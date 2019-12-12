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 Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора

В Одесі Служба безпеки України припинила діяльність агітатора, який через одну із заборонених соціальних мереж поширював антиукраїнські матеріали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На персональній сторінці російської соцмережі зловмисник пропагував ідеї агресивної війни і закликав до розв’язування воєнного конфлікту та інспірування ворожнечі на національному підгрунті.

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Під час обшуку за місцем проживання агітатора оперативники спецслужби виявили мобільні гаджети і комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

Експерти підтвердили, що в оприлюднених зловмисником повідомленнях міститься пропаганда війни. У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 436 Кримінального кодексу України, слідчими СБУ зловмиснику здійснено повідомлення про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3165072
 
   
 Топ коментарі
 
Чекайте-чекайте. До війни з ким він закликав?
Не з РФ випадково?
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Домбасит, а чаво у тебя мысли "о жопе"?
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вполне может быть...
с руськими братьями Зеленского...
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На цензоре 90% таких уродов!
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он случайно не Красную Звезду работал?
На ту Звезду, которую сейчас в Киеве принимают с почестями...?
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Чекайте-чекайте. До війни з ким він закликав?
Не з РФ випадково?
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вполне может быть...
с руськими братьями Зеленского...
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Скорее мс такими идиотами как ты, с порохоботами.
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А статью прочесть у тебя мозгов не хватило?
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Там написано, что тебе подобных моральных уродов СБУ начало отлавливать и за яйца подвешивать.
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А я прочитав що таких як ти кадирівці на пляшку саджають.
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А я прочитав, що такие, как ты засранцы, когда стоят за подобную твоей писанине перед следователем СБУ сцутся и срутся в штаны в соплях рассказывая:"Дядьку, простіть засранця, я більше так не буду".
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Ти з пляшки все-ж таки встань. Ще не вечір, рано святкуєш перемогу, гнида сєпарська.
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Это ты следователю рассказывать будеш.
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Призывал к войне с братским народом?
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Призывал к войне с братским народом... с которым воюем вот уже 6-й год ))
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Отже, почалося. Всі хто проти миру з росіянами будуть сидіти.
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Leron V.A.

@v_leron

·1 ч

Почему мне кажется, что сейчас в Украине нет украинской армии?

Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 1040
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На кой черт люди погибали с 2014 года? Чтобы пришли подобные ноздрачевы и вот такое вещали?
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"военного конфликта и вражде на национальной почве" - будь які війни між державами є війнами на "нацианальнай почьвє".
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18:26, 12 декабря 2019
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению.



Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 3560Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.
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Yes! Dopeless‏ @_dopeless 1 ч.1 час назад



Тут Ноздрачов повідомив, що для військових є речі, важливіші за національну ідею, тому українські військові легко порозуміються та подружаться і з російськими військовми, і з сепарами. Але заважають українські неконтрольовані праворадикали. Українською ще можна розмовляти?

https://twitter.com/i/status/1205138532119056385
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Стоп, это же гос. измена прямая, ничем не прикрытая. Где уголовное дело?
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Ленин призывал превратить войну империалистическую в войну гражданскую...
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Тверезо

@TverezoInfo

·1 ч

Ніяких більше Бандер та Шухевичів...
Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті.
Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній...
https://tverezo.info/post/108386

Закликав до війни: в Одесі СБУ розкрила антиукраїнського інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 5091
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По моему..
.
3енелейсские НЕ ПЕРЕСТУПАЮТ КРАСНУЮ ЛИНИЮ...
.
Они ее просто отодвегают..
.
.
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злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призывал к началу военного конфликта и вражде на национальной почве.Источник: https://censor.net.ua/n3165072
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В СБУ знают про этот ресурс?? 😮
Местные ублюдки тут призывают до последнего украинца!!
Работы непочатый край
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(Після Парижу...)Чубарова затримали в Бухаресті: звинувачує російські спецслужби...
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если к войне с захватчиком, то правильно призывал
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Оккупанты проводят на Донбассе тренировки артиллерийских и минометных подразделений, - разведка....НУЖНО ЕЩЁ ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕХ ,КТО ПОНИМАЕТ КТО ТАКИЕ МОСКОВИТЫ И ПРИЗЫВАЕТ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ С НИМИ НУ ТИПА НАДОЕЛА ВОЙНА НУЖНО КАК ТО ЕЁ , А ВДРУГ ПЕРЕСТАНУТ И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО И ЕСЛИ БУДУТ ГРАБИТЬ И НАСИЛОВАТЬ ТО ГОВОРИТЬ ЧТО СВОИ СОВЕТСКИЕ..
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Т. Е. Обороняться не нужно уже? Нужно просрать независимость?
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Всі прихильники цієї безглуздої кровавої бійні мають бути покарані!
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