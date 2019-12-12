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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Зеленський (3824) Шеремет (236)

 "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета

Президент України Володимир Зеленський чекає від правоохоронних органів відповіді на запитання, хто є замовником убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для нашої команди це була одна з пріоритетних кримінальних справ. Хочу подякувати всім слідчим, всім прокурорам за справді велику роботу.

Ймовірних убивць було сьогодні затримано, дуже багато відповідей сьогодні ми отримали. Але є ще одне питання, хто замовник? Я впевнений, що на це запитання знайдеться відповідь наступного разу. Я хочу вірити, що це буде третя, остання зустріч із приводу цієї гучної справи, вбивства Павла Шеремета.

Не хочеться, щоб це було таким "серіалом". На жаль у нашій країні таких справ ще багато, але я впевнений, що співпраця правоохоронних органів, яка є, дасть нам відповіді і всі злочинці будуть за ґратами", - сказав Зеленський під час брифінгу в МВС.

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Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165086
 
   
 Топ коментарі
 
Прокацапская гнилушка вскрылась во всей красе. У кого то ещё есть сомнения что этот тупой малоросс координирует все с кацапами
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а як же суд? а призумція не винності? вірогідні вбивці.. от бубочка сказав.
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Где было сказано -всі добровольці і волонтери ...не надо передёргивать
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А Зеленский, конечно, дурак - взялся уничтожать именно патриотические силы Украины, единственные силы, на которые он, как перзидент, может опереться. На все другие силы давно уже опирается Путин и Россия. С чем и кем он останется? С Поротновым и Богданом? Ну, ну.
Или он реально избрался на пост Президента Украины с единственной целью Украину уничтожить?
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Ще була мета зробити Бєні приємно в пару десятків мільярдів (і себе не забути), треба ж компенсувати моральну шкоду від втрати Привата, що і робиться в турборежимі. Знищити Пороха, який посмів підняти руку на кагал Бені-Зелі.
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Це факт!Він проросійський коллаборант-писюнист!
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Навіть страшно подумати - хто замовник? Невже - "сивочолий батько нації"?
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Схоже на те, інакше чого такий хай порохоботи підняли, диму без вогню не буває, шапка завжди горить на злодії.
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Щоб дестабілізувати обстановку в країні, якою він управляє? Звучить по -д..ному. Міхо непогано справлявся. Ще важлива деталь: Авто було не Шеремета, а Притули редактора Укрправди.
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СКОЛЬКО РАЗ НУЖНО ТКНУТЬ РЫЛОМ, ЧТО БЫ БЫДЛО НАКОНЕЦ ПОНЯЛО- "КТО ЗАКАЗЧИК"! ( а кто же это сделал...)
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. (ВЫПОЛНЕНО) Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. (ВЫПОЛНЕНО) В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие грабежи и беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. (ВЫПОЛНЕНО) И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд. (В ПРОЦЕССЕ)" А.Дугин 2017, советник по геополитике В.Путина
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Как-то Зеля еще перед саммитом сказал, что скоро он расскажет о таких злодеяниях потроха, что мало не покажется, похоже это время пришло...
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Как-то Зеля еще перед саммитом сказал, что скоро он расскажет о придуманных злодеяниях потроха, что мало не покажется, похоже это время пришло...
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Треш, все побудовано на догадках і фантазіях. Якісь слова вирвані невідомо звідки. А шилось, видно, так: були підривники електроопор в Крим, ***** вимагає покарання "злочинців". Далі і шили сценарій, благо сценаристів у владі зараз багато. Чому Шеремет? який мотив?
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Убийц нашли? Вы нашли двух козлов, а реальных убийц никто не найдет никогда. Страна зебилеет на глазах.
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Це заказне зелемойське завдання.Воно ж обіцяло саджати усіх підряд,тільки само куди буде бігти.
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коломой? да не, когда начинают прессовать волонтеров, это выгодно только русьне и зебилам, им все украинское чуждо и ненавистно. Наш народ не хотел выбирать РФ, и решил выбрать клоуна, вскрыли эту шкатулку, а там гнильца, еще и такая ух, зеленая с мхом!
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Не забываем, что при Порошенку добровольцам иностранным не давали гражданство , а Зеленский дал самым одиозным бандюкам При Порошенку добровольцам не давали статус участников АТО, при Зеленском добровольцев признали ветеранами АТО, дискредитировав настоящих Героев с ВСУ.
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Почалося Шоу дешевих клоунів не Лохів.ЩА))))))усі "справи" не Лохи розкриють в турбо режимі.
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Куда интересней услышать мотив. Я что-то пропустил? Дайте ссылочку, если упустил, плз.
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Що відбулось - не має значення. Якими були обставини події - не має значення. Має значення те, як це буде подано і для чого буде використано.
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Но есть еще один вопрос, кто заказчик? Я уверен, что на этот вопрос найдется ответ в слежующий раз. (с) през. Зеленский.

Как понимать "в слежующий раз" ??? При убийстве следующего журналиста?
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Подводя итог.

Все мы знаем, что многие участники АТО потом пошли в криминал, боролись с "предателями и гнидами", отжимали урожай "на добровольцев", зарабатывали шальные деньги и т.д. И эти дела нужно расследовать, потому что закон один для всех. Они думали, что встали над законом потому что воевали. Это не так, так быть не должно.

И поэтому... Виват Зеленскому!

PS: И да. Что именно они делали на фронте? Пока ВСУ воевали... что они делали?
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педиатр и отжим урожая?.. Ну, да... Я еще понимаю - убила вакциной от кори... при содействии медсестры, а музыкант отыграл похоронный марш... это - да, возможно "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 1262
Вам не кажется, что это занадто?
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Я никого конкретно не обвиняю. Меня тоже слегка шокирует, что обвиняют фронтового доктора или медсестру. Я говорю в общем. На сайте Страны были статьи про отжим урожая. Когда приезжают и говорят: мы воевали, это на поддержку волонтёров и армии "отстегни". И фермер там вообще в минус уходил, а если нет - забирали урожай.
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Только не говори, мля, что это был сайт страна.уа "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 4376
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если хочешь, могу дать натырку на еще несколько достойных сайтов
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Ей, Зебил, отначало нямаше ВСУ!

И елементарно да сееш Разделение между Доброволци и ВСУ е тактика на КГБ и петата им колона в Украйна.
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За Антон Снегогад и други подобни зелени кхмери
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Слово сподобалось ,Калінка ?
НЕДОРЕЧНЕ.
читай вікі.
Черво́ні кхме́ри - маоїстсько-націоналістичний партизанський комуністичний рух у Камбоджі, що захопив та утримував владу у країні в 1975-1979

1)кхмери -народ..16 млн.. ЗЕ партія не народ.
2)Зе вибрані на виборах..Не партизани.
3)ЗЕ точно не комуністи.Вони,як признались,соціал-лібертаріанці.(помесь трепетной лани и носорога)
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И елементарно да сееш Разделение между Доброволци и ВСУ е тактика на КГБ...

Я где-то упомянул добровольцев и именно к ним претензии предъявил? Можно цитату моих слов в таком ключе?

И я не имею отношение к КГБ. Я офицер ФСБ.
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Ну типа выезд-въезд 50-150 баксов с тачки,рассказывали люди...Короче работали пацаны на шлагбауме...
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на жаль було таке...
але важко сказати,хто цим займався конкретно в "ЗОЛОТІ ЧАСИ БАРИГИ"..
ті з Ато,що "були в ротації","приставлені мєнти" чи просто підневільні армійським чинам солдафони...
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Присутність президента України Володимира Зеленського на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета підриває довіру до результатів цієї справи.
Про це політолог і телеведучий Тарас Березовець повідомив на своєму Telegram-каналі.
"Присутність Володимира Зеленського на брифінгу Нацполіції та Генпрокуратури найбільше підриває довіру до результатів розслідування вбивства Павла Шеремета. Весь світ, звичайно, чув, що Рябошапка "свій прокурор на 100%", але постійне перебивання Авакова і Рябошапки Зеленським - це вже за межею", - написав політолог.
Березовець додав, що присутність президента України на брифінгу за результатами розслідування вбивства білоруського журналіста дасть привід підозрюваним виправдатися у ЄСПЛ.
"До речі, якщо дійде до Європейського суду з прав людини, для підозрюваних присутність і коментування главою держави злочину буде 100% приводом виграти справу і отримати матеріальну компенсацію від держави Україна. За наш з вами рахунок, чи не Зеленського", - зауважив телеведучий.
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пусть меня простит публика, но в наборе убийц: медсестра, педиатр и музыкант явно не хватает клована
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Да клоуна какого нибудь 4-м подозреваемым надо....
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Зеля к ментам доверие на уровне 30%,а то и меньше.Им верить себя не уважать.Чи то вже менты с Марса тебе чудесным образом после Парижа сварганили раскрытый глухарь? "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 9146
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Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана"



Чи були політичні вбивства й зникнення людей у Бєларусі організовані самим президентом Лукашенкою?Якщо підтвердиться справжність секретного указу Аляксандра Лукашенки, ксерокопію якого обнародували політичні опоненти білоруського президента, стане ясно, що політичні вбивства й зникнення людей у Бєларусі були організовані самим президентом.

У вівторок один з потенційних конкурентів Аляксандра Лукашенки на президентських виборах, лідер Федерації профспілок Білорусії Володимир Гончарик, підклав своєму головному супернику інформаційну бомбу.

Він оприлюднив ксерокопію документа, що пояснює політичні вбивства й політичні зникнення в Білорусії секретним указом (#19 від 12.01.98) Аляксандра Лукашенки, повідомляє російське видання Коммерсант.

https://www.radiosvoboda.org/a/878080.html



Ще є питання щодо замовника ?


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ЗЕЛЕНИ КХМЕРИ в 21 век в Украйна заграбиха властта с кгбкибер мероприятие на изборите.
Не може украинците да са ги избрали честно, рашистите ги убиват, а те да изберат кукли малороси с КГБ Кукловоди като Богдан, Портнов, Коломойски, Ермак, Тайният Резидент Аваков
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Эта сенсация не вызывает ни малейшего доверия. Очередное шоу, призванное остановить падающий рейтинг Зеленского и отвлечь внимание от его поведения в Париже. Присутствие Авакова подтверждает: всё враньё, постановка.
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Так у нас же правова даржава,всі в суд!пеця ж суди реформував...чи ні?!
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Мне становится тоскливо! Первое лицо государства повелось как пацан на ментовские мультики - еще даже нет решения суда о мере пресечения. Хотя после выступления Первого пацана государства уже все меньше сомнений...
Да блин, похоже мудрость решила обходить наше государство стороной...
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Dubinsky.pro, [12.12.19 16:47]....
Есть еще один важный момент, которого панически боится сблизившийся сейчас с Сытником Рябошапка.
Это история с Джокером.
И с помощью Гончаренко Рябошапка пытается замять это дело.
Чтобы не быть допрошенным по этому делу и чтобы не предоставлять свой телефон следствию.
Сколько же неприятных историй для Рябошапки вскрыл его телефон!
И по каким статьям Уголовного кодекса привлекли бы тогда его к ответственности: служебная халатность (как минимум), злоупотребление служебным положением, сокрытие преступления, провокация подкупа, передача служебной информации, содействие и укрывательство преступных организаций, государственная измена…
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Всё, харош карлякать. Местные тролли все расследовали, пора дело закрывать.
Зеля- ты лох, пригласи цензоровских следаков, эти пока пишут тут же все расскрывают.
Уровень расскрытия преступлений 120%.
А если снрьезно....чем сопли вытирать будете, если подозреваемые начнут признаваться?
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признаватись у чому?
у тому ,що була розмова про прийнятність і навіть бажаність "сакральної жертви" ?
запросто.


ЦЕ НЕ КРИМІНАЛ.
Не путайте з організацією цієї "сакральної жертви".Котрої НЕ БУЛО.
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Подивився уважно виступи поліцаїв, їхні "докази"! Маю величезний сумнів!
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Там "шито білими нитками"..Справа ,що розвалиться в суді..

інше питання -НАВІЩО.
Обгрунтована підозра,що тут "замішані" білорусько-російські інтереси..І Путін розіграв за допомогою Зе(парижські усні домовленості) чергову "багатоходівочку"..Це каже "наука конспірологія" "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета - Цензор.НЕТ 2597
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Похоже организатору нужно было продолжение войны. Возможно это тот, кто громко кричит про зраду и выставляет червони линии
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а це тут при чому ?
Порошенко тут "ніяким боком"(при всіх моїх побажаннях Баризі довгих років тюрми)
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Зелин дружбан Вовчик-***** заказчик, кто ж ещё? Зеля ведь не лох какой-то - мог бы и сам допереть.
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