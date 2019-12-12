 "Ймовірних убивць затримано. Є ще одне питання, хто замовник?", - Зеленський про справу Шеремета

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для нашої команди це була одна з пріоритетних кримінальних справ. Хочу подякувати всім слідчим, всім прокурорам за справді велику роботу.

Ймовірних убивць було сьогодні затримано, дуже багато відповідей сьогодні ми отримали. Але є ще одне питання, хто замовник? Я впевнений, що на це запитання знайдеться відповідь наступного разу. Я хочу вірити, що це буде третя, остання зустріч із приводу цієї гучної справи, вбивства Павла Шеремета.

Не хочеться, щоб це було таким "серіалом". На жаль у нашій країні таких справ ще багато, але я впевнений, що співпраця правоохоронних органів, яка є, дасть нам відповіді і всі злочинці будуть за ґратами", - сказав Зеленський під час брифінгу в МВС.

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Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".