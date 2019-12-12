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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
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Все про:Шеремет (236) Рябошапка Руслан (219)

 Крім тих, хто планував і підривав, потрібно дізнатися, хто був організатором убивства Шеремета, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про те, що крім виконавців убивства Шеремета, суспільство має дізнатися і про організаторів цього злочину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

Він зазначив, що слідчі провели "титанічну роботу". Дуже мало людей вірили, що цей злочин розкриють.

Рябошапка підкреслив, що "це тільки перші кроки - встановлено тих, хто планував і підривав, але потрібно дізнатися хто є організатором цього злочину".

Читайте також: У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь

Також генпрокурор зазначив, що на сьогодні між МВС і ГПУ може бути вперше прекрасне співробітництво і воно дає результати".

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165081
 
   
 Топ коментарі
 
Кроме тех, кто планировал и взрывал, мы узнаем, кто был организатором убийства Шеремета, - Рябошапка
после тёрок зели и путлера в париже никого не удивит,что заказчики - порошенко,парубий и турчинов
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Так, отставить панику. Озвученные доказательства пока что косвенные. Нужен мотив. Зрада или перемога можно будет сказать только когда покажут все что нарыли на них и их показания.
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Нету пока никаких доказательств кроме инспектора Берча с его идентификацией по походке и разговора о погибшем друге, которого тоже хотели взять за Шеремета.
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Мотив известен. Шеремет писал книгу про Порошенко и *****.
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В штатах этих "косвенных" доказательств хватит на 3 пожизненных!! Так что можеш паниковать, все причастные и заказчик сядут
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Когда посадим Трубу с Зеленским за преступный сговор?
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скорее всех порохоботов как ты посадят за пособничество террористам.
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Так у нас есть запись телефонных доказательств и фраза Зеленского, что Рябошапка его человек с распечатки Трампа. А что есть на порохоботов?
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В штатах как и у нас - по закону без мотива никого никогда не посадят, даже с серьезными доказательствами. Нужны просто неоспоримые доказательства из нескольких источников, плюс видетели чтобы посадить без мотива.

В данном случае много косвенных доказательств, без свидетелей. Нужен очень хороший мотив, который обьединит всю эту команду. Еще лучше если найдут еще заказчика и узнают его мотив. Если кто-то из них признается и все раскроется, тогда общество примет этот арест. Ели ничего этого не будет, то возможен социальный взрыв.
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ну, у исполнителей мотив всегда один - бабло.
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Петя, кто же еще Кроме тех, кто планировал и взрывал, нужно узнать, кто был организатором убийства Шеремета, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6170
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Хм, посмотрел ЗЕ в глаза Ху"лу и понял :- волонтёры и ВСУ это враги Украины.
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лейте сопли ! Они сделали то что нужно было на тот момент. Предотвратили российскую спец операцию! Как до этого, ликаидировали врага Украины и любителя России Бузину! Это что не ясно было? Такая жизнь! Для сохранения Украины!
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А Шеремет-любитель России?Не смешно даже,а грустно.
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А Катя Гандзюк,которую так же бывшие военные казнили,то же любитель России?
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а блаЗЄнскій продовжив їх за ще більшу суму. І гарантії, що кадиров у нього не вимагатиме просити вибачення Крім тих, хто планував і підривав, потрібно дізнатися, хто був організатором убивства Шеремета, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5210
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организатор не тот, о ком все подумали....не так всё просто
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На фотке к статье, рябошапка в шапке из фольги!) Фольгошапка, фантазируй дальше! Мы просто ждём, когда ваше зеленое шапито сверньот свои палатки(шатры)!))) Блин, какие же эти квартальные убогие...(((
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прикольно как порохоботы начали отмазывать убийц, которые планировали разгромить Киев градами. Настоящие патриоты.
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Нет проблем. Если бы у нас были бы доказательства их вины, то все бы согласились что они убийцы. Придурки и маньяки. Но пока что из доказательств обрывки фраз и походки.
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Порівняй цю справу і справу Савченко... Вона теж грозилася, тільки там відеозапис був і зброю з днр везли. І то Савченко випустили. А тут навіть таких доказів немає - все притягнуто!
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І да, хіба не ти критикував справу Бабченка? Навіть там докази вагоміші були...
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В играх "нанайских мальчиков" крутой перелом. Аваков выбросил на стол козырную карту, правда, крапленую - раскрытие дела Шеремета. Очередной пиар-визг для сладкой парочки Зеленский-Рябошапка, которым нужно хоть чем то затоптать пожар с незаконным финансированием партии Зеленского и изуродованным телом Романа Беспалого.
Закончится оно так же как и "дело Гримчака" - ничем.(с)
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За кілька місяців нагребли аж пятьох виконавців і не знають хто замовник?Не слудкували,не прослуховували...тоді що робили з ними?Втовкмачували їм в голову що то вони - виконавці і пояснювали,як вони це зробили?..Ну,це СБУ вміє...і прокуратура теж...
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А під цей шумок,піну,українці залишаться без своєї землі, та без держави! ЛЮДИ ОТЯМТЕСЯ!!! ЗАРАЗ ГОЛОВНЕ - НЕ ДАТИ АС ПРОДАТИ РАЗОМ З ЗЕМЛЕЮ В РАБСТВО!! А ОСТАЛЬНЕ ВСЕ - ЦЕ ОПЕРАЦІЯ ПРИКРИТТЯ ЗРАДИ УКРАЇНИ!!!!
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А шумиху с задержанием, брифингами и пиаразмом всей государственной шушерыЭ включая янеЛохаЭ устроили для того чтобы заказчик успел свалить?
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"кто был организатором убийства?" Тот, кто планировал отстранить от власти украинских патриотов и поставить это! Тот кто убил Черновила и Гангадзе.



Крім тих, хто планував і підривав, потрібно дізнатися, хто був організатором убивства Шеремета, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3960

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На фото Рябошапка с нимбом, или у меня что-то с монитором?
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можете не сомневаться что это будет попрошенко! ВЕДЬ ЭТО НУЖНО ПУТИНУ. ЗЕ И РЯБОШАПКЕ!
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И кто такой этот белоруский долбодятел шеремета, что за него так жопу рвут все зеленые?? Может герой украины или доброволец войны на донбассе?? Бегал по всей Европе! Лил на всех грязь вот его и шлёпнули. Что-то такого я не помню!
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