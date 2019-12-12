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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Шеремет (236) Клименко Ігор (11)

 Слідству у справі Шеремета чинився "системний опір". Той, хто це робив, можливо, стане фігурантом розслідування, - глава Нацполіції Клименко

Слідству у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета чинився системний опір, ті, хто це робив, будуть притягнуті до відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета в четвер у Києві.

Він зазначив, що слідство тривало щодо "латентного злочину", після якого пройшло вже три з половиною роки, що ускладнювало його розкриття.

Також він подякував журналістам, які передали слідству репортажі, "зняті в рамках журналістських розслідувань".

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"Упродовж слідства на певних етапах чинився системний опір. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що в майбутньому деякі з цих осіб будуть фігурантами розслідування", - сказав Клименко.

"Ми дійсно не змогли розповісти вам більше, ніж ви почули. У наших матеріалах інформації занадто багато. Але з огляду на суспільний резонанс і те, що цей резонансний злочин перебуває на контролі керівництва держави, народу України, за погодженням зі слідчими ми змогли оприлюднити цю інформацію", - резюмував Клименко.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. 

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165096
 
 
 Топ коментарі
 
Чем больше слов от мусаров, тем меньше им веры.
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"Но учитывая общественный резонанс..." (c)

Это у кого и что так резонировало последнее время, что нужно было показать новый сериал?
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Это все понятно...чего клован пустил в Киев журналюг с канала звезда...а эти твари посещали окупирываемый Крым!!!
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После «тех.работ» на ЦН Вы пропали из «друзей»🙁
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Я змінився, в кращу сторону. Донбас міняє всетаки....
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дык, никто и не отрицает - что "узеленские" требовали примазать к убийству шеремета - волонтеров... чтобы отмазать от причастности к убийству КАТИ Гандзюк свои спонсоров
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Эпическую фигню несете !
Поддерживаете идею этих волонтнров **.....ть градом по Киеву
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похоже, тебе давно "градом" с г+г вынесло мозги..))

После опубликования данных о причастности к убийству Гандзюк серьезных донаторов партии Зеленского (Олег Семенов), у Зеленского срочно решили возглавить процесс расследования. Корниенко заявил о создании новой комиссии в Раде по расследованию этого дела. А кто будет расследовать процесс финансирования партии президента фиктивными лицами и фирмами? Неужели "свой на 100%" Рябошапка ?
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Знаєш, я тобі одне скажу, був я за саакашвілі, і проти Пороха, але мене моя дружина попросила проголувати за нього , і я не пожалів на даний час. Так що зєля чмо, і ЗСУ всі проти нього.
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За того, кто похерил расследование убийств на Майдане. Узколобый как все *******.
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Знаєш, будь простіше, Пороха звинувачуй по ділу. А своє ля ля залиш для дурачків.
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В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого. Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.
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Заканчивается эпоха волонтерского беспредела. Как сказала одна из убийц, отсчет пошел с 2014 года, что было до никого не интересует, Теперь этот отсчет заканчивается.
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Чем больше слов от мусаров, тем меньше им веры.
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"Но учитывая общественный резонанс..." (c)

Это у кого и что так резонировало последнее время, что нужно было показать новый сериал?
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Почетным званием Волонтер пользуются всякие ублюдины.
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есть и более почётные звания в этом ряду
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ватник и вышиватник совсем не почетны
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Очень показательно, как избиратели Порошенка называют, подавляющее большинство украинцев голосовавших за Зеленского.
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Большинство дегенератов,к украинцам не имеющих отношения,стадо дегенератов-за зеленского.
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очень показательно то, что даже "узеленские" признали: "только 8% населения способны критически мыслить и отличать правду - от пропаганды." Слідству у справі Шеремета чинився "системний опір". Той, хто це робив, можливо, стане фігурантом розслідування, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 2073
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звание Президент Украины тоже как бы не в самом низу рейтинга почётности
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Не вижу логики И СВЯЗИ в твоем комменте.Тебе не по душе волонтеры?
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Так ты же лишен логики !

Как ты можешь её искать ?

Ну ладно, снизойду и объясню на твоём уровне:

.1. Ты написал, что почётным званием Волонтёр пользуются всякие ублюдки.

2. Я ответил, что есть и другие почётные звания, которыми пользуются ублюдки. Именно почётные, а не презираемые. Президент Украины - почётное звание ? Почётное.

А теперь ты объясни, какую связь ты нашел между моими словами про то, что и некоторыми другими почётными званиями тоже иногда пользуются ублюдки

и твоим выводом, что мне не по душе волонтеры ?
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С парашенко и Сабаковым вместе
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Когда они готовили этот брифинг , то понимали реально что сейчас будет вокруг этого . Я думаю что сейчас соберут реальных волонтёров, АТОшников и всех авторитетных людей из народа и предоставят им все доказательства , что бы не было вопросов к им самим. Или это сделают сами перечисленные мной. Просто не понятно будет , если это окажется правдой, что мы с этой правдой будем делать ?
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нічого такого. Злочинці будуть покарані на підстав доказів.
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який молодець
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Тут як не крути,а поліція провела титанічну роботу і зробила подарунок для обвинувачення.
У суді не треба буде дуже напружуватись,доказів залізних більш чим достатньо.
Це не матіосова лабуда по торнадівцям,де одні дебільні фальсифікації
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Та ладно, це фігня, а не докази! У справі Савченко докази були більш вагомі - відео, зброя з ОРДЛО... І що?
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Спитай у пеці,плокулола і тепловізора,що це було?!!!
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Это все понятно...чего клован пустил в Киев журналюг с канала звезда...а эти твари посещали окупирываемый Крым!!!
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а шо ж им в Крым не съездить, когда они - ТВ канал МО РФ. они сотрудники министерства обороны мордора! надо быть на всю голову ъбанутым, чтобы их пригласить в Украину.
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а чем закончилось дело с Савченко и Рубаном....?
Тогда тоже много шума мусорского было....

Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1158
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Тогда дело шили Пеца и Юга,а ихняя тупость поразительна
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Ну зе це дійсно тварь, разом зі своїми гєнєралами. Вибачтте хто мене ще знає, але я став на сторону Порошенка. Ненавиджу зради просто
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и шо опять-"Признание царица доказательств"?
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Мусора вміють тільки коньяк жрать і баб трахать, а не ділом займатись, ще він там щось меле про "латентний злочин", "системний спротив" - нема такого коньяку, дядя.
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можно узнать кого бы ты позвал если бы у тебя, не дай бог, хату обнесли или ещё, повторюсь не дай бог, что то криминальное по отношению к тебе случилось ?
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так а ему , как и его коллегам поставлена задача дискредитировать , попросту обосрать итоги расследования ...вот оно и тужится
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Если кто обнесет твою, не дай Бог, вот тогда и посмотришь как тебе они помогут.
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Какой-то набор слов/фраз.......
Даже сформулировать по-человечески не может.........☹️
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Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 8657 ingrid
Какой-то набор слов/фраз.......
Даже сформулировать по-человечески не может....

Бере приклад з поточного харанта... Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1552
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Морда,не облагороженная интеллектом. Из породы-"чего изволите"? Кто-то..где-то..как-то..потом расскажем... Десятилетиями одно и то же. Лишь бы жопы в тепле сохранить.
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Рад оказаться не правым, но ниточка однозначно приведет к верхушке соевой банды.
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Вата, вата...

...кгбпортнов го е казал вече!
Всички патриоти ще бъдат наказвани...
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Может при Президенте Зеленском раскроются убийства журналиста Гонгадзе и Чорновола?
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канэшна! все раскроют - и убийство Кеннеди тоже раскроют.
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Так и так все знают кто Кеннеди убил и кто заказчик .
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Жизневского убили в центре Киева при тысячах свидетелей. Может тоже раскроют.
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«Вопрос реинтеграции, это вопрос в первую очередь безопасности. Я вас хочу заверить, что военный и военный россиянин, которые против нас воевали и продолжают воевать и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областей, если будет принято решение политическое и имплементировано, они реинтегрируются очень быстро. Потому что все-таки кроме национальной идеи существуют военные традиции. И найти общий язык военным россиянам и военным украинцам, даже если они были врагами, лучше. Но не забывайте, что существуют праворадикальные движения, которые государством не контролируются (не будем вдаваться в детали). Берем общую картинку, праворадикализм сейчас выпущен бесконтрольно и нет (кроме специальных служб) государственной политики относительно реинтеграции именно этих ветеранов (а иногда не всегда ветеранов, а иногда не всегда людей, которые беспокоятся о безопасности государства), к государственной политике и реинтеграции к инициативам»
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Все радикальные организации работают на спецслужбы . Это те же оперативники .Одиночек сложнее вычислить .
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нет,это не зэбил,это именно предатель
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Зелени кхмери в Украйна лъсват!

Работят за путлеристите.

Всичките ясно.
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Кто то будет рвать когти скоро. По конфетам и шоколаду можно будет отследить.
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Я властям никогда не верил ни при проФФЕсоре ни при ПЕТЕ ни при ЗЕЛЕ! так что 100% даю что и здесь власти кучу вранья наложили! как говорится будем посмотреть!! В таких делах главное это повод, а пока что повода убивать Шеремета всем эти подозреваемым я лично не вижу! Ну разве что типа киллеры работали по заказу, а заказчика авакян наверно не покажет потому что с заказчиком такая проблема что главное не выйти на себя!!
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стесняюсь спросить: а шо пэтя - суперпатриот делал два года после случившегося?
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Антін Мухарський
1 год ·

ШОУ!! ШОУ!!ШОУ!!!
Ця курва все пертворює на ШОУ!!!
Тіки замість Юзіка і Жєні - Аваков та полковники МВС з обов'язковим монологом Зеленського в кінці!!
Ця пресконференція - Шоу: структурована спланована, та цинічна акція з дискредитації усього волонтерського руху та вереранів АТО, шита білими ниткам! Шиють обвинувачнння за телефонними інтонаціями та фразами вирваними з контексту бесід (як ****** бульварна преса), даючи перед усім 'простому народу каторий устал от войни' сигнал мочити 'сраних поцрєотов'...
Інформ війна в найцинічнішому її вимірі, в той час як по Майдану гуляють журналісти каналу "Звєзда"!!! П...дець!!! Тварі...

Наталія Михайленко Ви це бачили?.......

Следствию по делу Шеремета оказывалась "системное сопротивление". Тот, кто это делал, возможно, станет фигурантом расследования, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 4432

Антін Мухарський Наталія Михайленко бачив((
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Мухарський! Шоу це твоі відносини з бувшою! На людях дітей ділете!Ото справді п...ць!
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Подведем итоги . У рюкзакяновских полицаев нет ни одного доказательства.
Мусор не человек. (С)
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Всё верно, по формуле: R(сопротивление)= U/I, где U- напряжение Порошенко от публикации причастных лиц по это делу, I- сила тока, которым бы долбануло Порошенко после их публикации.
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Я так понял у наших мусоров ничего не изменилось, они как работали на ФСБ так и работают, сейчас стали только осторожней. Как и это дело похоже на полный фарс. К тому же бы лучше разобрались откуда появляются различные материалы расследований в сети и у таких как Портнов. Он уже даже видео допросов кто-то сливает. Уровень доверия к нашей правоохранительной системе с минусовым значением.
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Не вірю поліції на чолі з Аваковим. Все це гра...вони знали давно хто вбивці тільки зараз оголосили. Аваков хоче стати прем'єром.
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До того как шеремета мочканули, мало кто знал кто это такой, особенно 73%. Просто забили хрен на это дело.
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Может в определенных кругах и знали, но основной массе граждан нах не надо был этот журналист. Если бы делу не придали политическую окраску, сейчас никто бы и не вспомнил кто это такой.
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Президенту України Володимиру Зеленському журналісти Даріас Богуцький та Едуард Чеки передали матеріали свого розслідування вбивства Павла Шеремета.  

«Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом, и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского», - сказав Богуцкий.
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Алексей Арестович
1 ч. ·

Я вам несколько умных вещей скажу, по поводу «...задержания убийц Шеремета», только вы не обижайтесь.
1. Всегда надо подтягиваться на место содержания своих. Никогда не надо спешить кричать «Не виновны!».
2. Украина, слава Богу, не Россия, а частично демократичная страна.
Даже Аваков не задерживает у нас без серьёзных оснований, тем более, по такому резонансному делу, внимание к которому приковано у серьёзных изданий и политиков Запада.
3. Это не первое убийство, которое совершили ветераны. И не последнее.
Потому, что ветераны - у нас не с Марса, а из толщи общества, в какое у нас общество, всем нам хорошо известно.
Другое дело, что ветераны могли бы быть умнее.
4. Конечно, это дело будет использовано: ватной пропагандой, пропагандистами 73%, Москвой.
Конечно, оно ещё больше убедит общество и Зеленского, в том, что войну надо заканчивать, а военные и ветераны - опасны для общества.
Именно поэтому ветераны, могли бы быть умнее, а не убивать трёхлетних детей и журналистов (с высокой вероятностью), как вот недавно.
5. Следствие не закончено, и, конечно, надо бороться за то, чтобы оно было проведено под общественным (парламентским) контролем и в серьёзном адвокатском сопровождении, чтобы менты не натягивали лишнего. А такие попытки будут на 101 %.
Антимайдан и ментовская мафия, которая давила Майдан и до сих пор почему-то служит, с великим удовольствием, использует все эти случаи, для работы против Майдана, ветеранов, дискредитации и размытия сообщества.
6. Ветеранов призываю помнить, что наше дело - не изображать из себя палачей и вершителей, а защита государства и народа Украины.
Именно поэтому, нужно быть умнее.
7. Однако, сколько бы ещё в рядах ветеранов не нашлось преступников, ветеранское движение не должно дать себя ни размыть, ни дискредитировать, четко и последовательно проводя разницу, между героизмом на фронте и преступлениями против личности, общества и государства и самостоятельно вынося справедливые оценки подобным случаям.
А не крича: «Не виновны!!! Репрессии!!!», до выяснения всех обстоятельств.
8. Настоящая лажа начнётся даже не сразу после окончания войны (хотя - где оно, кто его видит?), а спустя два-три года.
И ещё очень много ветеранов проявят себя, как преступники.
В том числе, будут ветеранские войны, когда одни ветераны будут убивать других.
Увы, это закономерность, после Второй мировой.
9. Виной тому, не только война: неумение и/или нежелание проводить качественную реабилитацию овевавших.
Ещё будет много убийств и самоубийств.
10. Ветеранскому движению придётся предпринять системные усилия и для предупреждения этого, и для сохранения доброго имени и влияния.
З.Ы. Я лично, как ЛОМ, буду настаивать на парламентском контроле следствия.
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Зараз на Арестовича вся соэва свора налетить... Слідству у справі Шеремета чинився "системний опір". Той, хто це робив, можливо, стане фігурантом розслідування, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 6151
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Новая власть панически боится ветеранов АТО и волонтеров, поэтому всеми силами пытается их маргинализировать с первого дня своего правления. Ведь именно эти люди имеют наивысший уровень доверия и влияния в стране, именно эти люди выходят на улицы и мешают ЗеВове сдать страну, именно эти люди наиболее активная и опасная для Зеленского часть общества. Поэтому новая власть нам уже показывала фейковое минирование моста ветераном АТО, посадку боевого генерала, обыски у волонтёров, уголовные дела против них, заявление о проплаченных патриотах и так далее. Новая власть в борьбе за влияние и рейтинг готова обливать грязью даже патриотов своей страны. Такие маркеры это личный позор Зеленского! Вместо того, что бы всеми доступными методами воевать с Путиным, тот вдруг стал его партнером, а воевать начал против своего патриотического общества. Позор!!!
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