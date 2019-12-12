 "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для нашої команди це була одна з пріоритетних кримінальних справ. Хочу подякувати всім слідчим, всім прокурорам за справді велику роботу.
Ймовірних убивць було сьогодні затримано, дуже багато відповідей сьогодні ми отримали. Але є ще одне питання, хто замовник? Я впевнений, що на це запитання знайдеться відповідь наступного разу. Я хочу вірити, що це буде третя, остання зустріч із приводу цієї гучної справи, вбивства Павла Шеремета.
Не хочеться, щоб це було таким "серіалом". На жаль у нашій країні таких справ ще багато, але я впевнений, що співпраця правоохоронних органів, яка є, дасть нам відповіді і всі злочинці будуть за ґратами", - сказав Зеленський під час брифінгу в МВС.
Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Или он реально избрался на пост Президента Украины с единственной целью Украину уничтожить?
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. (ВЫПОЛНЕНО) Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. (ВЫПОЛНЕНО) В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. (ВЫПОЛНЕНО) И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд. (В ПРОЦЕССЕ)" А.Дугин 2017, советник по геополитике В.Путина
Как понимать "в слежующий раз" ??? При убийстве следующего журналиста?
Все мы знаем, что многие участники АТО потом пошли в криминал, боролись с "предателями и гнидами", отжимали урожай "на добровольцев", зарабатывали шальные деньги и т.д. И эти дела нужно расследовать, потому что закон один для всех. Они думали, что встали над законом потому что воевали. Это не так, так быть не должно.
И поэтому... Виват Зеленскому!
PS: И да. Что именно они делали на фронте? Пока ВСУ воевали... что они делали?
Вам не кажется, что это занадто?
И елементарно да сееш Разделение между Доброволци и ВСУ е тактика на КГБ и петата им колона в Украйна.
НЕДОРЕЧНЕ.
читай вікі.
Черво́ні кхме́ри - маоїстсько-націоналістичний партизанський комуністичний рух у Камбоджі, що захопив та утримував владу у країні в 1975-1979
1)кхмери -народ..16 млн.. ЗЕ партія не народ.
2)Зе вибрані на виборах..Не партизани.
3)ЗЕ точно не комуністи.Вони,як признались,соціал-лібертаріанці.(помесь трепетной лани и носорога)
Я где-то упомянул добровольцев и именно к ним претензии предъявил? Можно цитату моих слов в таком ключе?
И я не имею отношение к КГБ. Я офицер ФСБ.
але важко сказати,хто цим займався конкретно в "ЗОЛОТІ ЧАСИ БАРИГИ"..
ті з Ато,що "були в ротації","приставлені мєнти" чи просто підневільні армійським чинам солдафони...
Про це політолог і телеведучий Тарас Березовець повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Присутність Володимира Зеленського на брифінгу Нацполіції та Генпрокуратури найбільше підриває довіру до результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. Весь світ, звичайно, чув, що Рябошапка "свій прокурор на 100%", але постійне перебивання Авакова і Рябошапки Зеленським - це вже за межею", - написав політолог.
Березовець додав, що присутність президента України на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста дасть привід підозрюваним виправдатися у ЄСПЛ.
"До речі, якщо дійде до Європейського суду з прав людини, для підозрюваних присутність і коментування главою держави злочину буде 100% приводом виграти справу і отримати матеріальну компенсацію від держави Україна. За наш з вами рахунок, чи не Зеленського", - зауважив телеведучий.
Чи були політичні вбивства й зникнення людей у Бєларусі організовані самим президентом Лукашенкою?Якщо підтвердиться справжність секретного указу Аляксандра Лукашенки, ксерокопію якого обнародували політичні опоненти білоруського президента, стане ясно, що політичні вбивства й зникнення людей у Бєларусі були організовані самим президентом.
У вівторок один з потенційних конкурентів Аляксандра Лукашенки на президентських виборах, лідер Федерації профспілок Білорусії Володимир Гончарик, підклав своєму головному супернику інформаційну бомбу.
Він оприлюднив ксерокопію документа, що пояснює політичні вбивства й політичні зникнення в Білорусії секретним указом (#19 від 12.01.98) Аляксандра Лукашенки, повідомляє російське видання Коммерсант.
https://www.radiosvoboda.org/a/878080.html
Ще є питання щодо замовника ?
Не може украинците да са ги избрали честно, рашистите ги убиват, а те да изберат кукли малороси с КГБ Кукловоди като Богдан, Портнов, Коломойски, Ермак, Тайният Резидент Аваков
Да блин, похоже мудрость решила обходить наше государство стороной...
Есть еще один важный момент, которого панически боится сблизившийся сейчас с Сытником Рябошапка.
Это история с Джокером.
И с помощью Гончаренко Рябошапка пытается замять это дело.
Чтобы не быть допрошенным по этому делу и чтобы не предоставлять свой телефон следствию.
Сколько же неприятных историй для Рябошапки вскрыл его телефон!
И по каким статьям Уголовного кодекса привлекли бы тогда его к ответственности: служебная халатность (как минимум), злоупотребление служебным положением, сокрытие преступления, провокация подкупа, передача служебной информации, содействие и укрывательство преступных организаций, государственная измена…
Зеля- ты лох, пригласи цензоровских следаков, эти пока пишут тут же все расскрывают.
Уровень расскрытия преступлений 120%.
А если снрьезно....чем сопли вытирать будете, если подозреваемые начнут признаваться?
у тому ,що була розмова про прийнятність і навіть бажаність "сакральної жертви" ?
запросто.
ЦЕ НЕ КРИМІНАЛ.
Не путайте з організацією цієї "сакральної жертви".Котрої НЕ БУЛО.
інше питання -НАВІЩО.
Обгрунтована підозра,що тут "замішані" білорусько-російські інтереси..І Путін розіграв за допомогою Зе(парижські усні домовленості) чергову "багатоходівочку"..Це каже "наука конспірологія"
Порошенко тут "ніяким боком"(при всіх моїх побажаннях Баризі довгих років тюрми)