 Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко

Про це повідомив на брифінгу за підсумками розслідування вбивства Павла Шеремета заступник начальника Національної поліції Євген Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом, що ідентифікує людей за ходою, закладали вибухівку під машину Павла Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Олександр Бригинець
@bryhynets
·3 мин
Люди дивуються, що саме сьогодні і телегрупа російської 'Звезды' приїхала, і МВС брифінг по росіянину Шеремету проводить. А ви?
Люди дивуються, що саме сьогодні і телегрупа російської 'Звезды' приїхала, і МВС брифінг по росіянину Шеремету проводить. А ви?
А ще блазень сьогодні поспілкувався ...
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"
И шо, этот эксперт проаналазировал походки всех жителей Украины?
тогда вопрос - а он выехавших на заработки тоже узнавал? Они ведь тоже могли для приехать на пару дней в Киев!
Или фамилиями виновных поделилась коллег по борьбе с нацизмом из ФСБ, а английскому спицу осталось только узнать - за хорошие бабки наверное...
Авакову наверное легко косяки с Сашком Билым простились - похоже второй акт марлезонского балета. Только зритель в президентской ложе поменялся - теперь работаем на этого...
Не подтверждайте то, что вы разделяете и поддерживаете этих подонков!
Киев! Как вам инфа про ..... ну вы поняли?
А дети........
ТВАРИ!
Пеніс Бігус це дно журналістики, рідка гидота.
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ!
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vbivstvo-pavla-sheremeta-novi-podrobici-novini-ukrajini-50052262.html
"Я милого узнаю по походке"
пока комент писал
и это ФСЕ ! другие "доказы" базар сержанта ССО по телефону - круто, да !
"А я милаго узнаю по походочке...."
Это будет уникальный судебный процесс, когда единственным обвинением в убийстве будет "ПОХОДОЧКА"
все, ребята, с этого дня я волочу ноги и прыгаю в стороны. а то, не ровен час...... убийство Кеннеди еще не раскрыто Айлоэа Бирча... по походочке
Выйди на улицу и спроси кто знает известного эксперта .?????????
------------
Какой был мотив у этих людей уничтожить Шеремета ???
Попросту- за чЬто ?
Заплатили ?
Они с кукухой попрощались и им всеравно ?
.............
Бред какой-то........
А все,кто без флага Украины,идут нафиг.)
он носит, носит брюки галифе.
А шляпу он носит на панаму,
ботиночки он носит нариман. - со скрипом ботинки.
тіж самі дії як маріонетки овача, так і шмарклі по сценарію з мокші але це ж і тому не допомогло, і зараз не допоможе, тільки блезень з'їб#тись не зможе, а ось аваков щось таки мутить
Может, они еще найдут эксперта по нюансам запаха пердения?
Пускай, заодно, роверят Зебила - на наркоту и любовь к стране.
Вангую выводы - страна окажется значительно южнее...