
"Упродовж слідства на певних етапах чинився системний опір. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що в майбутньому деякі з цих осіб будуть фігурантами розслідування", - сказав Клименко.
"Ми дійсно не змогли розповісти вам більше, ніж ви почули. У наших матеріалах інформації занадто багато. Але з огляду на суспільний резонанс і те, що цей резонансний злочин перебуває на контролі керівництва держави, народу України, за погодженням зі слідчими ми змогли оприлюднити цю інформацію", - резюмував Клименко.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Вы где пропадали?!........
После «тех.работ» на ЦН Вы пропали из «друзей»🙁
Поддерживаете идею этих волонтнров **.....ть градом по Киеву
После опубликования данных о причастности к убийству Гандзюк серьезных донаторов партии Зеленского (Олег Семенов), у Зеленского срочно решили возглавить процесс расследования. Корниенко заявил о создании новой комиссии в Раде по расследованию этого дела. А кто будет расследовать процесс финансирования партии президента фиктивными лицами и фирмами? Неужели "свой на 100%" Рябошапка ?
Это у кого и что так резонировало последнее время, что нужно было показать новый сериал?
Как ты можешь её искать ?
Ну ладно, снизойду и объясню на твоём уровне:
.1. Ты написал, что почётным званием Волонтёр пользуются всякие ублюдки.
2. Я ответил, что есть и другие почётные звания, которыми пользуются ублюдки. Именно почётные, а не презираемые. Президент Украины - почётное звание ? Почётное.
А теперь ты объясни, какую связь ты нашел между моими словами про то, что и некоторыми другими почётными званиями тоже иногда пользуются ублюдки
и твоим выводом, что мне не по душе волонтеры ?
У суді не треба буде дуже напружуватись,доказів залізних більш чим достатньо.
Це не матіосова лабуда по торнадівцям,де одні дебільні фальсифікації
Тогда тоже много шума мусорского было....
Даже сформулировать по-человечески не может.........☹️
Какой-то набор слов/фраз.......
Даже сформулировать по-человечески не может....
Бере приклад з поточного харанта...
...кгбпортнов го е казал вече!
Всички патриоти ще бъдат наказвани...
Работят за путлеристите.
Всичките ясно.
Антін Мухарський
1 год ·
ШОУ!! ШОУ!!ШОУ!!!
Ця курва все пертворює на ШОУ!!!
Тіки замість Юзіка і Жєні - Аваков та полковники МВС з обов'язковим монологом Зеленського в кінці!!
Ця пресконференція - Шоу: структурована спланована, та цинічна акція з дискредитації усього волонтерського руху та вереранів АТО, шита білими ниткам! Шиють обвинувачнння за телефонними інтонаціями та фразами вирваними з контексту бесід (як ****** бульварна преса), даючи перед усім 'простому народу каторий устал от войни' сигнал мочити 'сраних поцрєотов'...
Інформ війна в найцинічнішому її вимірі, в той час як по Майдану гуляють журналісти каналу "Звєзда"!!! П...дець!!! Тварі...
Наталія Михайленко Ви це бачили?.......
Антін Мухарський Наталія Михайленко бачив((
Мусор не человек. (С)
«Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом, и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского», - сказав Богуцкий.
1 ч. ·
Я вам несколько умных вещей скажу, по поводу «...задержания убийц Шеремета», только вы не обижайтесь.
1. Всегда надо подтягиваться на место содержания своих. Никогда не надо спешить кричать «Не виновны!».
2. Украина, слава Богу, не Россия, а частично демократичная страна.
Даже Аваков не задерживает у нас без серьёзных оснований, тем более, по такому резонансному делу, внимание к которому приковано у серьёзных изданий и политиков Запада.
3. Это не первое убийство, которое совершили ветераны. И не последнее.
Потому, что ветераны - у нас не с Марса, а из толщи общества, в какое у нас общество, всем нам хорошо известно.
Другое дело, что ветераны могли бы быть умнее.
4. Конечно, это дело будет использовано: ватной пропагандой, пропагандистами 73%, Москвой.
Конечно, оно ещё больше убедит общество и Зеленского, в том, что войну надо заканчивать, а военные и ветераны - опасны для общества.
Именно поэтому ветераны, могли бы быть умнее, а не убивать трёхлетних детей и журналистов (с высокой вероятностью), как вот недавно.
5. Следствие не закончено, и, конечно, надо бороться за то, чтобы оно было проведено под общественным (парламентским) контролем и в серьёзном адвокатском сопровождении, чтобы менты не натягивали лишнего. А такие попытки будут на 101 %.
Антимайдан и ментовская мафия, которая давила Майдан и до сих пор почему-то служит, с великим удовольствием, использует все эти случаи, для работы против Майдана, ветеранов, дискредитации и размытия сообщества.
6. Ветеранов призываю помнить, что наше дело - не изображать из себя палачей и вершителей, а защита государства и народа Украины.
Именно поэтому, нужно быть умнее.
7. Однако, сколько бы ещё в рядах ветеранов не нашлось преступников, ветеранское движение не должно дать себя ни размыть, ни дискредитировать, четко и последовательно проводя разницу, между героизмом на фронте и преступлениями против личности, общества и государства и самостоятельно вынося справедливые оценки подобным случаям.
А не крича: «Не виновны!!! Репрессии!!!», до выяснения всех обстоятельств.
8. Настоящая лажа начнётся даже не сразу после окончания войны (хотя - где оно, кто его видит?), а спустя два-три года.
И ещё очень много ветеранов проявят себя, как преступники.
В том числе, будут ветеранские войны, когда одни ветераны будут убивать других.
Увы, это закономерность, после Второй мировой.
9. Виной тому, не только война: неумение и/или нежелание проводить качественную реабилитацию овевавших.
Ещё будет много убийств и самоубийств.
10. Ветеранскому движению придётся предпринять системные усилия и для предупреждения этого, и для сохранения доброго имени и влияния.
З.Ы. Я лично, как ЛОМ, буду настаивать на парламентском контроле следствия.