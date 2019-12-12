 Домовленості з Аваковим про збереження посади міністра за швидке розкриття справи Шеремета не було, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас серйозна справа - вбивство журналіста Павла Шеремета. І я хочу вам сказати, що не тільки я, а жодна порядна людина ніяких "домовленостей на кроки" не робить", - сказав Зеленський на брифінгу в МВС, відповідаючи на запитання журналістів.
"Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні чутки, але дуже серйозно можу вам сказати, що у мене є одна домовленість: працювати чесно, а головне, комфортно. Інших немає. І не факт, що після цієї справи і ще низки завершених справ мені не захочеться попросити про відставку", - додав Аваков.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
12 грудня 2019 року на брифінгу з розслідування вбивства Шеремета заступник глави Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що обґрунтовано підозрюються у причетності до злочину військова медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, ветеран АТО Антоненко і подружжя Грищенків.
Коваль також заявив, що основним мотивом убивства Шеремета була спроба дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Якась рабська у вас мрія.
Може правильніше, звільнити експлуататора?
Интересно узнать чем?
А прикривають вбивство кремлівські блазні з України.
Чого не зробиш, заради "миру" на Донбасі?
Яніна Соколова
@IaninaSokolova
·1 ч
Вбивство Павла Шеремета скоїли волонтери і військовослужбовці. (Слідство МВС).
Не вірю...
- Як злочинців чи як патріотів?
УЖЕ який раз ВИКРИВАЮ ЗОМБО-діяльність УП на користь паРаші ...і НІЯКОЇ реакції...
ось цей пост .. ресурси УкраїнськаПравда ( який створив Г.Гонгадзе ) ПОВНІСТЮ захоплені фсб росії - ПОВНІСТЮ . створено ДВА екрани ..один з яких ВІРТУАЛЬНИЙ ..Ви здійснюєте комент ..а він ТІЛЬКИ Вам видимий а реально на ресурсі УП його НЕМА . зайдіть з другого ПК (акаунта)... це НЕ просто ЗЛОЧИНЦІ - стирають дописи проукраїнських коментарів , маніпулюють ..майте на увазі . продовжується процес ЦІЛОДОБОВОГО ПРЕСІНГУ ЗОМБО .... ВСІ ці канали НЕСУТЬ розбрат НЕвпевненість і розкол Суспільства ... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ... ...уже НЕМА мінсрець ..а діяльність паРашної агентури ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ...де СБУ ..де КІБЕР захист ...ПОДАЄМО запити у ВСІ зацікавлені відомства по НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ворожої агентури на ресурсі УП яка по-шаблонах фсб раші "диригує" ЗОМБУВАННЯМ Українців..під НОСОМ Наших спеців ГАНЬБА ..ДІЄМО на Захист ІНФОпростору України ...
ДИВНА картина....хм
Як доречі і Рюкзакова.
Про це політолог і телеведучий Тарас Березовець повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Присутність Володимира Зеленського на брифінгу Нацполіції та Генпрокуратури найбільше підриває довіру до результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. Весь світ, звичайно, чув, що Рябошапка "свій прокурор на 100%", але постійне перебивання Авакова і Рябошапки Зеленським - це вже за межею", - написав політолог.
Березовець додав, що присутність президента України на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста дасть привід підозрюваним виправдатися у ЄСПЛ.
"До речі, якщо дійде до Європейського суду з прав людини, для підозрюваних присутність і коментування главою держави злочину буде 100% приводом виграти справу і отримати матеріальну компенсацію від держави Україна. За наш з вами рахунок, чи не Зеленського", - зауважив телеведучий.
А Нормандский саммит- шоу для Европы?