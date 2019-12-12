 "Він не вивіз ще й Шеремета": розмова фігурантів справи про вбивство Шеремета Грищенко про знайденого мертвим ветерана АТО Вакуленка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на презентацію МВС про результати розслідування вбивства.

Після того, як Вакуленка викликали на допит,він вистрелив собі в голову, і між подружжям відбулася така розмова:

Буча: Як ти думаєш, він сам чи йому допомогли?

Пума: Перше.

Буча: Чому?

Пума: Він не вивіз ще й Шеремета. Думаю, що Шеремет - це було остаточне.

Буча: Коли він дізнався за Шеремета?

Пума: Вчора, вчора він мені дзвонив.