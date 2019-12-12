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 Ворог 5 разів порушив перемир'я від початку доби 12 грудня, втрат немає, - штаб ООС

Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню згідно з ухваленим підсумковим комюніке на переговорах лідерів "Нормандської четвірки" у Франції.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, упродовж цієї доби, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гармат БМП-1, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли укріплень Об'єднаних сил:

поблизу Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

тричі неподалік Павлополя - з гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів.

1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї.

Сьогодні, 12 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165083
 
 
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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет.........
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На держи: "Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого". А так, да. Потерь нет среди зебилов
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Если Вы думаете, что я из зе-фанов - МИМО.........
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Ну тогда не надо прикидываться, типа: "Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет........." или вам телеканал звезда правду скажет?!
P.S. Съемочную группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!"
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К зачем(!!!) Вы мне это все пишите?!........
Я действительно рада (если это правда), что потерь среди украинских военнослужащих потерь нет........
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