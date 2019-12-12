 Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль

Про це повідомив на брифінгу за підсумками розслідування вбивства Павла Шеремета заступник начальника Національної поліції Євген Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом, що ідентифікує людей за ходою, закладали вибухівку під машину Павла Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
тіж самі дії як маріонетки овача, так і шмарклі по сценарію з мокші але це ж і тому не допомогло, і зараз не допоможе, тільки блезень з'їб#тись не зможе, а ось аваков щось таки мутить
Может, они еще найдут эксперта по нюансам запаха пердения?
Пускай, заодно, роверят Зебила - на наркоту и любовь к стране.
Вангую выводы - страна окажется значительно южнее...
https://www.youtube.com/watch?v=-**********&list=PLYTS7SVGF2a24ZpFAPFcQAPAbTD2gqVKJ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-**********&list=PLYTS7SVGF2a24ZpFAPFcQAPAbTD2gqVKJ&index=1
Служил в ССО, довольно успешный музыкант, закладывал взрывчатку под авто журналиста? Делом займитесь ублюдки. Я быстрей поверю, что клоуна ***** во все щели на переговорах отодрал, чем в эту чушь.
1) гуглу він маловідомий.
2) були австрійські лижники,але зараз,видно,ще не сезон.. тому -відомі британські експерти ходьби...
Короче идет дискредитация всего патриотического движения, потом будет зачистка
Гуглу навіть відомо його походження...
AYlOEA and AZlOEA are, respectively_ the built-in changes per segment length of the chordwise and flatwise distances of the elastic axis from the....
Extended Aeroelastic Analysis for Helicopter Rotors ..
Любую пару можно убийцами объявить.
По этому классному видео и тебя и меня и всех наших жен опознать можно.
Кадры эти ничего не доказывают.
Видно только, что один мужчина и, скорей всего, второй преступник - женщина.
У нас пока пол Украины мужчины, а вторая половина женщины.
И по этим кадрам можно объявить преступником любого.
Нужно дождаться более веских доказательств.
"Тихо прийшов, тихо пішов...." Если это таки он, то какой нужно быть циничной мразью...
Следующий этап это выход на заказчика, точнее выход то уже давно найден, доказательная база вот что важно. Такой эпичный феерверк событий. на этой неделе. Всё либо становится с ног на голову либо с головы на ноги таки. Ни кто не дискридитирует тебя больше чем ты сам.
Государственный переворот, война, убийства - не ради какой-то выгоды и даже не ради банальной наживы. А просто потому, что говно в головах вот так вот причудливо бурлит.
«Сакральная жертва», мля.(с)Вячеслав Чечило.