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Все про:замовне вбивство (69) Шеремет (236)

 Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко

У процесі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета слідчі залучили британського експерта Айлоеа Бірча, який також підтвердив, що вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко.

Про це повідомив на брифінгу за підсумками розслідування вбивства Павла Шеремета заступник начальника Національної поліції Євген Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами за висновком британського експерта Айлоеа Бірча, який є відомим експертом, що ідентифікує людей за ходою, закладали вибухівку під машину Павла Шеремета Андрій Антоненко і Юлія Кузьменко.

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Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165077
 
 
 Топ коментарі
 
Дело сшито настолько криво, что нитки и вата торчат из него во все стороны. Походочный эксперт Бирч, мля.
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ещё бы бабу вангу привлекли. что-то подозрительное рвение ради журналиста орт
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·3 мин

Люди дивуються, що саме сьогодні і телегрупа російської 'Звезды' приїхала, і МВС брифінг по росіянину Шеремету проводить. А ви?
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Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 8649 Лео Кот

Люди дивуються, що саме сьогодні і телегрупа російської 'Звезды' приїхала, і МВС брифінг по росіянину Шеремету проводить. А ви?



А ще блазень сьогодні поспілкувався ... Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 1444
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"
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Очень редко так случается, что сразу определенный русский след привел к патриотам.
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По походке и телосложению на видео они похожи .
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Ахренеть - Я милага узнаю по походке...
И шо, этот эксперт проаналазировал походки всех жителей Украины?
тогда вопрос - а он выехавших на заработки тоже узнавал? Они ведь тоже могли для приехать на пару дней в Киев!
Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко - Цензор.НЕТ 2513

Или фамилиями виновных поделилась коллег по борьбе с нацизмом из ФСБ, а английскому спицу осталось только узнать - за хорошие бабки наверное...
Авакову наверное легко косяки с Сашком Билым простились - похоже второй акт марлезонского балета. Только зритель в президентской ложе поменялся - теперь работаем на этого...
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Эксперту Айлоэа Бирчу доверяю.Посмотрим,что скажет суд.
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Вот не могу понять: как доблестные сыщики годами не могут найти сотни незаконных АЗС, пунктов приёма металла, залов игровых автоматов, наркотрафиков и т.п. ???
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Они неспособны ходить, т.к. у них нет ног, поэтому их не могут идентифицировать по походке и найти.
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Порохоботы, одумайтесь.
Не подтверждайте то, что вы разделяете и поддерживаете этих подонков!
Киев! Как вам инфа про ..... ну вы поняли?
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Каких подонков? Это дело суда что-то доказать. Без суда все люди равны, если ничего не известно. У вас есть факты? У меня нету.
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Ты слушал телефонные разговоры?
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Нет. Но зато я слышал разговоры Трубы, который наговорил себе и Богдану с Зеленским на пожизненное.
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Факты? Будут тебе факты.
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Не ну могут же если хотят ! В этот раз браво полиции
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Маруся и Федына - сакральные жертвы!
А дети........
ТВАРИ!
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А який мотив вбивства Шеремета? Кому він був поперек дороги? Навряд, що цим двом, кого підозрюють.
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Как кому, кто был у власти.
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Так він у вас і зараз при владі- ***** нерукопожатний
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Похоже это и есть убийцы, которые убили журналиста Шеремета. То что это они, следствие знало давно, но публиковать итоги расследования не давал Порошенко. Ведь Шеремет вёл расследование против него, не удивлюсь если Порошенко ещё и является заказчиком этого преступления.
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Вместе с Тягнибоком и Турчиновым. А в машине должен был сидеть Зеленский, но он пошел кофе пить с Коломойским.
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Подивися у труси - там точно Порошенко тобі насрав! Ви зебіли нагадуєте кацапів - "во всём виноват Обама".
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хотел на второй срок- Шеремет бы не дал. Правда это Порошенко не помогло- другие журналисты (Бигус и ко к примеру) тоже занялись расследованиями, но Шаремет по сути всё сделал один, они лишь довели его дело до конца
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Шеремет не дав би Порошенку на другий строк? це -смішно
Пеніс Бігус це дно журналістики, рідка гидота.
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Вообще всё решается очень просто - алиби, что они там не были и все их гениальные доказательства ничего не стоят.
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Шеремета вбили щоб сколихнути Україну ? Ну сколихнули трошки і все знову заспокоїлося. Якась безглуздість.
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Сколыхнуло ли? Вот реально, многие ли в Украине вообще знают кто это такой? Не хочу ничего плохого сказать про покойного. Но вот честно, почему все думают, что рос журналисты такие шишки в Украине?
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Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 9373
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 2887
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Мені здається, що матеріали були вже давно. Чого зараз заворушилися після зустрічі Зелі і Путлера - ось питання?! Спроба дискредитувати добровольчий рух і волонтерів? Зеля так злякався наметів під своїми вікнами?
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В Парижі він відкрито назвав ворогами тих хто в той час на майдані стояв і під оп.
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ты хочешь сказать что этим брифингом Зеленский себя обезопасил ? Как по мне , то наоборот ему сейчас будет не легко , потому что предьява очень серьёзная .
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Не те що убезпечив, просто дав зрозуміти, що типу не боюся арештовувати навіть відомих АТОшників і народних героїв. Чомусь усі, на кого вішають цю справу - відомі АТОшники, волонтери і противники Зеленського. У понеділок на УП ще один АТОшник з Франківська розказував, що йому пропонували взяти Шеремета на себе: https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/9/7234332/. А почалося все з арешту Інни Грищенко ""Пуми"):

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vbivstvo-pavla-sheremeta-novi-podrobici-novini-ukrajini-50052262.html

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ну ты почему то ведь веришь этой инфе ? для тебя эта интернет газета что, панацея ?
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Я всього лише звертаю увагу: 7 грудня мордують АТОшника Грищенко, 9 грудня Грищенко повідомляє, що йому пропонували взяти справу Шеремета на себе, а 12 грудня цю ж справу шиють іншим АТОшникам. Чи не забагато співпадінь?
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я согласен с тобой, но для того что бы быть объективным , нужно одинаково относится ко всем кто в деле. Грищенко сказал что ему предложили ….. Ну если исходить из твоей логики, как он может это предложение подтвердить ? А если это своего рода ход такой , ты можешь сто процентов это исключить ?
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Точніше Грищенка мордувати почали ще 7 листопада
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Заворушилися зараз тому що соєві гальма відключили..
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Если это все что у них есть, непонятный телефонный разговор и походка, то это ниачем. Если еще что-то, другое дело.
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а что тебе в телефонном разговоре не понятно ?
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порошенковские холуи убивают людей
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щось поліцаї під аваковським керівництвом дуже нагадують шевців з кравцями швидко скисла реформована поліція і пяти років не пройшло
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І це все?! "Я милого узнаю по походке"? Млеать, на що ви ще чекаєте? На масові розстріли атовців? Беріть вогнемети і ************ цю синаґоґу, поки вони вас не погнали в Сибір.
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с языка сорвали

"Я милого узнаю по походке"

пока комент писал

и это ФСЕ ! другие "доказы" базар сержанта ССО по телефону - круто, да ! Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 4067
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по заключению британского эксперта Айлоэа Бирча, который является известным экспертом, который идентифицирует людей по походке, закладывали взрывчатку под машину Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

"А я милаго узнаю по походочке...."

Это будет уникальный судебный процесс, когда единственным обвинением в убийстве будет "ПОХОДОЧКА" Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5500

все, ребята, с этого дня я волочу ноги и прыгаю в стороны. а то, не ровен час...... убийство Кеннеди еще не раскрыто Айлоэа Бирча... по походочке Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5500
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а что для тебя лично есть доказательство или кто тебе его должен предоставить ?
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на Мазурка тоже все повесили, менты сраные.
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холуи мородера (порохоботы) топят за убийц-очень показательно!
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Некто зе говорил выйди на улицу и спроси кто есть преступник ...
Выйди на улицу и спроси кто знает известного эксперта .?????????
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А я милого узнаю по походке... Испанского диспетчера Карлоса не забыли спросить? Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 251
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Взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Антоненко и Кузьменко
------------
Какой был мотив у этих людей уничтожить Шеремета ???
Попросту- за чЬто ?
Заплатили ?
Они с кукухой попрощались и им всеравно ?
.............
Бред какой-то........


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Сейчас на ЗИК СБУ дали прослушку разговоров. Там не про Шеремета, но там совсем не простой разговор с предложением выкрасть детей и давить на известную нынче волонтерку (одну из тех, кто наехал на Зеленского)...

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Надо ждать развития событий, если оно конечно будет.
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Если вина будет доказана, хероев на кол.Полиграф в студию.
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Если вина будет доказана, хероев на кол.Полиграф в студию.


А все,кто без флага Украины,идут нафиг.)

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а другого у них ничего нет. Привлекли какого-то непонятного эксперта, про которого никто никогда ничего не слышал и думают, что это 100% доказательство.
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Бред полный, идентификация людей по походке, по походке доказали что они убийцы Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5381 и больше никаких доказательств, нет оружия убийства, нет отпечатков пальцев, нет свидетельства очевидцев заказчиков, нет нихера...))) зачем их брали, с расчета что сами расколоться..., их отпустят за неделю))) да на Кучму больше доказательств что он заказал Гонгадзе...
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А я убежден в том, что благодаря современным технологиям в высоких сферах, преступники под тяжестью неопровержимых улик - сознались в совершении преступления. Кстати, современные технологии, это утюг и паяльник, против них не выдержит не один преступник....
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Убийцу я узнаю по походке -
он носит, носит брюки галифе.
А шляпу он носит на панаму,
ботиночки он носит нариман. - со скрипом ботинки. Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 1197
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Вот пускай в Великобритании англичан так и арестовуют "по походке"....Задрали уже,тут лет 80 назад по письменной просьбе соседей,коллег арестовывали.Теперь вот по походке додумались.
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Интересно по чём нынче мнение и репутация экспертов
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Майкл Джексон був на Луне без сомнения
Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5479
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Британських вчених хоч не забули долучити? Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 7309
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жаль укры и однофамилец скрябина...а за шо выпилили другого ватного лысого журналиста..а военных взорвали сколько??
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в ПОРОХА в всьому теж були винні патріоти і ветерани!!!
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Тот кто закладывал взрывчатку специально шел шатаясь, изображая бухого, чтобы нельзя было опознать по походке. Вешают все на волонтеров/ветеранов, чтобы дискредитировать всё патриотическое движение, которое мешает планам уже обо всем договорившимся капитулянтам
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эксперт по походке, ***. А эксперта по зеленой струе из конца они часом не завезли? Хотя о чем э\о я, оно у нас президентом работает
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Англійський експерт вивчає "паходку"
Вибухівку під автомобіль Шеремета закладали Антоненко і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5109

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дежаву...
тіж самі дії як маріонетки овача, так і шмарклі по сценарію з мокші але це ж і тому не допомогло, і зараз не допоможе, тільки блезень з'їб#тись не зможе, а ось аваков щось таки мутить
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Вот и репрессии против воинов АТО начались, не заставили себя долго ждать
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Что за бред?
Может, они еще найдут эксперта по нюансам запаха пердения?
Пускай, заодно, роверят Зебила - на наркоту и любовь к стране.
Вангую выводы - страна окажется значительно южнее...
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