 У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Євген Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
У день вбивства Павла Шеремета кілька учасників групи не використали телефони - вони лежали на одному місці.
Зазначається, що це нетипова поведінка для цих людей.
"Майже добу телефони лежать без активності", - розповів Коваль.
Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.
В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых. Источник: https://censor.net.ua/n3165044
Hellis @13Hellis_13 22 минуты назад
Весь день наблюдаю за ситуацией по Гандзюк.
Вывод: уже не важно, кто убил Гандзюк.
Важно вывести из-под удара замазанных в этом деле по уши, как выяснилось, спонсоров партии "Слуга народа".
И все ж, млеать, "патриЕты", бегавшие с воплями два года, заткнулись.
Им тоже уже не важно
Сами то за бабло работают.
а,вот для умеющих думать и анализировать - шито белыми нитками
Не храните дома старые телефоны.
Оваков с Зилински могут за это пришить создание ОПГ, ÿбийство или раsтление малолеток.
Возможности современной электроники просто колосальные и стоят сравнительно недорого.
особенно индийские и пакистанские..
а бєлорусскоє ке ге бе храніт своі совковиє тайни, расслєдуй - не расслєдуй
Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела.
Источник: https://censor.net.ua/v3139223
На паруснике во время шторма сорвалась с креплений пушка и начала
кататься по палубе калеча и убивая матросов, пока один из них, рискуя жизнью,
не закрепил орудие. После шторма адмирал построил команду и вручил этому
матросу орден, сняв его со своей груди. А потом адмирал спросил о том, кто
должен был закрепить это орудие до шторма? Оказался тот же матрос.
Его повесили. Так он и висел с орденом на груди.
но,в данной ситуации ваш пример - это выстрел в молоко
Психолог ДалайЛамы
@DarkSoulsFan12
·36 мин
На брифинге заслушивают записи телефонов подозреваемых, где они там офигевшие звонят другу другу и кипишуют за вызовы по подозрению в убийстве Шеремета, и мусора аргументируют их эмоциональность как "ось бачите, як вони стурбовані. Значить ця тема їм не байдужа". Кабздец.
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А елку будут строить ???
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- брифинг показал огромную работу Авакова и всех причастных к расследованию при содействии Зе.
А Зебил тут вообще каким боком!? Кроме того что вылез покрасоватся на брифинге?..
Все это дело, много лет вели конкретные следователи, а Авакову и ЗЕбилу разве что докладывали. Напомню, что ещё Лученко (не будь на ночь помянутый) говорил что у следствия есть серьйозные наработки.
Так что не нужно все приписывать янеЛоху с Рюкзаком!
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ!
Поэтому всегда есть кого обвинить