 У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Євген Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

У день вбивства Павла Шеремета кілька учасників групи не використали телефони - вони лежали на одному місці.

Зазначається, що це нетипова поведінка для цих людей.

"Майже добу телефони лежать без активності", - розповів Коваль.

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