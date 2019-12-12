 Дитячий лікар Кузьменко обговорювала з іншими підозрюваними в причетності до вбивства Шеремета можливість усунення Марусі Звіробій, - заступник голови Нацполіція

Про це заявив на брифінгу заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Одна з нещодавніх розмов громадянки Юлії Кузьменко свідчить про обговорення ще одного можливого сценарію дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні шляхом вибору "сакральної жертви" з кола відомих і популярних у суспільстві осіб, а саме жінок у цьому випадку. Співрозмовниці в цьому контексті згадують свою близьку знайому - відомого волонтера та активістку Марусю Звіробій як можливу сакральну жертву", - сказав Коваль.

Юлія Кузьменко - дитячий лікар, волонтер. За версією слідства, саме вона разом із сержантом ССО Андрієм Антоненком заклали вибухівку під автомобіль, в якому загинув журналіст Павло Шеремет.

Маруся Звіробій - волонтер, ветеран. Підозрювана у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

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Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.