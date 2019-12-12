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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:вбивство (1982) Шеремет (236) Звіробій Маруся (16) Кузьменко Юлія (1)

 Дитячий лікар Кузьменко обговорювала з іншими підозрюваними в причетності до вбивства Шеремета можливість усунення Марусі Звіробій, - заступник голови Нацполіція

Підозрювані в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета обговорювали можливість дестабілізації в країні шляхом принесення "сакральної жертви". При цьому вони згадували відому волонтерку Марусю Звіробій.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Євген Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Одна з нещодавніх розмов громадянки Юлії Кузьменко свідчить про обговорення ще одного можливого сценарію дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні шляхом вибору "сакральної жертви" з кола відомих і популярних у суспільстві осіб, а саме жінок у цьому випадку. Співрозмовниці в цьому контексті згадують свою близьку знайому - відомого волонтера та активістку Марусю Звіробій як можливу сакральну жертву", - сказав Коваль.

Юлія Кузьменко - дитячий лікар, волонтер. За версією слідства, саме вона разом із сержантом ССО Андрієм Антоненком заклали вибухівку під автомобіль, в якому загинув журналіст Павло Шеремет.

Маруся Звіробій - волонтер, ветеран. Підозрювана у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. 27 жовтня вона разом із нардепом Софією Фединою під час спільної трансляції в соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, припустили, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165091
 
 
 Топ коментарі
 
"Только не Порошенко!! Мы впустим все русские телеканалы, вернем комадну януковича к власти, отведем армию к польському кордону, посадим волонтёров, сдадим Украину - но ТОЛЬКО не Порошенко!!!"
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бил би чєловєчєк - а лапті сплєтьом... ой, намонтіруєм
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Tala

@Tala094shte

·16 мин

Паскудять патріотів , паскудять націоналістів , волонтерів !
Щодня йде наступ ( як катком )на найдорожче та правду ! знищується все шо мали би шанувати !




Алекс Глухович

@rimlyanin1227

·46 мин

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@svecha62

Все це робиться не для нас.
Це робота на зе виборців, щоб не дай Боже не почали сумніватися у правильності курсу повзучої капітуляції.
Чистіть шмайсери і готуйтеся, скоро почнуть ходити до нас, до всіх не згодних, свободолюбивих, до українців!
Бо влада в нас малоросів і манкуртів
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В этом и цель. Дело врачей времен Сталина. Та же гебистская система. Её нужно ломать под корень, а таких следователей садить на пожизненное за фабрикацию дел.
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Оказывается хлебное место эти волонтеры. Кучу машин и квартир нагребли, а я как дурак последние баки им передавал на передовую.
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Так не надо было никому помогать. Лучше пойди на концерт Вороваек или Квартала за те же деньги.
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Він і ходить. По його коментах це видно.
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Воровайка - это концерты твоего боХа пороха?
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Твой тупорылый высер не прожил тут и 20 секунд .Банить тебя петуха одно удовольствие, что я и буду делать каждый день И друзья твои боты будут в спаме с утра и до вечера.
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Вообще интересно получается: несколько лет тишина и тупик в расследовании. Но как только бубочка дал команду раскрыть, так сразу сенсация, шок-контент и все раскрыто. Ага.
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И это конечно же волонтеры, который вдруг виновны во всех смертных грехах.
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Ну почему? .Была пресс конференция после избрания Зеленского.и он тогда вышел после доклада полиции очень ошарашенным и говорил, что остались некие детали, а так все известно.
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це Путін винуватий, чого напав на нас? а атовці теж хочуть квартири і машини, а заробити нічим
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Узнать , кто дул в уши єтой Кузьменко , и вьійти на заказчика. Не сама она "сакральную жертву" придумала. Там и деньги наверняка присутствовали.
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"Грошима і правильним словом можна досягти більшого ніж просто "добрим словом .
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ПУКЧисти???
🤔
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Просто Українці, а не бидло малороське.
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"Сакральные жертвы" - это что-то из российской пропаганды. Они там в контексте майдана часто говорили.
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Так там всё обвинение это очередная фсбшная методичка.
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та ж касаби сакральноє і сракальноє вічно плутають, бо в них все через афедрон...
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Их основной политический конкурент - это армия. Они травят своих противников, которые им помешают слить Украину.
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Один вопрос - на уя нужна была дестабилизация ? Кому это выгодно ? Если скажете , что Порошенко , тогда ПОЧЕМУ он не воспользовался этой дестабилизацией после убийства Шеремета? Кроме ***** вообще кому это было выгодно ? И посему такое странное совпадение по времени с попыткой дать особый статус Лугандонии в Конституции ?
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Потому что убили его кремлевские или местные по заказу Кремля. Но это не подходит под обвинение. И в этом проблема политических дел. Они делаются не ради того чтобы установить вину, а чтобы отмазать всех кто реально причастен в пользу козлов отпущения.
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"...ПОЧЕМУ он не воспользовался".... не получилось! границу с рф Порох не перекрывал (великий борец с рашкой, почему не понятно), при нем медведчук каналов скупил(ночами общались тет а тет), и с пуйлом общался по тел. тайно, а главное с коррупцией даже не начинал бороться(а именно это и расследовал Шеремет).....
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судячи з все нових і нових заголовків поліцаї вже самі розуміють що акція повна туфта несуть вже таку рафіновану хєрню щось вони засекретили шось оприлюднили одні знімати обшуки можуть іншим зась все це на пресухі виголошує людина яка сама була під слідством за корисливий злочин
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Пока что доказательства уровня Раша Тудей. Особенно доставил всемирноизвестный британский походочный эксперт Бёрч.
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Тут має місце стиль фантазій ефесбешного походження . Щось подібне до купи кацапських "версій" щодо МН 17 . Особливо вражають відморожені мами з бомбами , натяк зв замовчуванням на шоколад і брифінг в дусі путєнської олімпіади . Щоб всіх і зразу . Косяки почнуть вилазити вже завтра .
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до зустрічі з ****** у них були лише значні успіхи по справі шеремета після зустрічі справа розкрилася мабуть колєгі з фсб допомогли
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і весь цей цирк відбувається після того як аваков разом з блазнем зїздив на рандеву до *****
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То есть никого не смущает, что заказное хладнокровное убийство со взрывчаткой осуществили три женщины, одна из которых врач-педиатр???
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В России есть такое дело "Новое величие". Там ФСБшник создал группу в сети, где общался со школьницами и школьниками на политические темы и сам кидал посты провокационные, а они лайкали. А потом их всех посадили и многие из них обычные девочки. Короче, в России это работает. Так почему бы в Украине нет.
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А в чем связь??
Лайкать в Интернете любая дурочка сможет.
А хладнокровно заложить взрывчатку даже не каждый сильный мужик
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Это к тому, что ФСШные паскуды часто нападают на самых безобидных людей. А кто безобиднее детского медика или музыканта?
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И этих девочек обвиняли в том, что они будущие террористы. Как раз по лайкам. Вот как у нас по телефонным разговорам.
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Меня это тоже удивило с самого начала. Когда почти сразу после убийства появилось видео как именно женщина закладывает взрывчатку.
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а при чём тут "педиатор"???? А Гитлер что ли не художник? профессия к политике-как зелёнка для головы))))
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Хотели сделать из быдло-бабы сокральную жертву-это в стиле порохоботов.
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Ти троль чи просто дурко? Заіпали цими виразами з ефесбешних методичок,,хто проти Зєлі,той тіпа ПОРОХОБОТ,,? У нас 60% населення ненавидять і пороха і ЗЄЛЮ!! А ви нам їх впарюєте!!
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У вас в головах перевернутая реальность.Пороха как показали выборы,ненавидят 75% а Зеленского исключительно порохоботы на пару с кремлеботами.
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ЗЄЛЯ- ІУДА!порох Барига та злодій! А я вас та їх обох на своєму болту бачив,сволота тупорила!
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Правильно !! Заметь,ты сам себя быдлом обозвал...😁😁😁
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Похоже кремлевским тролям не успели сообщили, что сегодня все партийніе фракции в Раде в оппозиции к "слугам", а не только эксрыги...
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От ФСБ йде операція прикриття! Хочуть пересварилися між собою патріотів України,щоб було легше прибрати її знову до рук! Зєлєпуха в темі!!!
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где ты видел патриотов? Которые детей хотят украсть и Киев взорвать?
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Все суд и точка.
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Сценарій голобородькам, мабуть, написали автори самого "Бандитского Петербурга". Такої маячні сценаристи "Вітальки" не здолали б придумати.
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Ну что за хйня? Слишком драматично, слишком эпично, как в сказках ФСБ.
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Интересна реакция Маруси как её детей хотели выкрасть...
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Маруська - молодець ! Не вірить мусорським підставам!
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Да. Волонтеры и патриоты убили Шеремета за то шо он обличал Путина. Афигительная логика. Хотя, для зетипиллов - самое то.
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Зе повинен добровільно піти з поста президента України і залишити його для справжнього патріота України Дитячий лікар Кузьменко обговорювала з іншими підозрюваними в причетності до вбивства Шеремета можливість усунення Марусі Звіробій, - заступник голови Нацполіція - Цензор.НЕТ 2666
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Піти до тюрьми за зраду, разом с Коломойским, Ермаком, Портновим...
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А хто заважав людям в 2014 і в 2019 обрати справжнього патріота? Ніхто не заважав,але ж не обрали.
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Ну тогда я знаю, что зешобла высрет на последок... Они сбили Боинг, чтоб совсем все дестабилизировать!
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Что это все напомнило мне дело врачей, которые, якобы, хотели поубивать весь ЦК вместе со Сталиным. Ну, прям, не женщины, а Валькирии какие-то.
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Если бы я поставил задачу окончательно рассорить общество в отношении моральных качеств волотёров, разделив радикально надвое, то я бы именно так и сделал. Использовал одних, безбашенных, нажившихся имущественно на пожертвованиях, против других, незапятнанных.
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Бирюкова не трогать, он свой - гнида, зато Кузьменко і Марусю да.
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Через пол года Сивуха станет мэром Киева, и будут у нас проспекты Гиви, Моторолы, Захерченки!!! На Крещатике будут казнить добробатов и на параде Херои ОРДЛО будут бухать за Руцкий мир и дружбу... Какая всё же мерзость, этот Янелох.
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Через полгода таких как ты уже в природе не будет...из вас-8% го дерьма уже станет навоз и будут украинцы удобрять вами свои клубничные поля))))
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Це ти про порошенка,чи прозівав.
Сьогодні він заявив "Мене 54 і я не лох",так шо не плутай педалі
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Хочуть вкрасти землю, а тупорилим лохам вкинули кістку,щоб гризли та не мішали!
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Распятого мальчика случайно Авакян не приводил ?
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Ну, не верится . Какой мотив? Дестабилизация общества? Каким образом общество должно дестабилизироваться? В истерике биться или что? Война 6 год идёт и никто не дестабилизируется. Мне, почему-то, вспомнился фильм ´ Побег из Шоушенка´, где парень отсидел 20 лет за убийство, которое не совершал.
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Пробачте, але це просто п/зд/цЬ. Якщо у слідства усі докази такого плану, то просто слів немає.
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Ага,так это порохнявые суки,что за РАШЕН воевали воду мутят?Расстрелять гнид!
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Все тайное, рано или поздно, становится явным. Видно много ещё шокирующего придётся узнать.
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шеремет- сакральная жертва для атошников и волонтеров?..это *** нужно очень сильно о че нить е*нуться головой, чтобы такое придумать..они его и знать не знали, не до шереметов им тогда было... тем более, что его эти темы патриотизма и пр. и близко не барабанили...
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Про Марусю є підстави вірити: Аміну Окуєву вбили, Катю Гандзюк вбили, Марусю хотіли прибрати руками Труби з подачі Портнова. Всі ниточки йдуть до ніби якоїсь кримінальної мафії. Але рашковська гебуха вже давно перейшла на нові схеми: за газобакси намають кримінал, скуповують пачками всяких авторитетів, сматрящих, варов в законе. Потім урку шльопнуть под забором, по чекістські, і ніхто й не згадає. Ну шо, етаж криминал, там сваи тьорки
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23.01.2014 Армяне будут искать убийц активиста Майдана (Нигоян)

"...Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется ли это "Правый сектор", МВД, "Аль-Каида" или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это абсолютно не волнует", - говорится в сообщении".

Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт

на сегодня о движении по делу ничего не известно. Заняты
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Когда был наезд Гордона на Фарион это могло показаться случайностью, а могло сразу показать, что началась зачистка иудолиберастами националистов.
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Дальше намечен захват земельных ресурсов, устранение националистов от власти в западном регионе и обвал гривны.
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