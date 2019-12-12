EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події, Суспільство
  12205  97
Матеріали за темою:
Все про:Шеремет (236) Вакуленко Івна (1) Грищенко Ірина (1)

 "Він не вивіз ще й Шеремета": розмова фігурантів справи про вбивство Шеремета Грищенко про знайденого мертвим ветерана АТО Вакуленка

Фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Ірина Грищенко (Пума), обговорюючи смерть ветерана АТО Івана Вакуленка (Пістолет) зі своїм чоловіком Владиславом Грищенком (Буча), стверджує, що сталося "самогубство через Шеремета".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на презентацію МВС про результати розслідування вбивства.

Після того, як Вакуленка викликали на допит,він вистрелив собі в голову, і між подружжям відбулася така розмова:

Буча: Як ти думаєш, він сам чи йому допомогли?
Пума: Перше.
Буча: Чому?
Пума: Він не вивіз ще й Шеремета. Думаю, що Шеремет - це було остаточне.
Буча: Коли він дізнався за Шеремета?
Пума: Вчора, вчора він мені дзвонив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165079
 
   
 Топ коментарі
 
всё шито белыми нитками и плохими портными
 показати весь коментар
 
Как-то странно все совпало с визитом к путлеру!!! Одному мне так кажется? Сейчас еще введут статью за экстремизм и велкам ту раша!!!
 показати весь коментар
 
Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 3194

Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 6674
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чудо-ВаЩе‏ @compdemon

Карочє, доказів тупо ніяких немає.
Принаймні з того, що озвучено.
Всі "висновки" на основі телефонних переговорів, в яких "підозрювані нервують через вручені їм підозри" (***, а хто не нервує, якщо повістку в суд риносять?); аналіз статури і походки по відео з камер
(ЩІТО?!)
 показати весь коментар
 
 
Мені цікаво більше: Звідкіля взялись записи перемовин? Чому за ними спостерігали? Чому ніяких дій не було, якщо там дійсно домовлялися про вбивство? Який дурак буде такі речі по телефону ляпати?
Записи в режимі онлайн? Чи наші доблесні оператори ведуть запис усіх розмов?
Питань виникло багато після цього брифінгу. Зашквар спецслужб повний.
Чи всі ці записи сфабриковані по замовленню зе+пуйла?
 показати весь коментар
 
 
Пресс-конференцию смотрел? Или на любую фразу убийц ты будешь говорить "Ну і що це доводить?"
 показати весь коментар
 
 
Та не обращай внимание. Им нужно смену отработать. Они ничего не слышат и не видят
 показати весь коментар
 
 
Чувак, нагадати, як ти про справу Бабченка писав?
 показати весь коментар
 
 
Довести может только суд.Пока все только обвинения та прыпущення.Ну а у Пэциных адептов,так вааще "кризис жанра"-вы-все-лжете-это-политические-репрессии.
 показати весь коментар
 
 
За то их защитник-Арьев,так отпетый Пэцин адепт,клейма негде ставить.
 показати весь коментар
 
Ну так чим тоды Зе краще за папєрєдніка, якщо при ньому продовжують переслідувати АТОшників і волонтерів? Нагадати, чиї "орли" хто Сашка Білого прибрали?
 показати весь коментар
 
 
А любу фразу ментів, які без суду нащивають невинуватих, згідно Закону людей вбивцями, треба сприймати як божу росу?
 показати весь коментар
 
Так не торопись.Менты и прокуратура(ты ее забыл) выносят подозрение,а уж потом суд.Как же без него?За то без суда мы увидели как "волонтеры-активисты" на деньги людей или заказчиков убийства майном и квартирами запасались.
 показати весь коментар
 
Ага, ми бачили, як працюють мєнти на прикладі Сашка Білого і Лісника...
 показати весь коментар
 
 
Це доводить, що про про те, що ментяри шиють йому ще і шеремета він дізнвся вчора і не виніс цього. При цьому мисливська рушниця з якої він, начебто стрілявся стояла приставленя до стіни а гільза була на підлозі (для того щоб вона вискочила, потрібно після вистрілу "зламати" рушницю), що не міг зробити той хто нею застрелився.
 показати весь коментар
 
 
Це в тебе якась дуже старенька рушниця.
 показати весь коментар
 
так ..а где проходит федерализация?в твоей 6-ой палате?
 показати весь коментар
 
 
Как-то странно все совпало с визитом к путлеру!!! Одному мне так кажется? Сейчас еще введут статью за экстремизм и велкам ту раша!!!
 показати весь коментар
 
 
Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 3194

Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко - Цензор.НЕТ 6674
 показати весь коментар
 
 
Фамилия того, кто начал зачистку добробатов - Порошенко. Петр Алексеевич. Ещё несколько лет назад. Зачем?
Думай-ТЕ!
 показати весь коментар
 
 
Та да) зекретин все 18тыщ из тюрем выпустил, да, зебанат?
 показати весь коментар
 
 
Не зачистиш сотні тисяч - вони скоріше зачистять тупу владу і ***** захописть охоплену хаосом Україну. Хочеш знати вбивць - дивись кому це вигідно
 показати весь коментар
 
 
муссолини был личностью
а,кто - эти ?это - зе-жлобьё
 показати весь коментар
 
 
А как иначе?
тебе войнушку организовали, патриотэ
чтобы ты там сдох
а ты вернулся
нужно добивать
это в планы не входило
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
везде сплошной заговор..тебе срочно пора бежать на майдан
 показати весь коментар
 
всё шито белыми нитками и плохими портными
 показати весь коментар
 
 
раскрыли убийство в канун приезда антиукраинского рашистского телекАнала звЯзда

 показати весь коментар
 
 
Порохоботы поддерживаете их предложение накрыть Киев градом ?
 показати весь коментар
 
 
Из гранатометов Надькино предложение поддерживаешь?
 показати весь коментар
 
 
Она по ВР хотела , хотя тоже не поддерживаю .
Но в конкретно этом случая полиция молодцы
 показати весь коментар
 
Ну так проти Надьки докази були більш залізобетонними і запис її (вона ж сама зізнавалася, що говорила це), і затримання її корєша зі зброєю на КПП... І що? Випустили ж Надьку. А тут навіть доказів таких немає!
 показати весь коментар
 
Це безкоштовний цирк! По величатися повилазили всі ідіоти поголовно включаючи янеЛоха...
Піаразм на крові!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Заказчики в маскве это 100%.Но ещё более интересно кто при Порошенко покрывал убийц?
 показати весь коментар
 
 
слідство вів Аваков. Чи не особисто керував слідством...
Так хто і що міг покривати?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Министр мог и не знать ,могло тормозится на уровне среднего звена .
 показати весь коментар
 
Министр не мог контролировать среднее звено своего министерства,

А Порошенко, который не имеет отношения к этому министерству, контролировал ?
 показати весь коментар
 
 
Правильно !

Потому что президент.

А Зелёная Сопля ни в чём не виноват !

Потому что президент.
 показати весь коментар
 
 
Аваков знав всі обставини слідства.
Підозрюю, і Луценко знав, судячи з того, як він обіцяв що "скоро-скоро розкриють".... А, якщо Луценко знав, то і Аваков.
 показати весь коментар
 
А если Луценко знал то его кум Порошенко знал , а если Порошенко знал то и все остальные кумовья при власти знали - это ж мафия , что переводится как семья .
 показати весь коментар
 
ну то шо, Аваков - член тої мафії?
Не доходьте, зебіли, до маразму.

До речі, оці сволотівці та нацжони, еtс - таки справді, провокатори. Як мінімум. Якщо не на ціпку у феесбешників. До речі, сьогодні я вже нагадував про події від 31.08.14.: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx
 показати весь коментар
 
Ага, а все причастніе єто слішали и тихо ждали, когда их арестуют. Похоже на бред бобиков.
 показати весь коментар
 
пока только за порванный портрет Президента.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Активіста, що порвав портрет Порошенка, засудили на 4 роки тюрми
6 грудня 2014 року в ході заворушень у Вінницькій ОДА поранення отримали 13 осіб (з них вісім силовиків). Юрія Павленка засудили за ч.4 296 ст. ККУ, ч. 2 ст 28 (***********)https://hromadske.radio/news/2016/04/01/aktyvista-shcho-porvav-portret-poroshenka-zasudyly-na-4-roky-tyurmy
 показати весь коментар
 
Всю информацию выкладывай, а не по методичке кремлевкой
 показати весь коментар
 
 
Это они по телефону говорили? А где ордер на прослушку? Разрешение суда? Номер регистрации разрешения?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сделай запрос, существо, оправдывающее убийц.
 показати весь коментар
 
 
Так, ТАК! А ще кілька членів цієї "ОПГ" в той день забули мобілки вдома і вони (мобілки) дуже пдозріло лежали на одному місці. Це нетипово! Ну а "походка" людини стопудово така ж унікальна, як відбитки пальців чи ДНК. Тут все ясно - винні адназначна! Ось і "звєздуни" з МО РФ це засвідчать та підтвердять. Рюкзаков пішов вабанк, падло.
 показати весь коментар
 
 
Я сейчас жалею, что никогда не пытался вникнуть в это дело, ни разочку! Я сразу же был убежден в том, что это- глухарь. Потому- не вникал. А тут такой разворот событий! Но, ввиду того что я- полный профан- я лучше помолчу.
 показати весь коментар
 
 
Вилели мы уже както передачу Дубинского , где он от себя текст разговора написал и признался в этом
МОЖЕТ ЭТО ДУБИНСКИЙ ТАК БЫСТРО ПРИГОТОВИЛ КОМПРОМАТ ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А может ты не тетка из Одессы, а мужЫк из Ольгино, провокатор?
 показати весь коментар
 
 
и это все доказательства, что ты не Ольгинец? Не густо..
 показати весь коментар
 
1) Дуже дивно, що коли мєнти "впали на хвіст" і почали викликати на допити .... то підозрювані продовжували спілкуватися по телефону. як зазвичай..... хоча повинні були розуміти, що телефони скоріш за все прослуховуються...

2) "Не вывез Шеремета".... Ця фраза нічого не доводить....... Могли здійсняти якісь злочини (типу замовних вбивств), і про це мєнти знали..... А цю СПРАВУ ШЕРЕМЕТИ мєнти тупо їм могли накинути.... І ця фраза саме це могла означати.....
 показати весь коментар
 
 
Це все ДИМОВА ЗАВІСА ДЛЯ ЛОХІВ,ОСОБЛИВО ЗЄЛЄПУХ! ЦИМ ПРИКРИВАЮТЬ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ ІНОЗЕМЦЯМ!!!
 показати весь коментар
 
 
После "допроса" застрелился? Ну тогда понятно... тоже "просили" убийство на себя взять?
 показати весь коментар
 
 
В час НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ сфальшувати можна не тільки голос, але й обличчя...... Тому це не доказ......

Головне у цій справі мотиви...... Шеремет??? Дистабілізувати ситуацію в країні??? Щось тут аваковці начудили.....
 показати весь коментар
 
 
Дубинский наверно дублировал перевод разговора 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Читаю Сабаков,перед очима Сашко Білий ! І ТОМУ - НЕ ВІРЮ! САБАКОВЦЯМ,,,,,
 показати весь коментар
 
 
100баллов
Выводить Авакова на пресконференцию опрометчиво , т е спалилась. БО С БИЛЫМ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЯСНО ОФИЦИАЛЬНО , а неофициально -ясно
 показати весь коментар
 
 
а я милага узнаю по паходке. он носить клёш и курить беламорр... по походке он узнает. а потом бабченко или кто еще... при таком уровне подготовки дознавателей, глупо им верить на слово.. и не на слово. просто, глупо доверять
 показати весь коментар
 
Були часи, коли нам показували розмови маскалів, що керували вогенм у нашу сторону і збилали боїнги. Часи змінились.
 показати весь коментар
 
Отвлечение внимание. Нет ни одного доказательства. Зедебил начал зачистку патриотов. Поздравляю Вас 73 % дебилов. Назад в Рашку малоросы
 показати весь коментар
 
 
Алекс, добром это не закончится. Военные, волонтеры, просто патриоты не для того жизнью рисковали, что бы их зеленая мразь репрессировала по указке *****. Боюсь, ой боюсь гражданской войны, настоящей, которую в Украине так ждут и которую столько готовили в россии. И вот тогда может быть все, что угодно. И вторая Чечня, но уже в Украине. И сделали это, в том числе, наши 73% идиотов.
 показати весь коментар
 
 
Кому война, а кому мать родна...
Ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума" в Ивано-Франковской области, за последние несколько лет стала владелицей двух квартир в Киеве и автомобиля.

Детский хирург из Охматдета и волонтер Юлия Кузьменко, по прозвищу "Лиса", которую подозревают в том, что она заложила взрывчатку под машину Павла Шеремета, за последние годы купила дом и элитный автомобиль.
 показати весь коментар
 
И что такого "сенсационного" в этом диалоге? Он не вывез ещё и Шеремета. Да, он не вывез попыток повесить на него ещё и Шеремета.
Какой вообще мотив у этих людей убивать Шеремета?
 показати весь коментар
 
 
Четырежды уклонист, трус и беспредельщик, уничтожает защитников Украины и волонтёров. А на расправу приглашает телеканал Звезда от врага. Янелох - агент Кремля.
Вероятно Янелох лично вёл расследование и назначал виновных - если он даёт прессуху вместо следователей.
 показати весь коментар
 
 
Все что я лично понял-прямых доказательст ноль.Хотя косвенных уйма.Только вот зачем делать отчёт перед министром и президентом?И что говорит "гарант"?Преступление раскрыто?А может суд должен устанавливать вину?Или это может делать бубочка,или может проведем мой.опрос как предлагали с пашинским?А бубочка не думал,что он гарант конституционных прав в том числе и для этих подозреваемых,и что никто кроме суда не может устанавливать вину?А бубочка не думал что он производит давление на суд своими поспешными высказываниями и этим шоу?
 показати весь коментар
 
Вот серьезно, если бы я собирался кого-то грохнуть, то я бы хоть имена фейковые использовал и глаголы переименовал...
 показати весь коментар
 
Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное...
И что это даказывает?
 показати весь коментар
 
тоже хз, может шеремет был его другом и он не вынес его смерти?
больше вопросов, чем ответов
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору