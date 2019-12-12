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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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 "Підверсія" убивства Шеремета пов'язана з його викриттям режиму Путіна, - Аваков

У слідства є додаткові версії мотиву вбивства журналіста Павла Шеремета. Одна з них - його діяльність з викриття нинішнього режиму РФ.

Про це заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У цій версії є кілька підверсій, як сказав начальник слідства. Наприклад, Шеремет писав книгу разом із Нємцовим (опозиційний російський політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви - ред.), Шеремет видавав кілька матеріалів, які викривали відповідний нинішній режим у сусідній державі. Тому це теж може бути версією, і це теж розглядається", - сказав Аваков.

Таким чином він відповів на запитання журналістів про "російський слід" у цьому злочині.

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Заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль зазначив, що було названо основні версії, але є ще низка підверсій, над якими слідство зараз працює. "На цьому етапі тривають активні слідства дії. Якщо буде додаткова інформація, ми обов'язково про неї повідомимо", - зазначив він.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

12 грудня за підозрою у вбивстві Шеремета було затримано 3 осіб: дитячий лікар і волонтер Юлія Кузьменко, сержант ССО, музикант Андрій Антоненко та учасниця АТО, нині - військовослужбовець за контрактом Яна Дугар.

За версією слідства, разом з ними вбивство готували подружжя ветеранів Владислав та Ірина (Пума) Грищенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165095
 
   
 Топ коментарі
 
Ааааа! Так ось у чому справа! Волонтери і добробати вбили Шеремета по замовленню Кремля! Вони всі агенти московії! А військовики РФ, що знаходяться на окупованих територіях - то миротворці! Краще б я глузд втратив!
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По этой версии волонтёры и АТОшники помогли Путину? "Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 6285
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Сабаков всем известно что ты бандит из солцевской групировки, не корчи из путиноненавистника клоун,парашенко 2 чесслово
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Rem Mer. Х**ло - заказчик, "тамбовский" Кумарин - организатор убийства Старовойтовой.

"Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 1380
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Версія - підверсія?
Якої мовою воно говорить? "Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 7742
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а ты не слышал монолог? Азировским языком он общается
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в основном хрень, которая больше наводит на мысли о заказном деле. Только про Марусю что-то подозрительное, но к Шеремету вообще не имеет никакого отношения.
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)) мир таки виртуален. программа-подпрограмма,....
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kurwa, ізоблічітєль. Та він, шеремет, був таким же патентованим совком, як і блаЗЄнський.
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Есть «подверсия», НО пальцем уже указали КТО......🙁
Кстати эта «подверсия» - вероятна=>Шеремета был журналистом........
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"Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков
а,как же методичка полученная зелею от путлера у парыжи?)
пристегнуть порошенка ,парубия и турчинова не получается?)
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Та да. Скоро мы узнаем, что ,,воинствующее меньшинство" виновато в войне и аннексии Крыма.
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ерунда , у КГБ другие методы , взрывать самоделкой не их профиль "Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 9301
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Так підривати будь-кого при наявності спеціаліста по серцево-судинним захворюванням - то вже ідіотизм в стилі зливного бачка чи вечірнього мудозвона...
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Ну да, а посылать чуваков изучать английские шпили - это прям верх интеллекта
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не о шпилях речь ,там хотели по тихому ,здесь хотели по громкому , так по громкому самопалы не делают, по громкому все по взрослому
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Ааааа! Так ось у чому справа! Волонтери і добробати вбили Шеремета по замовленню Кремля! Вони всі агенти московії! А військовики РФ, що знаходяться на окупованих територіях - то миротворці! Краще б я глузд втратив!
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БАНДАТА на Зелените кхмери работи за путлеристите.
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Зелените кхмери?"Підверсія" убивства Шеремета пов'язана з його викриттям режиму Путіна, - Аваков - Цензор.НЕТ 6888 много ми харесва изразяването).
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По этой версии волонтёры и АТОшники помогли Путину?
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Это не секрет, что волонтёры и добровольцы, очень любят путина. А зеля с шефиром и сивохом с первых дней боролись с кацапскои́ навалои́.
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Свои же и завалили. Если бы Путен не существовал, укрвласть его бы придумала.
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Нет там путина. К большому сожалению.
И в этом трагедия!
Был бы путин, было бы все по-другому.
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то есть волонтеры и люди с передовой убили за изобличениен куйла? Л = логика...
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Та усе логічно, українські патріоти вбили того, хто боровся проти Х/йла, зараз нам про це повідомив самий порядний хач у світі. Безперечно, я вірю кожному слову.
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...это не под, это главная версия должна была бы быть давно уже и дяде васе сантехнику нашему ясно это как белый день....искали б посредника по тихому. а не шоу устраивапи вселенского масштаба с кучей вопросов к нему...какая цель всего этого?..уровень ненависти к добробатовцам и волонтерам до небес поднять, чтобы "доплавить" их кто еще жив, легче стало? ...только вряд ли получится так просто....
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"Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков - Цензор.НЕТ 3103

Nuss Pavlo
Громкий, с ярко выраженными элементами шоу с участием политического руководства страны во главе с Зеленским брифинг по «раскрытию» дела убийства Павла Шеремета, как мне кажется, кроме прочего сознательно направлен на дискредитацию ветеранского и волонтерского движения, на деморализацию военнослужащих и, не исключено, является анонсом массовых проверок, арестов участников войны с российским агрессором.
Пока я вижу именно так.
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Боже, какая ***** - кому ТОТ Шеремет сдался? кто его знал до того как его мочканули? и чем его "обличения Пу" отличаются от каждого второго коммента в ФБ про Путю?
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пусть меня простит публика, но в наборе убийц: медсестра, педиатр и музыкант явно не хватает клована
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Тут треба не сміятись, а братись за зброю.
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какой нах смех?! Особенно после этого - https://censor.net.ua/video_news/3165104/polkovnik_vsu_nozdrachev_rasskazal_ob_integratsii_voennoslujaschih_ukrainy_i_rf_vsetaki_krome_natsionalnoyi
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Честно не верю этому прохиндею так как и Сашу Билого убили и других а еще ключевая фраза Шеремет обличал режим Путина а Атошники за єто его убили на голову просто не налазит фальш лож ссут людям в глаза
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Похоже, что нынешнее руководство Украины полностью перешло на российские рельсы полного абсурда! Война - это мир, против - это за, и так далее! Полное ку-ку!!! И, главное, что не осознают и не замечают этого! Продолжение следует? "Совершенству" нет предела?
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Чем дольше будем терпеть эту ЗЕ-оккупацию, тем большей крови будет стоить её свержение.
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Ветерани АТО вбили журналіста, захищаючи путіна... Авякян, авякян... Ну ти і гнида
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...Министр внутренних дел Арсен Аваков признал, что между ним и командой президента Украины Владимира Зеленского была «одна договоренность» для дальнейшего, после смены власти в стране, его пребывания в должности. Об этом он сказал на брифинге в четверг по факту задержания подозреваемых в совершении убийства журналиста Павла Шеремета
«Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи. Но очень серьезно могу вам сказать. У меня есть одна договоренность - честно и главное, чтобы комфортно. Других нет, и не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», - сказал Аваков, отвечая на вопрос, существовала ли договоренность о том, что он «останется», если быстро раскроют дело Шеремета.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/346324-glava_mvd_sohranit_dolhnostj_posle_raskrytija_ubijstva_sheremeta_otvechajut_avakov_i_zelenskij
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