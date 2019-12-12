 "Він не вивіз ще й Шеремета": розмова фігурантів справи про вбивство Шеремета Грищенко про знайденого мертвим ветерана АТО Вакуленка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на презентацію МВС про результати розслідування вбивства.
Після того, як Вакуленка викликали на допит,він вистрелив собі в голову, і між подружжям відбулася така розмова:
Буча: Як ти думаєш, він сам чи йому допомогли?
Пума: Перше.
Буча: Чому?
Пума: Він не вивіз ще й Шеремета. Думаю, що Шеремет - це було остаточне.
Буча: Коли він дізнався за Шеремета?
Пума: Вчора, вчора він мені дзвонив.
Карочє, доказів тупо ніяких немає.
Принаймні з того, що озвучено.
Всі "висновки" на основі телефонних переговорів, в яких "підозрювані нервують через вручені їм підозри" (***, а хто не нервує, якщо повістку в суд риносять?); аналіз статури і походки по відео з камер
(ЩІТО?!)
Записи в режимі онлайн? Чи наші доблесні оператори ведуть запис усіх розмов?
Питань виникло багато після цього брифінгу. Зашквар спецслужб повний.
Чи всі ці записи сфабриковані по замовленню зе+пуйла?
.
.ю.
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ!
Думай-ТЕ!
а,кто - эти ?это - зе-жлобьё
тебе войнушку организовали, патриотэ
чтобы ты там сдох
а ты вернулся
нужно добивать
это в планы не входило
Но в конкретно этом случая полиция молодцы
Піаразм на крові!
Так хто і що міг покривати?
А Порошенко, который не имеет отношения к этому министерству, контролировал ?
Потому что президент.
А Зелёная Сопля ни в чём не виноват !
Потому что президент.
Підозрюю, і Луценко знав, судячи з того, як він обіцяв що "скоро-скоро розкриють".... А, якщо Луценко знав, то і Аваков.
Не доходьте, зебіли, до маразму.
До речі, оці сволотівці та нацжони, еtс - таки справді, провокатори. Як мінімум. Якщо не на ціпку у феесбешників. До речі, сьогодні я вже нагадував про події від 31.08.14.: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx
6 грудня 2014 року в ході заворушень у Вінницькій ОДА поранення отримали 13 осіб (з них вісім силовиків). Юрія Павленка засудили за ч.4 296 ст. ККУ, ч. 2 ст 28 (***********)https://hromadske.radio/news/2016/04/01/aktyvista-shcho-porvav-portret-poroshenka-zasudyly-na-4-roky-tyurmy
МОЖЕТ ЭТО ДУБИНСКИЙ ТАК БЫСТРО ПРИГОТОВИЛ КОМПРОМАТ ?
2) "Не вывез Шеремета".... Ця фраза нічого не доводить....... Могли здійсняти якісь злочини (типу замовних вбивств), і про це мєнти знали..... А цю СПРАВУ ШЕРЕМЕТИ мєнти тупо їм могли накинути.... І ця фраза саме це могла означати.....
Головне у цій справі мотиви...... Шеремет??? Дистабілізувати ситуацію в країні??? Щось тут аваковці начудили.....
Выводить Авакова на пресконференцию опрометчиво , т е спалилась. БО С БИЛЫМ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЯСНО ОФИЦИАЛЬНО , а неофициально -ясно
Ветеран АТО Инна Грищенко с позывным "Пума" в Ивано-Франковской области, за последние несколько лет стала владелицей двух квартир в Киеве и автомобиля.
Детский хирург из Охматдета и волонтер Юлия Кузьменко, по прозвищу "Лиса", которую подозревают в том, что она заложила взрывчатку под машину Павла Шеремета, за последние годы купила дом и элитный автомобиль.
Какой вообще мотив у этих людей убивать Шеремета?
Вероятно Янелох лично вёл расследование и назначал виновных - если он даёт прессуху вместо следователей.
И что это даказывает?
больше вопросов, чем ответов