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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Політика України, Події
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Все про:замовне вбивство (69) Шеремет (236)

 Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко, - заступник голови Нацполіції Коваль

У процесі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі залучили британського експерта Айлоеа Бірча, який також підтвердив, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками розслідування вбивства Павла Шеремета заступник начальника Національної поліції Євген Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом, що ідентифікує людей за ходою, закладали вибухівку під машину Павла Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.

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Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165077
 
 
 Топ коментарі
 
Дело сшито настолько криво, что нитки и вата торчат из него во все стороны. Походочный эксперт Бирч, мля.
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Да, ребята, не зря приехали сегодня зездуны с раши, ой не зря, позвал их зеленогнойный, сука конченная. На хрена волонтерам убивать Шеремета??????? Я понимаю еще если бы они убили сепара дубинского, а так зачем? Это явная подстава со стороны конченных ушлепков зеленомойских, дискридитация армии и волонтеров идет полным ходом. аАзавтра заставят всех стать раком, раздвинуть булки и принять хрен "освободителей" из раши. Кто то сильно хочет в ростов.
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эксперт по походке, ***. А эксперта по зеленой струе из конца они часом не завезли? Хотя о чем э\о я, оно у нас президентом работает
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Англійський експерт вивчає "паходку"
Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5109

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дежаву...
тіж самі дії як маріонетки овача, так і шмарклі по сценарію з мокші але це ж і тому не допомогло, і зараз не допоможе, тільки блезень з'їб#тись не зможе, а ось аваков щось таки мутить
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Вот и репрессии против воинов АТО начались, не заставили себя долго ждать
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Что за бред?
Может, они еще найдут эксперта по нюансам запаха пердения?
Пускай, заодно, роверят Зебила - на наркоту и любовь к стране.
Вангую выводы - страна окажется значительно южнее...
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Я, конечно, не английский эксперт, но по-моему это Петя с Юлей.
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Riffmaster закладывал взрывчатку?
https://www.youtube.com/watch?v=-**********&list=PLYTS7SVGF2a24ZpFAPFcQAPAbTD2gqVKJ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=-**********&list=PLYTS7SVGF2a24ZpFAPFcQAPAbTD2gqVKJ&index=1
Служил в ССО, довольно успешный музыкант, закладывал взрывчатку под авто журналиста? Делом займитесь ублюдки. Я быстрей поверю, что клоуна ***** во все щели на переговорах отодрал, чем в эту чушь.
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за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом

1) гуглу він маловідомий.
2) були австрійські лижники,але зараз,видно,ще не сезон.. тому -відомі британські експерти ходьби... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 4747
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Недавно мусорня хотела повесить убийство Шеремета на атошника Грищенка, который проходит по делу на иванофранковщине. Сегодня нашли новых виновных в убийстве Шеремета
Короче идет дискредитация всего патриотического движения, потом будет зачистка
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Срочно необходим уборщик мусора на форуме , штатные не справляются с засильем троллей иностранных и местных гнид.
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унікальне все-таки в експерта щиро британське ім"я..
Гуглу навіть відомо його походження...

AYlOEA and AZlOEA are, respectively_ the built-in changes per segment length of the chordwise and flatwise distances of the elastic axis from the....

Extended Aeroelastic Analysis for Helicopter Rotors ..
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Со времен Гиви ничего не изменилось ! Мафия стала еще больше кровожадней ! Если раньше нанимали киллера за 50шт то сейчас есть атовцы ,которые за 2шт согласны убить человека.
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Є факти?! Бігом - в найближчу прокуратуру. Тільки, щось вас там немає. Собаки гавкають... Бо собакам гавкати потрібно для дихання. Просто фізіологія і нічого іншого))
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Параша полная. Судя по всему этого Грищенка и эту "Пуму" взяли за покушение на бизнесмена и стали просто шить им еще очередной висяк паровозом. Я так и не услышал зачем убивали Шеремета. "Дестабилизировать обстановку" чтобы что? Пуму сделать лидером хунты??? Ну бред сивой кобылы.. Даже журналистка УП это поняла и вывела из себя глав-мента спросив об должности. В этом вся суть, - Аваков будет министром и дальше, будет вертолеты и яхты у французов покупать, а дело, типа "раскрыли"...
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Радует, что хоть склады с боеприпасами при сывочолом барыге кончились. Все взорвали!
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І тут справа зрушилась з мертвої точки. До такої динаміки не маю жодних заперечень. Коли караван рухається вперед - це нормально. Коли собаки гавкають на карава - це теж дуже нормально. Отже, кожному - своє і все буде дуже нормально.
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Отличная фотография. И доказательство вины просто супер.
Любую пару можно убийцами объявить.
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Я в курсе.
По этому классному видео и тебя и меня и всех наших жен опознать можно.
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Вот и я о том.
Кадры эти ничего не доказывают.
Видно только, что один мужчина и, скорей всего, второй преступник - женщина.
У нас пока пол Украины мужчины, а вторая половина женщины.
И по этим кадрам можно объявить преступником любого.
Нужно дождаться более веских доказательств.
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Доказывает эксперт в суде а не кадры.А ты как я вижу, не эксперт, а ждун.
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кому нужно было это убийство, что бы сейчас на националистов бочку катить?Кацапам и сепарам.
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Ребята,погуглите-что такое,,Ночь длинных ножей,,Может кое что поймете.Патриоты больше не нужны,увы)
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британских экспердов надо будет вешать на одних столбах с ЗЕкацапами .
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Почему Аваков там в Нормадской четверки, а путин хотел поговорить с Аваком. После этого договора приехал в Украине и сначала арестован наших патриотов.
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я как эксперт по походке могу смело сказать что это Вова и Лена ЗЕленские . никаких сомнений любой британский эксперд подтвердит .
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Честно говоря, фактически не сомневался в таком повороте дел. Интерсовал конечно вопрос кто конкретно и какой ублюдок или группа ублюдков это безсмысленное убийство заказали. То что там будут "активисты", "добровольцы", "волонтёры" предполагал, но не думал что это будет такой публичный тип как Антоненко. На Радио Рокс слушал эту песню на постое и вот те на...
"Тихо прийшов, тихо пішов...." Если это таки он, то какой нужно быть циничной мразью...
Следующий этап это выход на заказчика, точнее выход то уже давно найден, доказательная база вот что важно. Такой эпичный феерверк событий. на этой неделе. Всё либо становится с ног на голову либо с головы на ноги таки. Ни кто не дискридитирует тебя больше чем ты сам.
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Больше всего в соотечественниках раздражает даже не то, что они делают, а почему они это делают.
Государственный переворот, война, убийства - не ради какой-то выгоды и даже не ради банальной наживы. А просто потому, что говно в головах вот так вот причудливо бурлит.
«Сакральная жертва», мля.(с)Вячеслав Чечило.
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Все это бред! Какой мотив был у подозреваемых?
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Жодна цівілізована країна не визнає підставою думку "експерта з ходи" .... що за маєчня?!?
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\\следователи привлекли британского эксперта Айлоэа Бирча\\ Почему не испанского Карлоса???
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