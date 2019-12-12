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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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 Домовленості з Аваковим про збереження посади міністра за швидке розкриття справи Шеремета не було, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заперечує, що швидке розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета було умовою перебування Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас серйозна справа - вбивство журналіста Павла Шеремета. І я хочу вам сказати, що не тільки я, а жодна порядна людина ніяких "домовленостей на кроки" не робить", - сказав Зеленський на брифінгу в МВС, відповідаючи на запитання журналістів.

"Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні чутки, але дуже серйозно можу вам сказати, що у мене є одна домовленість: працювати чесно, а головне, комфортно. Інших немає. І не факт, що після цієї справи і ще низки завершених справ мені не захочеться попросити про відставку", - додав Аваков.

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Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.

Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165094
 
 
 Топ коментарі
 
Одне питання-а на хєра їм той Шеремет був?



Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6273

Яніна Соколова

@IaninaSokolova

·1 ч

Вбивство Павла Шеремета скоїли волонтери і військовослужбовці. (Слідство МВС).
Не вірю...
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От скажіть мені, люди добрі, чому, за більш ніж пів року висловлювань і дій діючого голови держави, я не можу себе змусити йому повірити?
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Авакян - людина Юща, бабці, Петра, а тепер Зє. При кожній владі плаває поверху і не тоне.
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Аваков человек Юли еще с начала двухтысячных. Он и министром стал как её доверенное лицо.
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Министром Аваков сам себя назначил когда уже был в НФ Яценюка. Яценюк же на кабмине его и утвердил а Турчинов "проголосовал". Порошенко все пять лет пытался убрать Авакова прекрасно понимая что это за тип но так и не смог переломить ВР где у Авакова под рукой была вся партия НФ+Батькивщина Тимошенко да и сам спикер Турчинов. Многие ставят Авакова в вину Порошенко но он здесь как раз и не при делах,мало того он был и есть врагом Авакова. Порошенко оказался довольно скверным "кадровиком" и стратегом и он сам собственно и расчистил дорогу Авакову убирая его оппонентов и врагов таких например как Саакашвили вместо того что бы наоборот их укреплять в противовес Авакову который и убрал собственно Саакашвили руками самого Порошенко. Петя видимо никогда не интересовался методами управления незабвенного Иосифа Виссарионовича, а зря.
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Мрієте, що ваш експлуататор помре на кілька годин, чи років, раніше, ніж ви.

Якась рабська у вас мрія.

Може правильніше, звільнити експлуататора?
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Розкрите чи не розкрите вбивство Шеремета - це з'ясує тільки суд..
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Не переймайся - нагадаю, зализувати майже до смерті як ви свого ПЕрезидента- ніхто не буде..
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"...а главное, чтобы комфортно". Это точно главное, остальное муйня.
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лови подачу ...
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Ну чем то же он вам яйца прижал... что сохранил за собой хлебное место и кресло...
Интересно узнать чем?
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За цим цинічним вбивством стоїть карлик із кремля.
А прикривають вбивство кремлівські блазні з України.
Чого не зробиш, заради "миру" на Донбасі?
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Портфель министра ВД за раскрытие убийства Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9635? На кого рассчитан этот бред зебила? Аваков ЕДИНСТВЕННЫЙ министр сохранивший свою должность при клоуне.
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Одне питання-а на хєра їм той Шеремет був?



Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6273

Яніна Соколова

@IaninaSokolova

·1 ч

Вбивство Павла Шеремета скоїли волонтери і військовослужбовці. (Слідство МВС).
Не вірю...
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В таке можуть повірити лише упороті зєбіли з кастрацією критичного мислення .
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Все може бути. Скажіть, як би ви оцінили людей, які б вбили на Хрещатику кореспондентів "Червоної зорі", які сьогодні приїхали до Києва?
- Як злочинців чи як патріотів?
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От скажіть мені, люди добрі, чому, за більш ніж пів року висловлювань і дій діючого голови держави, я не можу себе змусити йому повірити?
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ага.зеЛя и собоков мрази лживые подонки!
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..спостереження з боку ..ТІЛЬКИ спостереження .. шо то ДУЖЕ багато інформаційних ШУМІВ ( таке враження що хтось СИНХРОНІЗУЄ ) .. а ось РЕАЛІЗМ УП .. Засновник Г.Гонгадзе - вбитий - збоку притула ..далі Шеремет - вбитий і тут збоку притула ...

УЖЕ який раз ВИКРИВАЮ ЗОМБО-діяльність УП на користь паРаші ...і НІЯКОЇ реакції...
ось цей пост .. ресурси УкраїнськаПравда ( який створив Г.Гонгадзе ) ПОВНІСТЮ захоплені фсб росії - ПОВНІСТЮ . створено ДВА екрани ..один з яких ВІРТУАЛЬНИЙ ..Ви здійснюєте комент ..а він ТІЛЬКИ Вам видимий а реально на ресурсі УП його НЕМА . зайдіть з другого ПК (акаунта)... це НЕ просто ЗЛОЧИНЦІ - стирають дописи проукраїнських коментарів , маніпулюють ..майте на увазі . продовжується процес ЦІЛОДОБОВОГО ПРЕСІНГУ ЗОМБО .... ВСІ ці канали НЕСУТЬ розбрат НЕвпевненість і розкол Суспільства ... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ... ...уже НЕМА мінсрець ..а діяльність паРашної агентури ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ...де СБУ ..де КІБЕР захист ...ПОДАЄМО запити у ВСІ зацікавлені відомства по НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ворожої агентури на ресурсі УП яка по-шаблонах фсб раші "диригує" ЗОМБУВАННЯМ Українців..під НОСОМ Наших спеців ГАНЬБА ..ДІЄМО на Захист ІНФОпростору України ...


ДИВНА картина....хм
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Всё это дело Шеремета, шито такими явными белыми нитками, что договорёность и между МВС и так называемыми убийцам ощущается даже на луне!
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А не зачистка это патриотических сил после встречи с путлиром чтобы выполнить договорености пока патриоты в силе слить УКРАИНУ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ
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Я вот вообще не понимаю кем работает зеленский.Он даёт указания кабинету министров;с какого-то перепугу выступает на брифинге мвд и уже поймал убийц(уже не первый раз).Что-то его слишком "много" там,где его не должно быть.А в это же время у него ноздрачёв интегрируется с российскими военными.Не туда он нас ведёт,ой не туда...
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его слишком "много"

Як доречі і Рюкзакова.
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Присутність президента України Володимира Зеленського на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета підриває довіру до результатів цієї справи.
Про це політолог і телеведучий Тарас Березовець повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Присутність Володимира Зеленського на брифінгу Нацполіції та Генпрокуратури найбільше підриває довіру до результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. Весь світ, звичайно, чув, що Рябошапка "свій прокурор на 100%", але постійне перебивання Авакова і Рябошапки Зеленським - це вже за межею", - написав політолог.
Березовець додав, що присутність президента України на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста дасть привід підозрюваним виправдатися у ЄСПЛ.
"До речі, якщо дійде до Європейського суду з прав людини, для підозрюваних присутність і коментування главою держави злочину буде 100% приводом виграти справу і отримати матеріальну компенсацію від держави Україна. За наш з вами рахунок, чи не Зеленського", - зауважив телеведучий.
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Якби суд приймав в якості доказів емоційний стан учасників подій, то 100%, бо Зеленський внутрішньо сяяв і насилу стримував посмішку.
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ЗЕ, признайся- была договоренность с ***** мочить добро батов? ??
А Нормандский саммит- шоу для Европы?
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Навіть якщо й не була, то так і буде. Це психологічний удар по патріотичному середовищу. Хоча навряд чи він сильно його деморалізує, але свій вплив буде мати. Більш сильним виявиться вплив на масову свідомість. Якщо Зеленський привіз з Парижу якісь таємні домовленості, настав час їх втілювати в життя.
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Слава Богу, что нашли медсестру, музыканта и педиатра, а то ваще... Кстати, а клована.как участника, еще не заловили? Договоренности с Аваковым о сохранении поста министра за быстрое раскрытие дела Шеремета не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6918
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У мене складається враження, що цей епізод з "розслідуванням" вбивства Шеремета - чергова спроба почати громадянську війну в Україні за сценарієм ху ... і при підтримці зе ... .
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Аваков замешан в убийстве Шеремета... но все молчат....
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