 Ворог 5 разів порушив перемир'я від початку доби 12 грудня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, упродовж цієї доби, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли укріплень Об'єднаних сил:

поблизу Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

тричі неподалік Павлополя - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів.

1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї.

Сьогодні, 12 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО