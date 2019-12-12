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Теми дня: Убивство Шеремета Нормандські переговори Газова війна Ринок землі
 Події, Суспільство
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 У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підозрюють Яну Дугарь, Юлію Кузьменко, Антоненка, подружжя Грищенків.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Євген Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

У день вбивства Павла Шеремета кілька учасників групи не використали телефони - вони лежали на одному місці.

Зазначається, що це нетипова поведінка для цих людей.

"Майже добу телефони лежать без активності", - розповів Коваль.

Дивіться також: "Інформація не лише сенсаційна, а й шокуюча", - Аваков заявив про те, що опублікують лише частину матеріалів слідства щодо вбивства Шеремета. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165075
 
 
 Топ коментарі
 
Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 6 часов назад

Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
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Если посмотреть канал Звезда будешь как 99 процентов россиян уверен в том что россия обороняется на чужой территории.
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Рассказы про телефонные разговоры с матюками и нетипичное поведение подозреваемых. "Сильные" доказательства.
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may 6 часов назад

Небезпека не у тому, що режим Зеленського зрадливий.
Головна небезпека у тому, що він брехливий.
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ыспЭрды авакова:

По данным INSIDER, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября сестра ветерана нашла его тело с раной головы.
В материале издание выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об этом говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки. Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых. Источник: https://censor.net.ua/n3165044
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б'ют і накривают

Hellis‏ @13Hellis_13 22 минуты назад

Весь день наблюдаю за ситуацией по Гандзюк.
Вывод: уже не важно, кто убил Гандзюк.
Важно вывести из-под удара замазанных в этом деле по уши, как выяснилось, спонсоров партии "Слуга народа".
И все ж, млеать, "патриЕты", бегавшие с воплями два года, заткнулись.
Им тоже уже не важно
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А как все зелеботы сразу выдают мотив - убили за бабло.
Сами то за бабло работают.
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странно, но тебя лайкнули известные на этом сайте ольгинские боты, Alex Rozhenko и Maks Kolorto
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для вас похоже на правду

а,вот для умеющих думать и анализировать - шито белыми нитками
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Все кто пишет про зраду посмотрите брифинг полиции для предявления обвинений там инфы более чем достаточно
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Если посмотреть канал Звезда будешь как 99 процентов россиян уверен в том что россия обороняется на чужой территории.
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Рассказы про телефонные разговоры с матюками и нетипичное поведение подозреваемых. "Сильные" доказательства.
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да, матюков там дофига... Как там? Они матом не ругаются, они матом разговаривают. У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 1624
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а,может лучше 95 квартал посмотреть?(((
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Телефоны сдают своих хозяев... Дожились.
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Что за бред. Телефон это только инструмент, как оружие.
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Уже давно обратил внимание , на то , что приходит куча рекламы на смартфон жены , после того , как она обговаривает будущую покупку со своими подругами . Уже специально этот момент проверяли . В смартфоне товар не просматривали , но обговаривали его вслух . И приходила реклама именно того товара о котором мы с ней говорили ... . У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 135 . Из этого получается вывод , что все разговоры прослушиваются .
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Возможно.в фокстроте с женой смотрели нах не нужные нам робот пылесосы и подошёл консультант,повтирал о них пол минуты.на следующий день контекстная реклама забита этими пылесосами.
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из этого получается, что у вас в гугле не настроена реклама, а жена тупила по гуглу еще до того как вы пошли в магазин...это ж надо быть настолько тупым вообще...
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Возможно и так , возможно , что что-то гуглила , спасибо за подсказку . Кстати , радуюсь своей одиннадцатилетней кнопочной Нокиа , - ни разу не была в ремонте ( поменял сам уже пять аккумуляторов и три раза протирал спиртом контакты под симкартой ) . Жду , когда ж она таки поломается ... У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 5102
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Это более чем просто, есть програма которая реагирует на ключевые слова (теги), и как только ловит их, засекает "клиента" и оказывает ему посильную "помощь".
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙‏ @DNikitich 1 час назад

Не храните дома старые телефоны.
Оваков с Зилински могут за это пришить создание ОПГ, ÿбийство или раsтление малолеток.
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Стационарный дисковый вынес на мусорку лет восемь назад , когда делал ремонт в квартире . Оставил проводку с него , - жена настояла ...
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И подсматривает если нужно, через камеру в телефоне. США, и не только, мониторят вообще не только свою территорию но и чужую, и если в разговоре звучит слово бомба, теракт и подобные "теги" информация о номере сразу скидывается в ЦРУ, ФБР а те проверяют.
Возможности современной электроники просто колосальные и стоят сравнительно недорого.
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Для рекламы физически кому-то сидеть и всё прослушивать вовсе не обязательно. Достаточно в программу распознавания речи смартфона внедрить простенький вирусочек отправляющий куда надо названия товаров которые произносил владелец.
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Понятно . Т. е . никто не гарантирован от того , что в смартфоне будет сидеть вирусок , который будет отправлять целые фразы и предложения " кудаследует " . )) .
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Это не только в смартфоне, это может быть как перехват звонков так и участие в перехвате-содействии мобильного оператора.
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Вот тебе и патриоты. Обычные убийцы.
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где же мало кому известный Шеремет перешел дорогу этим людям из другой реальности ?
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ну, не такой уж и неизвестный. в том-то и дело, что известный.
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Палгєроіч був надто мутною персоною...
а бєлорусскоє ке ге бе храніт своі совковиє тайни, расслєдуй - не расслєдуй

Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела.
Источник: https://censor.net.ua/v3139223
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Аваков, не стыдно такую халтуру пихать, - две бабы по телефону обсуждают политику.. Ты скажи, брехло, почему именно Шеремет? А то я не понял причем Шеремет к дестабилизации Украины? УП, мягко говоря, небольшое медиа, которую читают немногие киевские хипстеры... Причем здесь Шеремет???
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відкритий наступ антиукраїнської і антидержавницької влади на Україну
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Раскрыти убийства это наступ на злочинцiв але нi як не на Украiну
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всё шито белыми нитками и плохими портными
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Эта притча 1:1 списана с происходящего.

На паруснике во время шторма сорвалась с креплений пушка и начала
кататься по палубе калеча и убивая матросов, пока один из них, рискуя жизнью,
не закрепил орудие. После шторма адмирал построил команду и вручил этому
матросу орден, сняв его со своей груди. А потом адмирал спросил о том, кто
должен был закрепить это орудие до шторма? Оказался тот же матрос.

Его повесили. Так он и висел с орденом на груди.
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сугубо по вашему контенту - награда нашла героя
но,в данной ситуации ваш пример - это выстрел в молоко
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забухали на день и что? телефоны в одном месте
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Судя по телефонным звонкам они в дым там отмороженные . От слова совсем
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Прекрасно!!!!! Давайте Грицака на нары......а там и до ПЕти!!
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А там не пояснюють: чому не скористались знаннями та вміннями лікаря-кардіолого цієї "ОПГ"? І ніхто б ні про шо не здогадався... Але тепер рюкзаков і Ко саме відпрацьовують та реалізовують озвучений ними же четвертий мотив вбивства
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Психолог ДалайЛамы

@DarkSoulsFan12

·36 мин

На брифинге заслушивают записи телефонов подозреваемых, где они там офигевшие звонят другу другу и кипишуют за вызовы по подозрению в убийстве Шеремета, и мусора аргументируют их эмоциональность как "ось бачите, як вони стурбовані. Значить ця тема їм не байдужа". Кабздец.
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всё шито белыми нитками и плохими портными
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Перед офисом Зеленского заливают каток, чтобы не было митингов...........................
.
..
А елку будут строить ???
.
.
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Смотрю брифинг МВД.Первое,что хочу сказать,так это полный трэш "волонтеров-активистов",которые были арестованы.Баба,та что Грищенко,так это отморозок чистой воды.Да и остальные не лучше.Кстати там и Федына с Марусей всплыли,как г... в туалете.
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Следователям респект. За три года так раскрутить. Молодцы
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Это ты тупорылый. Заладили патриоты, волонтеры. Квартиры и машины откуда?
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Ага. Как его фамилия. Блин. О. Зварыч )))
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Так кто заказчик? Пэця? Парубий? Турчинов? Зелеублюдкам проще на пашинского повесить этот тухляк.
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Иди ватник отсюда можевельник собирай .
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Похоже на правду .Полиция Молодцы . А заказчики конечно в маскве .
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При всём при том, что паРашная шваль при Зе поднимает голову и наглеет, но
- брифинг показал огромную работу Авакова и всех причастных к расследованию при содействии Зе.
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так что я не буду больше сильно гнать на Зе, но, *****, до чего же мне противно гавно Сивохо и ему подобные...
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Аваков что, лично чужие телефоны прослушивал? Или камеры просматривал?
А Зебил тут вообще каким боком!? Кроме того что вылез покрасоватся на брифинге?..
Все это дело, много лет вели конкретные следователи, а Авакову и ЗЕбилу разве что докладывали. Напомню, что ещё Лученко (не будь на ночь помянутый) говорил что у следствия есть серьйозные наработки.
Так что не нужно все приписывать янеЛоху с Рюкзаком!

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да. это случай когда просто идёт работа - как и должно быть...
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Я іноді на дві доби вимикаю усі телефони. Це, напевно, привід, щоб мене повісити якесь вбивство, яке сталося у ті дні.
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Захочуть - підроблять логи локацій та з'єднань на серверах моб. оператора - і вуаля.
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Сдается мне, что против АТО и волонтеров начинается показательная зачистка. У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 6100 У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 5890
Ибо они - главная преграда намерениям капитулянтов и движущая патриотическая сила Майдана...
Зеля и Ко рискуют повторить судьбу Муссолини...
Думай-ТЕ! У справі про вбивство Шеремета підозрюють 5 осіб: волонтера Юлію Кузьменко, ветерана Інну Грищенко (Пума), її чоловіка, сержанта ССО Антоненка та Яну Дугарь - Цензор.НЕТ 2683
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ти мені скажи хто так не казав. тільки ледачий всі 5 років не ****** що йому алігархи навіть в підїздах сцють і скрізь жити заважають. на всіх медіа і всіх ток шоу. все гралися в гру "скажи Фе алігархам" Чого саме Шеремет.?
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Так многие говорят, но расследуют и озвучивают в СМИ - единицы!
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Нетипичное поведение - основание для суда? Суд быстрый, но несправедливый
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Среди всего населения Украины и военных всегда можно найти кого-то, кто просто оказался не в то время и не в том месте .
Поэтому всегда есть кого обвинить
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А кто такой этот шеремет? Всего лишь мелкая сошка, он даже не майор кгб-фсб-нквд, а так стукачёк на окладе. И этих масковитских мусоров сейчас полный Киев.
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Пока ничего не ясно,т.к говорит одна сторона.единственно ,что меня интересует причина по которой эти люди могли бы обьединиться и совершить это. Это причина не озвучина,и поэтому ????
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дайте ХОТЬ ОДНО вразумительное объяснение, НАКУЯ этим людям было валить этого Шеремета????
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