 Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
На персональній сторінці російської соцмережі зловмисник пропагував ідеї агресивної війни і закликав до розв’язування воєнного конфлікту та інспірування ворожнечі на національному підгрунті.
Під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби виявили мобільні гаджети і комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.
Експерти підтвердили, що в оприлюднених зловмисником повідомленнях міститься пропаганда війни. У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 436 Кримінального кодексу України, слідчими СБУ зловмиснику здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу
На ту Звезду, которую сейчас в Киеве принимают с почестями...?
Не з РФ випадково?
с руськими братьями Зеленского...
Leron V.A.
@v_leron
·1 ч
Почему мне кажется, что сейчас в Украине нет украинской армии?
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению.
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.
Тут Ноздрачов повідомив, що для військових є речі, важливіші за національну ідею, тому українські військові легко порозуміються та подружаться і з російськими військовми, і з сепарами. Але заважають українські неконтрольовані праворадикали. Українською ще можна розмовляти?
https://twitter.com/i/status/1205138532119056385
Тверезо
@TverezoInfo
·1 ч
Ніяких більше Бандер та Шухевичів...
Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті.
Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній...
https://tverezo.info/post/108386
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3енелейсские НЕ ПЕРЕСТУПАЮТ КРАСНУЮ ЛИНИЮ...
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Они ее просто отодвегают..
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В СБУ знают про этот ресурс?? 😮
Местные ублюдки тут призывают до последнего украинца!!
Работы непочатый край