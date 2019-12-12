 Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль

Про це повідомив на брифінгу за підсумками розслідування вбивства Павла Шеремета заступник начальника Національної поліції Євген Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом, що ідентифікує людей за ходою, закладали вибухівку під машину Павла Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.

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Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.